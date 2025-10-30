Ecrã IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*A redução de desfocagem de movimento de 1ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™.

*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1ms MBR.