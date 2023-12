COM O UNIVERSAL UP KIT, A LG DÁ UM PASSO EM FRENTE RUMO AO “DESIGN FOR ALL” NA IFA 2023

A LG Electronics vai apresentar o novo Universal UP Kit na IFA 2023. Uma coleção de acessórios inovadores para eletrodomésticos e complementos que abraçam o conceito de design universal e que são feitos a partir de materiais reciclados, o LG Universal UP Kit foi criado parar melhorar a utilização dos indivíduos com desafios físicos, exemplificando a visão da LG para um futuro mais inclusivo e sustentável.



Os utilizadores vão poder integrar os produtos do Universal UP Kit nos seus eletrodomésticos LG em sua casa, sendo evitada a substituição integral do item, o que eleva a experiência de utilização sem a necessidade de atualizar para um modelo mais recente.



O kit representa uma continuação dos fortes esforços da LG rumo a iniciativas ESG com uma maior consciência ambiental focadas na acessibilidade. No ano passado, a empresa introduziu a sua linha de eletrodomésticos com um design minimalista – uma prova do compromisso da LG para com uma produção mais sustentável através de redução de componentes e do aumento da utilização de materiais recicláveis.



No desenvolvimento do Universal UP Kit, a LG contou com o apoio do seu Accessibility Advisory Council, um conselho independente formado por um grupo de pessoas com problemas de saúde, como deficiência auditiva ou visual e paralisia cerebral. Os membros deste conselho partilharam as suas perceções, as suas experiências e os desafios que enfrentaram na utilização de vários eletrodomésticos. A LG compilou, categorizou e analisou cada um dos feedbacks, que moldaram a base do design do Universal UP Kit, desenhando assim o caminho para futuros projetos focados na acessibilidade.



Este esforço de cooperação levou à criação de kits de ajuda com soluções projetadas a partir de plásticos reciclados utilizados para apoiar a conservação de recursos e minimizar o desperdício – um pilar da abrangente estratégia de gestão ESG da LG.



A apresentar em breve na IFA deste ano, o Universal UP Kit da LG inclui soluções inovadoras e cuidadosamente elaboradas, compatíveis com uma ampla gama de eletrodomésticos incluindo frigoríficos, o aspirador CordZeroTM, o StylerTM, máquinas de lavar roupa e louça, máquinas de secar roupa e purificadores de água.



O Easy Handle Kit da Universal UP conta com puxadores destacáveis para a porta e gaveta de detergente das máquinas de lavar da LG. Estas puxadores complementares foram desenhados para facilitar a acessibilidade dos utilizadores com reduzida destreza manual ou força. O kit também oferece opções de cores de alto contraste criadas para responder às necessidades de condições como ambliopia, também conhecida por “olho preguiçoso”.



Outros kits de ajuda do portefólio Universal UP incluem o Assistant Kit. Este suporte removível com rodízios redistribui o peso do aspirador CordZero da LG, oferecendo um maior controlo e capacidade de manobra. Já o Easy Hanger Kit conta com uma alça longa e uma pega circular para os cabides do Styler, permitindo que os utilizadores de cadeiras de rodas os coloquem facilmente no sistema Moving Hanger na parte superior deste armário de roupa da LG.



A LG vai apresentar também o Rotate Shelf Kit, que vem otimizar a utilização das prateleiras do frigorífico, e o Easy Nozzle Kit, que se conecta ao purificador de água e eleva a acessibilidade através do ajuste da altura e da distância. O purificador de água também pode ser atualizado para pessoas com deficiência visual, adicionando a Silicon Cover em Braille.



“O Universal UP Kit foi concebido para melhorar a utilização e acessibilidade dos nossos eletrodomésticos, tendo sido desenvolvido para responder aos pontos problemáticos apontados por consumidores reais”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Através do Universal UP Kit, queremos garantir que todos os proprietários de equipamentos LG, independentemente da idade ou limitações físicas, possam desfrutar de uma experiência conveniente.”



Os visitantes do stand da LG na IFA 2023 (Hall 18, Messe Berlin) de 1 a 5 de setembro poderão testemunhar, na primeira pessoa, a aplicação das soluções Universal UP Kit numa variedade de eletrodomésticos da empresa na ThinQ Home Zone.