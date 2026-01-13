About Cookies on This Site

Forno micro-ondas de encastre LG com 25l de capacidade, 900W de potência e função Grill

Forno micro-ondas de encastre LG com 25l de capacidade, 900W de potência e função Grill

MGBZ2593F
Vista frontal de Forno micro-ondas de encastre LG com 25l de capacidade, 900W de potência e função Grill, MGBZ2593F
open door view
enjoy Complete dishes
cook Flexibly
Experince Sleek Style
side wall view
SIDE DISPLAY VIEW
side open door view
TOP VIEW
top side view
top open door view
close up view
side door open View
Funcionalidades principais

  • Design Elegante
  • Ecrã com LED Branco
  • Controlos Táteis
  • 8 Modos Automáticos Para Cozinhar
  • Bloqueio Para Crianças
Mais

Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz

Cozinha com instalação de microondas

Melhore o estilo da sua cozinha

O painel de controlo tátil integrado e o design elegante adequam-se na perfeição a qualquer interior de cozinha.

8 icones de comida que pode ser confecionada com a função de auto cozinhar do forno microondas.

Cozinhar prático e preciso

Selecione entre oito modos de confeção automática, e desfrute de cozinha conveniente e refeições de qualidade.

Il forno a microonde da incasso installato sopra un forno

Design elegante

Display a LED bianchi sul microonde da incasso

Ecrã com LED Branco

Lo schermo touch del microonde da incasso con un dito che preme un pulsante.

Controlo tátil

L'interno in acciaio inossidabile del microonde da incasso

Fácil de limpar

Diversos modos de cozinha

Simplifique o processo de confeção com as diversas opções disponíveis no forno micro-ondas. Escolha entre quatro modos de confeção ou combine sua comida com uma das oito funções especiais automáticas para encontrar o melhor método de confeção.

4 piatti di cibo cotto con le 4 modalità di cottura

4 piatti di cibo cotto con le 4 modalità di cottura

8 icone delle funzioni di Cottura automatica

8 icone delle funzioni di Cottura automatica

Cozinha mais segura com Proteção Infantil

A Proteção Infantil implementada no forno microondas mantém as crianças e os animais de estimação em segurança. Esta função permite bloquear o painel tátil do forno microondas, prevenindo potenciais acidentes. Basta pressionar e manter pressionado o botão Parar/Apagar durante três segundos para bloquear o painel tátil.

Madre e figlio che passano insieme del tempo in cucina in sicurezza.

Temporizador

Não precisa ter um temporizador na sua cozinha. O microondas tem funcionalidade de temporizador, capaz de alertar sem parar o processo de confeção dos alimentos.

30 segundos adicionais

A sua comida precisa de mais tempo? Basta pressionar o botão Iniciar para adicionar 30 segundos adicionais ao tempo de confeção dos seus alimentos.

Sinal de fim da confeção

Oiça a melodia do microondas a indicar que a sua deliciosa refeição está pronta.

Guia de instalação do micro-ondas de encastre

Clique para saber mais detalhes sobre como o forno micro-ondas de encastre encaixa no seu espaço, incluindo um guia com medições e outros critérios a ter em conta.

1. Medidas da área de instalação

Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione

➊ Quando instalado com o forno LG 24" de encastre

Dimensioni del microonde da incasso e dell'area di installazione

2. Precauções de instalação

Remova o painel traseiro da cabine de instalação. Se encontrar dificuldade em remover o painel traseiro, faça um furo de pelo menos 100mm de diâmetro. Para uma ventilação correta, deverá criar uma abertura de ventilação de 50mm entre o painel traseiro e o chão da cabine de instalação. É necessário um intervalo de instalação de 5mm entre o aro superior do forno e o aro inferior do móvel.

Dimensioni del forno a microonde da incasso nell'area di installazione

* É recomendado que a instalação seja assistida por um especialista.

Partes e acessórios

Veja os detalhes das partes que irá receber para instalação.

Immagine di scatole sul tavolo della cucina

Conteúdo da embalagem

Parafusos de mobiliário e placa de conexão do forno microondas.

Parafusos de mobiliário e placa de conexão do forno microondas.

Accessori del forno a microonde: perno e griglia rialzata

Descarregue o manual para obter instruções acerca da utilização do produto e definições.

Guia de utilizador

Perguntas Frequentes

D.

O que acontece se a luz do forno não acender?

R.

Poderão existir diversas razões para a luz do forno não acender. A luz do forno pode estar fundida, ou o circuito elétrico pode ter falhado.

D.

As ondas de energia do microondas passam através o vidro da porta?

R.

Não. Os orifícios e as portas foram feitos para deixar a luz passar. No entanto, não deixam passar a energia do microondas.

