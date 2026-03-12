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Micro-ondas NeoChef™ preto, 20 litros, EasyClean™

Micro-ondas NeoChef™ preto, 20 litros, EasyClean™

MS2032GASB
Frente
Frente aberta com comida
Resumo das principais vantagens
Lado direito
Lado direito aberto
Lado direito aberto com comida
Lado esquerdo
Interior
Detalhe com comida
Detalhe
Perspetiva
Frente
Frente aberta com comida
Resumo das principais vantagens
Lado direito
Lado direito aberto
Lado direito aberto com comida
Lado esquerdo
Interior
Detalhe com comida
Detalhe
Perspetiva

Funcionalidades principais

  • EasyClean™
  • Design elegante
  • Lâmpada LED
Há um micro-ondas na cozinha e ícones que representam as três funcionalidades principais.

Há um micro-ondas na cozinha e ícones que representam as três funcionalidades principais.

Limpeza sem esforço, resultados impecáveis

O EasyClean™ elimina 99,99% das bactérias. Basta pulverizar o interior com água e remover facilmente qualquer resíduo, sem a necessidade de detergentes ou produtos químicos agressivos.

Há um micro-ondas com a porta aberta e uma explicação de que é fácil limpar o interior.

Há um micro-ondas com a porta aberta e uma explicação de que é fácil limpar o interior.

*Com base no teste de atividade antibacteriana e eficácia da SGS (08/2017), em conformidade com a norma JIS Z 2801:2010 para produtos antibacterianos, foi confirmado que o valor da atividade antibacteriana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus é de pelo menos 5,9 (equivalente a 99,999%).

Design minimalista, utilização prática do espaço

Com o seu design elegante e tamanho compacto, integra-se perfeitamente em qualquer estilo de cozinha, oferecendo espaço suficiente para pratos altos ou largos.

Um gráfico composto por linhas para descrever o tamanho reduzido do aspeto do produto é representado em torno do produto.

Um gráfico composto por linhas para descrever o tamanho reduzido do aspeto do produto é representado em torno do produto.

Brilho e funcionalidade: lâmpada LED e design prático

A lâmpada LED branca interior ilumina o estado dos alimentos com mais intensidade, facilitando a monitorização. Utilize o NeoChef™ com um simples toque na sua superfície lisa.

A comida é cozinhada no interior com a função LED na cozinha, onde as luzes estão desligadas.

A comida é cozinhada no interior com a função LED na cozinha, onde as luzes estão desligadas.

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Todas as especificações

ACESSÓRIOS

  • Anel giratório (unid.)

    1

  • Manual do utilizador (unid.)

    1

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • País de origem

    China

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta

    Dividido

  • EasyClean™

    Sim

  • Cor Exterior

    Preto

  • Capacidade do forno (ℓ)

    20

  • Tipo

    Solo

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

  • Localização do painel

    Lado direito

  • Ecrã do painel

    LED

  • Tipo de painel

    Painel tátil

CONVENIÊNCIA

  • Adicionar 30 segundos

    Sim

  • Bloqueio para crianças

    Sim

  • Aviso sonoro de fim

    Sim

  • EasyClean™

    Sim

  • Temporizador de cozinha

    Não

  • Definição de tempo

    Sim

  • Ligar/desligar base giratória

    Não

MODOS DE CONFEÇÃO

  • Reaquecimento automático

    Sim

  • Fritura a ar quente

    Não

  • Confeção automática

    Sim

  • Cozer

    Não

  • Confeção por convecção

    Não

  • Descongelar

    Sim

  • Desidratar

    Não

  • Grelhar

    Não

  • Descongelação Inverter

    Não

  • Derreter

    Não

  • Confeção memorizada

    Não

  • Fermentar

    Não

  • Assar

    Não

  • Sensor de confeção

    Não

  • Sensor de reaquecimento

    Não

  • Confeção lenta

    Não

  • Amolecer

    Não

  • Convecção rápida

    Não

  • Grelhar rápido

    Não

  • Confeção por fases

    Não

  • Confeção a vapor

    Não

  • Aquecer

    Não

DESIGN E ACABAMENTOS

  • Cor Exterior

    Preto

  • Design interior

    Quadrado

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta de vidro

    Smog

  • Design exterior

    Panorâmico tradicional

  • Cor do interior

    Gray

  • Acabamento da prova

    Não

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões do produto (L x A x P, em mm)

    454 x 261 x 328

  • Dimensões interiores (L x A x P, em mm)

    317 x 204 x 294

  • Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)

    540 x 292 x 386

  • Peso do produto (kg)

    9,5

CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS

  • Tipo de iluminação

    LED

  • How to Cook

    Manual

  • Consumo de energia do micro-ondas (W)

    1050

  • Níveis de potência do micro-ondas

    5

  • Potência de saída do micro-ondas (W)

    700

  • Capacidade do forno (ℓ)

    20

  • Smart Inverter™

    Não

  • Consumo de energia total (W)

    1050

  • Tamanho da base giratória (mm)

    245

POTÊNCIA

  • Potência (W)

    700

  • Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)

    230V / 50Hz

RECURSOS INTELIGENTES

  • Tag NFC ativada

    Não

  • Smart Diagnosis

    Não

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

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