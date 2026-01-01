About Cookies on This Site

Frigorífico 2 Portas | Eficiência Energética E | 609l | Total No Frost | LinearCooling™ | DoorCooling™ | Smart Inverter Compressor™ | LG ThinQ™

Classificação energética : UE
Folha de produto
Classificação energética : UE
Folha de produto

GTFV61PYBQD
Vista frontal
vista frontal aberta com alimentos armazenados
Compartimento do frigorífico
Vista interior do congelador
Grande plano pormenorizado da pega
Painel de controlo tátil na porta do frigorífico
Grande plano pormenorizado do dispensador
Vista lateral esquerda
Vista lateral direita
Vista lateral
Vista posterior
Funcionalidades principais

  • LinearCooling™
  • DoorCooling+™
  • Hygiene Fresh
  • LG ThinQ™
  • Smart Inverter Compressor™
  • Eficiência energética E
Mais
frutas e legumes, como alface, tomate e mirtilos, são conservados no produto.

LinearCooling™

Conserva a frescura dos seus alimentos durante mais tempo

O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura, mantendo o sabor fresco durante até 7 dias¹⁾.

Abra o frigorífico com congelador superior da LG numa cozinha, cheio de alimentos, ilustrando como funciona a funcionalidade DoorCooling™.

DoorCooling⁺ ™

Proporciona frescura de forma uniforme e mais rápida

Os alimentos mantêm-se frescos e as bebidas ficam geladas em qualquer prateleira com um desempenho de arrefecimento uniforme e mais rápido²⁾.

Grande plano de um congelador superior LG mostrando o compartimento Hygiene Fresh com fruta para mostrar a sua função de conservação de frescura.

Hygiene Fresh

Minimize as bactérias e os odores, maximize a frescura

Mantenha o seu frigorífico limpo com Hygiene Fresh, que desodoriza e elimina até 99,99%³⁾ das bactérias.

Fresh 0 Zone

Poupe tempo de descongelação

A gaveta especial permite-lhe conservar melhor os alimentos, como a carne e o peixe, sem congelar e descongelar.

*A Fresh 0 Zone mantém os alimentos a uma temperatura mais baixa do que os outros compartimentos.

*A temperatura pode variar consoante as definições, o estado dos alimentos e as condições de utilização doméstica.

Máquina de gelo amovível

Mais espaço no congelador

Sempre que precisar de libertar espaço no congelador, pode retirar o tabuleiro de gelo e deslocá-lo facilmente.

LG ThinQ™

Controlo inteligente, vida inteligente

Controle o seu aparelho à distância a partir de qualquer lugar

Controle as configurações do seu frigorífico LG em qualquer lugar através de qualquer dispositivo com Wi-Fi com o LG ThinQ™ ⁴⁾.

Uma mulher utiliza o seu smartphone para controlar remotamente um frigorífico LG, mostrando a sua conetividade inteligente para gerir as definições.

Controlo remoto

Um frigorífico LG com congelador superior com a porta ligeiramente aberta e um telemóvel que mostra um alerta LG ThinQ de que a porta está aberta.

Alerta inteligente

Um frigorífico LG com congelador superior numa cozinha com um grande plano do telemóvel a mostrar estatísticas de utilização fornecidas pela aplicação LG ThinQ.

Monitorização

Frigorífico LG com tecnologia Smart Fresh Air que otimiza a refrigeração com base nos padrões de utilização para melhorar a eficiência energética.

Aprendizagem inteligente

A forma mais inteligente de arrefecer

O Smart Fresh Air aprende os seus padrões de utilização para otimizar a refrigeração, mesmo durante as horas de maior utilização.

Passo 1. Algoritmo Smart Fresh Air

O Smart Fresh Air analisa os padrões de utilização durante um período de 3 semanas para otimizar o desempenho da refrigeração.

Passo 2. Baixe a temperatura em 1 ℃

Com base nos padrões de utilização, o Smart Fresh Air aumentará o arrefecimento 2 horas antes dos períodos de utilização elevada.

Passo 3. Reduza a temperatura de subida para manter a frescura

Mesmo quando a porta é aberta frequentemente, a temperatura interior mantém-se a níveis ótimos para manter os alimentos frescos.

