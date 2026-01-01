We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ QHD 27" com taxa de atualização 480Hz, Tempo de resposta 0.03ms (GtG) e DisplayHDR TrueBlack 400
Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ QHD 27" com taxa de atualização 480Hz, Tempo de resposta 0.03ms (GtG) e DisplayHDR TrueBlack 400
Funcionalidades principais
- Monitor OLED QHD 27" (2560x1440)
- DisplayHDR True Black 400 / Rácio de contraste 1.5M:1
- OLED com 480Hz de taxa de atualização de imagem
- Tempo de resposta 0.03ms (GtG)
- Compatível com NVIDIA® G-SYNC®/ certificação VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
- Design com iluminação hexagonal e stand em L para poupança de espaço
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
LG OLED, evolução contínua
O nosso brilhante monitor UltraGear™ com tecnologia Micro Lens Array+ apresenta um OLED mais brilhante, com brilho máximo de 1300 nits e uma impressionante taxa de atualização de 480Hz, a mais rápida do mundo. Mesmo nas cenas de jogo mais escuras, oferece uma expressão detalhada da profundidade do negro, enquanto o alto aspect ratio e ampla gama de cores trazem cores vibrantes à vida, proporcionando uma experiência de jogo incomparável.
*A luminosidade SDR é 37,5% mais brilhante do que os monitores OLED anteriores com MLA, 27GR95QE, 45GR95QE, com base nas especificações publicadas.
*A taxa de atualização de 480Hz é a mais rápida do mundo, com base nas especificações publicadas de monitores OLED em novembro de 2024. (241112)
O OLED mais rápido, com 480Hz e 0,03ms (GtG)
Velocidade relâmpago
O nosso monitor UltraGear™ OLED oferece desempenho incomparável com uma taxa de atualização de 480Hz, proporcionando visuais ultra suaves e um tempo de resposta de 0,03ms (GtG) para crisp e ghost-free, garantindo uma vantagem competitiva.
Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 480Hz refresh rate.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
DP 2.1, a espera acabou.
O mais recente DisplayPort 2.1 estabelece um novo padrão para os jogos da próxima geração. É uma interface avançada que deverá ser introduzida com a próxima geração de GPUs, permitindo jogos em alta velocidade a 480Hz na resolução QHD. Além disso, com múltiplas portas como HDMI 2.1 x2, ela se conecta perfeitamente às consolas e PCs mais recentes.
A ampla largura de banda dos cabos DP 2.1 permite jogos em alta velocidade a 480Hz na resolução QHD.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Os cabos DP, HDMI e USB estão incluídos na embalagem.
*A placa gráfica NÃO está incluída na embalagem.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
**Entre os monitores de jogos LG OLED com MLA+. A luminosidade SDR é 37,5% maior do que nos nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), com base nas especificações publicadas.
DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98,5%
A explosão de cores
O VESA DisplayHDR True Black 400 oferece níveis de negro profundos e consistentes, que permanecem inalterados em diversos ambientes. Com um contrast ratio de 1.5M, uma gama de cores DCI-P3 98,5% (típica) e precisão de cor Delta E ≦2, garante que as cores sejam exibidas com detalhes realistas, exatamente como foram originalmente planeadas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O contrast ratio de 1,5m:1 é a medida de contraste no valor de 25% de APL (Nível Médio de Imagem), que é dado como uma percentagem e refere-se ao valor entre o nível de negro e o nível de referência para o branco.
Antirreflexo e baixa reflexão
Visibilidade excelente mesmo sob a luz
Nnão precisa de estar num ambiente com pouca luz. Mesmo em ambientes iluminados ou salas de jogos com luz LED, pode desfrutar de visuais cristalinos e ininterruptos com a tecnologia Antirreflexo e Baixa Reflexão.
Baixa Luz Azul
Proteção poderosa contra a luz azul
Experimente os jogos com liberdade, com a redução da luz azul prejudicial. O LG WOLED utiliza tecnologia avançada que diminui os níveis de luz azul, mantendo cores vívidas e realistas, certificadas pela UL para baixa luz azul platinum, permitindo cores vibrantes no jogo para uma experiência de visualização mais confortável.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Os painéis OLED da LG foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Baixa Luz Azul pela UL.
*Número do Certificado: Ecrã Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condições de UGR abaixo de 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.
*A funcionalidade acima pode variar dependendo do ambiente ou das condições de uso do computador do utilizador.
*A fenti funkció a felhasználó számítógépes környezetétől vagy körülményeitől függően változhat.
Assistente Personalizado de Imagens
Criado para o seu gosto
Melhore a sua experiência de gaming e vídeo com a qualidade adaptada às suas preferências, simplesmente selecionando uma imagem. De forma intuitiva e sem esforço, o sistema personaliza as configurações para atender ao seu gosto, proporcionando a qualidade ideal para si.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Como configurar o Assistente Personalizado de Imagens: Passo 1. Ajuste para a configuração de qualidade personalizada da imagem. (Execute a aplicação LG Switch → Assistente Personalizado de Imagens → Selecione a preferência de qualidade através de 6 etapas → Complete a configuração personalizada de qualidade através da análise). Passo 2. Execute a Imagem Personalizada na Exibição no Ecrã. (Ajuste de Jogo → Modo de Jogo → Imagem Personalizada).
