About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Smart Monitor 4K UHD IPS de 27 polegadas para streaming 27U731SA com webOS
Folha de produto

LG Smart Monitor 4K UHD IPS de 27 polegadas para streaming 27U731SA com webOS

Folha de produto

LG Smart Monitor 4K UHD IPS de 27 polegadas para streaming 27U731SA com webOS

27U731SA-W
vista frontal com controlo remoto
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral +15 graus
Vista lateral +30 graus
Vista lateral esquerda
Vista traseira
Vista traseira -15 graus
Vista traseira em grande plano
vista frontal com controlo remoto
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral +15 graus
Vista lateral +30 graus
Vista lateral esquerda
Vista traseira
Vista traseira -15 graus
Vista traseira em grande plano

Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS de 27 polegadas 4K UHD (3840x2160)
  • webOS
  • AirPlay 2, Partilha de Ecrã / Screen Share, Bluetooth
  • USB-C (PD 65W), 2xHDMI, 2xUSB 2.0
  • Suporte para Painel ThinQ Home / Magic Remote
  • Suporte de inclinação ajustável.
Mais

Excelência premiada

Uma imagem do logótipo branco do prémio CES 2025 Honoree

Prémios de Inovação CES - Homenageado

Programa webOS Re:New

em Cibersegurança

A image of av forums logo

Escolha do editor do AVForums 2024/25

webOS 24

“O webOS 24 dá uma experiência inteligente elegante, rápida e fácil que parece fresca e organizada”

Uma imagem do prémio iF Design

Prémio iF Design – Vencedor

webOS 24 UX

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

Logótipo LG Smart Monitor.

Logótipo LG Smart Monitor.

Um ecrã. Possibilidades infinitas.

Adapte-se a qualquer tarefa ou ambiente com inúmeras possibilidades. Com o webOS, pode gerir as tarefas do escritório em casa sem um PC e desfrutar de uma grande variedade de conteúdos, equilibrando perfeitamente o trabalho e o entretenimento. Desfrute de um grande ecrã de 27 polegadas e de uma impressionante qualidade de imagem 4K no seu próprio espaço.

A imagem mostra um LG Smart Monitor na secretária, que permite trabalhar e divertir-se.

Front view of a black LG monitor on a desk, displaying layered screen resolutions for comparison, with cameras, books, colour chips, and speakers arranged around it.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O teclado e o rato acima referidos não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

Apresenta um astronauta e uma imagem abstrata colorida com cores vibrantes em 4K UHD.

Ecrã IPS de 27 polegadas 4K UHD

Uma fotografia que mostra a funcionalidade de espelho de um monitor inteligente.

Projete a partir dos seus dispositivos

Uma fotografia que mostra um monitor inteligente ligado a um computador portátil através de USB-C, demonstrando o carregamento e a transferência de dados.

Maximizar a produtividade com USB-C

Uma fotografia que mostra os monitores inteligentes LG num escritório e em casa.

webOS
Trabalho e lazer

LG Smart Monitor em vista lateral

Design ergonómico

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Ecrã IPS de 27 polegadas 4K UHD

Excelente ecrã para trabalho e lazer

O ecrã IPS 4K UHD (3840x2160) com HDR 10 e gama de cores DCI-P3 de até 90% oferece um elevado rácio de contraste e cores precisas. Permite-lhe experimentar a imersão visual, desde desfrutar de entretenimento até ao processamento de trabalho.

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*Brightness: 350nits (Typ.), Color Gamut: DCI-P3 90% (Typ.)

webOS

Navegação de conteúdos sem interrupções

Graças ao webOS, desfrute de um acesso sem falhas a uma variedade de conteúdos através de aplicações como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e LG Channels gratuitos. Obtenha recomendações personalizadas, explore aplicações como Sports, Game e LG Fitness e controle facilmente tudo com um telecomando. O design de 3 lados praticamente sem margens do corpo branco fino aumenta a imersão, enquanto os altifalantes estéreo de 5Wx2 proporcionam um som cristalino para a melhor experiência de visualização.

Uma fotografia que mostra vários conteúdos do WebOS.

Uma fotografia que mostra vários conteúdos do WebOS.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

* Os serviços e aplicações de streaming incorporados podem variar consoante o país.