*Deverá ser necessária uma ligação Wi-Fi.

*Operação Aprendizagem Inteligente controlada e monitorizada apenas na aplicação LG ThinQTM. (Verificação Ref. Ecrã não suportada).

Smart Inverter Compressor™

Eficiência energética e durabilidade

O LG Smart Inverter Compressor™ leva a eficiência energética para o próximo nível para o ajudar a poupar mais e 10 anos de paz de espírito.

*Garantia de 10 anos apenas para a parte do compressor. Podem ser cobrados custos adicionais para além do compressor (mão de obra, outras peças, etc.).

*As imagens e os vídeos do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

1)LinearCooling™

*Com base nos resultados do teste da TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG que mede o tempo que levou para atingir a taxa de redução de peso de 5% de pak choi na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo LGE LinearCooling™.

-O resultado poderá variar consoante o uso real.

-Apenas modelos aplicáveis.

2)DoorCooling ⁺ ™

-Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para que a temperatura do recipiente de água colocado no cesto superior desça entre os modelos DoorCooling⁺ ™ and Non-DoorCooling⁺™

-Apenas modelos aplicáveis.

-O DoorCooling⁺ ™ é suposto parar quando a porta é aberta.

3)Hygiene Fresh

-Bactérias: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiellapneumonia.

-Confirmado pela TÜV Rheinland em todos os processos e resultados, método de ensaio referente ao protocolo de ensaio ASTM E2149.

-O número de bactérias foi contado antes e depois de uma hora (1 hora) de reação, colocando fracções (1 g) do filtro na solução bacteriana diluída de 50 ml.

-O desempenho da remoção de bactérias é o resultado de testes laboratoriais em que foram observadas interações diretas. Os resultados podem variar em condições reais de utilização.

4)LG ThinQ™

-O LG SmartThinQ tem agora um novo nome: LG ThinQ™.

-As funcionalidades inteligentes podem variar consoante o país e o modelo. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações sobre a disponibilidade do serviço.

-As UIs (interfaces de utilizador) das aplicações na imagem servem apenas para fins explicativos e podem diferir das reais.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

grtf622pfbq

Key Spec

  • CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)

    609

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    831 x 1860 x 741

  • DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)

    330

  • ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • DESEMPENHO - Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096549384

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • Tipo de produto

    Frigorífico de 2 portas

CAPACIDADE

  • Capacidade do congelador (ℓ)

    184

  • Capacidade do frigorífico (ℓ)

    425

  • Capacidade total (ℓ)

    609

CONTROLO & ECRÃ

  • Express Freeze

    Sim

  • Ecrã LED externo

    Touch, 88, branco

DIMENSÕES E PESO

  • Profundidade sem porta (mm)

    635

  • Profundidade com pega (mm)

    741

  • Peso da embalagem (kg)

    95

  • Altura até Topo da Caixa (mm)

    1860

  • Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)

    1860

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    831 x 1860 x 741

  • Peso do produto (kg)

    86

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+™

    Sim

  • Door-in-Door™

    Não

  • LINEAR Cooling™

    Sim

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

  • Prateleira da porta, transparente

    2

  • Iluminação do congelador

    LED superior

  • Prateleira em vidro temperado

    1

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Sistema de fabrico de gelo automático

    Não

  • Ice Maker (manual)

    1 alavanca, 1 couvete

  • Dispensador de água

    Exterior

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Material da porta

    PET

  • Acabamento da porta

    Prime Silver

  • Tipo de pega

    Pega integrada, horizontal

DESEMPENHO

  • Classe climática

    SN-T

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

  • Consumo de energia (kWh/ano)

    330

  • Potência de som (dB)

    35

  • Potência de som (classe)

    B

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

  • Multi-Air Flow™

    Sim

  • Prateleira da porta, transparente

    1 Reservatório de Água + 1 Cheio + 1 Grande

  • Fresh 0 Zone™

    Sim

  • Pure N Fresh™

    Não

  • Iluminação do frigorífico

    LED superior

  • Prateleira em vidro temperado

    2

  • Compartimento para vegetais

    Sim (2)

RECURSOS INTELIGENTES

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