D.

Porque é que se ouve um sinal sonoro quando toco num botão do painel tátil?

R.

O sinal sonoro assegura que a funcionalidade é devidamente ativada.

D.

O microondas danifica se funcionar em vazio?

R.

Sim. Nunca deverá colocá-lo a trabalhar em vazio.

D.

Porque é que por vezes os ovos rebentam?

R.

Quando cozer, fritar ou escalfar ovos, a gema pode rebentar devido ao vapor gerado no interior da membrana da gema. Para prevenir este fenómeno, basta furar a gema antes de cozinhar. Não aqueça ovos na casca.

D.

Porque é recomendado esperar um pouco após o seu cozinhado no microondas ter terminado?

R.

Após a confeção no microondas terminar, os alimentos continuam a cozinhar durante o tempo de repouso. Este tempo permite aos alimentos serem cozinhados homogeneamente. O tempo de repouso a depende da densidade dos alimentos

D.

Porque é que o forno nem sempre cozinha tão rápido quanto o guia de cozinha indica?

R.

Consulte o seu guia de cozinha novamente para garantir que seguiu todos os passos corretamente, e para ver o que pode ter causado as variações no tempo de confeção. Os tempos de confeção e de aquecimento são meramente sugestivos e indicados para prevenir cozinhar os alimentos em demasia, problema comum obtido com este tipo de equipamentos. As variações de tamanho, formato, peso e dimensões dos alimentos requerem um maior tempo de confeção. Junte o seu conhecimento com as sugestões do guia de cozinha para testar o resultado final, tal como num forno convencional.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIOS

  • Tabuleiro de vidro (unid.)

    1

  • Prateleira superior (unid.)

    1

  • Tabuleiros (unid.)

    1

  • Anel giratório (unid.)

    1

  • Fuste rotativo (unid.)

    1

  • Manual do utilizador (unid.)

    1

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • País de origem

    China

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta

    Dividido

  • EasyClean™

    Não

  • Tipo de instalação

    Encastre

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Capacidade do forno (ℓ)

    25

  • Tipo

    Grelhar

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

  • Localização do painel

    Lado direito

  • Ecrã do painel

    LED

  • Tipo de painel

    Tátil, em vidro

CONVENIÊNCIA

  • Adicionar 30 segundos

    Sim

  • Bloqueio para crianças

    Sim

  • Aviso sonoro de fim

    Sim

  • EasyClean™

    Não

  • Temporizador de cozinha

    Sim

  • Definição de tempo

    Sim

  • Ligar/desligar base giratória

    Não

MODOS DE CONFEÇÃO

  • Reaquecimento automático

    Não

  • Fritura a ar quente

    Não

  • Confeção automática

    Sim

  • Cozer

    Não

  • Confeção por convecção

    Não

  • Descongelar

    Sim

  • Desidratar

    Não

  • Grelhar

    Sim

  • Descongelação Inverter

    Não

  • Derreter

    Não

  • Confeção memorizada

    Não

  • Fermentar

    Não

  • Assar

    Não

  • Sensor de confeção

    Não

  • Sensor de reaquecimento

    Não

  • Confeção lenta

    Não

  • Amolecer

    Não

  • Convecção rápida

    Não

  • Grelhar rápido

    Sim

  • Confeção por fases

    Não

  • Confeção a vapor

    Não

  • Aquecer

    Não

DESIGN E ACABAMENTOS

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Design interior

    Quadrado

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta de vidro

    Smog

  • Design exterior

    Panorâmico tradicional

  • Cor do interior

    Aço Inoxidável

  • Acabamento da prova

    Não

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões do produto (L x A x P, em mm)

    592 x 396 x 388

  • Dimensões interiores (L x A x P, em mm)

    328 x 206 x 372

  • Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)

    654 x 451 x 446

  • Peso do produto (kg)

    16,7

CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS

  • Tipo de iluminação

    LED

  • Consumo de energia combinado, micro-ondas e grill (W)

    1450

  • Consumo de energia do grill (W)

    1000

  • How to Cook

    Automático e manual

  • Consumo de energia do micro-ondas (W)

    1450

  • Níveis de potência do micro-ondas

    5

  • Potência de saída do micro-ondas (W)

    900

  • Capacidade do forno (ℓ)

    25

  • Smart Inverter™

    Não

  • Consumo de energia total (W)

    1450

  • Tamanho da base giratória (mm)

    315

POTÊNCIA

  • Potência (W)

    900

  • Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)

    230V / 50Hz

RECURSOS INTELIGENTES

  • Tag NFC ativada

    Não

  • Smart Diagnosis

    Não

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

