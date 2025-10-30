LG Smart Monitor 4K UHD de 31,5 polegadas para streaming 32U721SA com webOS

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Excelência premiada
*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.
Um ecrã.
Possibilidades infinitas.
Adapte-se a qualquer tarefa ou ambiente com inúmeras possibilidades. Com o webOS, pode gerir as tarefas do escritório em casa sem um PC e desfrutar de uma grande variedade de conteúdos, equilibrando perfeitamente o trabalho e o entretenimento. Desfrute de um grande ecrã de 31,5 polegadas e de uma impressionante qualidade de imagem 4K no seu próprio espaço.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O teclado e o rato acima referidos não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Ecrã de 31,5 polegadas 4K UHD
Excelente ecrã para trabalho e lazer
O ecrã 4K UHD (3840x2160) com HDR 10 e gama de cores DCI-P3 de até 90% oferece um elevado rácio de contraste e cores precisas. Permite-lhe experimentar a imersão visual, desde desfrutar de entretenimento até ao processamento de trabalho.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Brilho: 250 nits (Typ.), Gama de cores: DCI-P3 90% (Typ.)
webOS
Navegação de conteúdos sem interrupções
Graças ao webOS, desfrute de um acesso sem falhas a uma variedade de conteúdos através de aplicações como Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e LG Channels gratuitos. Obtenha recomendações personalizadas, explore aplicações como Sports, Game e LG Fitness e controle facilmente tudo com um telecomando. O design de 3 lados praticamente sem margens do corpo branco fino aumenta a imersão, enquanto os altifalantes estéreo de 5Wx2 proporcionam um som cristalino para a melhor experiência de visualização.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
* Os serviços e aplicações de streaming incorporados podem variar consoante o país.
*É necessária uma ligação à Internet e subscrições de serviços de streaming. Poderão ser aplicadas taxas adicionais a alguns serviços, uma vez que não estão incluídos e requerem subscrições separadas.
*Fornece uma série de aplicações e serviços personalizados, incluindo música, desporto, escritório em casa e jogos na nuvem para cada conta registada.
Atualizações para 5 anos com o premiado programa webOS Re:New
Obtenha as vantagens das mais recentes funcionalidades e software com atualizações - até quatro vezes ao longo de cinco anos. Vencedor do prémio CES Innovation Award na categoria de cibersegurança, o webOS mantém a sua privacidade e os seus dados seguros a cada atualização.
*O programa webOS Re:New aplica-se aos modelos LG Smart Monitor, que serão lançados em 2025 e incluirão a versão webOS 24.
*Os modelos LG Smart Monitor planeiam atualizar não a versão webOS 25, mas a versão webOS 26.
*As atualizações e o calendário de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*As atualizações do webOS estão disponíveis até quatro vezes num período de cinco anos a partir da data de lançamento do produto. A disponibilidade das funcionalidades e os calendários de atualização podem variar consoante o modelo e a região.
webOS
Escritório em casa, sem um PC
O webOS permite-lhe aceder remotamente ao seu PC e ao Cloud PC através do Remote PC. Esta funcionalidade permite-lhe utilizar vários serviços de escritório em casa, incluindo videoconferência e aplicações baseadas na nuvem, tudo sem um PC.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O teclado, o rato, os auscultadores, o controlador de jogos e a webcam (tipo Pogo) não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).
*O PC remoto só está disponível em computadores com o sistema operativo Windows 10 Pro ou posterior.
*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).
*A funcionalidade de PC remoto é suportada no Windows 10 Pro ou em versões posteriores e é compatível com PC de terceiros que suportam a ligação de PC remoto, incluindo o Gram.
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
O Portal de Gaming está agora disponível
O Portal de Gaming é uma plataforma de fácil utilização para jogos que oferece uma experiência personalizada, com opções para selecionar menus para gamepads ou controlos remotos e suporte para gamificação personalizada. Pode acompanhar as classificações e os pontos entre os jogadores, enquanto acede facilmente a uma ampla variedade de títulos, desde jogos AAA até jogos sociais. Com parcerias com serviços líderes de jogos em nuvem, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, além de jogos nativos do webOS, permite jogar sem a necessidade de consolas ou dispositivos externos, proporcionando a melhor experiência de jogo.
*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.
*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.
*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.
Jogo - Xbox Pass Ultimate
Xbox Game Pass Ultimate em Portal de Gaming da LG
Aceda a franchises lendários e jogue novos jogos no dia
através da aplicação Xbox disponível no Portal de gaming da LG.
Comece a transmitir hoje mesmo e melhore o seu jogo*.
Música
Selecionado de acordo com os seus gostos musicais
Desfrute de música personalizada de forma imersiva com os altifalantes estéreo de 5 W x 2. Pode procurar música facilmente e aceder rapidamente às músicas reproduzidas recentemente a partir dos seus serviços de streaming. Além disso, recomenda músicas populares com base na sua preferência.
