Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ QHD 27" com taxa de atualização 480Hz, Tempo de resposta 0.03ms (GtG) e DisplayHDR TrueBlack 400

Monitor Gaming OLED LG UltraGear™ QHD 27" com taxa de atualização 480Hz, Tempo de resposta 0.03ms (GtG) e DisplayHDR TrueBlack 400

27GX790A-B.OUTLET
front view
-15 degree side view
+15 degree side view
side view
rear view with lights on
rear view with lights off
rear perspective view
front view of the monitor with the stand down
+15 degree side view of a tilted monitor
side view of a tilted monitor
top view
+30 degree swivel monitor top view
-30 degree swivel monitor top view
close-up view of the rear emblem
close-up view of ports
Funcionalidades principais

  • Monitor OLED QHD 27" (2560x1440)
  • DisplayHDR True Black 400 / Rácio de contraste 1.5M:1
  • OLED com 480Hz de taxa de atualização de imagem
  • Tempo de resposta 0.03ms (GtG)
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC®/ certificação VESA AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • Design com iluminação hexagonal e stand em L para poupança de espaço
Mais
UltraGear™ OLED GX7 Logo image.

OLED superrápido de 480Hz com
DP 2.1 e ClearMR 21000

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX790A gaming monitor.

Front image of the UltraGear™ OLED 27GX790A gaming monitor.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Ecrã

Ecrã OLED de 27'' QHD (2560x1440)  

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98,5% (Típ.)  

Antirreflexo / Baixa reflexão

Veloz

Taxa de atualização ultrarrápida de 480Hz  

Tempo de resposta de 0,03ms (GtG)  

DisplayPort 2.1

Tecnologia

Compatível com NVIDIA® G-SYNC®  

Certificação VESA AdaptiveSync  

AMD FreeSync™ Premium Pro

LG OLED, evolução contínua

O nosso brilhante monitor UltraGear™ com tecnologia Micro Lens Array+ apresenta um OLED mais brilhante, com brilho máximo de 1300 nits e uma impressionante taxa de atualização de 480Hz, a mais rápida do mundo. Mesmo nas cenas de jogo mais escuras, oferece uma expressão detalhada da profundidade do negro, enquanto o alto aspect ratio e ampla gama de cores trazem cores vibrantes à vida, proporcionando uma experiência de jogo incomparável.

A mais rápida taxa de atualização de 480Hz

Taxa de atualização

Mais recente DisplayPort 2.1

QHD@480Hz

O OLED mais brilhante

Com tecnologia MLA+

Expressão de negros superdenso

DisplayHDR True Black 400

*A luminosidade SDR é 37,5% mais brilhante do que os monitores OLED anteriores com MLA, 27GR95QE, 45GR95QE, com base nas especificações publicadas. 

*A taxa de atualização de 480Hz é a mais rápida do mundo, com base nas especificações publicadas de monitores OLED em novembro de 2024. (241112)

O OLED mais rápido, com 480Hz e 0,03ms (GtG)

Velocidade relâmpago

O nosso monitor UltraGear™ OLED oferece desempenho incomparável com uma taxa de atualização de 480Hz, proporcionando visuais ultra suaves e um tempo de resposta de 0,03ms (GtG) para crisp e ghost-free, garantindo uma vantagem competitiva.

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 480Hz refresh rate.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

DP 2.1, a espera acabou.

O mais recente DisplayPort 2.1 estabelece um novo padrão para os jogos da próxima geração. É uma interface avançada que deverá ser introduzida com a próxima geração de GPUs, permitindo jogos em alta velocidade a 480Hz na resolução QHD. Além disso, com múltiplas portas como HDMI 2.1 x2, ela se conecta perfeitamente às consolas e PCs mais recentes.

A ampla largura de banda dos cabos DP 2.1 permite jogos em alta velocidade a 480Hz na resolução QHD.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Os cabos DP, HDMI e USB estão incluídos na embalagem.  

*A placa gráfica NÃO está incluída na embalagem.

Imagens planetárias aparecem mais brilhantes e nítidas nos monitores LG OLED.

