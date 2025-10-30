About Cookies on This Site

Ecrã Nano IPS curvo UltraWide Dual QHD (5120 x 1440) de 49 polegadas a 144Hz
Folha de produto

Ecrã Nano IPS curvo UltraWide Dual QHD (5120 x 1440) de 49 polegadas a 144Hz

Ecrã Nano IPS curvo UltraWide Dual QHD (5120 x 1440) de 49 polegadas a 144Hz

49U950A-W
Vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral de +15 graus
Vista frontal
vista lateral de -15 graus com inclinação
Vista lateral traseira
Vista lateral traseira inclinada
Vista lateral esquerda
Vista lateral direita
Vista superior
Vista superior - girada para a esquerda
Vista superior - girada para a direita
Vista traseira
Vista traseira esquerda
Vista traseira direita
Funcionalidades principais

  • Ecrã Nano IPS 21:9 DQHD (5120x1440) Curvo de 49 polegadas
  • Taxa de atualização de 144Hz, 1ms MBR
  • sRGB 98% (Typ.), Cor calibrada na fábrica
  • 400 nits (Typ.) Brilho / VESA DisplayHDR™ 400
  • 2 x Coluna estéreo com graves profundos de 10 W
  • Black Stabilizer, DAS, Modo de Gaming, Mira
Mais
Visuais deslumbrantes Funcionalidades práticas A derradeira experiência de jogo Maior conforto
Logótipo LG UltraWide Monitor.

Monitor curvo Dual QHD de 49 polegadas a 144Hz

Uma configuração moderna de escritório em casa com um grande monitor LG ultralargo que apresenta painéis de dados e gráficos, com um teclado e rato sem fios numa secretária de madeira.

Uma configuração moderna de escritório em casa com um grande monitor LG ultralargo que apresenta painéis de dados e gráficos, com um teclado e rato sem fios numa secretária de madeira.

Uma configuração moderna de escritório em casa com um grande monitor LG ultralargo que apresenta painéis de dados e gráficos, com um teclado e rato sem fios numa secretária de madeira.

49" DQHD
Nano IPS
com curvatura

Cena de jogo em ritmo acelerado demonstrando movimentos suaves e sem falhas no LG UltraWide™ Monitor com taxa de atualização certificada de 144Hz

Reprodução suave certificada a 144Hz

Cena colorida de um astronauta de ficção científica que mostra uma nitidez vívida com DisplayHDR 400 no LG UltraWide Monitor.

Nitidez vívida com DisplayHDR™ 400

Um cabo USB tipo C ligado entre um computador portátil e um monitor LG ultralargo que apresenta uma interface de edição de vídeo, com um grande plano que mostra a porta USB-C no monitor.

Conectividade
USB-C tudo-em-um

Gráfico visual que realça o som envolvente com altifalantes duplos de 10 W e um desempenho de graves profundos.

Som imersivo
Graves profundos 10W x 2

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

Maior. Mais nítido. Mais largo.

Experimente o poder de dois ecrãs QHD perfeitamente combinados num único ecrã de 49 polegadas. O monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120x1440) de 49 polegadas oferece o espaço de ecrã de dois ecrãs QHD 16:9 de 27 polegadas numa única visualização expansiva. Com aproximadamente mais 70% de píxeis do que uma resolução Full HD 32:9 (3840x1080), proporciona uma nitidez e um detalhe superiores.

Imagem de comparação de um monitor ultralargo de 49“ 32:9 com um ecrã 21:9 de 34”, ilustrando o espaço de trabalho horizontal alargado. O ecrã apresenta aplicações criativas lado a lado.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Para alguns modelos Mac com a placa gráfica Intel, a resolução máxima não é suportada quando o USB-C está ligado.

*O número de faixas e clips apresentados pode variar consoante as definições.

*Suportes e braçadeiras para montagem vertical não estão incluídos na embalagem e devem ser adquiridos separadamente.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*O suporte para dois monitores apresentado serve apenas para fins ilustrativos e pode diferir do produto real. É vendido em separado.

