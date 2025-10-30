About Cookies on This Site

Monitor IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"
27US550_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

27US550-W
vista frontal
vista lateral
vista lateral de +15 graus
vista lateral de -15 graus
vista traseira em perspetiva
vista frontal com altura reduzida
vista frontal com articulação
vista lateral de +15 graus
vista lateral de +15 graus com inclinação
base giratória de +45 graus
base giratória de -45 graus
vista frontal
vista lateral
vista lateral de +15 graus
vista lateral de -15 graus
vista traseira em perspetiva
vista frontal com altura reduzida
vista frontal com articulação
vista lateral de +15 graus
vista lateral de +15 graus com inclinação
base giratória de +45 graus
base giratória de -45 graus

Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS UHD 4K (3840x2160) de 27"
  • HDR10, DCI-P3 90% (Típ.)
  • 300nits de brilho
  • Praticamente sem moldura em 3 lados
  • LG Switch
Mais
Ecrã LG UltraFine™.

Detalhes superados

Na secretária, tem um monitor ultrafino que mostra trabalhos de Photoshop. Junto ao monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

Desfrute da sua criatividade

Experimente uma clareza visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UHD. O UltraFine™ suporta resolução 4K, 90% DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem margens de 3 lados que proporciona uma estação de trabalho eficiente para ilustradores, fotógrafos e editores de vídeo.

Ecrã

UHD 4K de 27" (3840x2160)

IPS (Vista panorâmica de 178°)

Qualidade de imagem

HDR10

DCI-P3 90% (Típ.)

300 nits de brilho

Funcionalidade

Design Praticamente Sem Moldura em 3 Lados

Regulação da inclinação, altura, rotação e articulação

HDR 10 com DCI-P3 90%

Veja cores fantásticas

A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. O nosso monitor é compatível com a norma da indústria HDR10 (High Dynamic Range), baseada na gama de cores DCI-P3 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espectadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.

O ecrã contém várias cores que representam UHD 4K e, no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

*Brilho: 300 nits (Típ.), Gama de cores: DCI-P3 90% (Típ.).

À esquerda, uma imagem FHD e, à direita, uma imagem 4K UHD.

UHD 4K

Claridade com
8.29 milhões de píxeis

Desfrute de uma expressão de cores vivas e precisas, graças ao UHD 4K.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

Design ergonómico

Fácil e cómodo

O design de moldura fina de 3 lados com a forma plana e fina do suporte integra-se no seu escritório ou em casa, ocupando um espaço mínimo. E permite-lhe uma experiência de trabalho ideal através de um prático ajuste de inclinação, altura, rotação e pivot.

Inclinação

Praticamente Sem Bordas em 3 Lados

Altura

Base Giratória

Articulação

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

Aplicação LG Switch

Mude rapidamente

A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro até 6 janelas, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.

*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 27US550 no menu de suporte de LG.com.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    27

  • Ecrã - Resolução

    3840 x 2160

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • HDMI

    SIM (2ea)

CONECTIVIDADE

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    690 * 447 * 167

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    613,5 x 539,2 x 253,2

  • Peso com embalagem (kg)

    7,3

  • Peso sem base (kg)

    4,2

  • Peso com base (kg)

    6,8

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    240

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300

  • Color Depth (Número de Cores)

    1,07 B

  • Gama de Cor (Mín.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0,1554(H) * 0,1554(V)

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    68,4 cm

  • Dimensão (polegadas)

    27

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UHD

  • Ano

    Y24

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    25 W

  • Consumo de Energia (Energy Star)

    25 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    26 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

