Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium
Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium

Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral +15 graus
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
vista lateral
vista lateral de um monitor inclinado
vista superior
vista superior - 15 graus
vista superior + 15 graus
vista traseira com luzes desligadas
vista em perspetiva traseira com luzes desligadas
vista em perspetiva traseira com luzes acesas
vista aproximada do emblema traseiro com as luzes desligadas
LG Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium, 34G600A-B
LG Monitor para gaming curvo LG UltraGear™ OLED de 34 polegadas com 160 Hz e resolução WQHD, AMD FreeSync™ Premium, 34G600A-B
Funcionalidades principais

  • Ecrã OLED WQHD (3440 x 1440) de 34 polegadas
  • Taxa de atualização de 160 Hz/1 ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™ Premium/VESA Certified AdaptiveSync
Logótipo UltraGear™ OLED GX6 com imagem do produto UltraGear.

Monitor para gaming curvo de 34 polegadas WQHD 160 Hz 1 ms MBR

21:9 WQHD 3440x1440, sRGB 99%, 160 Hz, 1 ms MBR

Display is written in capital letters and has the LG UltraGear logo in the upper right corner.

Expanda o espaço disponível no ecrã para jogos

O ecrã WQHD (3440x1440) de 34 polegadas oferece uma visão 34% mais ampla, permitindo aos jogadores ver mais detalhes no ecrã do jogo.

A sensação de combate real com cores vívidas

O nosso monitor suporta HDR10 e oferece 99% de cobertura sRGB, proporcionando um amplo espectro de cores que permite uma representação de cores de alta fidelidade para uma experiência de jogo envolvente. Permite aos jogadores vivenciar campos de batalha dramáticos, tal como pretendido pelos criadores do jogo.

Velocidade está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Cena de jogo de corrida com resposta extremamente rápida e uma taxa de atualização rápida de 160 Hz.

Movimento de jogo fluido

Para proporcionar uma taxa de atualização de 160 Hz para imagens fluidas e nítidas, minimizando a desfocagem de movimento. Deixe-se envolver por uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

Um carro de corrida amarelo é exibido a acelerar no ecrã, com o interior da caixa quadrada branca claramente visível e o exterior desfocado.

Velocidade acelerada rumo à vitória

A redução de desfocagem de movimento de 1 ms* oferece uma jogabilidade suave, reduzindo a desfocagem e o efeito fantasma. Objetos dinâmicos e velozes no meio da ação podem dar uma vantagem competitiva.

Maior nitidez, suavidade e velocidade

Com a tecnologia FreeSync™ Premium, os jogadores podem experimentar movimentos fluidos e sem falhas em jogos de alta resolução e de ritmo acelerado. Reduz significativamente o efeito de "tearing" e "stuttering" do ecrã.

Um cavaleiro com uma capa vermelha, segurando um grande escudo e uma espada. O lado esquerdo do ecrã está dividido em dois e está desfocado, enquanto o lado direito está nítido. No canto inferior direito, há um logótipo AMD FreeSync Premium.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

Usabilidade está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Experiência de jogo imersiva

Este ecrã simplificado apresenta uma moldura fina em três lados, com um design praticamente sem margens, e nenhuma distração da imagem vívida e incrivelmente precisa, enquanto as colunas estéreo de 5 W x 2 com MaxxAudio® completam a sua experiência de jogo envolvente.

Um carro de corrida vermelho a acelerar pela estrada, tendo como fundo uma cidade repleta de edifícios altos e deslumbrantes, com um monitor Ultra Gear à frente e um comando de jogos no canto inferior esquerdo. O som é reproduzido dinamicamente através das colunas MaxxAudio em ambos os lados do monitor.

Design elegante e organizado

Desfrute da iluminação hexagonal e de um design praticamente sem margens em três lados, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação e altura. O suporte simples em L foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar pontos mortos, tornando a configuração organizada e eficiente.

ícone de base giratória e ajustável.

Base giratória

±30º

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

-5~15º

Ícone de altura ajustável.

Altura

110mm

ícone de design sem margens.

Design sem margens

Imagem dos produtos Ultra Gear colocados sobre um fundo azul-marinho escuro, com o produto à esquerda a mostrar a parte de trás e o produto à direita a mostrar a parte da frente.

Imagem dos produtos Ultra Gear colocados sobre um fundo azul-marinho escuro, com o produto à esquerda a mostrar a parte de trás e o produto à direita a mostrar a parte da frente.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    34

  • Ecrã - Resolução

    3440 x 1440

  • Ecrã - Relação de Proporção

    21:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Ecrã - Curvatura

    1800R

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    160

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • Controlo Remoto

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    809 x 470,3 x 249,1 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    1053 x 529 x 232 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    809 x 358,9 x 91,5 mm

  • Peso com embalagem (kg)

    10 kg

  • Peso sem base (kg)

    13 kg

  • Peso com base (kg)

    5,8 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    21:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16,7 M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    3200:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    4000:1

  • Curvatura

    1800R

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0,07725 × 0,23175 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    160

  • Resolução

    3440 x 1440

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR

  • Dimensão (cm)

    86,35

  • Dimensão (polegadas)

    34

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

SOM

  • Maxx Audio

    SIM

  • Altifalante

    5 W x 2

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

