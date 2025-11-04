About Cookies on This Site

Monitor para gaming LG UltraGear™ G4 240Hz Full HD de 27 polegadas com sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
Folha de produto

27G440A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral
vista traseira com luzes acesas
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira em perspetiva
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
Vista lateral de +15 graus de um monitor inclinado
vista lateral de um monitor inclinado
Vista superior
Vista superior
Vista superior do monitor com rotação de +30 graus
Vista superior do monitor com rotação de -30 graus
vista de perto do emblema da retaguarda
Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS Full HD 1920x1080 de 27 polegadas
  • Taxa de atualização de 240Hz
  • sRGB 99% (Typ.)
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • HDMI™ 2.0 x2 / DisplayPort 1.4 x1 (com DSC)
Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27g440a.

Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27g440a.



Monitor para gaming IPS
  Full HD 240Hz de 27 polegadas

Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27g440a na sua base hexagonal, colocado num corredor futurista iluminado a néon; o ecrã mostra redemoinhos roxos e vermelhos vívidos com o logótipo UltraGear no centro.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Um gráfico promocional que destaca as principais funcionalidades do monitor LG UltraGear 27G440A: um ecrã FHD (1920x1080) de 27 polegadas, cobertura de cor sRGB 99% (Typ.), taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta de 1ms (GtG) e conetividade HDMI 2.0.
A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

A sensação de combate real com cores vívidas

O nosso monitor oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu ecrã IPS para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.

Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A que mostra uma cena vívida de batalha espacial com naves espaciais perto de um sol brilhante e asteróides. O canto inferior esquerdo destaca “sRGB 99%” e “IPS”, realçando a reprodução exacta das cores e os ângulos de visualização amplos.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Ecrã IPS™

O monitor LG IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.

sRGB 99% (Typ.)

Com uma cobertura de 99% do espetro sRGB, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.

Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A com uma cena futurista de corrida de motas. A manchete diz “Movimento fluido nos jogos com uma taxa de atualização de 240Hz”, destacando imagens suaves e nítidas com reduzida desfocagem de movimentos. O texto grande “240Hz” realça a taxa de atualização rápida do monitor, concebida para uma jogabilidade envolvente.

Movimento de jogo fluido

Para proporcionar uma taxa de atualização de 240Hz para imagens fluídas e nítidas, minimizando a desfocagem dos movimentos. Deixe-se envolver por uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos

O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

A palavra “TECHNOLOGY” em letras grandes a degradé, centrada num fundo escuro, com uma caixa de contorno fino a partir da esquerda.

A palavra “TECHNOLOGY” em letras grandes a degradé, centrada num fundo escuro, com uma caixa de contorno fino a partir da esquerda.

Certificado com uma tecnologia amplamente adotada

Equipado com AMD FreeSync™ Premium e compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.

Imagem de comparação de um piloto no cockpit de um jato rápido. O lado esquerdo com a indicação “Desativado” aparece desfocado com artefactos de movimento, enquanto o lado direito com a indicação “Ativado” é nítido e claro, ilustrando as vantagens das funcionalidades de otimização de movimento no monitor LG UltraGear 27G440A.

Logótipos da NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Controlo mais inteligente, troca perfeita pelo LG Switch

Com a aplicação LG Switch, é fácil otimizar o seu monitor para jogos e utilização diária. Faça a gestão das definições do monitor sem esforço - ajuste a qualidade e o brilho da imagem de acordo com as suas preferências e, em seguida, aplique as suas definições instantaneamente utilizando uma tecla de atalho. A aplicação também lhe permite dividir o ecrã em 11 esquemas e lançar a sua plataforma de videochamadas com um clique - trazendo ainda mais conveniência à sua configuração.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27G440A.

*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.

Compacto e elegante

Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, articulação e altura. Um suporte em L sem desordem e uma base giratória de grande amplitude foram concebidos para minimizar a utilização do espaço da secretária e eliminar eficazmente o espaço morto.

Ícone giratório ajustável.

Base giratória

-30° ~ 30°

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5° ~ 21°

Ícone de altura ajustável.

Altura

130 mm

Ícone de articulação.

Articulação

Bi-Direção

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 27g440a, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.
Ícone HDMI.

HDMI™ 2.0 x2

Ícone DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

com DSC

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    27

  • Ecrã - Resolução

    1920 x 1080

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    240

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    1 ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    770 x 172 x 500 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    614,2 x 364,8 x 51,7 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    614,2 x 540,7 x 220 mm

  • Peso com embalagem (kg)

    8,9 kg

  • Peso sem base (kg)

    4 kg

  • Peso com base (kg)

    6,5 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16,7 M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0,3108 mm x 0,3108 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    240

  • Resolução

    1920 x 1080

  • Tempo de Resposta

    1 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    68,4

  • Dimensão (polegadas)

    27

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Cores Calibradas em Fábrica

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • Contador FPS

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • NVIDIA G-Sync™

    Compatível com G-SYNC

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Chave Definida por Utilizador

    SIM

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

