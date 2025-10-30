We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor curvo QHD ultra largo de 34" com USB Type-C™
34WR55QK-B
()
Experiência de visualização imersiva
34” WQHD Curvo (3440x1440)
sRGB 99% (Typ.) / HDR10
Eficiência no trabalho
USB Type-C™ (PD 65W)
Várias portas
Posto de trabalho confortável
Base ergonómica
Modo de leitura e Tecnologia Flicker Safe
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (1800R)
Ver mais, fazer mais
O UltraWide™ QHD (3440x1440) com curvatura 1800R e rácio de aspeto 21:9 é ótimo para trabalhar, uma vez que pode apresentar vários programas em simultâneo..
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Picture By Picture (PBP)
Configuração fácil para multitarefas
O 34WR55QK permite ver vários conteúdos a partir de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.
Este monitor permite-lhe ver vários conteúdos de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Pode ser ligado através do cabo HDMI e do cabo DisplayPort.
*O cabo DisplayPort NÃO está incluído na embalagem.
Aplicação LG Switch
Mudança rápida
A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.
*Para descarregar a aplicação LG Switch mais recente, procure por 34WR55QK no menu de suporte de LG.com.
HDR10 com sRGB 99% (Typ.)
Veja cores fantásticas
A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. Este monitor é compatível com a norma da indústria HDR10 (High Dynamic Range), baseada na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espetadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Brilho: 300 nits (Typ.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).
USB Type-C™
Controlo e conetividade fáceis
As portas USB Type-C™ permitem a visualização, a transferência de dados e o carregamento de dispositivos ligados (até 65 W), permitindo o suporte do seu computador portátil, tudo ao mesmo tempo através de um único cabo.
Controlo e conetividade fáceis através de portas USB Type-C™.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB Type-C™ incluído na embalagem para ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.
* As funcionalidades podem não funcionar corretamente, dependendo do PC que o utilizador está a usar.
Multiportas
Uma variedade de interfaces
Este monitor oferece USB Type-C™, DisplayPort, HDMI e USB (Downstream3.0) compatíveis com os dispositivos existentes para um ecrã sem problemas e uma porta de saída de auscultadores que suporta conetividade de hardware.
*O cabo USB Type-C™ e HDMI estão incluídos na embalagem (o cabo DisplayPort NÃO está incluído).
Design ergonómico
Fácil e cómodo
Obtenha um posicionamento ideal com o suporte ergonómico: Ajuste simples com um clique, bem como ajuste fácil da altura e da inclinação para a sua experiência de visualização ideal.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
Proteja os seus olhos
Modo de Leitura
O Modo de leitura ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a diminuir a fadiga ocular e proporcionar conforto aos olhos durante a leitura de documentos num monitor.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
* A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
34
Ecrã - Resolução
3440 x 1440
Ecrã - Tipo de Painel
VA
Ecrã - Relação de Proporção
21:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Ecrã - Curvatura
1800R
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
100
Ecrã - Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura
Todas as especificações
ACESSÓRIO
HDMI
SIM
USB-C
SIM
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM (1ea)
Versão DisplayPort
Suporta TMDS 6G em conformidade com HDMI 2.0
HDMI
SIM (2ea)
Saída de Auriculares
SIM
USB-C
SIM (1ea)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
809 X 568,3 X 260 mm (cima) 809 X 458,3 X 260 mm (baixo)
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
986 x 524 x 212
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
809 x 358,9 x 91,5
Peso com embalagem (kg)
6,9 kg
Peso sem base (kg)
10,3 kg
Peso com base (kg)
5 kg
ECRÃ
Relação de Proporção
21:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
240 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
16,7 M
Gama de Cor (Mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gama de Cor (Típ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Nível de Contraste (Mín.)
1500:1
Nível de Contraste (Típ.)
3000:1
Curvatura
1800R
Tipo de Painel
VA
Dimensão do Pixel (mm)
231,8 (por cada tríade) X 231,8 um
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
100
Resolução
3440 x 1440
Tempo de Resposta
5 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
86,42 cm
Dimensão (polegadas)
34
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
HDR 10
SIM
Calibração HW
SIM
PBP
2PBP
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
Super Resolution+
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraWide
Ano
Y24
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura
Suporte VESA [mm]
100 x 100
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
O que dizem sobre nós
As nossas escolhas para si
Manual e Software
Descarregue manuais de produtos e o software mais recente para o seu produto.
Resolução de problemas
Encontre vídeos de instruções úteis para o seu produto.
Garantia
Verifique as informações sobre a garantia do seu produto aqui.
Peças e Acessórios
Descubra acessórios para o seu produto.
Registar um produto
O registo do produto permite maior rapidez em caso de assitência
Guia de Ajuda
Encontre manuais, resolução de problemas e a garantia do seu produto LG.
Assistência à sua Encomenda
Acompanhe a sua encomenda e consulte as FAQs
Pedido de Reparação
Solicite Assistência
Produto Recomendado