About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Máquina de Lavar Loiça LG cor prata com Classe Energética A e QuadWashTM

EU_DF273FV_MEZ00721725.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
EU_DF273FV_MEZ00721725.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de Lavar Loiça LG cor prata com Classe Energética A e QuadWashTM

DF273FV
Vista frontal da DFC513FVE
vista frontal com a porta aberta e pratos visíveis
QuadWash™
Painel de controlo
Vista frontal com porta aberta
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda com porta aberta
Vista lateral esquerda com porta aberta e prato com 3.ª prateleira
Braço aspersor e bocal de vapor
Vista lateral com 3.ª prateleira - inferior
Vista lateral com 3.ª prateleira - superior
Vista lateral do DFC533FVE
Vista traseira
Vista frontal da DFC513FVE
vista frontal com a porta aberta e pratos visíveis
QuadWash™
Painel de controlo
Vista frontal com porta aberta
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda
Vista lateral esquerda com porta aberta
Vista lateral esquerda com porta aberta e prato com 3.ª prateleira
Braço aspersor e bocal de vapor
Vista lateral com 3.ª prateleira - inferior
Vista lateral com 3.ª prateleira - superior
Vista lateral do DFC533FVE
Vista traseira

Funcionalidades principais

  • Classe energética A: lavagem eficaz e eficiente
  • QuadWashTM: 4 braços com movimentos multi-direcionais de projeção da água
  • Abertura automática de porta, para ajudar na secagem da loiça

Preparado para uma cozinha à sua medida?

Máquina de lavar loiça livre LG colocada numa cozinha branca, parcialmente aberta. Está presente uma etiqueta de eficiência energética com classe A.

Eficiência energética A

Mantenha a sua loiça imaculada com a máquina de lavar da LG com elevada eficiência energética.

Imagem aproximada de jatos de água poderosos no interior de uma máquina de lavar loiça LG, exibindo a tecnologia que permite obter os melhores resultados

QuadWash™

Limpeza poderosa, de todos os ângulos

Cozinha com uma máquina de lavar loiça LG parcialmente aberta. Smartphone a mostrar a app ThinQTM a confirmar o conclusão do ciclo e os controlos inteligentes

LG ThinQ™

Lavagem inteligente à distância de um toque

Eficiência energética de topo

Os motores LG Inverter Direct Drive conseguem aumentar a eficiência energética até 54%1), e são certificados em classe A, de acordo com as normas Europeias2).

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.

QuadWash™

Limpeza eficaz e delicada

A tecnologia QuadWash™ utiliza quatro braços multi-direcionais para lavar cada item com precisão, enquanto a Zona Dupla permite escolher diferentes níveis de pressão da água para cada cesto.

EasyRack™Plus

Maior flexibilidade

Desfrute de uma maior flexibilidade do espaço com EasyRack™ Plus com um cesto superior ajustável em altura, e um cesto inferior com suportes dobráveis.

Pessoa a levantar o cesto de loiça da máquina LG para criar mais espaço por baixo, para depois colocar no cesto inferior itens grandes como panelas.

Lavavajillas empotrado LG, puerta ligeramente abierta con vajilla limpia. La etiqueta indica eficiencia energética estándar de grado A.

Terceiro cesto

Mais espaço para a sua lavagem

O terceiro cesto proporciona mais espaço para poder lavar todos os seus utensílios de cozinha.

LG ThinQ™

Mantenha-se conectado e usufrua de uma limpeza eficaz

Obtenha notificações da app ThinQ™ quando o seu ciclo de lavagem terminar.

Smartphone a mostrar a app LG ThinQTM numa cozinha, destacando as funcionalidades Descarregar Programas, Notificações e Smart Diagnosis.

Smartphone a mostrar a app LG ThinQTM numa cozinha, destacando as funcionalidades Descarregar Programas, Notificações e Smart Diagnosis.

Mais opções de limpeza na ponta dos seus dedos

Descarregue novos ciclos de lavagem para a sua loiça, através da app ThinQ™, e desfrute de mais opções de limpeza.

Limpeza personalizada

Personalize as definições da sua máquina de lavar loiça através da app ThinQ™ no seu smartphone.

