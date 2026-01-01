We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máquina de Lavar Loiça LG branca com Classe Energética A e QuadWash™
Funcionalidades principais
- Classe energética A: lavagem eficaz e eficiente
- QuadWash™: 4 braços com movimentos multi-direcionais de projeção da água
- Abertura automática de porta, para ajudar na secagem da loiça
Preparado para uma cozinha à sua medida?
Eficiência energética A
Mantenha a sua loiça imaculada com a máquina de lavar da LG com elevada eficiência energética.
QuadWash™
Limpeza poderosa, de todos os ângulos
LG ThinQ™
Lavagem inteligente à distância de um toque
Secagem com abertura automática
Secagem da loiça mais rápida e eficiente
Eficiência energética de topo
Os motores LG Inverter Direct Drive conseguem aumentar a eficiência energética até 54%1), e são certificados em classe A, de acordo com as normas Europeias2).
Máquina de lavar loiça LG com a porta parcialmente aberta, a mostrar loiça lavada. A etiqueta indica eficiência energética classe A.
QuadWash™
Limpeza eficaz e delicada
A tecnologia QuadWash™ utiliza quatro braços multi-direcionais para lavar cada item com precisão, enquanto a Zona Dupla permite escolher diferentes níveis de pressão da água para cada cesto.
EasyRack™Plus
Maior flexibilidade
Desfrute de uma maior flexibilidade do espaço com EasyRack™ Plus com um cesto superior ajustável em altura, e um cesto inferior com suportes dobráveis.
Terceiro cesto
Mais espaço para a sua lavagem
O terceiro cesto proporciona mais espaço para poder lavar todos os seus utensílios de cozinha.
Mantenha-se conectado e usufrua de uma limpeza eficaz
Obtenha notificações da app ThinQ™ quando o seu ciclo de lavagem terminar.
Smartphone a mostrar a app LG ThinQTM numa cozinha, destacando as funcionalidades Descarregar Programas, Notificações e Smart Diagnosis.
Funcionamento silencioso
Performance poderosa e silenciosa
Desfrute de um desempenho de lavagem silencioso e fiável, com um equipamento que utiliza menos peças em movimento 5).
Homem a segurar um bebé a dormir, numa cozinha escurecida. A máquina de lavar loiça LG trabalha silenciosamente em plano de fundo, com um funcionamento pacífico.
Design Inovador
* Utilize apenas loiça preparada para ser lavada na máquina de lavar loiça
*A imagem acima serve apenas para fins ilustrativos. Pode diferir do produto real.
"1) Comparado com outro modelo LG. Baseado no Consumo Energético do Curso Eco entre o modelo DBC335 (Classe A) e DBC245( Energia E), de acordo com os métodos de teste internos.
2) ThinQ
*Para utilizar esta função, precisa de instalar a app ThinQ™ da Play Store do SO Android (7.0 ou superior) ou AppStore do SO iOS (igual ou superior a 12.0), efetuar um registo e conectar o equipamento.
*Quando ligar pela primeira vez a um purificador de água, terá de o fazer ao mesmo ponto wi-Fi, e de seguida, o purificador de água deverá sempre funcionar nesta rede Wi-Fi."
"3) Baixo ruído
*Nível de ruído: 41dB ou inferior, com base em resultados internos LG.
*Baseado em resultados de testes internos (Nível de Potência de Som, medição PWI), com modo ECO + Poupança de Energia + AOD definidos (Janeiro de 2019).
*O nível de ruído é medido como uma média durante o ciclo completo de lavagem, incluindo pré-lavagem, lavagem, enxaguamento e secagem.
*O nível de ruído pode variar consoante o ciclo de operação e condições de utilização.
*2 anos de paeças e mão de obra + 8 anos no motor (apenas peças)."
Perguntas e Repostas Frequentes
Que tipo de detergente devo utilizar na minha máquina de lavar loiça?
Deverá utilizar detergentes específicos para máquinas de lavar loiça, não utilize detergentes genéricos. Existem três tipos de detergente: pó, líquido e pastilha. Cada detergente pode ter diferentes velocidades de dissolução e capacidade de limpeza, dependendo do seu tipo e fabricante. Consulte a informação de produto e utilize a quantidade recomendada de detergente mencionada pelo fabricante, com base na quantidade de loiça e a sua sujidade.
Preciso de fazer uma pré-lavagem dos meus pratos antes de utilizar a máquina de lavar loiça?
As máquinas de lavar loiça LG utilizam jatos de água poderosos projetados pelo sistema de lavagem QuadWashTM onde, em conjunto com a tecnologia de vapor TrueSteamTM, lavam profundamente os seus pratos, sem necessidade de efetuar uma pré-lavagem.
Como é que posso remover com eficácia as manchas de água nos meus pratos?
A funcionalidade TrueSteamTM das máquinas de lavar loiça LG é capaz de remover com eficácia manchas de águas dor pratos.