O OLED mais brilhante**

Experimente visuais deslumbrantes com o LG WOLED. Construído sobre a liderança da LG em OLED e com a tecnologia Micro Lens Array+ (MLA+), oferece até 37,5% mais brilho em SDR, otimizando a eficiência luminosa e minimizando a perda. Representa uma luminosidade padrão de 275 nits (APL 100%) e um brilho máximo de 1300 nits (APL 1,5%). Com uma precisão de cor Delta E ≦ 2, garante cores vívidas e fiéis à realidade para uma experiência de jogo imersiva e precisa, mesmo em ambientes bem iluminados.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

**Entre os monitores de jogos LG OLED com MLA+. A luminosidade SDR é 37,5% maior do que nos nossos modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE), com base nas especificações publicadas.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98,5%

A explosão de cores

O VESA DisplayHDR True Black 400 oferece níveis de negro profundos e consistentes, que permanecem inalterados em diversos ambientes. Com um contrast ratio de 1.5M, uma gama de cores DCI-P3 98,5% (típica) e precisão de cor Delta E ≦2, garante que as cores sejam exibidas com detalhes realistas, exatamente como foram originalmente planeadas.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O contrast ratio de 1,5m:1 é a medida de contraste no valor de 25% de APL (Nível Médio de Imagem), que é dado como uma percentagem e refere-se ao valor entre o nível de negro e o nível de referência para o branco.

Antirreflexo e baixa reflexão

Visibilidade excelente mesmo sob a luz

Nnão precisa de estar num ambiente com pouca luz. Mesmo em ambientes iluminados ou salas de jogos com luz LED, pode desfrutar de visuais cristalinos e ininterruptos com a tecnologia Antirreflexo e Baixa Reflexão.

Baixa Luz Azul

Proteção poderosa contra a luz azul

Experimente os jogos com liberdade, com a redução da luz azul prejudicial. O LG WOLED utiliza tecnologia avançada que diminui os níveis de luz azul, mantendo cores vívidas e realistas, certificadas pela UL para baixa luz azul platinum, permitindo cores vibrantes no jogo para uma experiência de visualização mais confortável.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Os painéis OLED da LG foram certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free e Baixa Luz Azul pela UL.

*Número do Certificado: Ecrã Flicker-Free (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condições de UGR abaixo de 22), Solução de Hardware de Baixa Luz Azul Platinum - V745051.

*A funcionalidade acima pode variar dependendo do ambiente ou das condições de uso do computador do utilizador.

Assistente Personalizado de Imagens

Criado para o seu gosto

Melhore a sua experiência de gaming e vídeo com a qualidade adaptada às suas preferências, simplesmente selecionando uma imagem. De forma intuitiva e sem esforço, o sistema personaliza as configurações para atender ao seu gosto, proporcionando a qualidade ideal para si.

Animated video of AI Personalized Picture Wizard function in action.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Como configurar o Assistente Personalizado de Imagens: Passo 1. Ajuste para a configuração de qualidade personalizada da imagem. (Execute a aplicação LG Switch → Assistente Personalizado de Imagens → Selecione a preferência de qualidade através de 6 etapas → Complete a configuração personalizada de qualidade através da análise). Passo 2. Execute a Imagem Personalizada na Exibição no Ecrã. (Ajuste de Jogo → Modo de Jogo → Imagem Personalizada).

Movimento suave,
jogo infinito

  

A medieval knight is fighting on horseback.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não utilizam a tecnologia de sincronização.

*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

Primeiro monitor OLED a receber a certificação VESA ClearMR 21000.

O primeiro monitor OLED para gaming certificado pelo ClearMR 21000, que captura até mesmo o blurring sutil que ocorre ao redor das bordas de objetos em movimento, exibindo ações rápidas com nitidez e detalhes. Além disso, permite que se aproxime ainda mais da vitória.

Image of a green car racing on a track.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

Liberte a clareza máxima:
ClearMR 21000

Um novo padrão estabelecido. O nosso monitor é o primeiro do mundo a alcançar a certificação ClearMR 21000, superando os testes VESA com uma razão de movimento claro (Clear Motion Ratio) superior a 19500. Experimente clareza e suavidade incomparáveis.