Funcionamento silencioso

Performance poderosa e silenciosa

Desfrute de um desempenho de lavagem silencioso e fiável, com um equipamento que utiliza menos peças em movimento 5).

Homem a segurar um bébé numa cozinha escura. A máquina de lavar loiça LG está a funcionar silenciosamente em fundo, para uma operação silenciosa.

Design Inovador

Cozinha moderna com máquina de loiça de instalação livre LG, forno, exaustor e placa de indução, numa integração perfeita com a pedra mármore.

Estilo e Harmonia

Primer plano del interior de acero inoxidable de un lavavajillas LG, diseñado para ofrecer durabilidad, higiene y un lavado eficiente.

Aço inoxidável

A porta da máquina de lavar loiça LG abre automaticamente após o ciclo de lavagem, libertandi vapor e permitindo à loiça secar naturalmente.

Abertura automática de porta

*Utilize apenas loiça preparada para ser lavada na máquina de lavar loiça

*A imagem acima serve apenas para fins ilustrativos. Pode diferir do produto real.

1) Comparado com outro modelo LG. Baseado no Consumo Energético do Curso Eco entre o modelo DBC335 (Classe A) e DBC245( Energia E), de acordo com os métodos de teste internos.

2) ThinQ

*Para utilizar esta função, precisa de instalar a app ThinQ™ da Play Store do SO Android (7.0 ou superior) ou AppStore do SO iOS (igual ou superior a 12.0), efetuar um registo e conectar o equipamento.

*Quando ligar pela primeira vez a um purificador de água, terá de o fazer ao mesmo ponto wi-Fi, e de seguida, o purificador de água deverá sempre funcionar nesta rede Wi-Fi.

3) Baixo ruído

*Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base em resultados internos LG.

*Baseado em resultados de testes internos (Nível de Potência de Som, medição PWI), com modo ECO + Poupança de Energia + AOD definidos (Janeiro de 2019).

*O nível de ruído é medido como uma média durante o ciclo completo de lavagem, incluindo pré-lavagem, lavagem, enxaguamento e secagem.

*O nível de ruído pode variar consoante o ciclo de operação e condições de utilização.

*2 anos de paeças e mão de obra + 8 anos no motor (apenas peças).

Perguntas e Repostas Frequentes

Q.

Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?

A.

Deverá utilizar detergentes específicos para máquinas de lavar loiça, não utilize detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente pode ter diferentes velocidades de dissolução e capacidade de limpeza, dependendo do seu tipo e fabricante. Consulte a informação de produto e utilize a quantidade recomendada de detergente mencionada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sua sujidade.

Q.

Preciso de fazer uma pré-lavagem dos meus pratos antes de utilizar a máquina de lavar loiça?

A.

As máquinas de lavar loiça LG utilizam jatos de água poderosos projetados pelo sistema de lavagem QuadWashTM onde, em conjunto com a tecnologia de vapor TrueSteamTM, lavam profundamente os seus pratos, sem necessidade de efetuar uma pré-lavagem.

Q.

Como é que posso remover com eficácia as manchas de água nos meus pratos?

A.

A funcionalidade TrueSteamTM das máquinas de lavar loiça LG é capaz de remover com eficácia manchas de águas dor pratos.

Q.

Qual é a melhor forma de colocar a loiça no interior da máquina de lavar?

A.

Cesto inferior: Panelas e frigideiras colocadas de cabeça para baixo, pratos de jantar, pratos de sopa, pratos de sobremesa

Cesto do meio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho 

Cesto superior: Talheres, como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos

Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que a água possa fluir corretamente.

DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior bloquear a bandeja, resolva isso facilmente com o recurso de ajuste de altura da bandeja.

Q.

Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar louça?

A.

Sim, mas apenas se forem feitos de plástico resistente ao calor; os plásticos comuns podem deformar-se em lavagens a altas temperaturas.

Q.

O que posso fazer em relação aos odores dos alimentos após a utilização?

A.

Recomendamos limpar o filtro uma vez a cada 1-2 semanas para remover os odores.

DICA: Para esterilizar o interior da máquina de lavar louça, coloque 200 a 300 ml de vinagre branco numa tigela rasa, coloque-a no cesto superior e execute o ciclo automático.

