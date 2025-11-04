We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 200Hz QHD de 27 polegadas com sRGB 99% (Tip.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), HDMI 2.0
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Nitidez que o mantém no controlo
Com o seu amplo ecrã QHD (2560x1440) de 27 polegadas, o UltraGear oferece uma tela que pode ajudar a melhorar a nitidez e os detalhes visuais. A elevada densidade de píxeis contribui para imagens mais nítidas e uma maior precisão de imagem, oferecendo uma experiência mais envolvente.
Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo
O nosso monitor para gaming suporta um amplo espetro de cores, cobertura de 99% sRGB (Typ.), expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, permitindo uma experiência realista de gaming.
Guerreiros blindados futuristas que lutam com armas de energia numa cidade iluminada a néon.
*A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.
Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos
O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Certificado com uma tecnologia amplamente adotada
Equipado com AMD FreeSync™ Premium, este monitor garante imagens ultra suaves e sem distorções, além de baixa latência, proporcionando precisão e fluidez incomparáveis nos jogos.
A imagem mostra uma comparação em ecrã dividido de imagens de jogos com a tecnologia de sincronização desativada à esquerda e ativada à direita. À esquerda, a visão do piloto de um jato futurista é distorcida com rasgos e tremulações, enquanto à direita a mesma cena aparece suave e fluida, com rastros de movimento brilhantes. O cabeçalho diz “Certificado com uma tecnologia amplamente adotada”, destacando a certificação AMD FreeSync™ Premium e NVIDIA® G-SYNC® Compatible.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
Compacto e elegante
Experimente o nosso design praticamente sem margens, com uma base totalmente ajustável com rotação, inclinação e altura. Um suporte em L sem desordem e uma base giratória de grande amplitude foram concebidos para minimizar a utilização do espaço da secretária e eliminar eficazmente o espaço morto.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
27
Ecrã - Resolução
2560 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
200
Ecrã - Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM(1ea)
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM(2ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(UP) / 613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)
Peso com embalagem (kg)
7.1
Peso sem base (kg)
3.5
Peso com base (kg)
5.3
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
320cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16.7M
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Nível de Contraste (Típ.)
1000:1
Tipo de Painel
IPS
Dimensão do Pixel (mm)
0.2331 x 0.2331 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
200
Resolução
2560 x 1440
Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
68.4
Dimensão (polegadas)
27
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Auto Input Switch
SIM
Cores Calibradas em Fábrica
SIM
Color Weakness
SIM
Crosshair
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória/Articulação
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W
Tipo
External Power(Adapter)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
