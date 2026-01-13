Forno micro-ondas de encastre LG com 25l de capacidade, 900W de potência e função Grill

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Simplifique o processo de confeção com as diversas opções disponíveis no forno micro-ondas. Escolha entre quatro modos de confeção ou combine sua comida com uma das oito funções especiais automáticas para encontrar o melhor método de confeção.