Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 24 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)
Funcionalidades principais
- Ecrã FHD IPS (1920x1080) de 24 polegadas
- 144Hz (overclock) (120Hz nativos) taxa de atualização / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® compatible / AMD FreeSync™
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
A sensação de combate real com cores vívidas
O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu ecrã IPS para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.
Cena de jogo de combate espacial que mostra cores vivas com HDR, sRGB 99% e ecrã IPS no monitor LG UltraGear.
Ecrã IPS™
O monitor LG IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.
*Este produto suporta uma taxa de atualização de 120Hz e até 144Hz em modo overclock quando ligado através de DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 suporta até 144Hz.)
*A taxa de atualização e o tempo de resposta podem variar dependendo do ambiente, como o conteúdo ou o desempenho do PC (CPU/GPU). É necessário um cabo compatível com DP 1.4 e uma placa gráfica (placa gráfica vendida em separado).
*A redução de desfocagem de movimento de 1ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1ms MBR.
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada
Equipado com AMD FreeSync™ e compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.
Vista em ecrã dividido de um piloto num jogo de ritmo acelerado, com imagens mais suaves e nítidas.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
Aplicação LG Switch
Controlo mais inteligente, troca perfeita pelo LG Switch
Com a aplicação LG Switch, é fácil otimizar o seu monitor para jogos e utilização diária. Faça a gestão das definições do monitor sem esforço - ajuste a qualidade e o brilho da imagem de acordo com as suas preferências e, em seguida, aplique as suas definições instantaneamente utilizando uma tecla de atalho. A aplicação também lhe permite dividir o ecrã em 11 esquemas e lançar a sua plataforma de videochamadas com um clique - trazendo ainda mais conveniência à sua configuração.
*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 24G411A.
*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.
Design praticamente sem margens e base de suporte fina
Design ultrafino minimalista
Experimente mais ecrã e menos distrações com a moldura ultrafina e a base de suporte minimamente fina, com um design praticamente sem margens. O suporte flutuante realça a estética limpa e leve, enquanto a sensação de ecrã sem juntas proporciona uma experiência visual envolvente - ideal para configurações duplas ou espaços de trabalho minimalistas.
*Inclinação (-5~20°), montagem na parede (100x100).
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
23,8
Ecrã - Resolução
1920 x 1080
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
144 (O/C)
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
ECRÃ
Brilho (Mín.) [cd/m²]
220 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
1050:1
Nível de Contraste (Típ.)
1500:1
Tipo de Painel
IPS
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
144 (O/C)
Resolução
1920 x 1080
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (polegadas)
23,8
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync
Dynamic Action Sync
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
NVIDIA G-Sync™
Compatível com G-SYNC
OverClocking
SIM
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
VRR (Taxa de Atualização Variável)
SIM
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (1ea)
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
620 x 134 x 385 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
539,4 x 317,1 x 38,7 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
539,4 x 412 x 220 mm
Peso com embalagem (kg)
4,6 kg
Peso sem base (kg)
2,4 kg
Peso com base (kg)
3,3 kg
ACESSÓRIO
HDMI
SIM
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