Desporto
Siga as suas equipas desportivas
Apoie a sua equipa com um serviço personalizado. Mostra informações atualizadas sobre a sua equipa desportiva favorita com base no seu perfil.
"*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O teclado, o rato, os auscultadores e o controlador de jogos acima referidos não estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).
*É necessária uma ligação à Internet e uma subscrição de serviços de streaming relacionados. Os serviços de streaming separados podem exigir o pagamento de uma subscrição e não são fornecidos (adquiridos separadamente).
*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar consoante a região. Nas regiões não suportadas, os utilizadores serão redirecionados para o Gaming Hub existente.
*Os serviços suportados podem variar consoante o país.
*É necessária uma ligação à Internet, uma subscrição do Xbox Game Pass Ultimate e um controlador de jogos Bluetooth compatível. O Xbox Cloud Gaming (Beta) requer uma subscrição do Game Pass Ultimate e um dispositivo compatível (ambos vendidos separadamente). Selecione regiões (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) e jogos (xbox.com/play). Disponível em alguns LG Smart Monitors compatíveis com o webOS 24 e versões mais recentes."
Controlo do brilho
Inteligência brilhante em qualquer luz
O Controlo de brilho deteta fontes de luz no seu espaço e ajusta automaticamente o brilho do ecrã para obter imagens nítidas e claras, quer seja de dia ou de noite.
A imagem da esquerda mostra o aspeto diurno com a função de ajuste de brilho, enquanto a imagem da direita mostra o aspeto noturno com a mesma função.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Mapeamento dinâmico de tons
Ganhe vida com brilho e contraste
Desfrute de imagens tal como foram concebidas para serem vistas, com o Mapeamento dinâmico dos tons a ajustar o brilho e o contraste para um detalhe e realismo ideais. Os filmes e os jogos ganham vida com uma imersão rica e uma qualidade consistente em todo o conteúdo.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Disponível apenas quando o sinal de vídeo HDR é introduzido.
USB-C
Centro de produtividade com conetividade fácil
A porta USB-C permite a transferência do ecrã e de dados para dispositivos conectados, além do carregamento (até 65W), oferecendo suporte para o seu laptop, tudo ao mesmo tempo com um único cabo.
Um computador portátil está ligado a um LG Smart Monitor através de USB-C. Está a carregar através de USB-C enquanto apresenta o mesmo ecrã.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
"*Para utilizar as funcionalidades ThinQ, instale a aplicação “LG ThinQ” da Google Play Store ou da Apple App Store no seu smartphone e ligue-se ao Wi-Fi. Consulte a secção de ajuda da aplicação para obter instruções de utilização detalhadas.
*É necessário ter internet sem fios em casa para registar os aparelhos na aplicação LG ThinQ.
*As funcionalidades reais da aplicação LG ThinQ podem variar consoante o produto e o modelo.
*Este produto está registado como uma TV na aplicação LG ThinQ. Pode alterar o nome do dispositivo registado na aplicação LG ThinQ.
*Através da aplicação LG ThinQ, pode utilizar o controlo de volume, o ponteiro e as funções de alimentação."
Controlo por voz com o Magic Remote
Com a aplicação ThinQ, pode ser facilmente controlado remotamente através de comandos de voz via Alexa, garantindo que o monitor inteligente serve como mais do que apenas um ecrã. Torna-se um ponto central para todas as suas necessidades de entretenimento e produtividade, elevando a sua experiência multimédia global. Tudo isto requer apenas o Magic Remote.
Uma mulher está a aumentar o volume do LG Smart Monitor utilizando um Magic Remote.
"*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*Para funcionar corretamente, é necessário ligar o LG Smart Monitor à aplicação ThinQ.
*As imagens apresentadas no ecrã podem diferir da aplicação real. Os serviços podem variar consoante a região/país ou as versões da aplicação.
*Pode alterar as definições de idioma e região de 22 idiomas para 146 países: Inglês / Coreano / Espanhol / Francês / Alemão / Italiano / Português / Russo / Polaco / Turco / Japonês / Árabe (Saudita/UAE) / Vietnamita / Tailandês / Sueco / Taiwanês / Indonésio / Dinamarquês / Holandês / Norueguês / Grego / Israelita (por exemplo, EUA/Inglês).
**O Controlo Remoto está incluído na embalagem.
**O Magic Remote é vendido em separado e pode variar consoante o país.
**A funcionalidade Alexa está disponível. Para mais informações, consulte as especificações do produto."
AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Espelhe diretamente a partir dos seus dispositivos
Partilhe conteúdos do seu dispositivo para o monitor com o AirPlay 2* (para dispositivos Apple) ou o Partilha de Ecrã / Screen Share** (para Android). Ligue-se instantaneamente e desfrute de uma experiência de visualização e áudio perfeita num ecrã maior com apenas alguns toques.
