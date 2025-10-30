About Cookies on This Site

Monitor curvo QHD ultra largo de 34" com USB Type-C™
Folha de produto

Monitor curvo QHD ultra largo de 34" com USB Type-C™

Monitor curvo QHD ultra largo de 34" com USB Type-C™

34WR55QK-B
Funcionalidades principais

  • Ecrã 34” WQHD Curvo (3440x1440)
  • sRGB 99% (Typ.) / HDR10
  • Taxa de atualização de 100Hz
  • USB Type-C™ com 65 W de potência
  • Suporte com um clique / Suporte ajustável em altura e inclinação
  • Modo de Leitura/Tecnologia Flicker Safe
Mais
LG UltraWide Monitor Curved.

LG UltraWide Monitor Curved.

Experiência de visualização imersiva

34” WQHD Curvo (3440x1440)

sRGB 99% (Typ.) / HDR10

Eficiência no trabalho

USB Type-C™ (PD 65W)

Várias portas

Posto de trabalho confortável

Base ergonómica

Modo de leitura e Tecnologia Flicker Safe

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

21:9 WQHD (3440x1440) Curvo (1800R)

Ver mais, fazer mais

O UltraWide™ QHD (3440x1440) com curvatura 1800R e rácio de aspeto 21:9 é ótimo para trabalhar, uma vez que pode apresentar vários programas em simultâneo..

A animação mostra que é possível visualizar mais conteúdo num ecrã de uma só vez, graças ao ecrã com rácio de aspeto 21:9.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Picture By Picture (PBP)

Configuração fácil para multitarefas

O 34WR55QK permite ver vários conteúdos a partir de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.

Este monitor permite-lhe ver vários conteúdos de dois computadores com a funcionalidade imagem a imagem, o que ajuda a processar o trabalho de forma eficiente.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Pode ser ligado através do cabo HDMI e do cabo DisplayPort.

*O cabo DisplayPort NÃO está incluído na embalagem.

Aplicação LG Switch

Mudança rápida

A aplicação LG Switch ajuda a otimizar o monitor para o seu trabalho e vida. Pode dividir facilmente o ecrã inteiro em seis, alterar o design do tema ou até iniciar uma plataforma de videochamada com uma tecla de atalho mapeada.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para descarregar a aplicação LG Switch mais recente, procure por 34WR55QK no menu de suporte de LG.com.

HDR10 com sRGB 99% (Typ.)

Veja cores fantásticas

A tecnologia HDR é atualmente aplicada a vários conteúdos. Este monitor é compatível com a norma da indústria HDR10 (High Dynamic Range), baseada na gama de cores sRGB 99%, suportando níveis específicos de cor e brilho que permitem aos espetadores desfrutar das cores dramáticas do conteúdo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Brilho: 300 nits (Typ.), Gama de cores: sRGB 99% (Typ.).

USB Type-C™

Controlo e conetividade fáceis

As portas USB Type-C™ permitem a visualização, a transferência de dados e o carregamento de dispositivos ligados (até 65 W), permitindo o suporte do seu computador portátil, tudo ao mesmo tempo através de um único cabo.

Controlo e conetividade fáceis através de portas USB Type-C™.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB Type-C™ incluído na embalagem para ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.

* As funcionalidades podem não funcionar corretamente, dependendo do PC que o utilizador está a usar.

Multiportas

Uma variedade de interfaces

Este monitor oferece USB Type-C™, DisplayPort, HDMI e USB (Downstream3.0) compatíveis com os dispositivos existentes para um ecrã sem problemas e uma porta de saída de auscultadores que suporta conetividade de hardware.

  • Ícone USB Type-C.

    USB Type-C™

  • Ícone USB Downstream.

    2 x USB 3.0
    Downstream

  • Ícone HDMI.

    2 x HDMI

  • Ícone DisplayPort.

    DisplayPort

*O cabo USB Type-C™ e HDMI estão incluídos na embalagem (o cabo DisplayPort NÃO está incluído).

Design ergonómico

Fácil e cómodo

Obtenha um posicionamento ideal com o suporte ergonómico: Ajuste simples com um clique, bem como ajuste fácil da altura e da inclinação para a sua experiência de visualização ideal.

Pictograma de 3 lados praticamente sem margens.

3 lados virtualmente sem margens

Pictograma Suporte com um clique.

Suporte One Click

Pictograma de altura.

Altura (110 mm)

Pictograma de inclinação.

Inclinação (-5~20˚)

Imagem que mostra a vista dos monitores de 3 lados virtualmente sem margens, Suporte com um clique, altura e inclinação.

Imagem que mostra a vista dos monitores de 3 lados virtualmente sem margens, Suporte com um clique, altura e inclinação.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Proteja os seus olhos

Modo de Leitura

O Modo de leitura ajusta a temperatura da cor e a luminosidade para ajudar a diminuir a fadiga ocular e proporcionar conforto aos olhos durante a leitura de documentos num monitor.

Tecnologia Flicker Safe

A Tecnologia “Flicker Safe” / Modo de Segurança contra Cintilação reduz a cintilação invisível no ecrã, o que ajuda a reduzir a tensão ocular. Proporciona um ambiente de trabalho confortável durante muito tempo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

* A funcionalidade acima pode variar dependendo das condições reais de utilização do utilizador.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    34

  • Ecrã - Resolução

    3440 x 1440

  • Ecrã - Tipo de Painel

    VA

  • Ecrã - Relação de Proporção

    21:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Ecrã - Curvatura

    1800R

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    100

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM

  • USB-C

    SIM

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    Suporta TMDS 6G em conformidade com HDMI 2.0

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • Saída de Auriculares

    SIM

  • USB-C

    SIM (1ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    809 X 568,3 X 260 mm (cima) 809 X 458,3 X 260 mm (baixo)

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    809 x 358,9 x 91,5

  • Peso com embalagem (kg)

    6,9 kg

  • Peso sem base (kg)

    10,3 kg

  • Peso com base (kg)

    5 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    21:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16,7 M

  • Gama de Cor (Mín.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gama de Cor (Típ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    1500:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    3000:1

  • Curvatura

    1800R

  • Tipo de Painel

    VA

  • Dimensão do Pixel (mm)

    231,8 (por cada tríade) X 231,8 um

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    100

  • Resolução

    3440 x 1440

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    86,42 cm

  • Dimensão (polegadas)

    34

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • Calibração HW

    SIM

  • PBP

    2PBP

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraWide

  • Ano

    Y24

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

