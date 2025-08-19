Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Frigorífico Americano LG prime silver com 664l, eficiência energética E e Smart Inverter™
GSBC40PYPE.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Frigorífico Americano LG prime silver com 664l, eficiência energética E e Smart Inverter™

GSBC40PYPE.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Frigorífico Americano LG prime silver com 664l, eficiência energética E e Smart Inverter™

GSBC40PYPE
Funcionalidades principais

  • Conservação homogénea com LinearCooling™
  • Distribuição uniforme da temperatura com Multi Air Flow
  • Maior eficiência e fiabilidade com compressor Smart Inverter™

Quais são os pontos fortes dos frigoríficos com congelador da LG?

O design da pega do frigorífico ampliado, com linhas brancas em degradé

Design de Pega Embutida

Concebido de forma elegante para a sua casa

Imagem do produto com o logótipo Smart Inverter Compressor™ e o logótipo da garantia de 10 anos.

Smart Inverter™

Desempenho eficiente, durabilidade fiável

Design de Pega Embutida

Um toque de sofisticação

As linhas limpas e as dobradiças ocultas tornam este frigorífico com congelador o toque de requinte perfeito para a estética da sua cozinha. A pega embutida foi totalmente redesenhada: agora é mais fácil de agarrar e mais bonita na sua casa moderna.

Há uma imagem na qual o produto é instalado na cozinha e, no lado direito, há uma imagem na qual surge em grande plano a parte da pega.

*A imagem serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

Frescura

Conserve a frescura dos alimentos durante mais tempo

Aprecie alimentos frescos com o controlo de temperatura e tecnologia de refrigeração da LG que mantêm os seus alimentos mais frescos, durante mais tempo.

Na parte superior da imagem é ilustrada a colheita de alface no campo. Na parte inferior da imagem está uma salada fresca num prato redondo. Os vegetais destas duas imagens estão naturalmente interligados como se fossem uma só imagem.

Mantém os alimentos frescos durante pelo menos 7 dias

O LinearCooling™ reduz as flutuações de temperatura até ±0,5 ℃.

Há um gráfico por cima de diversos vegetais. Este gráfico mostra a temperatura e não há diferenças, o que explica que o Linear Cooling da LG consegue reduzir a diferença de temperatura nos frigoríficos.

Frescura de todos os ângulos: mais fresco, mais rápido, mais frio

Os sistemas Multi-Air-Flow garantem o desempenho ideal de refrigeração ao envolver os alimentos com ar frio a partir de diversos ângulos, mantendo-os mais frescos e mais frios.

No interior do frigorífico cheio de ingredientes, setas azuis, que significam frio, são apresentadas por baixo, de ambos os lados e em todo o espaço.

*Com base em resultados de teste da UL utilizando o método de teste interno da LG, medindo o tempo necessário para atingir a taxa de 5% de redução de peso da couve pak choi na prateleira do compartimento de alimentos frescos do modelo LinearCooling™ da LGE.

*A imagem serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real.

Organização Inteligente

Frescura flexível

Organize de forma flexível os seus diferentes alimentos às suas temperaturas ideais para maior frescura, separando-os em zonas de armazenamento.

Smart Inverter Compressor™

Durabilidade e poupança de energia

O tipo de eficiência que tem estado a imaginar - o inteligente Smart Inverter Compressor™ da LG verifica os requisitos de refrigeração do interior do frigorífico e ajusta a velocidade em conformidade, consumindo apenas a quantidade de energia necessária. Nada mais, nada menos.

O frigorífico está instalado na parede da cozinha e há um gráfico que mostra a redução do consumo de energia utilizando o Smart Inverter Compressor.

*Com base no resultado do teste KTL que compara o consumo de energia KS C ISO 15502 entre os modelos LGE R-B601GM (compressor alternativo convencional da LG) e R-B602GCWP (Smart Inverter Compressor). O resultado pode variar consoante o uso real.

Energeticamente eficiente e durável

O Smart Inverter Compressor™ da LG leva a eficiência energética a um nível superior para ajudar a poupar mais e proporciona 10 anos de tranquilidade.

*Garantia de 10 anos no Smart Inverter Compressor (apenas peças).

Perguntas frequentes

Q.

P1. Como posso alterar a definição de temperatura do meu Frigorífico com Congelador da LG? 

A.

Utilize o Painel de Controlo na porta ou no interior do frigorífico para definir ou regular a temperatura para o seu frigorífico ou congelador. Utilize a aplicação LG ThinQ™ para alterar remotamente a definição de temperatura através de um smartphone para modelos suportados. 

