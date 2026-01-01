Máquina de Lavar Loiça LG branca com Classe Energética A e QuadWash™

* Utilize apenas loiça preparada para ser lavada na máquina de lavar loiça

*A imagem acima serve apenas para fins ilustrativos. Pode diferir do produto real.

"1) Comparado com outro modelo LG. Baseado no Consumo Energético do Curso Eco entre o modelo DBC335 (Classe A) e DBC245( Energia E), de acordo com os métodos de teste internos.

2) ThinQ

*Para utilizar esta função, precisa de instalar a app ThinQ™ da Play Store do SO Android (7.0 ou superior) ou AppStore do SO iOS (igual ou superior a 12.0), efetuar um registo e conectar o equipamento.

*Quando ligar pela primeira vez a um purificador de água, terá de o fazer ao mesmo ponto wi-Fi, e de seguida, o purificador de água deverá sempre funcionar nesta rede Wi-Fi."

"3) Baixo ruído

*Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base em resultados internos LG.

*Baseado em resultados de testes internos (Nível de Potência de Som, medição PWI), com modo ECO + Poupança de Energia + AOD definidos (Janeiro de 2019).

*O nível de ruído é medido como uma média durante o ciclo completo de lavagem, incluindo pré-lavagem, lavagem, enxaguamento e secagem.

*O nível de ruído pode variar consoante o ciclo de operação e condições de utilização.

*2 anos de paeças e mão de obra + 8 anos no motor (apenas peças)."