Monitor IPS 4K UHD UltraFine™ de 27"

Detalhes superados
Na secretária, tem um monitor ultrafino que mostra trabalhos de Photoshop. Junto ao monitor, há um candeeiro de secretária, um rato, papel e lápis de cor.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.
Desfrute da sua criatividade
Experimente uma clareza visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UHD. O UltraFine™ suporta resolução 4K, 90% DCI-P3, mais de 300 nits de brilho e um design sem margens de 3 lados que proporciona uma estação de trabalho eficiente para ilustradores, fotógrafos e editores de vídeo.
Ecrã
UHD 4K de 27" (3840x2160)
IPS (Vista panorâmica de 178°)
Qualidade de imagem
HDR10
DCI-P3 90% (Típ.)
300 nits de brilho
Funcionalidade
Design Praticamente Sem Moldura em 3 Lados
Regulação da inclinação, altura, rotação e articulação
HDR 10 com DCI-P3 90%
Veja cores fantásticas
A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. O nosso monitor é compatível com a norma da indústria HDR10 (High Dynamic Range), baseada na gama de cores DCI-P3 90%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espectadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.
O ecrã contém várias cores que representam UHD 4K e, no canto inferior esquerdo, existe um logótipo que indica HDR e DCI-P3 90%.
*Brilho: 300 nits (Típ.), Gama de cores: DCI-P3 90% (Típ.).
*Brilho: 300 nits (Típ.), Gama de cores: DCI-P3 90% (Típ.).
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.
Design ergonómico
Fácil e cómodo
O design de moldura fina de 3 lados com a forma plana e fina do suporte integra-se no seu escritório ou em casa, ocupando um espaço mínimo. E permite-lhe uma experiência de trabalho ideal através de um prático ajuste de inclinação, altura, rotação e pivot.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.
Aplicação LG Switch
Mude rapidamente
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro até 6 janelas, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das caraterísticas e podem diferir da experiência real de utilização.
*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 27US550 no menu de suporte de LG.com.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
27
Ecrã - Resolução
3840 x 2160
Ecrã - Tipo de Painel
IPS
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM (2ea)
CONECTIVIDADE
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
690 * 447 * 167
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
613,5 x 363,5 x 45,4
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
613,5 x 539,2 x 253,2
Peso com embalagem (kg)
7,3
Peso sem base (kg)
4,2
Peso com base (kg)
6,8
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
240
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300
Color Depth (Número de Cores)
1,07 B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
700:1
Tipo de Painel
IPS
Dimensão do Pixel (mm)
0,1554(H) * 0,1554(V)
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Resolução
3840 x 2160
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
68,4 cm
Dimensão (polegadas)
27
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
HDR 10
SIM
Modo de Leitura
SIM
Super Resolution+
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UHD
Ano
Y24
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
25 W
Consumo de Energia (Energy Star)
25 W
Consumo Energético (Suspensão)
26 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