Compacto e elegante

Experimente a nossa iluminação em hexágono e um design praticamente sem bordas em 4 lados, com uma base totalmente ajustável que permite giro, inclinação, altura e rotação. A base em L sem cabos e o ajuste de giro em amplo alcance são projetados para minimizar o uso de espaço na mesa e eliminar o espaço inutilizado de forma eficiente.

Swivel adjustable icon.

Giro

-30~30°

Tilt adjustable icon.

Inclinação

-5~15°

Height adjustable icon.

Altura

110 cm

Pivotable icon.

Pivot

Clockwise

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

The 4-pole headphone cord is connected to the monitor.

Saída para headphones de 4 polos

Plug-in para efeito
sonoro imersivo

Desfrute dos seus jogos enquanto faz chat por voz, conectando-se facilmente com a saída para headphones de 4 polos. Além disso, pode sentir-se ainda mais imerso com o som virtual 3D com DTS Headphone:X.

*Headsets vendidos separadamente.

Gaming GUI

GUI premiada para jogos

Os gamers podem usar a Exibição no Ecrã e o LG Switch para personalizar facilmente as configurações, desde o ajuste das opções básicas do monitor até ao registo da "Tecla Definida pelo Utilizador", onde o utilizador pode configurar o atalho.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Para baixar a aplicação LG Switch, visite LG.COM.

Tamanho compacto, movimento rápido

O monitor de gaming apresenta um ecrã de 27'', mas também oferece uma opção de ajuste para ecrã de 24'' em jogos que exigem rápida resposta. Isso permite que os jogadores se adaptem a um tamanho de ecrã mais compacto, proporcionando uma visão mais ampla e movimentos reduzidos, permitindo que obtenham uma vantagem competitiva.

*Como configurar o modo de 24'': Abra o menu OSD → Entrada → Proporção do Ecrã e selecione 16:9 24.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*A funcionalidade de Mira não está disponível enquanto o Contador de FPS estiver ativado.

*O Contador de FPS pode exibir um valor superior à taxa de atualização máxima do monitor.

*FPS (Frames por Segundo): Medição de frames por segundo.

LG Calibration Studio software.

LG Calibration Studio

Cores precisas atualizadas

Ao utilizar a calibração de hardware do LG Calibration Studio, pode experimentar uma qualidade de cor avançada com um espectro de cores amplo e consistência.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O software e o sensor NÃO estão incluídos no pacote. Para fazer o download do software mais recente do LG Calibration Studio, visite LG.COM.

Configurações rápidas para OLED mais brilhante

[Opção 1] Desative o modo de Economia de Energia Inteligente.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 2] Defina o Modo de Jogo como Gamer 1.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 3] Defina o brilho para 100.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 4] Defina o Brilho Máximo como Alto.

GUI setting image of SMART ENERGY SAVING.

Configurações rápidas para OLED mais brilhante

[Opção 1] Desative o modo de Economia de Energia Inteligente.

GUI setting image of Gamer Mode.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 2] Defina o Modo de Jogo como Gamer 1.

GUI setting image of Brightness.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 3] Defina o brilho para 100.

GUI setting image of Peak Brightness.

Configurações rápidas para um OLED mais brilhante

[Opção 4] Defina o Brilho Máximo como Alto.

*As imagens foram simuladas para melhorar o entendimento das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O consumo de energia pode aumentar quando as opções acima forem escolhidas.

*O burn-in no ecrã pode ocorrer quando qualquer uma das opções acima for selecionada.

Como Proteger o seu OLED

Pode evitar o surgimento de afterimages ou burn-in no ecrã ativando o 'Movimento do Ecrã OLED', que move o ecrã levemente em intervalos regulares, 'Screen Saver' e 'Limpeza de Imagem'.

*Essa funcionalidade pode ser controlada ou configurada com o botão joystick de 4 direções no monitor.

*Este método pode não evitar completamente todos os afterimages ou o burn-in na tela.

GARANTIA DE 3 ANOS para monitores de gaming UltraGear OLED

GARANTIA DE 3 ANOS para monitores de gaming UltraGear OLED

3 anos a partir da data da compra original no retalho, cobrindo apenas partes internas e funcionais, incluindo o painel de display OLED.

*Garantia limitada. Os termos e condições podem variar de acordo com o país.

Imprimir

Todas as especificações

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

