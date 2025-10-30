About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400
27UP850K_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400

27UP850K_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400

27UP850K-W
vista frontal
Vista lateral +15 graus
vista em perspetiva
vista traseira em perspetiva
vista traseira
Vista ampliada das portas
vista lateral
vista lateral do monitor a baixar para regulação da altura
LG Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
vista frontal com o monitor a rodar 90 graus verticalmente
vista frontal
Vista lateral +15 graus
vista em perspetiva
vista traseira em perspetiva
vista traseira
Vista ampliada das portas
vista lateral
vista lateral do monitor a baixar para regulação da altura
LG Monitor UHD 4K IPS de 27” com VESA DisplayHDR™ 400, 27UP850K-W
vista frontal com o monitor a rodar 90 graus verticalmente

Funcionalidades principais

  • Ecrã UHD 4K IPS de 27 polegadas
  • DCI-P3 95% (Typ.)
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • USB-C
  • Suporte ajustável em inclinação, altura e articulação
Mais
LG UltraFine Display.

LG UltraFine Display.

Detalhes superados

Desfrute de imagens irrepreensíveis e da saturação genuína das cores com o monitor LG UHD 4K HDR. Os criadores de conteúdo que trabalham em conteúdo HDR reconhecerão a sua capacidade para reproduzir brilho e contraste nas pré-visualizações e edição.

O monitor oferece imagens perfeitas e a autêntica intensidade das cores.

Espaço 

27" IPS UHD 4K
3840 X 2160

Qualidade da imagem

DCI-P3 95% (Typ.)

VESA DisplayHDR™ 400

Funcionalidade

Suporte ajustável em inclinação, altura e articulação

VESA DisplayHDR™ 400

HDR nítido e luminoso

O monitor suporta VESA DisplayHDR™ 400 com luminosidade e contraste melhorados, permitindo uma imersão visual dramática nos mais recentes jogos, filmes e imagens HDR.

Clean and Bright HDR1

  • SDR
  • HDR Effect ON

Efeito HDR para conteúdo SDR

O monitor LG UHD 4K HDR pode praticamente transformar o conteúdo padrão em vídeo de qualidade HDR diretamente no ecrã. Ajuda a melhorar o mapeamento de tons e a luminosidade do conteúdo SDR para uma experiência semelhante a HDR.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

IPS com DCI-P3 95% Typical que oferece cores genuínas e visão ampla.
IPS with DCI-P3 95% (Typ.)

Cores genuínas e visão ampla

Este monitor, com 95% de cobertura do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para criadores de conteúdos, designers gráficos ou qualquer pessoa que procure cores altamente precisas.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Otimize o desempenho de cores com a calibração de hardware através do LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

Preparado para calibração de hardware

Otimize o desempenho de cores com a calibração de hardware através do LG Calibration Studio, aproveitando ao máximo o espetro amplo e a consistência de cores do ecrã LG IPS 4K.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O software NÃO está incluído na embalagem. Para transferir o software mais recente do LG Calibration Studio, visite LG.COM.

USB-C

Controlo e conetividade fáceis

As portas USB-C proporcionam uma visualização 4K, transferência de dados e carregamento de dispositivos ligados (até 96 W), permitindo-lhe ter o seu computador portátil conectado em simultâneo através de um único cabo. Reduza a confusão de cabos e aumente a eficiência através de um cabo USB-C, sem necessidade de cabos dedicados ou carregadores para o seu computador portátil ou outros dispositivos. 

icon

4K

Ecrã

lazyloaded

Dados

Transferência

icon

Até 96 W

de potência 

icon

Carregamento de todos os dispositivos

com apenas um cabo

Easy Control and Connectivity

Easy Control and Connectivity

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB-C incluído na embalagem para ligar a porta USB-C ao monitor.

Otimização de jogos até 4K e HDR

Experiência de jogo imersiva

O 27UP850 impulsiona a nova era da experiência de jogos de consolas 4K HDR, proporcionando não só emoções com imagem e som de qualidade, como também ao ajudar a vencer batalhas com o Modo de Gaming, o Dynamic Action Sync e o Black Stabilizer.

Experiência imersiva em jogos de consolas 4K HDR.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Dynamic Action Sync

Reagir rapidamente

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

Dê um passo em frente no escuro

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash

Desfrute de conteúdos 4K e HDR

Imagens vívidas e realistas

Explore conteúdos HDR de vários serviços de streaming. E pode desfrutar de um brilho vívido e de uma ampla gama de cores ao jogar no monitor LG UHD 4K com a tecnologia VESA DisplayHDR™ 400, compatível com o espaço de cores DCI-P3.

O monitor permite que os utilizadores desfrutem de conteúdos 4K e HDR.

*O controlo remoto NÃO está incluído na embalagem.

Aplicação LG Switch

Mudança rápida

A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 27UP850K no menu de suporte de LG.com.

icon

Inclinação

icon

Articulação

icon

Altura

Design ergonómico com recursos de regulação da inclinação, articulação e altura.

Design ergonómico com recursos de regulação da inclinação, articulação e altura.

Design ergonómico

Fácil e confortável

O suporte ergonómico facilita o ajuste flexível da inclinação, altura e articulação do ecrã na posição ideal para si.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    27

  • Ecrã - Resolução

    3840 x 2160

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • HDMI

    SIM

  • USB-C

    SIM

CONECTIVIDADE

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • USB-C

    SIM (1ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    613,5 x 569,3 x 239,3 mm (cima) 613,5 x 459,3 x 239,3 mm (baixo)

  • Peso com embalagem (kg)

    8,9 kg

  • Peso sem base (kg)

    4,1 kg

  • Peso com base (kg)

    5,9 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    1,07 B

  • Gama de Cor (Mín.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    1000:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    1200:1

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0,1554 x 0,1554 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    68,4 cm

  • Dimensão (polegadas)

    27

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Calibração HW

    HW Calibration Ready

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UHD

  • Ano

    Y24

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    Menos de 0,5 W (condição de entrada HDMI/DP)

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

SOM

  • Maxx Audio

    SIM

  • Altifalante

    5 W x 2

SOFTWARE

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    SIM

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.