Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ de 32 polegadas QHD 180 Hz 1 ms GtG
Funcionalidades principais
- Ecrã OLED QHD (2560 x 1440) de 32 polegadas
- Taxa de atualização de 180 Hz/1 ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Nitidez que lhe permite manter o controlo
Com o seu ecrã QHD (2560x1440) de 32 polegadas, o monitor oferece imagens realistas e qualidade de imagem consistente, proporcionando nitidez e profundidade. O rácio de aspeto de 16:9 oferece uma visualização equilibrada em ecrã inteiro que melhora a perceção espacial no jogo, mantendo-o envolvido e facilitando o acompanhamento dos elementos visuais essenciais.
Esta é uma imagem do ecrã do Ultra Gear a mostrar o ecrã do jogo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
A sensação de combate real com cores vívidas
O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.
Tempo de resposta de 1 ms (GtG)
Velocidade esmagadora,
para mergulhar nos jogos
O tempo de resposta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido, permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1 ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Maior nitidez, suavidade e velocidade
Com a tecnologia FreeSync™ Premium, os jogadores podem experimentar movimentos fluidos e sem falhas em jogos de alta resolução e de ritmo acelerado. Reduz significativamente o efeito de "tearing" e "stuttering" do ecrã.
Um cavaleiro com uma capa vermelha, segurando um grande escudo e uma espada. O lado esquerdo do ecrã está dividido em dois e está desfocado, enquanto o lado direito está nítido. No canto inferior direito, há um logótipo AMD FreeSync Premium.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
Mira
O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.
Design elegante e organizado
Desfrute da iluminação hexagonal e de um design praticamente sem margens em três lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e altura. O suporte simples em L foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar pontos mortos, tornando a configuração organizada e eficiente.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
31.5
Ecrã - Resolução
2560 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Ecrã - Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM (2ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
780 x 500 x 180
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
702.5 x 421.2 x 110.3
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
702.5 x 559.9 x 259.6 (cima) / 702.5 x 459.9 x 259.6 (baixo)
Peso com embalagem (kg)
8.9
Peso sem base (kg)
4.4
Peso com base (kg)
6.7
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
250cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16.7M
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
2400:1
Nível de Contraste (Típ.)
3000:1
Curvatura
1000R
Tipo de Painel
VA
Dimensão do Pixel (mm)
0.272*0.272
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
180
Resolução
2560 x 1440
Tempo de Resposta
1ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
80
Dimensão (polegadas)
31.5
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync
Crosshair
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Chave Definida por Utilizador
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOFTWARE
OnScreen Control
SIM
Dual Controller
SIM
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