*Apple e as marcas e logótipos relacionados são marcas comerciais da Apple Inc. As funcionalidades suportadas podem variar consoante os países e as regiões.
*Para utilizar o AirPlay e o HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países e regiões. O emblema Works with Apple Home é uma marca registada da Apple Inc.
*Partilha de Ecrã / Screen Share: Compatível com Android ou Windows 10 e superior.
*Ligue o seu dispositivo à mesma rede que o monitor.
Aplicação LG Switch
Fácil de otimizar sem esforço com o LG Switch
A aplicação LG Switch otimiza o monitor para trabalho e vida. Pode navegar rapidamente e selecionar funções inteligentes com o teclado e o rato, enquanto alterna facilmente entre o PC e o webOS com as teclas de atalho. Também pode dividir o ecrã em até 6 secções, mudar o tema ou lançar uma plataforma de videochamada com a tecla de atalho mapeada.
Controlo rápido
Descubra a conveniência do Controlo Rápido no LG Smart Monitor, que proporciona um acesso fácil aos menus através de ações simples.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*A aplicação LG Switch é uma aplicação apenas para PC.
*Para transferir a versão mais recente da aplicação LG Switch, visite LG.com.
Multiportas
Uma variedade de interfaces
O nosso monitor inteligente oferece portas 2xHDMI, 2xUSB e USB-C compatíveis com vários dispositivos para um ecrã sem problemas. Permite uma configuração de secretária sem desarrumação para uma utilização ideal do espaço.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Design ergonómico
Design sem confusão com um suporte elegante
O design praticamente sem margens do corpo branco e fino, combinado com o suporte fino e plano, integra-se no seu escritório ou casa, ocupando um espaço mínimo. Permite-lhe uma experiência de visualização ideal através de um prático ajuste de inclinação.
LG Smart Monitor numa secretária com teclado, rato e chávena de café vistos de cima, ao lado de uma vista lateral que realça a capacidade de ajuste da inclinação
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*Inclinação: -5-15˚
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*Este suporte foi concebido para suportar pesos de cabeça entre 4 kg e 6,5 kg e os danos causados por exceder este limite não estão cobertos pela garantia.
*Dependendo do monitor instalado, a função de mudança de ecrã (Articulação) pode não estar disponível.
*Este suporte não está incluído na embalagem (vendido separadamente).
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
*O monitor, o suporte oscilante e o controlo remoto não estão incluídos na embalagem e são vendidos separadamente.
*O controlo remoto está incluído no LG Smart Monitor, que é vendido separadamente.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
31,5
Ecrã - Resolução
3840 x 2160
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90%
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
250
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Todas as especificações
ACESSÓRIO
D-Sub
NÃO
HDMI
SIM (2ea)
Controlo Remoto
SIM (Slim Remote)
Thunderbolt
NÃO
USB A para B
NÃO
USB-C
SIM (1ea)
CONECTIVIDADE
D-Sub
NÃO
KVM Incorporado
NÃO
Daisy Chain
NÃO
DisplayPort
NÃO
DVI-D
NÃO
HDMI
SIM
Thunderbolt
NÃO
USB-C
SIM (Coreia)/NÃO (estrangeiro)
USB-C (Transmissão de Dados)
SIM
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
877 x 131 x 502
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
714,2 x 429,4 x 45,8
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
714,2 x 509,8 x 209,9
Peso com embalagem (kg)
9,2 kg
Peso sem base (kg)
5,3 kg
Peso com base (kg)
6,6 kg
ECRÃ
Brilho (Mín.) [cd/m²]
200
Brilho (Típ.) [cd/m²]
250
Color Depth (Número de Cores)
1,07 B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 80%
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90%
Tipo de Painel
VA
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Resolução
3840 x 2160
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
80
Dimensão (polegadas)
31,5
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
NÃO
AMD FreeSync™
NÃO
Brilho Automático
SIM
Câmara
NÃO
Dynamic Action Sync
NÃO
HDR 10
SIM
Efeito HDR
NÃO
Calibração HW
NÃO
Microfone
NÃO
NVIDIA G-Sync™
NÃO
OverClocking
NÃO
PBP
NÃO
PIP
NÃO
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Super Resolution+
NÃO
VESA DisplayHDR™
NÃO
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
32U721SA-W
Ano
2025
ENERGIA
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOM
Maxx Audio
NÃO
DTS HP:X
NÃO
SOFTWARE
OnScreen Control
NÃO
LG Calibration Studio (True Color Pro)
NÃO
LG UltraGear™ Studio
NÃO
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
