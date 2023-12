A. As atualizações do sistema operativo serão oferecidas para modelos selecionados. A atualização do sistema operativo para Android 11 está atualmente em andamento para modelos selecionados, e a atualização do sistema operacional para Android 12 será implementada com base nos mesmos critérios e processo. No entanto, entenda que os planos de atualização do sistema operacional estão sujeitos a alterações devido ao cronograma de distribuição do sistema operativo do Google ou outros fatores, como desempenho e estabilidade do produto



* Entre em contacto com o CIC (Centro de Informação ao Consumidor) ou Centro Técnico local para obter informações relativas a atualizações do SO que poderão variar de país para país.