Q.

Esta máquina de lavar louça pode ser instalada fora de casa?

A.

Este produto é um aparelho de uso doméstico, destinado exclusivamente a uso interno, e não pode ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.
Não pode ser instalado nem mesmo para fins de pesquisa em laboratórios científicos escolares, etc., pois o seu objetivo é limpar produtos químicos.
No entanto, é possível instalar este produto para exibição simples e não para operação real.

Q.

A máquina de lavar louça caberá na minha cozinha?

A.

A maioria das cozinhas modernas é projetada com base no padrão industrial de um eletrodoméstico com 60 cm de largura, que é exatamente o que as máquinas de lavar louça de 60 cm da LG oferecem. Esse tamanho padrão garante que as nossas máquinas de lavar louça independentes se integrem perfeitamente ao layout da sua cozinha existente, sem qualquer incómodo.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

DF273FV
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
680 x 890 x 665
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600 x 850 x 600
Classe de Eficiência Energética
A
Frequência (Hz)
50

Todas as especificações

CICLOS E OPÇÕES

  • Atrasar início

    Sim

  • 3 em 1

    Não

  • Automático

    Sim

  • Cancelar

    Sim

  • Bloqueio de controlo

    Sim

  • Delicado

    Sim

  • Download de programa

    Não

  • Seco Mais

    Não

  • Zona dupla

    Sim

  • Eco

    Sim

  • Poupança energética

    Sim

  • Expresso

    Sim

  • Secagem extra

    Sim

  • Meia carga

    Sim

  • Intenso

    Não

  • Alta temperatura

    Sim

  • Intensivo

    Sim

  • Limpeza da máquina

    Limpeza da máquina (sem vapor) - Tecla de 3 segundos

  • Normal

    Não

  • Número de opções

    7

  • Número de ciclos de lavagem

    8

  • Refrescar

    Não

  • Enxaguar

    Sim

  • Vapor

    Não

  • Turbo

    Sim

DESIGN

  • Cor

    Prime Silver

  • Indicadores de estado

    Não

  • Indicador de tempo restante

    Não

  • Material da cuba

    Aço inoxidável

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Tipo de ecrã

    LED

  • Tipo de instalação

    Instalação livre

  • Tipo de painel

    Painel frontal

  • Número total de conjuntos

    14

DIMENSÕES E PESO

  • Pés ajustáveis (mm)

    30

  • Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)

    680 x 890 x 665

  • Peso Embalagem (kg)

    51

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    600 x 850 x 600

  • Peso do produto (kg)

    46

DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA

  • Nível de Ruído (dBA)

    44

  • Tempo por Ciclo

    299

  • Classe de Eficiência Energética

    A

  • Tempo por Ciclo Rápido

    57

  • Classe de Emissão de Ruído

    B

  • Tempo por Ciclo Turbo

    79

  • Consumo de Água (L)

    9,5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Aqua-Stop

    Sim

  • Tratamento Anti-Bacteriano

    Sim

  • Abertura automática da porta

    Sim

  • Doseador de detergente e abrilhantador

    Sim

  • Motor Direct Drive™

    Sim

  • Motor Inverter Direct Drive™

    Sim

  • Número de braços aspersores

    3

  • QuadWash™

    Sim

  • Sistema de lavagem SenseClean

    Sim

  • Smart Rack+™

    Sim (Cesto superior parcialmente dobrável / Cesto inferior parcialment dobrável)

  • Sensor de sujidade

    Sim

  • TrueSteam™

    Não

  • Sistema de lavagem Vario

    Sim

  • Descalcificador

    Sim

ENERGIA / TENSÃO

  • Frequência (Hz)

    50

  • Consumo energético (W)

    1 600 - 1 800

  • Fonte de alimentação (V)

    220 - 240

CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS

  • Terceira gaveta ajustável em altura

    Sim (fixa)

  • Cesto para talheres

    Não

RECURSOS INTELIGENTES

  • NFC

    Não

  • Apoio ao cliente proativo

    Não

  • Controlo Remoto

    Não

  • Monitorização remota

    Não

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Não

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.