Frigorífico combinado de 333 L em Branco
Funcionalidades principais
- Eficiência energética E
- Máxima abertura
*As imagens dos produtos servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.
*Para garantir o funcionamento adequado da porta, é necessário um espaço mínimo de 4 mm entre as laterais do frigorífico e a parede.
*Se a abertura for inferior a 4 mm, a porta poderá não abrir totalmente ou poderá interferir com a parede, afetando potencialmente o desempenho do produto.
Visual elegante e moderno para um ajuste perfeito
Desfrute de um design de porta plana premium e de um interior espaçoso que conferem elegância refinada e funcionalidade à sua cozinha moderna.
Arrefecimento mais inteligente para otimização de energia com LG ThinQ™ 1)
*Caso a temperatura definida para a câmara frigorífica seja 1 ℃ ou 2 ℃, esta função não será ativada.
Refrigeração precisa, frescura consistente
O LinearCooling™ mantém os alimentos frescos por mais tempo, reduzindo as flutuações de temperatura e preservando o sabor e o aspeto.
LinearCooling™
Tradicional
*Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG para comparar a taxa de redução de peso dos vegetais entre o modelo com refrigeração linear e o modelo sem refrigeração linear, o modelo com refrigeração linear apresentou uma taxa de redução de peso inferior.
Capacidade máxima, organizada de forma inteligente
Maximize a eficiência do armazenamento com soluções inteligentes e organizadas que mantêm os seus alimentos frescos.
Armazenamento flexível, perfeitamente organizado
Prateleiras e acessórios cuidadosamente criados para manter o frigorífico organizado, adaptando-se às suas necessidades.
Prateleira ajustável
Eficiência de espaço maximizada com sete níveis de altura ajustáveis
Perguntas frequentes
O que ter em consideração ao comprar um frigorífico combinado?
'Ao escolher um frigorífico combinado LG, considere fatores importantes como espaço de armazenamento, eficiência energética e tecnologia de refrigeração inteligente.
As soluções inteligentes e de organização da LG ajudam a maximizar a eficiência de armazenamento, mantendo os alimentos frescos*.
Procure inovações como o LinearCooling™, que ajuda a manter temperaturas mais estáveis em todo o frigorífico, e o DoorCooling+™, que ajuda a refrigerar os itens na porta.
O design de porta plana da LG e uma variedade de cores e acabamentos modernos também dão um toque de estilo à sua cozinha.
*Com base nos resultados dos testes da TÜV Rheinland, utilizando o método de teste interno da LG para comparar a taxa de redução de peso dos vegetais entre o modelo com refrigeração linear e o modelo sem refrigeração linear, o modelo com refrigeração linear apresentou uma taxa de redução de peso inferior.
Preciso de um frigorífico combinado de que tamanho?
O tamanho certo do frigorífico combinado depende das necessidades da sua família e do espaço disponível. Como orientação geral:
- Os frigoríficos combinados altos, com capacidade de 304 a 387 L, são ideais para 1 a 2 pessoas.
- Os modelos finos com várias portas, com 506 a 530 L, são adequados para famílias de 3 a 4 pessoas.
- Para famílias maiores, os modelos com várias portas ou estilo americano, com 635 a 750 L de capacidade, são uma boa escolha.
Considere a frequência com que faz compras, a quantidade de alimentos frescos e congelados que armazena e o espaço disponível na cozinha ao selecionar a capacidade adequada.
Como altero a definição de temperatura no meu frigorífico combinado LG?
Utilize o painel de controlo na porta ou no interior do frigorífico de forma a definir a temperatura desejada para o seu frigorífico ou congelador. Em modelos suportados, também pode utilizar a aplicação LG ThinQ no seu smartphone para alterar a definição de temperatura remotamente.
O que significa quando um frigorífico combinado é antiformação de gelo?
O gelo forma-se quando o vapor de água atinge as serpentinas de arrefecimento geladas e, em seguida, condensa-se em água, que congela imediatamente. Um frigorífico antiformação de gelo usa um temporizador para ligar regularmente uma serpentina de aquecimento em torno da serpentina de arrefecimento para derreter o gelo, evitando assim automaticamente a acumulação de gelo.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Key Spec
CAPACIDADE - Capacidade total (ℓ)
333
DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
597 x 1860 x 674
DESEMPENHO - Consumo de energia (kWh/ano)
253
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E
DESEMPENHO - Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096604489
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA
E
Tipo de produto
Combinado
Profundidade padrão/bancada
Profundidade de bancada
CAPACIDADE
Capacidade do congelador (ℓ)
113
Capacidade do frigorífico (ℓ)
220
Capacidade total (ℓ)
333
CONTROLO & ECRÃ
Express Freeze
Sim
Ecrã LED interno
Display LED
DIMENSÕES E PESO
Profundidade sem porta (mm)
608
Profundidade com pega (mm)
674
Peso da embalagem (kg)
77
Altura até Topo da Caixa (mm)
1860
Altura até Topo da Dobradiça ou Tampo Deco da Porta (mm)
1860
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
597 x 1860 x 674
Peso do produto (kg)
70
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+™
Sim
InstaView™
Não
LINEAR Cooling™
Sim
COMPARTIMENTO DO CONGELADOR
Gaveta de congelação
3, transparentes
SISTEMA DE GELO E ÁGUA
Sistema de fabrico de gelo automático
Não
Ice Maker (manual)
Cuvete de gelo normal
Dispensador de água
Não
MATERIAL E ACABAMENTO
Material da porta
PCM
Acabamento da porta
Super White
Duto metálico plano (Metal Fresh)
R Metal
Tipo de pega
Pega integrada, horizontal
DESEMPENHO
Classe climática
T
Tipo de Compressor
Compressor Smart Inverter™
Consumo de energia (kWh/ano)
253
Potência de som (dB)
35
Potência de som (classe)
B
COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO
Multi-Air Flow™
Sim
Suporte para garrafas
Não
Prateleira da porta, transparente
3
Pure N Fresh™
Não
Iluminação do frigorífico
LED superior
Prateleira Dobrável
Não
Prateleira em vidro temperado
2
Compartimento para vegetais
Sim (2)
Gaveta para fruta e legumes (Fresh Zone)
Sim
RECURSOS INTELIGENTES
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