*É necessária uma ligação à Internet e subscrições de serviços de streaming. Poderão ser aplicadas taxas adicionais a alguns serviços, uma vez que não estão incluídos e requerem subscrições separadas.

*Fornece uma série de aplicações e serviços personalizados, incluindo música, desporto, escritório em casa e jogos na nuvem para cada conta registada.

Atualizações para 5 anos com o premiado programa webOS Re:New

Obtenha as vantagens das mais recentes funcionalidades e software com atualizações - até quatro vezes ao longo de cinco anos. Vencedor do prémio CES Innovation Award na categoria de cibersegurança, o webOS mantém a sua privacidade e os seus dados seguros a cada atualização.

*O programa webOS Re:New aplica-se aos modelos LG Smart Monitor, que serão lançados em 2025 e incluirão a versão webOS 24.

*Os modelos LG Smart Monitor planeiam atualizar não a versão webOS 25, mas a versão webOS 26.

*As atualizações e o calendário de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As atualizações do webOS estão disponíveis até quatro vezes num período de cinco anos a partir da data de lançamento do produto. A disponibilidade das funcionalidades e os calendários de atualização podem variar consoante o modelo e a região.

webOS

Escritório em casa, sem um PC

O webOS permite-lhe aceder remotamente ao seu PC e ao Cloud PC através do Remote PC. Esta funcionalidade permite-lhe utilizar vários serviços de escritório em casa, incluindo videoconferência e aplicações baseadas na nuvem, tudo sem um PC.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O teclado, o rato, os auscultadores, o controlador de jogos e a webcam (tipo Pogo) não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

*O PC remoto só está disponível em computadores com o sistema operativo Windows 10 Pro ou posterior.

*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

*A funcionalidade de PC remoto é suportada no Windows 10 Pro ou em versões posteriores e é compatível com PC de terceiros que suportam a ligação de PC remoto, incluindo o Gram.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

O Portal de Gaming está agora disponível

O Portal de Gaming é uma plataforma de fácil utilização para jogos que oferece uma experiência personalizada, com opções para selecionar menus para gamepads ou controlos remotos e suporte para gamificação personalizada. Pode acompanhar as classificações e os pontos entre os jogadores, enquanto acede facilmente a uma ampla variedade de títulos, desde jogos AAA até jogos sociais. Com parcerias com serviços líderes de jogos em nuvem, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, além de jogos nativos do webOS, permite jogar sem a necessidade de consolas ou dispositivos externos, proporcionando a melhor experiência de jogo.

Um monitor curvo apresenta um painel de controlo de jogos com ícones de jogos vibrantes, incluindo aplicações de jogos de ação, puzzles e jogos na nuvem. Um gráfico de portal cósmico e brilhante rodeia o ecrã, reforçando o ambiente de ficção científica.

*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.

*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

Jogo - Xbox Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate em Portal de Gaming da LG

Aceda a franchises lendários e jogue novos jogos no dia

através da aplicação Xbox disponível no Portal de gaming da LG.

Comece a transmitir hoje mesmo e melhore o seu jogo*.

Música

Selecionado de acordo com os seus gostos musicais

Desfrute de música personalizada de forma imersiva com os altifalantes estéreo de 5 W x 2. Pode procurar música facilmente e aceder rapidamente às músicas reproduzidas recentemente a partir dos seus serviços de streaming. Além disso, recomenda músicas populares com base na sua preferência.

Desporto

Siga as suas equipas desportivas

Apoie a sua equipa com um serviço personalizado. Mostra informações atualizadas sobre a sua equipa desportiva favorita com base no seu perfil.

LG Fitness

Fitness personalizado em casa

Transforme a sua sala de estar num ginásio pessoal com o LG Fitness. Desfrute de uma vasta gama de exercícios, acompanhe o seu progresso e atinja os seus objetivos, tudo a partir do conforto do seu sofá.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O teclado, o rato, os auscultadores e o controlador de jogos acima referidos não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).

*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar consoante a região. Nas regiões não suportadas, os utilizadores serão redirecionados para o Gaming Hub existente.

*Os serviços suportados podem variar consoante o país.

