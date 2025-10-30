Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Detalhes superados
Desfrute de imagens irrepreensíveis e da saturação genuína das cores com o monitor LG UHD 4K HDR. Os criadores de conteúdo que trabalham em conteúdo HDR reconhecerão a sua capacidade para reproduzir brilho e contraste nas pré-visualizações e edição.
O monitor oferece imagens perfeitas e a autêntica intensidade das cores.
Espaço
27" IPS UHD 4K
3840 X 2160
Qualidade da imagem
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
Funcionalidade
Suporte ajustável em inclinação, altura e articulação
VESA DisplayHDR™ 400
HDR nítido e luminoso
O monitor suporta VESA DisplayHDR™ 400 com luminosidade e contraste melhorados, permitindo uma imersão visual dramática nos mais recentes jogos, filmes e imagens HDR.
Clean and Bright HDR1
- SDR
- HDR Effect ON
Efeito HDR para conteúdo SDR
O monitor LG UHD 4K HDR pode praticamente transformar o conteúdo padrão em vídeo de qualidade HDR diretamente no ecrã. Ajuda a melhorar o mapeamento de tons e a luminosidade do conteúdo SDR para uma experiência semelhante a HDR.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O software NÃO está incluído na embalagem. Para transferir o software mais recente do LG Calibration Studio, visite LG.COM.
USB-C
Controlo e conetividade fáceis
As portas USB-C proporcionam uma visualização 4K, transferência de dados e carregamento de dispositivos ligados (até 96 W), permitindo-lhe ter o seu computador portátil conectado em simultâneo através de um único cabo. Reduza a confusão de cabos e aumente a eficiência através de um cabo USB-C, sem necessidade de cabos dedicados ou carregadores para o seu computador portátil ou outros dispositivos.
*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB-C incluído na embalagem para ligar a porta USB-C ao monitor.
Otimização de jogos até 4K e HDR
Experiência de jogo imersiva
O 27UP850 impulsiona a nova era da experiência de jogos de consolas 4K HDR, proporcionando não só emoções com imagem e som de qualidade, como também ao ajudar a vencer batalhas com o Modo de Gaming, o Dynamic Action Sync e o Black Stabilizer.
Experiência imersiva em jogos de consolas 4K HDR.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Dynamic Action Sync
Reagir rapidamente
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Desfrute de conteúdos 4K e HDR
Imagens vívidas e realistas
Explore conteúdos HDR de vários serviços de streaming. E pode desfrutar de um brilho vívido e de uma ampla gama de cores ao jogar no monitor LG UHD 4K com a tecnologia VESA DisplayHDR™ 400, compatível com o espaço de cores DCI-P3.
*O controlo remoto NÃO está incluído na embalagem.
Aplicação LG Switch
Mudança rápida
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 27UP850K no menu de suporte de LG.com.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
27
Ecrã - Resolução
3840 x 2160
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM
USB-C
SIM
CONECTIVIDADE
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (2ea)
USB-C
SIM (1ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
613,5 x 363,5 x 45,4 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
613,5 x 569,3 x 239,3 mm (cima) 613,5 x 459,3 x 239,3 mm (baixo)
Peso com embalagem (kg)
8,9 kg
Peso sem base (kg)
4,1 kg
Peso com base (kg)
5,9 kg
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
320 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
1,07 B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
1000:1
Nível de Contraste (Típ.)
1200:1
Tipo de Painel
IPS
Dimensão do Pixel (mm)
0,1554 x 0,1554 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Resolução
3840 x 2160
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
68,4 cm
Dimensão (polegadas)
27
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
HDR 10
SIM
Calibração HW
HW Calibration Ready
Modo de Leitura
SIM
Super Resolution+
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UHD
Ano
Y24
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W (condição de entrada HDMI/DP)
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOM
Maxx Audio
SIM
Altifalante
5 W x 2
SOFTWARE
LG Calibration Studio (True Color Pro)
SIM
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
