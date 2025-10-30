About Cookies on This Site

Monitor UltraFine 4K HDR de 31,5 polegadas
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor UltraFine 4K HDR de 31,5 polegadas

Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor UltraFine 4K HDR de 31,5 polegadas

32UR550K-B
Funcionalidades principais

  • UltraFine 4K HDR de 31,5 polegadas (3840x2160)
  • HDR10 com DCI-P3 90% (Típ.)
  • Dynamic Action Sync/Black Stabilizer
  • Coluna estéreo com Waves MaxxAudio®
  • Suporte ajustável em altura/articulação/inclinação
Mais
Monitor LG UltraFine 4K.

Monitor LG UltraFine 4K.

Detalhes superados

Desfrute de uma nitidez visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UltraFine 4K HDR. Com o seu amplo ecrã de 31,5 polegadas, pode trabalhar com eficiência e deixar-se envolver na experiência de streaming.

Desfrute de uma nitidez visual impressionante e cores vibrantes com o monitor LG UltraFine 4K HDR.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Ecrã

UHD 4K de 31,5 polegadas (3840x2160)

Design praticamente sem moldura em 3 lados

Qualidade da imagem

HDR10

DCI-P3 90% (Típ.)

Funcionalidade

Suporte ajustável em inclinação, altura e articulação

Funcionalidades focadas para jogos

Gaming imersivo

O 32UR550K proporciona emoção com a sua imagem e som estéreo de qualidade (com Waves MaxxAudio®), além de oferecer Dynamic Action Sync e Black Stabilizer para uma experiência realista de gaming.

Experiência imersiva em jogos de consolas 4K HDR.

* A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Dynamic Action Sync

Reagir rapidamente

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.

Black Stabilizer

Dê um passo em frente no escuro

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*A funcionalidade pode variar dependendo das condições de utilização e do ambiente do utilizador.

Desfrute de conteúdos 4K e HDR

Esplendor visual

Descubra conteúdos HDR de vários serviços de streaming e desfrute de um brilho vívido e uma ampla gama de cores no monitor LG UltraFine 4K. Com a tecnologia HDR compatível com o espaço de cores DCI-P3, deixe-se envolver por imagens impressionantes que dão vida ao seu entretenimento.

O monitor permite que os utilizadores desfrutem de conteúdos 4K e HDR.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

*O serviço de streaming OTT só está disponível ao ligar um dispositivo OTT a um monitor. O dispositivo OTT e o controlo remoto NÃO estão incluídos na embalagem (vendidos separadamente).

Aplicação LG Switch

Mudança rápida

A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure 32UR550K no menu de suporte de LG.com.

Design ergonómico

Fácil e cómodo

Obtenha um posicionamento adequado com o suporte ergonómico: ajuste facilmente a altura, inclinação e articulação para uma experiência de visualização ideal.

Suporte One Click para uma instalação fácil do monitor sem qualquer outro equipamento.

Suporte One Click

Instalação simples

O monitor oferece regulação da inclinação.

Inclinação

-5~20˚

O monitor oferece regulação da articulação.

Articulação

90°, no sentido dos ponteiros do relógio

O monitor oferece regulação de altura.

Altura

110 mm

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Podem ser diferentes do produto real em utilização.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    31.5

  • Ecrã - Resolução

    3840 x 2160

  • Ecrã - Tipo de Painel

    VA

  • Ecrã - Relação de Proporção

    16:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    4ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Articulação

Todas as especificações

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UHD

  • Ano

    Y24

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Articulação

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    32W

  • Consumo Energético (Máx.)

    0.5W

  • Consumo Energético (Méd.)

    Menos de 0,3 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    16:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    200

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250

  • Color Depth (Número de Cores)

    1.07B

  • Gama de Cor (Mín.)

    DCI-P3 80%(CIE1976)

  • Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    2100:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    3000:1

  • Tipo de Painel

    VA

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0.06053 x 0.18159

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    60

  • Resolução

    3840 x 2160

  • Tempo de Resposta

    4ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    80

  • Dimensão (polegadas)

    31.5

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    821x226X507

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    714.3x420.1x45.7

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    714.3x597.1x239.3(↑)

  • Peso com embalagem (kg)

    12

  • Peso sem base (kg)

    5.2

  • Peso com base (kg)

    7.0

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

SOM

  • Maxx Audio

    SIM

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    SIM(2ea)

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