Q.

P2. O que deve ser considerado na compra de um frigorífico com congelador?

A.

A LG oferece uma ampla gama de Frigoríficos com Congelador elegantes e energeticamente eficientes com várias funcionalidades inteligentes. Desde os modelos de Estilo Americano e Multiportas convenientes, até à tecnologia InstaView™ Door-in-Door™, Combinados e Esguios, a LG oferece o Frigorífico com Congelador perfeito para cada casa. Se estiver a criar uma cozinha de raiz, é fácil integrar o seu eletrodoméstico de sonho; se tiver um espaço existente para preencher, poderá verificar que a sua escolha está limitada pelo espaço. Depois de decidir qual o Frigorífico com Congelador que melhor se adapta ao seu estilo de vida, analise o espaço de armazenamento, as tecnologias de refrigeração inovadoras que mantém os seus alimentos mais frescos durante mais tempo, funcionalidades convenientes como o Total No Frost, um dispensador de água e gelo com limpeza automática UVnano™, prateleiras rebatíveis e sistema de gavetas FRESHConverter™. Não se esqueça de verificar a eficiência energética e a garantia do produto. 

Q.

P3. Qual é o tamanho de frigorífico de que preciso?

A.

Apesar de depender do seu estilo de vida, para uma boa regra base: o frigorífico com congelador Combinado da LG (capacidade: 340-384 L) é geralmente suficiente para um pequeno agregado familiar de 1-2 pessoas; modelos Multiportas Esguios (506-508 L) são adequados para uma família de 3-4; para uma família mais numerosa, recomendamos os modelos Multiportas ou Estilo Americano de grande capacidade da LG (capacidade de 625-705 L). Os modelos Multiportas proporciona um espaço extra-amplo para o armazenamento de itens como tabuleiros ou pratos. Na LG, queremos que todos os clientes obtenham o Frigorífico com Congelador que melhor se adeqúe a si e, por isso, oferecemos vários tamanhos em cada gama.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

GSBC40PYPE

Key Spec

  • Capacidade total (ℓ)

    664

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    913 x 1790 x 735

  • Consumo de energia (kWh/ano)

    352

  • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

  • InstaView™

    Não

  • Door-in-Door™

    Não

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096031421

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

    E

  • Tipo de produto

    Frigorífico Americano

  • Profundidade padrão/bancada

    Profundidade de bancada

CAPACIDADE

  • Capacidade do congelador (ℓ)

    241

  • Capacidade do frigorífico (ℓ)

    423

  • Capacidade total (ℓ)

    664

CONTROLO & ECRÃ

  • Express Freeze

    Sim

  • Ecrã LED interno

    Painel superior, no interior

DIMENSÕES E PESO

  • Profundidade sem porta (mm)

    620

  • Profundidade com pega (mm)

    735

  • Peso da embalagem (kg)

    111

  • Altura até Topo da Caixa (mm)

    1750

  • Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)

    1790

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    913 x 1790 x 735

  • Peso do produto (kg)

    101

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+™

    Não

  • Door-in-Door™

    Não

  • InstaView™

    Não

  • LINEAR Cooling™

    Sim

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

  • Gaveta de congelação

    2, transparentes

  • Prateleira da porta, transparente

    4

  • Iluminação do congelador

    LED superior

  • Prateleira em vidro temperado

    3

SISTEMA DE GELO E ÁGUA

  • Sistema de fabrico de gelo automático

    Não

  • Ice Maker (manual)

    Não

  • Dispensador de água e gelo

    Não

  • Dispensador de água

    Não

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Material da porta

    PET

  • Acabamento da porta

    Prime Silver

  • Duto metálico plano (Metal Fresh)

    Branco (Dentro do Móvel)

  • Tipo de pega

    Pocket Spray

DESEMPENHO

  • Classe climática

    T

  • Tipo de Compressor

    Compressor Smart Inverter™ (BLDC)

  • Consumo de energia (kWh/ano)

    352

  • Potência de som (dB)

    36

  • Potência de som (classe)

    C

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

  • Multi-Air Flow™

    Sim

  • Prateleira da porta, transparente

    4

  • Gaveta multiusos

    Não

  • Pure N Fresh™

    Não

  • Iluminação do frigorífico

    LED superior

  • Prateleira em vidro temperado

    3

  • Compartimento para vegetais

    Sim (2)

RECURSOS INTELIGENTES

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Não

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

