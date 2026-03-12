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Micro-ondas NeoChef™ preto, 20 litros, EasyClean™
Micro-ondas NeoChef™ preto, 20 litros, EasyClean™
MS2032GASB
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Funcionalidades principais
- EasyClean™
- Design elegante
- Lâmpada LED
Limpeza sem esforço, resultados impecáveis
O EasyClean™ elimina 99,99% das bactérias. Basta pulverizar o interior com água e remover facilmente qualquer resíduo, sem a necessidade de detergentes ou produtos químicos agressivos.
*Com base no teste de atividade antibacteriana e eficácia da SGS (08/2017), em conformidade com a norma JIS Z 2801:2010 para produtos antibacterianos, foi confirmado que o valor da atividade antibacteriana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus é de pelo menos 5,9 (equivalente a 99,999%).
Design minimalista, utilização prática do espaço
Com o seu design elegante e tamanho compacto, integra-se perfeitamente em qualquer estilo de cozinha, oferecendo espaço suficiente para pratos altos ou largos.
Brilho e funcionalidade: lâmpada LED e design prático
A lâmpada LED branca interior ilumina o estado dos alimentos com mais intensidade, facilitando a monitorização. Utilize o NeoChef™ com um simples toque na sua superfície lisa.
Todas as especificações
ACESSÓRIOS
Anel giratório (unid.)
1
Manual do utilizador (unid.)
1
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
País de origem
China
Cor da porta
Preto
Design da porta
Dividido
EasyClean™
Sim
Cor Exterior
Preto
Capacidade do forno (ℓ)
20
Tipo
Solo
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Localização do painel
Lado direito
Ecrã do painel
LED
Tipo de painel
Painel tátil
CONVENIÊNCIA
Adicionar 30 segundos
Sim
Bloqueio para crianças
Sim
Aviso sonoro de fim
Sim
EasyClean™
Sim
Temporizador de cozinha
Não
Definição de tempo
Sim
Ligar/desligar base giratória
Não
MODOS DE CONFEÇÃO
Reaquecimento automático
Sim
Fritura a ar quente
Não
Confeção automática
Sim
Cozer
Não
Confeção por convecção
Não
Descongelar
Sim
Desidratar
Não
Grelhar
Não
Descongelação Inverter
Não
Derreter
Não
Confeção memorizada
Não
Fermentar
Não
Assar
Não
Sensor de confeção
Não
Sensor de reaquecimento
Não
Confeção lenta
Não
Amolecer
Não
Convecção rápida
Não
Grelhar rápido
Não
Confeção por fases
Não
Confeção a vapor
Não
Aquecer
Não
DESIGN E ACABAMENTOS
Cor Exterior
Preto
Design interior
Quadrado
Cor da porta
Preto
Design da porta de vidro
Smog
Design exterior
Panorâmico tradicional
Cor do interior
Gray
Acabamento da prova
Não
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do produto (L x A x P, em mm)
454 x 261 x 328
Dimensões interiores (L x A x P, em mm)
317 x 204 x 294
Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)
540 x 292 x 386
Peso do produto (kg)
9,5
CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS
Tipo de iluminação
LED
How to Cook
Manual
Consumo de energia do micro-ondas (W)
1050
Níveis de potência do micro-ondas
5
Potência de saída do micro-ondas (W)
700
Capacidade do forno (ℓ)
20
Smart Inverter™
Não
Consumo de energia total (W)
1050
Tamanho da base giratória (mm)
245
POTÊNCIA
Potência (W)
700
Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)
230V / 50Hz
RECURSOS INTELIGENTES
Tag NFC ativada
Não
Smart Diagnosis
Não
ThinQ (Wi-Fi)
Não
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