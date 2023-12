ELETRODOMÉSTICOS LG APRESENTAM A MELHOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA UMA VIDA SUSTENTÁVEL NA IFA 2023

A LG Electronics vai apresentar uma extensa linha de eletrodomésticos com uma eficiência energética de nível A (e superior) na Net-Zero House na IFA 2023. Projetados para uma vida mais sustentável, as mais recentes soluções para a cozinha, lavandaria e sala de estar respondem à crescente necessidade de redução do consumo de energia, dos custos de funcionamento e do impacto ambiental.



Solução de lavandaria com eficiência energética e otimização via IA

O novo combinado máquina de lavar e secar roupa da LG deixa a roupa limpa e seca sem aumentar a conta da luz. A máquina de lavar possui uma classificação energética A-40%1 e a máquina de secar uma classificação A+++-20%2.



A avançada máquina de lavar promove a sustentabilidade da roupa e do ambiente com o AI Wash da LG, que seleciona de forma inteligente o ciclo de lavagem ideal para fornecer uma proteção 10% mais forte do tecido, o que ajuda a prolongar a vida útil das roupas3. Conta também com um ciclo especializado que evita que até 60% das emissões de microplásticos envolvidos nos ciclos de lavagem entrem no abastecimento de água.



Paralelamente, o recurso AI Dry da máquina de secar é capaz de detetar o peso da roupa, os tipos de tecido e o teor de humidade, definindo o tempo e a temperatura de secagem mais indicados para os diferentes tipos de roupas. Suportada pelo Compressor Dual Inverter da LG, a função TurboDry é uma opção eficiente para secar a roupa de forma mais rápida. Além disso, a máquina de secar utiliza o fluido frigorigéneo R290, que é conhecido pelo seu baixo potencial de aquecimento global (GWP).



Para uma experiência de utilização conveniente, tanto a máquina de lavar como a de secar estão equipadas com um painel de controlo touch LCD atualizado.



Frigorífico com eficiência energética e uma performance forte

Com um desempenho altamente eficiente, o frigorífico Combinado da LG tem uma classificação energética A-20%5. O frigorífico é alimentado pelo Smart Inverter CompressorTM da LG, que fornece uma impressionante eficiência energética ajustando a velocidade às condições reais, contando com uma garantia de 10 anos.



Ultra-fiável, o compressor também gera menos ruído do que qualquer outro compressor da sua classe6, o que equivale a um frigorífico mais silencioso e uma cozinha mais tranquila. Para prolongar a frescura dos alimento, o LINEARCoolingTM da LG mantém as flutuações de temperatura dentro dos ± 0,5 graus Celsius; já o DoorCooling+TM proporciona um arrefecimento rápido e uniforme em todos os cantos do frigorífico.



Um pacote culinário completo com eficiência energética superior

A eficiência energética A++7 do novo forno InstaViewTM de encastre de 24 polegadas (60 centímetros) da LG deve-se, em grande parte, aos seus isoladores melhorados, à otimização do controlo do aquecimento e à porta de vidro de quatro camadas – uma combinação que conserva energia e minimiza a perda de calor. A tecnologia InstaView da LG também ajuda a preservar o calor no interior do forno, permitindo que os utilizadores verifiquem o progresso da sua refeição sem ter de abrir a porta.



Incorporando o Motor Inverter Direct DriveTM, a máquina de lavar louça LG QuadWashTM oferece uma eficiência energética de grau A-10%8 e louça limpa e brilhante. Habilitado para Wi-Fi, o sofisticado eletrodoméstico é capaz de se conectar à app LG ThinQTM, permitindo que os utilizadores controlem e monitorizem convenientemente a operação, façam o download de novos ciclos e resolvam pequenos problemas com o Smart Diagnosis9.



“Altamente eficientes em termos energéticos, os eletrodomésticos da LG ajudam as famílias a poupar energia, a reduzir os seus custos de serviço e a diminuir a sua pegada de carbono”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Continuaremos a tirar partido das nossas principais tecnologias líderes do setor para criar produtos que melhorem a vida das pessoas e que tenham um menor impacto no planeta.”



Os visitantes do stand da LG (Hall 18, Messe Berlin) na IFa 2023, de 1 a 5 de setembro, poderão explorar os mais recentes produtos da empresa com eficiência energética de alto nível.





1 Com base em testes de consumo energético de máquinas de lavar roupa para uso doméstico, realizados em conformidade com o Regulamento da UE 2019/2014. Quando definido o programa Eco40-60, a nova máquina de lavar da LG consome 91 kWh por 100 ciclos.

2 Com base em testes de consumo energético de máquinas de secar roupa para uso doméstico, realizados em conformidade com o Regulamento da UE 392/2012. A nova máquina de secar roupa da LG tem um consumo anual de energia de 116 kWh (tendo como referência o programa Cotton+/Cupboard/Energy).

3 Com base nos resultados de testes internos da LG. Ao lavar uma carga de 3kg na configuração AI Wash, a nova máquina de lavar da LG oferece uma proteção do tecido 10% maior em comparação com a lavagem da mesma carga no ciclo Cotton. Os resultados podem diferir dependendo do modelo do produto.

4 Com base nos resultados dos testes internos da LG, lavando uma carga de 3kg (incluindo um casaco de treino 100% poliéster) no ciclo Microplastic Care. Os microplásticos com mais de 20㎛ (micrómetros) gerados durante a lavagem foram reduzidos em 60% em comparação com a lavagem da mesma carga no ciclo Mixed Fabric.

5 Com base na classe de eficiência energética de refrigeração/congelador doméstico de acordo com o Regulamento da EU 2019/2016. O novo congelador inferior conta com mais 20% de eficiência energética do que a classe de eficiência energética convencional com classificação A.

6 De acordo com os resultados dos testes internos da LG, o novo modelo de congelador inferior da LG gera menos ruído (29dB) do que um congelador inferior LG convencional (32dB).

7 Com base em testes de eficiência energética em equipamentos elétricos de cozinha, realizados de acordo com a norma 60350-1 da International Electrotechnical Commission (IEC) O consumo de energia do forno LG InstaView por ciclo é de 0,51 kWh quando definido no modo de convecção por ventilação.

8 Com base na classe de eficiência energética da máquina de lavar louça doméstica de acordo com o Regulamento da EU 2019/2017. A nova máquina de lavar louça da LG conta com uma eficiência energética 10% superior do que a máquina convencional de eficiência energética com classificação A.

9 O Smart Diagnosis ajuda os utilizadores a diagnosticar a causa de pequenos problemas dos seus equipamentos e é capaz de oferecer dicas de utilização.