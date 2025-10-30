About Cookies on This Site

Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG
Folha de produto

Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG

Folha de produto

Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG

32G600A-B
LG Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG, 32G600A-B
LG Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG, 32G600A-B
Funcionalidades principais

  • Ecrã OLED QHD (2560 x 1440) de 32 polegadas
  • Taxa de atualização de 180 Hz/1 ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
Monitor para gaming curvo QHD de 32 polegadas, 180 Hz, 1 ms MBR

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Nitidez que lhe permite manter o controlo

Com o seu ecrã QHD (2560x1440) de 32 polegadas, o monitor oferece imagens realistas e qualidade de imagem consistente, proporcionando nitidez e profundidade. O rácio de aspeto de 16:9 oferece uma visualização equilibrada em ecrã inteiro que melhora a perceção espacial no jogo, mantendo-o envolvido e facilitando o acompanhamento dos elementos visuais essenciais.

Esta é uma imagem do ecrã do Ultra Gear a mostrar o ecrã do jogo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Vista lateral de um monitor com a imagem de um personagem arqueiro de um jogo no ecrã.

Curva perfeita, jogos sem interrupções

Experimente a curvatura de 1000R, que se adapta ao campo de visão humano, e reproduza cenas vívidas com uma notável taxa de atualização de 180 Hz para uma experiência mais realista e envolvente.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

A sensação de combate real com cores vívidas

O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Cena de jogo de corrida com resposta extremamente rápida e uma taxa de atualização rápida de 180 Hz.

Movimento de jogo fluido

Para proporcionar uma rápida taxa de atualização de 180 Hz para imagens fluidas e nítidas, minimizando a desfocagem de movimento. Deixe-se envolver por uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Tempo de resposta de 1 ms (GtG)

Velocidade esmagadora,
para mergulhar nos jogos

O tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1 ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

Maior nitidez, suavidade e velocidade

Com a tecnologia FreeSync™ Premium, os jogadores podem experimentar movimentos fluidos e sem falhas em jogos de alta resolução e de ritmo acelerado. Reduz significativamente o efeito de "tearing" e "stuttering" do ecrã.

Um cavaleiro com uma capa vermelha, segurando um grande escudo e uma espada. O lado esquerdo do ecrã está dividido em dois e está desfocado, enquanto o lado direito está nítido. No canto inferior direito, há um logótipo AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Design elegante e organizado

Desfrute da iluminação hexagonal e de um design praticamente sem margens em três lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e altura. O suporte simples em L foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar pontos mortos, tornando a configuração organizada e eficiente.

ícone de base giratória e ajustável.

Base giratória

±30º

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5~18º

Ícone de altura ajustável.

Altura

110mm

ícone de design sem margens.

Design sem margens

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    31.5

  • Ecrã - Resolução

    2560 x 1440

  • Ecrã - Tipo de Painel

    VA

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    180

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    1ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM

  • HDMI

    SIM(2ea)

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • HDMI

    SIM (2ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    780 x 500 x 180

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    702.5 x 421.2 x 110.3

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    702.5 x 559.9 x 259.6 (cima) / 702.5 x 459.9 x 259.6 (baixo)

  • Peso com embalagem (kg)

    8.9

  • Peso sem base (kg)

    4.4

  • Peso com base (kg)

    6.7

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16.7M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    2400:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    3000:1

  • Curvatura

    1000R

  • Tipo de Painel

    VA

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0.272*0.272

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    180

  • Resolução

    2560 x 1440

  • Tempo de Resposta

    1ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    80

  • Dimensão (polegadas)

    31.5

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • Crosshair

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Contador FPS

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Chave Definida por Utilizador

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

SOFTWARE

  • OnScreen Control

    SIM

  • Dual Controller

    SIM

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

