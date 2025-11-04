About Cookies on This Site

Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 200Hz QHD de 27 polegadas com sRGB 99% (Tip.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 200Hz QHD de 27 polegadas com sRGB 99% (Tip.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0

27G610A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral
vista traseira com luzes acesas
vista traseira com as luzes apagadas
vista traseira em perspetiva
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
Vista lateral de +15 graus de um monitor inclinado
vista lateral de um monitor inclinado
Vista superior
Vista superior do monitor com rotação de +30 graus
Vista superior do monitor com rotação de -30 graus
vista de perto do emblema da retaguarda
vista ampliada das portas
Funcionalidades principais

  • Monitor para gaming QHD (2560x1440) de 27 polegadas
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • Taxa de atualização de 200Hz
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design praticamente sem margens
Mais
Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27g610a.

Imagem frontal do monitor para gaming UltraGear™ 27g610a.

Monitor gaming IPS QHD 200Hz 27 polegadas

Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27G610A na sua base hexagonal, situado num corredor futurista iluminado a néon; o ecrã mostra redemoinhos roxos e vermelhos vívidos com o logótipo UltraGear no centro.

Vista frontal do monitor para gaming LG UltraGear™ 27G610A na sua base hexagonal, situado num corredor futurista iluminado a néon; o ecrã mostra redemoinhos roxos e vermelhos vívidos com o logótipo UltraGear no centro.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Colagem de cinco mosaicos de funcionalidades que destacam o LG UltraGear™ 27G610A: moldura do monitor com o texto “27″ QHD 2560×1440”; cena de batalha de ficção científica com a etiqueta "sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400“; imagem de mota com desfocagem de movimento marcada ‘200Hz’; imagem de nave espacial marcada ”1ms (GtG)“; e um cabo HDMI em grande plano marcado ”HDMI 2.0".

Colagem de cinco mosaicos de funcionalidades que destacam o LG UltraGear™ 27G610A: moldura do monitor com o texto “27″ QHD 2560×1440”; cena de batalha de ficção científica com a etiqueta "sRGB 99% (Typ.) & VESA DisplayHDR™ 400“; imagem de mota com desfocagem de movimento marcada ‘200Hz’; imagem de nave espacial marcada ”1ms (GtG)“; e um cabo HDMI em grande plano marcado ”HDMI 2.0".

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

Nitidez que o mantém no controlo

Com o seu amplo ecrã QHD (2560x1440) de 27 polegadas, o UltraGear oferece uma tela que pode ajudar a melhorar a nitidez e os detalhes visuais. A elevada densidade de píxeis contribui para imagens mais nítidas e uma maior precisão de imagem, oferecendo uma experiência mais envolvente.

Grande plano do monitor LG UltraGear™ 27G610A no ecrã, mostrando uma cena de batalha de um jogo de ficção científica com naves espaciais e mechas futuristas. O texto sobreposto destaca a resolução e o rácio de aspeto: “16:9 QHD 2560×1440.”

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo

O nosso monitor para gaming suporta um amplo espetro de cores, cobertura de 99% sRGB (Typ.), expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, permitindo uma experiência realista de gaming.

Guerreiros blindados futuristas que lutam com armas de energia numa cidade iluminada a néon.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

A palavra “DISPLAY” em letras grandes em degradé centrada num fundo escuro com uma caixa de contorno fino que se estende a partir da esquerda.

Vista lateral de um monitor com uma personagem arqueira de jogo na imagem do ecrã.

Movimento de jogo fluido

Para proporcionar uma taxa de atualização de 200Hz para imagens fluídas e nítidas, minimizando a desfocagem dos movimentos. Deixe-se envolver por uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos

O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

A palavra “TECHNOLOGY” em letras grandes a degradé, centrada num fundo escuro, com uma caixa de contorno fino a partir da esquerda.

A palavra “TECHNOLOGY” em letras grandes a degradé, centrada num fundo escuro, com uma caixa de contorno fino a partir da esquerda.

Certificado com uma tecnologia amplamente adotada

Equipado com AMD FreeSync™ Premium, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.

A imagem mostra uma comparação em ecrã dividido de imagens de jogos com a tecnologia de sincronização desativada à esquerda e ativada à direita. À esquerda, a visão do piloto de um jato futurista é distorcida com rasgos e tremulações, enquanto à direita a mesma cena aparece suave e fluida, com rastros de movimento brilhantes. O cabeçalho diz “Certificado com uma tecnologia amplamente adotada”, destacando a certificação AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Imagem que mostra o logótipo de certificação AMD FreeSync™ Premium em preto, centrado num fundo bege claro.

Imagem que mostra o logótipo de certificação AMD FreeSync™ Premium em preto, centrado num fundo bege claro.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Compacto e elegante

Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação e altura. Um suporte em L sem desordem e uma base giratória de grande amplitude foram concebidos para minimizar a utilização do espaço da secretária e eliminar eficazmente o espaço morto.

ícone de base giratória e ajustável.

Base giratória

-30° ~ 30°

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5° ~ 20°

Ícone de altura ajustável.

Altura

110 mm

Ícone de articulação.

Articulação

No sentido dos ponteiros do relógio

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 27g610a, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 27g610a, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.

Ícone HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ícone DisplayPort.

DisplayPort 1.4 x1 

com DSC

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    27

  • Ecrã - Resolução

    2560 x 1440

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    200

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    1ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM(1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM(2ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)

  • Peso com embalagem (kg)

    7.1

  • Peso sem base (kg)

    3.5

  • Peso com base (kg)

    5.3

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16.7M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Típ.)

    1000:1

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    200

  • Resolução

    2560 x 1440

  • Tempo de Resposta

    1ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    68.4

  • Dimensão (polegadas)

    27

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Auto Input Switch

    SIM

  • Cores Calibradas em Fábrica

    SIM

  • Color Weakness

    SIM

  • Crosshair

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • Contador FPS

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Chave Definida por Utilizador

    SIM

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    External Power(Adapter)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

