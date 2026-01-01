Frigorífico 2 Portas | Eficiência Energética E | 609l | Total No Frost | LinearCooling™ | DoorCooling™ | Smart Inverter Compressor™ | LG ThinQ™

*As imagens e os vídeos do produto servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

1)LinearCooling™

*Com base nos resultados do teste da TÜV Rheinland usando o método de teste interno da LG que mede o tempo que levou para atingir a taxa de redução de peso de 5% de pak choi na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo LGE LinearCooling™.

-O resultado poderá variar consoante o uso real.

-Apenas modelos aplicáveis.

2)DoorCooling ⁺ ™

-Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG, comparando o tempo para que a temperatura do recipiente de água colocado no cesto superior desça entre os modelos DoorCooling⁺ ™ and Non-DoorCooling⁺™

-Apenas modelos aplicáveis.

-O DoorCooling⁺ ™ é suposto parar quando a porta é aberta.

3)Hygiene Fresh

-Bactérias: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Klebsiellapneumonia.

-Confirmado pela TÜV Rheinland em todos os processos e resultados, método de ensaio referente ao protocolo de ensaio ASTM E2149.

-O número de bactérias foi contado antes e depois de uma hora (1 hora) de reação, colocando fracções (1 g) do filtro na solução bacteriana diluída de 50 ml.

-O desempenho da remoção de bactérias é o resultado de testes laboratoriais em que foram observadas interações diretas. Os resultados podem variar em condições reais de utilização.

4)LG ThinQ™

-O LG SmartThinQ tem agora um novo nome: LG ThinQ™.

-As funcionalidades inteligentes podem variar consoante o país e o modelo. Consulte o seu revendedor local ou a LG para obter informações sobre a disponibilidade do serviço.

-As UIs (interfaces de utilizador) das aplicações na imagem servem apenas para fins explicativos e podem diferir das reais.