Movimento suave,
jogo infinito
A medieval knight is fighting on horseback.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não utilizam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
Compatível com NVIDIA® G-SYNC®
O nosso monitor é um monitor compatível com G-SYNC® testado e oficialmente validado pela NVIDIA, que oferece uma ótima experiência de jogo com redução significativa de tearing ou stuttering na imagem.
Certificado VESA AdaptiveSync
Com certificação VESA AdaptiveSync Display, projetado para jogos com taxas de atualização significativamente mais altas e baixa latência. Desfrute de visuais de jogo mais suaves, tear-free, e reprodução de vídeo jitter-free.
AMD FreeSync™ Premium Pro
Com a tecnologia FreeSync™ Premium Pro, os gamers podem experimentar movimentos suaves e fluidos em jogos de alta resolução e ritmo acelerado, reduzindo significativamente o tearing e o stuttering do ecrã.
Primeiro monitor OLED a receber a certificação VESA ClearMR 21000.
O primeiro monitor OLED para gaming certificado pelo ClearMR 21000, que captura até mesmo o blurring sutil que ocorre ao redor das bordas de objetos em movimento, exibindo ações rápidas com nitidez e detalhes. Além disso, permite que se aproxime ainda mais da vitória.
Image of a green car racing on a track.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
Liberte a clareza máxima:
ClearMR 21000
Um novo padrão estabelecido. O nosso monitor é o primeiro do mundo a alcançar a certificação ClearMR 21000, superando os testes VESA com uma razão de movimento claro (Clear Motion Ratio) superior a 19500. Experimente clareza e suavidade incomparáveis.
Compacto e elegante
Experimente a nossa iluminação em hexágono e um design praticamente sem bordas em 4 lados, com uma base totalmente ajustável que permite giro, inclinação, altura e rotação. A base em L sem cabos e o ajuste de giro em amplo alcance são projetados para minimizar o uso de espaço na mesa e eliminar o espaço inutilizado de forma eficiente.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Headsets vendidos separadamente.
Gaming GUI
GUI premiada para jogos
Os gamers podem usar a Exibição no Ecrã e o LG Switch para personalizar facilmente as configurações, desde o ajuste das opções básicas do monitor até ao registo da "Tecla Definida pelo Utilizador", onde o utilizador pode configurar o atalho.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Para baixar a aplicação LG Switch, visite LG.COM.
Tamanho compacto, movimento rápido
O monitor de gaming apresenta um ecrã de 27'', mas também oferece uma opção de ajuste para ecrã de 24'' em jogos que exigem rápida resposta. Isso permite que os jogadores se adaptem a um tamanho de ecrã mais compacto, proporcionando uma visão mais ampla e movimentos reduzidos, permitindo que obtenham uma vantagem competitiva.
*Como configurar o modo de 24'': Abra o menu OSD → Entrada → Proporção do Ecrã e selecione 16:9 24.
Dynamic Action Sync
Reduzindo o atraso de entrada com o Dynamic Action Sync, os gamers podem capturar momentos críticos em tempo real e responder rapidamente.
Estabilizador de Negros
O Estabilizador de negros ajuda os gamers a detetar atiradores ocultos nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente por explosões de flash.
Mira
O ponto de mira é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.
Contador FPS
O Contador de FPS permite que veja como tudo está a ser carregado. Seja a editar, a jogar ou a ver a um filme, cada frame importa, e com o Contador de FPS, terá dados em tempo real.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*A funcionalidade de Mira não está disponível enquanto o Contador de FPS estiver ativado.
*O Contador de FPS pode exibir um valor superior à taxa de atualização máxima do monitor.
*FPS (Frames por Segundo): Medição de frames por segundo.
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O software e o sensor NÃO estão incluídos no pacote. Para fazer o download do software mais recente do LG Calibration Studio, visite LG.COM.
Configurações rápidas para OLED mais brilhante
Configurações rápidas para OLED mais brilhante
*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem escolhidas.
*O burn-in no ecrã pode ocorrer quando qualquer uma das opções acima for selecionada.
Como Proteger o seu OLED
Pode evitar o surgimento de afterimages ou burn-in no ecrã ativando o 'Movimento do Ecrã OLED', que move o ecrã levemente em intervalos regulares, 'Screen Saver' e 'Limpeza de Imagem'.
*Essa funcionalidade pode ser controlada ou configurada com o botão joystick de 4 direções no monitor.
*Este método pode não evitar completamente todos os afterimages ou o burn-in na tela.
*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar de acordo com o país.
Todas as especificações
