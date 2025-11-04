We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor para gaming LG UltraGear™ G4 240Hz Full HD de 27 polegadas com sRGB 99% (Typ.), 1ms (GtG), HDMI 2.0
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
A sensação de combate real com cores vívidas
O nosso monitor oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o seu ecrã IPS para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.
Imagem promocional do monitor LG UltraGear 27G440A que mostra uma cena vívida de batalha espacial com naves espaciais perto de um sol brilhante e asteróides. O canto inferior esquerdo destaca “sRGB 99%” e “IPS”, realçando a reprodução exacta das cores e os ângulos de visualização amplos.
Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos
O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada
Equipado com AMD FreeSync™ Premium e compatibilidade G-SYNC® validada pela NVIDIA, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.
Imagem de comparação de um piloto no cockpit de um jato rápido. O lado esquerdo com a indicação “Desativado” aparece desfocado com artefactos de movimento, enquanto o lado direito com a indicação “Ativado” é nítido e claro, ilustrando as vantagens das funcionalidades de otimização de movimento no monitor LG UltraGear 27G440A.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
Controlo mais inteligente, troca perfeita pelo LG Switch
Com a aplicação LG Switch, é fácil otimizar o seu monitor para jogos e utilização diária. Faça a gestão das definições do monitor sem esforço - ajuste a qualidade e o brilho da imagem de acordo com as suas preferências e, em seguida, aplique as suas definições instantaneamente utilizando uma tecla de atalho. A aplicação também lhe permite dividir o ecrã em 11 esquemas e lançar a sua plataforma de videochamadas com um clique - trazendo ainda mais conveniência à sua configuração.
*Este vídeo serve apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto 27G440A.
*O LG Switch requer a transferência do software e do manual de LG.com para uma utilização correta.
Compacto e elegante
Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação, articulação e altura. Um suporte em L sem desordem e uma base giratória de grande amplitude foram concebidos para minimizar a utilização do espaço da secretária e eliminar eficazmente o espaço morto.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
27
Ecrã - Resolução
1920 x 1080
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Ecrã - Tempo de Resposta
1 ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (2ea)
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
770 x 172 x 500 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
614,2 x 364,8 x 51,7 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
614,2 x 540,7 x 220 mm
Peso com embalagem (kg)
8,9 kg
Peso sem base (kg)
4 kg
Peso com base (kg)
6,5 kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16,7 M
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Tipo de Painel
IPS
Dimensão do Pixel (mm)
0,3108 mm x 0,3108 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Resolução
1920 x 1080
Tempo de Resposta
1 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
68,4
Dimensão (polegadas)
27
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Cores Calibradas em Fábrica
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
NVIDIA G-Sync™
Compatível com G-SYNC
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
VRR (Taxa de Atualização Variável)
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
