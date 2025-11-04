About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
24G411A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)

24G411A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)

24G411A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
vista lateral
vista lateral de um monitor inclinado
Vista superior
Vista superior de -15 graus
Vista superior de +15 graus
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira com luzes acesas
vista traseira em perspetiva com as luzes apagadas
vista em perspetiva traseira com luzes acesas
vista de perto do emblema traseiro luzes apagadas
vista aproximada do emblema traseiro com as luzes acesas
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
vista lateral
vista lateral de um monitor inclinado
Vista superior
Vista superior de -15 graus
Vista superior de +15 graus
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira com luzes acesas
vista traseira em perspetiva com as luzes apagadas
vista em perspetiva traseira com luzes acesas
vista de perto do emblema traseiro luzes apagadas
vista aproximada do emblema traseiro com as luzes acesas

Funcionalidades principais

  • Ecrã FHD IPS (1920x1080) de 24 polegadas
  • 144Hz (overclock) (120Hz nativos) taxa de atualização / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD FreeSync™
LG UltraGear™ G4

LG UltraGear™ G4

Monitor gaming FHD IPS 24” 144Hz (overclock)

LG UltraGear™ G4

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

FHD IPS 1920x1080 de 24 polegadas, sRGB 99%, HDR 10, taxa de atualização de 144Hz (overclock) (120Hz nativa), 1ms MRB, design ultra fino
“Display” é escrito em maiúsculas.

A sensação de combate real com cores vívidas

O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu ecrã IPS para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.

Cena de jogo de combate espacial que mostra cores vivas com HDR, sRGB 99% e ecrã IPS no monitor LG UltraGear.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Ecrã IPS™

O monitor LG IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.

HDR 10

O HDR 10 (gama dinâmica elevada) suporta níveis específicos de cor e brilho.

sRGB 99% (Typ.)

Com uma cobertura de 99% do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.

A velocidade é escrita em maiúsculas.
Cenário de jogos de corridas com uma resposta extremamente rápida e uma taxa de atualização rápida de 144Hz.

Movimento de jogo fluido
com taxa de atualização de 144Hz (overclock)
(120Hz nativa)

Para proporcionar uma taxa de atualização de 144Hz (overclock) (120Hz nativa) para
imagens fluídas e nítidas, minimizando a desfocagem dos movimentos. Deixe-se envolver por
uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este produto suporta uma taxa de atualização de 120Hz e até 144Hz em modo overclock quando ligado através de DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 suporta até 144Hz.)

*A taxa de atualização e o tempo de resposta podem variar dependendo do ambiente, como o conteúdo ou o desempenho do PC (CPU/GPU). É necessário um cabo compatível com DP 1.4 e uma placa gráfica (placa gráfica vendida em separado).

Um carro de corrida amarelo é apresentado no ecrã em alta velocidade, com o interior da caixa quadrada branca claramente expresso e o exterior desfocado.

Velocidade acelerada
até à vitória

A redução de desfocagem de movimento de 1ms* oferece uma jogabilidade suave, reduzindo a desfocagem e o efeito fantasma. Objetos dinâmicos e velozes no meio da ação podem dar uma vantagem competitiva.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*A redução de desfocagem de movimento de 1ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1ms MBR.

Certificado com uma tecnologia amplamente adotada

Equipado com AMD FreeSync™ e compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.

Vista em ecrã dividido de um piloto num jogo de ritmo acelerado, com imagens mais suaves e nítidas.

Logótipos da NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Usabilidade está escrito em maiúsculas.

Aplicação LG Switch

Controlo mais inteligente, troca perfeita pelo LG Switch

Com a aplicação LG Switch, é fácil otimizar o seu monitor para jogos e utilização diária. Faça a gestão das definições do monitor sem esforço - ajuste a qualidade e o brilho da imagem de acordo com as suas preferências e, em seguida, aplique as suas definições instantaneamente utilizando uma tecla de atalho. A aplicação também lhe permite dividir o ecrã em 11 esquemas e lançar a sua plataforma de videochamadas com um clique - trazendo ainda mais conveniência à sua configuração.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 24G411A.

*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.

Design praticamente sem margens e base de suporte fina

 Design ultrafino minimalista

Experimente mais ecrã e menos distrações com a moldura ultrafina e a base de suporte minimamente fina, com um design praticamente sem margens. O suporte flutuante realça a estética limpa e leve, enquanto a sensação de ecrã sem juntas proporciona uma experiência visual envolvente - ideal para configurações duplas ou espaços de trabalho minimalistas.

Ícone de desenho sem margens.

Design sem margens

com base de suporte fina

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5~20º

Ícone do suporte de parede.

Suporte de parede

100X100

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Inclinação (-5~20°), montagem na parede (100x100).

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    23,8

  • Ecrã - Resolução

    1920 x 1080

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

ECRÃ

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    220 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    1050:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    1500:1

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Resolução

    1920 x 1080

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (polegadas)

    23,8

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Contador FPS

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • NVIDIA G-Sync™

    Compatível com G-SYNC

  • OverClocking

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Chave Definida por Utilizador

    SIM

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM (1ea)

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    620 x 134 x 385 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    539,4 x 317,1 x 38,7 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    539,4 x 412 x 220 mm

  • Peso com embalagem (kg)

    4,6 kg

  • Peso sem base (kg)

    2,4 kg

  • Peso com base (kg)

    3,3 kg

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si