Qual é a melhor forma de colocar a loiça no interior da máquina de lavar?
Cesto inferior: Panelas e frigideiras colocadas de cabeça para baixo, pratos de jantar, pratos de sopa, pratos de sobremesa
Cesto do meio: Copos, chávenas, pires e copos de vinho
Cesto superior: Talheres, como colheres de chá, colheres de sobremesa, colheres de sopa e garfos
Ao colocar os pratos nos cestos, é importante incliná-los ligeiramente para que a água possa fluir corretamente.
DICA: Se uma panela volumosa no cesto inferior bloquear a bandeja, resolva isso facilmente com o recurso de ajuste de altura da bandeja.
Posso lavar recipientes de plástico na minha máquina de lavar louça?
Sim, mas apenas se forem feitos de plástico resistente ao calor; os plásticos comuns podem deformar-se em lavagens a altas temperaturas.
O que posso fazer em relação aos odores dos alimentos após a utilização?
Recomendamos limpar o filtro uma vez a cada 1-2 semanas para remover os odores.
DICA: Para esterilizar o interior da máquina de lavar louça, coloque 200 a 300 ml de vinagre branco numa tigela rasa, coloque-a no cesto superior e execute o ciclo automático.
Esta máquina de lavar louça pode ser instalada fora de casa?
Este produto é um aparelho de uso doméstico, destinado exclusivamente a uso interno, e não pode ser utilizado para fins comerciais (cafés, etc.), industriais ou laboratoriais.
Não pode ser instalado nem mesmo para fins de pesquisa em laboratórios científicos escolares, etc., pois o seu objetivo é limpar produtos químicos.
No entanto, é possível instalar este produto para exibição simples e não para operação real.
A máquina de lavar louça caberá na minha cozinha?
A maioria das cozinhas modernas é projetada com base no padrão industrial de um eletrodoméstico com <b>60 cm de largura</b>, que é exatamente o que as máquinas de lavar louça de 60 cm da LG oferecem. Esse tamanho padrão garante que as nossas máquinas de lavar louça independentes se integrem perfeitamente ao layout da sua cozinha existente, sem qualquer incómodo.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Todas as especificações
CICLOS E OPÇÕES
Atrasar início
Sim
3 em 1
Não
Automático
Sim
Cancelar
Sim
Bloqueio de controlo
Sim
Delicado
Sim
Download de programa
Não
Seco Mais
Não
Zona dupla
Sim
Eco
Sim
Poupança energética
Sim
Expresso
Sim
Secagem extra
Sim
Meia carga
Sim
Intenso
Não
Alta temperatura
Sim
Intensivo
Sim
Limpeza da máquina
Limpeza da máquina (sem vapor) - Tecla de 3 segundos
Normal
Não
Número de opções
7
Número de ciclos de lavagem
8
Refrescar
Não
Enxaguar
Sim
Vapor
Não
Turbo
Sim
DESIGN
Cor
Branco
Indicadores de estado
Não
Indicador de tempo restante
Não
Material da cuba
Aço inoxidável
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Tipo de ecrã
LED
Tipo de instalação
Instalação livre
Tipo de painel
Painel frontal
Número total de conjuntos
14
DIMENSÕES E PESO
Pés ajustáveis (mm)
30
Dimensões da embalagem (LxAxP, em mm)
680 x 890 x 665
Peso Embalagem (kg)
51
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600 x 850 x 600
Peso do produto (kg)
46
DESEMPENHO DE ENERGIA/ÁGUA
Nível de Ruído (dBA)
44
Tempo por Ciclo
299
Classe de Eficiência Energética
A
Tempo por Ciclo Rápido
57
Classe de Emissão de Ruído
B
Tempo por Ciclo Turbo
79
Consumo de Água (L)
9,5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Aqua-Stop
Sim
Tratamento Anti-Bacteriano
Sim
Abertura automática da porta
Sim
Doseador de detergente e abrilhantador
Sim
Motor Direct Drive™
Sim
Motor Inverter Direct Drive™
Sim
Número de braços aspersores
3
QuadWash™
Sim
Sistema de lavagem SenseClean
Sim
Smart Rack+™
Sim (Cesto superior parcialmente dobrável / Cesto inferior parcialment dobrável)
Sensor de sujidade
Sim
TrueSteam™
Não
Sistema de lavagem Vario
Sim
Descalcificador
Sim
ENERGIA / TENSÃO
Frequência (Hz)
50
Consumo energético (W)
1 600 - 1 800
Fonte de alimentação (V)
220 - 240
CARACTERÍSTICAS DAS GAVETAS
Terceira gaveta ajustável em altura
Sim (fixa)
Cesto para talheres
Não
RECURSOS INTELIGENTES
NFC
Não
Apoio ao cliente proativo
Não
Controlo Remoto
Não
Monitorização remota
Não
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Não
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
