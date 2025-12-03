Frigorífico combinado LG de 375 l em preto metalizado

Isenção de responsabilidade

1) LG ThinQ™

- Para utilizar as funcionalidades ThinQ, precisa de instalar a aplicação “LG ThinQ” da Google Play Store ou da Apple App Store no seu smartphone e ligue-se ao Wi-Fi. Aplicação LG ThinQ™ disponível em smartphones compatíveis com Android 9.0 ou superior, iOS 16.0 ou superior. É necessário ter um telemóvel e uma ligação Wi-Fi doméstica, bem como registar o produto no LG ThinQ™.

- As funções do LG ThinQ™ podem variar consoante o produto e o país.

2) Modo de poupança por IA

- O modo de poupança por IA pode ser ajustado em duas fases (até 1% para a fase 1 e até 5% para a fase 2) e a taxa de poupança varia consoante a classificação energética e as especificações do produto.

- A taxa de poupança por IA para cada fase pode variar consoante as condições reais de utilização.

- Os detalhes específicos do teste para a taxa de poupança são os seguintes:

1. Modelo de teste: GBBW322CEV

2. Condições de teste: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sem carga

3. Condições de instalação: Temperatura ambiente a 25 °C, humidade a 55%

4. Método de teste: 8 horas de abertura, 16 horas sem abertura. Tempo total de abertura durante o horário de funcionamento: Frigorífico 28 vezes, congelador 6 vezes. Os resultados energéticos para cada fase do modo de poupança por IA ao longo de 3 dias são convertidos para consumo energético de 24 horas e comparados.

5. Ao utilizar o modo de poupança por IA, o ciclo de descongelamento e a velocidade do compressor podem ser ajustados de acordo com o ambiente circundante. A aplicação da fase 2 pode resultar num aumento da temperatura interna do congelador e do frigorífico.

6. Os resultados dos testes foram verificados pela TÜV Rheinland Inc. utilizando o método de teste especificado, mas podem variar consoante o ambiente de utilização real.

7. O modo de poupança por IA só é suportado através da aplicação LG ThinQ. O LG ThinQ pode ter algumas limitações em termos de ambientes suportados e métodos de utilização.

3) FRESHConverter™

- A definição de temperatura pode ser alterada ao premir o botão de seleção. Existem três modos diferentes: Carne (-3 ℃), Peixe (0 ℃) e Queijo (2 ℃)

- Com base nos resultados dos testes internos da LG, utilizando o método de teste interno da LG para medir a flutuação média da temperatura no compartimento FRESHConverter+™ sem carga e com a definição 25℃.

- Os resultados podem variar consoante as alterações na temperatura exterior ou na definição da temperatura interior.