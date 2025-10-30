We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium
Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium
Funcionalidades principais
- Ecrã OLED WQHD (3440 x 1440) de 34 polegadas
- Taxa de atualização de 160 Hz/1 ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Expanda o espaço disponível no ecrã para jogos
O ecrã WQHD (3440x1440) de 34 polegadas oferece uma visão 34% mais ampla, permitindo aos jogadores ver mais detalhes no ecrã do jogo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
A sensação de combate real com cores vívidas
O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*A redução de desfocagem de movimento de 1 ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium/DAS (Dynamic Action Sync)
*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1 ms MBR.
Maior nitidez, suavidade e velocidade
Com a tecnologia FreeSync™ Premium, os jogadores podem experimentar movimentos fluidos e sem falhas em jogos de alta resolução e de ritmo acelerado. Reduz significativamente o efeito de "tearing" e "stuttering" do ecrã.
Um cavaleiro com uma capa vermelha, segurando um grande escudo e uma espada. O lado esquerdo do ecrã está dividido em dois e está desfocado, enquanto o lado direito está nítido. No canto inferior direito, há um logótipo AMD FreeSync Premium.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Black Stabilizer
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Mira
O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Experiência de jogo imersiva
Este ecrã simplificado apresenta uma moldura fina em três lados, com um design praticamente sem margens, e nenhuma distração da imagem vívida e incrivelmente precisa, enquanto as colunas estéreo de 5 W x 2 com MaxxAudio® completam a sua experiência de jogo envolvente.
Um carro de corrida vermelho a acelerar pela estrada, tendo como fundo uma cidade repleta de edifícios altos e deslumbrantes, com um monitor Ultra Gear à frente e um comando de jogos no canto inferior esquerdo. O som é reproduzido dinamicamente através das colunas MaxxAudio em ambos os lados do monitor.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Design elegante e organizado
Desfrute da iluminação hexagonal e de um design praticamente sem margens em três lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e altura. O suporte simples em L foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar pontos mortos, tornando a configuração organizada e eficiente.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
34
Ecrã - Resolução
3440 x 1440
Ecrã - Relação de Proporção
21:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Ecrã - Curvatura
1800R
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
160
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória
Todas as especificações
ACESSÓRIO
HDMI
SIM (2ea)
Controlo Remoto
SIM
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
809 x 470,3 x 249,1 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
1053 x 529 x 232 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
809 x 358,9 x 91,5 mm
Peso com embalagem (kg)
10 kg
Peso sem base (kg)
13 kg
Peso com base (kg)
5,8 kg
ECRÃ
Relação de Proporção
21:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
240 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16,7 M
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 95% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
3200:1
Nível de Contraste (Típ.)
4000:1
Curvatura
1800R
Dimensão do Pixel (mm)
0,07725 × 0,23175 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
160
Resolução
3440 x 1440
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR
Dimensão (cm)
86,35
Dimensão (polegadas)
34
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Dynamic Action Sync
SIM
HDR 10
SIM
Modo de Leitura
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,5 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOM
Maxx Audio
SIM
Altifalante
5 W x 2
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência