LG UltraGear™ GX7 de 27 polegadas Monitor para gaming OLED QHD de 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400, 0.03ms (GtG), Painel Glare
27GX704A-B
()
Ecrã
27" QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Typical 98.5%**
Painel Glare
Velocidade
Taxa de atualização de 240Hz
Tempo de resposta de 0.03ms (GtG)
QHD@240Hz de HDMI 2.1
Tecnologia
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
AdaptiveSync certificado pela VESA
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O brilho do monitor é comparado com o modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE.
**DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.
OLED com MLA+
Brilho para
uma jogabilidade magnífica
O ecrã OLED brilhante eleva as cores a um novo nível de vivacidade. Com uma luminosidade padrão de 275 nits e um pico de brilho de 1300 nits, este monitor mantém os seus visuais brilhantes e vibrantes, garantindo que nunca joga no escuro.
Painel OLED brilhante com MLA+
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Micro Lens Array+
A evolução do OLED
O nosso UltraGear™ OLED, com tecnologia Micro Lens Array+, apresenta um brilho 37.5% superior (SDR) em comparação com o MLA.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%
A explosão das cores
O VESA DisplayHDR True black 400 faz com que todas as cenas, quer sejam claras ou escuras, ganhem vida com os seus detalhes realistas com um rácio de contraste de 1,5M. Mergulhe no jogo com o mundo mais vibrante criado pelo DCI-P3 98.5% (Tip.).
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O True Black 400 é a 10% do nível médio da imagem e 1,5 m:1 é o rácio de contraste a 25% do nível médio da imagem.
Luz azul fraca
Proteção eficaz
da luz azul
Experimente jogar livremente com menos luz azul nociva. LG WOLED
utiliza uma tecnologia avançada que reduz os níveis de luz azul enquanto
preservando de cores vivas e realistas certificado pela UL para baixa luz azul
platina, permitindo cores de jogo vivas para uma experiência de visualização mais confortável.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Os painéis LG OLED foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Low Blue Light pela UL.
*Número do certificado: Ecrã sem cintilação (OLED) - A196009, sem encandeamento desconfortável - V563481 (condições de UGR inferior a 22), solução de hardware de luz azul reduzida Platinum - V745051.
*A funcionalidade acima referida pode variar em função do ambiente ou das condições informáticas do utilizador.
Configurações rápidas para um OLED mais brilhante
[Opção 1] Desativar o modo de poupança de energia inteligente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem selecionadas.
*O ecrã pode ficar queimado no modo mais brilhante.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Velocidade incrível,
Taxa de atualização OLED de 240Hz
Uma velocidade rápida de 240Hz permite que os jogadores vejam rapidamente o fotograma seguinte e faz com que a imagem apareça suavemente. Os jogadores podem responder rapidamente aos adversários e apontar ao alvo com facilidade.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Tempo de resposta extremamente rápido
de 0.03ms
Com o tempo de resposta de 0.03ms (GtG), reduzindo o efeito fantasma invertido e ajudando na renderização nítida dos objetos, pode desfrutar do jogo com movimentos mais suaves e surreal fluidez visual.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Suporta uma taxa de atualização rápida até 240Hz. Para funcionar corretamente, é necessária uma placa gráfica que suporte HDMI 2.1 e o cabo HDMI 2.1 (incluído na embalagem).
*A placa gráfica é vendida em separado.
Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo
Tecnologia centrada na fluidez da experiência de jogo.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
O 27GX704A é um monitor compatível com G-SYNC® testado e validado oficialmente pela NVIDIA, que lhe pode proporcionar uma boa experiência de jogo com uma redução significativa do efeito de “tearing” ou “stuttering”.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Com a tecnologia FreeSync™ Premium Pro, os jogadores podem experimentar movimentos fluidos e sem falhas em jogos de alta resolução e de ritmo acelerado. Reduz significativamente o efeito de "tearing" e "stuttering" do ecrã.
AdaptiveSync certificado pela VESA
Com certificação VESA AdaptiveSync Display, orientada para jogos com taxas de atualização notavelmente mais elevadas e baixa latência. Desfrute de imagens de jogo mais suaves e sem falhas e de uma reprodução de vídeo sem tremores.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Design centrado no jogador
Melhore a sua experiência de jogo com uma nova iluminação Hexagon e um design de 4 lados praticamente sem margens. A base ajustável suporta rotação, inclinação, altura e articulação, ajudando-o a jogar mais confortavelmente.
Design centrado no jogador.
*Auscultadores vendidos em separado.
Interface de utilizador para jogos
Interface de utilizador premiada para jogos
Os jogadores podem usar o On-Screen Display e o OnScreen Control para personalizar facilmente a configuração desde o ajuste das opções básicas do monitor ao registo da “Chave definida pelo utilizador” para a qual este pode definir o atalho.
*Para descarregar o OnScreen Control mais recente, visite LG.com.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
OLED Care
Proteja o seu ecrã com o sistema OLED Care
O OLED Care ajuda a evitar a imagem posterior, o burn-in do ecrã, que ocorre quando se muda a nova imagem depois de uma imagem estática de elevado contraste ter sido apresentada durante muito tempo.
*Esta funcionalidade só está disponível com o controlo remoto incluído na embalagem.
Dynamic Action Sync
Com a Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica), os jogadores podem capturar momentos cruciais em tempo real, reduzir atrasos de entrada e responder rapidamente aos adversários.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e a escapar rapidamente das situações quando o flash explode.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*A funcionalidade de Mira não está disponível quando o Contador de FPS está ativado.
*O contador de FPS pode apresentar o valor que excede a taxa de atualização máxima do monitor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*O software e um sensor de calibragem NÃO estão incluídos na embalagem. Para descarregar o software LG Calibration Studio mais recente, visite LG.COM.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
67.32
Ecrã - Resolução
2560 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
OLED
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
275cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Ecrã - Tempo de Resposta
0.03ms (GTG)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
Adaptador
SIM
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM (ver 2.1)
USB A para B
SIM
CONECTIVIDADE
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (2ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
673x168x529
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
605.2x351.0x45.3
Peso com embalagem (kg)
9.9kg
Peso sem base (kg)
4.8kg
Peso com base (kg)
7.2kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
250cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
1.07B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
1500000:1
Nível de Contraste (Típ.)
1200000:1
Tipo de Painel
OLED
Dimensão do Pixel (mm)
0.2292 x 0.2292 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Resolução
2560 x 1440
Tempo de Resposta
0.03ms (GTG)
Dimensão (polegadas)
67.32
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
Dynamic Action Sync
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
Calibração HW
HW Calibration Ready
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
Modo de Leitura
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Consumo de Energia (DC Desligada)
31.52W
Consumo de Energia (Energy Star)
24W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SIM
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