*É necessária uma ligação à Internet, uma subscrição do Xbox Game Pass Ultimate e um controlador de jogos Bluetooth compatível. O Xbox Cloud Gaming (Beta) requer uma subscrição do Game Pass Ultimate e um dispositivo compatível (ambos vendidos separadamente). Selecione regiões (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) e jogos (xbox.com/play). Disponível em alguns LG Smart Monitors compatíveis com o webOS 24 e versões mais recentes.

Controlo do brilho

Inteligência brilhante em qualquer luz

O Controlo de brilho deteta fontes de luz no seu espaço e ajusta automaticamente o brilho do ecrã para obter imagens nítidas e claras, quer seja de dia ou de noite.

A imagem da esquerda mostra o aspeto diurno com a função de ajuste de brilho, enquanto a imagem da direita mostra o aspeto noturno com a mesma função.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Mapeamento dinâmico de tons

Ganhe vida com brilho e contraste

Desfrute de imagens tal como foram concebidas para serem vistas, com o Mapeamento dinâmico dos tons a ajustar o brilho e o contraste para um detalhe e realismo ideais. Os filmes e os jogos ganham vida com uma imersão rica e uma qualidade consistente em todo o conteúdo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Disponível apenas quando o sinal de vídeo HDR é introduzido.

USB-C

Centro de produtividade com conetividade fácil

A porta USB-C permite a transferência do ecrã e de dados para dispositivos conectados, além do carregamento (até 65W), oferecendo suporte para o seu laptop, tudo ao mesmo tempo com um único cabo.

Um computador portátil está ligado a um LG Smart Monitor através de USB-C. Está a carregar através de USB-C enquanto apresenta o mesmo ecrã.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

O ecrã do LG Smart Monitor está a mostrar a interface do Painel ThinQ Home.

Painel do ThinQ Home

Controle facilmente os seus aparelhos

O Painel ThinQ Home torna a vida mais conveniente. Verifique e faça a gestão do estado dos seus aparelhos e dispositivos LG num único ecrã com o controlo remoto.

*Para utilizar as funcionalidades ThinQ, instale a aplicação “LG ThinQ” da Google Play Store ou da Apple App Store no seu smartphone e ligue-se ao Wi-Fi. Consulte a secção de ajuda da aplicação para obter instruções de utilização detalhadas.

*É necessário ter internet sem fios em casa para registar os aparelhos na aplicação LG ThinQ.

*As funcionalidades reais da aplicação LG ThinQ podem variar consoante o produto e o modelo.

*Este produto está registado como uma TV na aplicação LG ThinQ. Pode alterar o nome do dispositivo registado na aplicação LG ThinQ.

*Através da aplicação LG ThinQ, pode utilizar o controlo de volume, o ponteiro e as funções de alimentação.

Controlo por voz com o Magic Remote

Com a aplicação ThinQ, pode ser facilmente controlado remotamente através de comandos de voz via Alexa, garantindo que o monitor inteligente serve como mais do que apenas um ecrã. Torna-se um ponto central para todas as suas necessidades de entretenimento e produtividade, elevando a sua experiência multimédia global. Tudo isto requer apenas o Magic Remote.

Uma mulher está a aumentar o volume do LG Smart Monitor utilizando um Magic Remote.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Para funcionar corretamente, é necessário ligar o LG Smart Monitor à aplicação ThinQ.

*As imagens apresentadas no ecrã podem diferir da aplicação real. Os serviços podem variar consoante a região/país ou as versões da aplicação.

*Pode alterar as definições de idioma e região de 22 idiomas para 146 países: Inglês / Coreano / Espanhol / Francês / Alemão / Italiano / Português / Russo / Polaco / Turco / Japonês / Árabe (Saudita/UAE) / Vietnamita / Tailandês / Sueco / Taiwanês / Indonésio / Dinamarquês / Holandês / Norueguês / Grego / Israelita (por exemplo, EUA/Inglês).

**O Controlo Remoto está incluído na embalagem.

**O Magic Remote é vendido em separado e pode variar consoante o país. 

**A funcionalidade Alexa está disponível. Para mais informações, consulte as especificações do produto.

AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Espelhe diretamente a partir dos seus dispositivos

Partilhe conteúdos do seu dispositivo para o monitor com o AirPlay 2* (para dispositivos Apple) ou o Partilha de Ecrã / Screen Share** (para Android). Ligue-se instantaneamente e desfrute de uma experiência de visualização e áudio perfeita num ecrã maior com apenas alguns toques.

