Monitor para gaming IPS LG UltraGear™ G4 144Hz (overclock) FHD de 27 polegadas com NVIDIA G-SYNC® compatible, SRGB 99% (Typ.)

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este produto suporta uma taxa de atualização de 120Hz e até 144Hz em modo overclock quando ligado através de DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 suporta até 144Hz.)

*A taxa de atualização e o tempo de resposta podem variar dependendo do ambiente, como o conteúdo ou o desempenho do PC (CPU/GPU). É necessário um cabo compatível com DP 1.4 e uma placa gráfica (placa gráfica vendida em separado).