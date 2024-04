LG LANÇA CAMPANHA DE AWARENESS SOBRE ESPÉCIES VULNERÁVEIS E AMEAÇADAS NA TIMES SQUARE

Preparando a chegada do Dia da Terra de 2024, a LG Electronics acaba de revelar uma experiência anamórfica 3D no seu outdoor na Times Square, na cidade de Nova York, onde dá destaque a espécies vulneráveis, ameaçadas e em vias de extinção. A LG Endangered Species Series, que decorrerá ao longo de 2024, conta com parcerias com a Discovery Education e a National Wildlife Federation com foco na educação de alunos dos primeiros e segundos ciclos sobre iniciativas de conservação.

Animais 3D com vista para a Times Square

No seu outdoor dinâmico na Times Square, a LG vai apresentar uma campanha digital out-of-home (OOH) com conteúdo anamórfico que destacará algumas das espécies mais vulneráveis, ameaçadas e recuperadas do mundo que necessitam de proteção contínua. Ao longo do ano, por lá passarão diferentes espécies, começando com o leopardo das neves, a que se segue, ainda este ano, a águia-careca, o leão marinho das Galápagos e a rena. A série retratará cada animal num impressionante efeito 3D que parece estender-se para fora do display.

Programa educacional eleva awareness sobre conservação

Através de parcerias com a Discovery Education e a National Wildlife Federation, a LG vai organizar uma iniciativa educacional pensada para alunos do primeiro e segundo ciclo de escolaridade sobre espécies vulneráveis, ameaçadas e em perigo de extinção, vinculada à série de outdoors da Times Square. A LG Endangered Species Series proporcionará aos alunos até 12 anos uma compreensão mais profunda das qualidades únicas dos animais ameaçados e do papel que desempenham na manutenção de um ecossistema saudável, permitindo perceber (e apreciar) o que torna cada espécie tão especial. A LG vai distribuir materiais curriculares alinhados com os standards educacionais junto dos estudantes e professores nos EUA. Para mais detalhes sobre os programas EcoSchools U.S. e EcoLeaders da NWF, basta visitar: http://www.nwf.org/.

Uma feira ‘Life’s Good’ para celebrar o Dia da Terra

O Innovation Campus da América do Norte da LG Electronics, em Englewood Cliffs, no estado de New Jersey, vai acolher a Life’s Good Earth Day Fair no dia 22 de abril. Aberto ao público, o evento vai incluir uma série de atividades que destacam a importância das práticas sustentáveis.

Em colaboração com a National Wildfire Federation, a feira comunitária fornecerá informações valiosas sobre as melhores práticas sustentáveis e orientação sobre como estabelecer o seu quintal ou jardim como um Certified Wildlife Habitat®.

Além destas ativações, a LG está a trabalhar para o Dia da Terra seja comemorado todos os dias, desenvolvendo os produtos mais inovadores e que sejam capazes de proporcionar poupanças significativas através de eficiência energética aos seus consumidores.