*Apple e as marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Apple Inc. As funcionalidades suportadas podem variar consoante os países e as regiões.

*Para utilizar o AirPlay e o HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões. O emblema Works with Apple Home é uma marca registada da Apple Inc.

*Partilha de Ecrã / Screen Share: Compatível com Android ou Windows 10 e superior.

*Ligue o seu dispositivo à mesma rede que o monitor.

Aplicação LG Switch

Fácil de otimizar sem esforço com o LG Switch

A aplicação LG Switch otimiza o monitor para trabalho e vida. Pode navegar rapidamente e selecionar funções inteligentes com o teclado e o rato, enquanto alterna facilmente entre o PC e o webOS com as teclas de atalho. Também pode dividir o ecrã em até 6 secções, mudar o tema ou lançar uma plataforma de videochamada com a tecla de atalho mapeada.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*A aplicação LG Switch é uma aplicação apenas para PC.

*Para transferir a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite LG.com.

Controlo rápido

Descubra a conveniência do Controlo Rápido no LG Smart Monitor, que proporciona um acesso fácil aos menus através de ações simples.ns.

Multi ports

Uma variedade de interfaces

O nosso monitor inteligente oferece portas 2xHDMI, 2xUSB e USB-C compatíveis com vários dispositivos para um ecrã sem problemas. Permite uma configuração de secretária sem desarrumação para uma utilização ideal do espaço.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Design ergonómico

Design sem confusão com um suporte elegante

O design praticamente sem margens do corpo branco e fino, combinado com o suporte plano e minimalista, integra-se perfeitamente em qualquer escritório ou casa, ocupando um espaço mínimo. Oferece uma experiência de visualização ideal com ajustes de inclinação práticos.

LG Smart Monitor com ecrã inicial webOS apresentado numa secretária com teclado e rato, ao lado de uma vista lateral que realça a capacidade de ajuste da inclinação

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*Inclinação: -5-15˚

Uma imagem de um ecrã que combina um monitor inteligente e um suporte.

Uma experiência mais inteligente,
reforçado por um suporte oscilante

Introduza um suporte amovível para o monitor inteligente. Personalize a sua experiência de visualização com o nosso suporte flexível, que oferece ajustes de inclinação, base giratória, altura e Modo Retrato. A base estável, o acabamento elegante e as rodas giratórias garantem estabilidade e mobilidade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Este suporte foi concebido para suportar pesos de cabeça entre 4 kg e 6,5 kg e os danos causados por exceder este limite não estão cobertos pela garantia.

*Dependendo do monitor instalado, a função de mudança de ecrã (Articulação) pode não estar disponível.

*Este suporte não está incluído na embalagem (vendido separadamente).

Placa de suporte LG Smart Monitor Swing Stand mostrada a segurar um controlo remoto, colocada numa sala de estar acolhedora.

"Guarde os seus objetos essenciais com a placa do suporte oscilante"

A placa do suporte oscilante oferece um espaço flexível que se adapta a vários estilos de vida, proporcionando uma altura funcional e um local adequado para objetos essenciais como o comando, o altifalante, o computador portátil ou a consola de jogos.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização. 

*O monitor, o suporte oscilante e o controlo remoto não estão incluídos na embalagem e são vendidos separadamente. 

*O controlo remoto está incluído no LG Smart Monitor, que é vendido separadamente.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Resolução

    3840 x 2160

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • HDMI

    HDMI SIM (2ea)

  • Controlo Remoto

    SIM (Slim Remote)

  • USB-C

    SIM (1ea)

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    SIM

  • USB-C

    SIM (Coreia)/NÃO (estrangeiro)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    768 x 130 x 435

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    613,2 x 372,6 x 45,6

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    613,2 x 452 x 209,9

  • Peso com embalagem (kg)

    8,05 kg

  • Peso sem base (kg)

    4,55 kg

  • Peso com base (kg)

    5,85 kg

ECRÃ

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    280

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    350

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Brilho Automático

    SIM

  • HDR 10

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    27U731SA-W

  • Ano

    2025

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 Vac, 50/60 Hz

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si