Monitor UltraFine 4K HDR de 31,5 polegadas

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Detalhes superados
Desfrute de uma nitidez visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UltraFine 4K HDR. Com o seu amplo ecrã de 31,5 polegadas, pode trabalhar com eficiência e deixar-se envolver na experiência de streaming.
Desfrute de uma nitidez visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UltraFine 4K HDR.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Funcionalidades focadas para jogos
Gaming imersivo
O 32UR550K proporciona emoção com a sua imagem e som estéreo de qualidade (com Waves MaxxAudio®), além de oferecer Dynamic Action Sync e Black Stabilizer para uma experiência realista de gaming.
Experiência imersiva em jogos de consolas 4K HDR.
* A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Dynamic Action Sync
Reagir rapidamente
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.
Black Stabilizer
Dê um passo em frente no escuro
O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.
Desfrute de conteúdos 4K e HDR
Esplendor visual
Descubra conteúdos HDR de vários serviços de streaming e desfrute de um brilho vívido e uma ampla gama de cores no monitor LG UltraFine 4K. Com a tecnologia HDR compatível com o espaço de cores DCI-P3, deixe-se envolver por imagens impressionantes que dão vida ao seu entretenimento.
O monitor permite que os utilizadores desfrutem de conteúdos 4K e HDR.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
*O serviço de streaming OTT só está disponível ao ligar um dispositivo OTT a um monitor. O dispositivo OTT e o controlo remoto NÃO estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).
Aplicação LG Switch
Mudança rápida
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 32UR550K no menu de suporte de LG.com.
Design ergonómico
Fácil e cómodo
Obtenha um posicionamento adequado com o suporte ergonómico: ajuste facilmente a altura, inclinação e articulação para uma experiência de visualização ideal.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
31.5
Ecrã - Resolução
3840 x 2160
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Relação de Proporção
16:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
250
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Ecrã - Tempo de Resposta
4ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Articulação
Todas as especificações
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UHD
Ano
Y24
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Articulação
ENERGIA
Entrada CA
100~240V (50/60Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
32W
Consumo Energético (Máx.)
0.5W
Consumo Energético (Méd.)
Menos de 0,3 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
ECRÃ
Relação de Proporção
16:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
200
Brilho (Típ.) [cd/m²]
250
Color Depth (Número de Cores)
1.07B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 80%(CIE1976)
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
2100:1
Nível de Contraste (Típ.)
3000:1
Tipo de Painel
VA
Dimensão do Pixel (mm)
0.06053 x 0.18159
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
60
Resolução
3840 x 2160
Tempo de Resposta
4ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
80
Dimensão (polegadas)
31.5
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
821x226X507
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
714.3x420.1x45.7
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
714.3x597.1x239.3(↑)
Peso com embalagem (kg)
12
Peso sem base (kg)
5.2
Peso com base (kg)
7.0
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
HDR 10
SIM
Modo de Leitura
SIM
Super Resolution+
SIM
SOM
Maxx Audio
SIM
ACESSÓRIO
HDMI
SIM
CONECTIVIDADE
HDMI
SIM(2ea)
Saída de Auriculares
3-pole (apenas som)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência
Produto Recomendado