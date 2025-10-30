About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Ecrã IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas
29U511A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Ecrã IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas

29U511A_EU new Erp label.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Ecrã IPS UltraWide 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas

29U511A-B
Vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral de -15 graus com inclinação
Vista lateral esquerda
Vista lateral direita
Vista superior
Vista traseira
Vista traseira esquerda
Vista traseira direita
Vista traseira direita
Vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
vista lateral de -15 graus com inclinação
Vista lateral esquerda
Vista lateral direita
Vista superior
Vista traseira
Vista traseira esquerda
Vista traseira direita
Vista traseira direita

Funcionalidades principais

  • Ecrã IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas
  • Design praticamente sem moldura em 3 lados
  • sRGB 99% (Typ.), Cor calibrada na fábrica
  • 400 nits (Typ.) Brilho / VESA DisplayHDR™ 400
  • Taxa de atualização de 100Hz, 1ms MBR
Mais
Visuais deslumbrantesfuncionalidades práticasA derradeira experiência de jogoMaior conforto
Logótipo LG UltraWide Monitor.

Logótipo LG UltraWide Monitor.

Ecrã IPS 21:9 WFHD (2560x1080) de 29 polegadas

Monitor LG ultralargo numa secretária branca de um escritório moderno, apresentando vários painéis de dados e gráficos para produtividade e multitarefas.

Monitor LG ultralargo numa secretária branca de um escritório moderno, apresentando vários painéis de dados e gráficos para produtividade e multitarefas.

Um motociclista futurista a correr numa paisagem urbana iluminada por néon, com uma secção destacada que mostra uma vista mais clara e nítida para demonstrar a nitidez do movimento.

Ecrã IPS™ 29" WFHD

com ecrã sem moldura

Vista lateral de um monitor que ilustra o ajuste da inclinação com contornos sobrepostos que mostram a sua gama de movimentos ergonómicos.

Nítido e suave com uma taxa de atualização de 100Hz

Uma paisagem vívida de luzes do norte a brilhar sobre montanhas cobertas de neve e o seu reflexo num lago calmo, com cores e contraste de elevada gama dinâmica.

Sem aglomeração de cabos, com um suporte elegante

Uma paisagem vívida de luzes do norte a brilhar sobre montanhas cobertas de neve e o seu reflexo num lago calmo, com cores e contraste de elevada gama dinâmica.

Nitidez vívida com DisplayHDR™ 400

Ecrã UltraWide™ Full HD 21:9

Ver mais, fazer mais

O ecrã UltraWide™ Full HD (2560×1080) proporciona mais espaço horizontal no ecrã do que um monitor FHD (1920×1080) padrão. O design praticamente sem moldura oferece uma visão mais ampla e sem interrupções. Isto permite uma multitarefa mais eficiente sem ter de alternar entre janelas.

Monitor LG ultralargo que apresenta várias aplicações num ecrã 21:9 de 29 polegadas, com uma comparação destacada que mostra o espaço horizontal adicional em relação a um ecrã 16:9 normal de 27 polegadas.

Monitor LG ultralargo que apresenta várias aplicações num ecrã 21:9 de 29 polegadas, com uma comparação destacada que mostra o espaço horizontal adicional em relação a um ecrã 16:9 normal de 27 polegadas.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

VESA DisplayHDR™ 400

Nitidez que o mantém concentrado

Suporta VESA DisplayHDR™ 400, oferecendo brilho e contraste melhorados para detalhes mais nítidos em conteúdo HDR.

Ecrã IPS™

O monitor LG IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.

Ecrã VESAHDR™ 400

O HDR400 (gama dinâmica elevada) suporta níveis específicos de cor e luminosidade.

sRGB 99% (Typ.)

Com uma cobertura de 99% do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.

Cor calibrada

Garante uma reprodução de cores precisa e consistente.

Um monitor LG ultralargo que apresenta imagens vibrantes de auroras com uma interface de edição de fotografias, mostrando uma precisão de cores vivas e detalhes de alta resolução.

Um monitor LG ultralargo que apresenta imagens vibrantes de auroras com uma interface de edição de fotografias, mostrando uma precisão de cores vivas e detalhes de alta resolução.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Aplicação LG Switch

Mudança rápida

Pode dividir facilmente todo o ecrã em até 6 secções, alterar o design do tema ou mesmo lançar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada. Também suporta os modos PBP e PIP para uma multitarefa eficiente em várias fontes de entrada.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure no menu de suporte de LG.com.

Clear Motion com 1ms MBR

O 1ms MBR reduz a desfocagem de movimento e o efeito fantasma, proporcionando uma jogabilidade mais suave e imagens mais nítidas em cenas de ritmo acelerado.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Motociclistas futuristas a correr numa rua citadina iluminada por néon, com um efeito de desfocagem de movimento em segundo plano e uma secção destacada com imagens nítidas e claras para demonstrar a Redução da desfocagem de movimento (MBR) de 1ms.

Motociclistas futuristas a correr numa rua citadina iluminada por néon, com um efeito de desfocagem de movimento em segundo plano e uma secção destacada com imagens nítidas e claras para demonstrar a Redução da desfocagem de movimento (MBR) de 1ms.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*A redução de desfocagem de movimento de 1ms causa diminuição da luminosidade e as seguintes funcionalidades não podem ser utilizadas enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™.

*Pode ocorrer cintilação durante a operação 1ms MBR.

5ms (GtG)

Velocidade consistente

Experimente o tempo de resposta de 5ms (GtG), minimizando o efeito fantasma para obter imagens nítidas e fluidas. Mantenha o controlo em todos os jogos com uma velocidade fiável e um movimento suave.

Construído para o conforto, concebido para a produtividade

Modo de Leitura

Ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a reduzir a fadiga ocular ao visualizar documentos durante longos períodos.

Tecnologia Flicker Safe

A Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação reduz a cintilação invisível no ecrã e proporciona um ambiente de trabalho mais confortável para os seus olhos.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

* A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.

Suporte elegante com uma base fina

Sem desarrumação com um suporte elegante

Um elegante suporte em forma de L foi concebido para um conforto ergonómico com ajuste de inclinação e é também compatível com a montagem na parede VESA 100×100 para uma instalação flexível e uma utilização eficiente do espaço de trabalho.

Vistas de cima e em ângulo de uma configuração de monitor numa secretária limpa, com uma chávena de café, teclado sem fios, rato e um suporte elegante e de baixo perfil que garante estabilidade e poupa espaço.
Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    29

  • Ecrã - Resolução

    2560 x 1080

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Relação de Proporção

    21:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    100

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM(1ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    781 x 391 x 132

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    688.5 x 313.4 x 76.9 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    688.5 x 408.7 x 220 mm

  • Peso com embalagem (kg)

    6.6 kg

  • Peso sem base (kg)

    4.0 kg

  • Peso com base (kg)

    5.1 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    21:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16.7M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    1000:1

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0.2626 x 0.2628 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    100

  • Resolução

    2560 x 1080

  • Tempo de Resposta

    5ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    73cm

  • Dimensão (polegadas)

    29

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraWide

  • Ano

    Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240V (50/60Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si