Qualidade de imagem premium

Precisão em cada pixel, brilho em todos os ângulos.

Desfrute de uma precisão de cor de nível profissional e de uma nitidez consistente numa vasta gama de visualização.

Ecrã Nano IPS™

O monitor LG Nano IPS™ apresenta uma precisão de cor excecional com um ângulo de visualização amplo.

DCI-P3 98%

Com uma cobertura de 98% do espetro DCI-P3, é uma ótima solução para uma apresentação precisa das cores.

VESA Display HDR™ 400

O HDR400 (gama dinâmica elevada) suporta níveis específicos de cor e luminosidade.

Cor calibrada

Garante uma reprodução de cores precisa e consistente.

Monitor curvo LG UltraWide que apresenta uma imagem vívida de um astronauta de ficção científica numa interface de edição de fotografias, realçando as cores vibrantes e a alta resolução.

Monitor curvo LG UltraWide que apresenta uma imagem vívida de um astronauta de ficção científica numa interface de edição de fotografias, realçando as cores vibrantes e a alta resolução.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

USB Type-C™ com Power Delivery de 90 W

Conectividade USB-C tudo-em-um

A porta USB Type-C™ permite a visualização, a transferência de dados e o carregamento do portátil - tudo através de um único cabo. Com um fornecimento de energia até 90 W, pode carregar um computador portátil ligado ao mesmo tempo que alimenta o monitor.

Um monitor ligado a um computador portátil através de um único cabo USB Type-C com fornecimento de energia de 90 W, suportando o ecrã, a transferência de dados e o carregamento. O Visual realça a conetividade tudo-em-um com uma configuração de secretária simples.

Um monitor ligado a um computador portátil através de um único cabo USB Type-C com fornecimento de energia de 90 W, suportando o ecrã, a transferência de dados e o carregamento. O Visual realça a conetividade tudo-em-um com uma configuração de secretária simples.

*Para funcionar corretamente, é necessário o cabo USB Type-C™ incluído na embalagem para ligar a porta USB Type-C™ ao monitor.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Colunas estéreo com graves profundos

Áudio imersivo sem colunas adicionais

O monitor possui altifalantes estéreo de 10 W × 2 incorporados, que proporcionam um áudio envolvente para filmes, música e outros conteúdos multimédia, e também suportam uma comunicação de voz clara para chamadas de vídeo e conferências sem necessidade de altifalantes externos.

Um vídeo em repetição mostra duas cenas que demonstram os altifalantes incorporados no monitor: uma com uma cena cinematográfica de um dragão para um áudio multimédia envolvente e outra com uma interface de chamada de videoconferência, realçando uma comunicação de voz clara sem altifalantes externos. As ondas sonoras circundantes representam visualmente a saída estéreo.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*As imagens são simuladas para facilitar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

49 polegadas com taxa de atualização de 144Hz

Maior amplitude. Jogue mais rapidamente.

O ecrã expansivo de 49 polegadas com resolução DQHD (5120×1440) oferece um campo de visão ultralargo, ideal para jogos envolventes. A tecnologia Nano IPS e a taxa de atualização de até 144Hz proporcionam cores vibrantes e movimentos suaves em todos os momentos de jogo.

Comparação que mostra o campo de visão alargado com a resolução DQHD 5120×1440. Em cima: vista padrão com molduras visíveis; em baixo: vista imersiva ultralarga sem interrupção da moldura.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Ecrã rápido, jogabilidade suave

Desfrute de uma jogabilidade suave e estável com uma taxa de atualização de 144Hz, NVIDIA G-SYNC® Compatible, AMD FreeSync™ e várias funcionalidades de suporte nos jogos.

Logótipos da NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync e AMD FreeSync Premium Pro.

Imagem de ecrã dividido comparando o screen tearing e a gaguez à esquerda com uma jogabilidade suave e clara à direita, mostrando o efeito da sincronização adaptativa e da elevada taxa de atualização

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Controlador Duplo (Interruptor KVM)

Controlar vários dispositivos com um único monitor

Trabalhe sem problemas em dois PC com um monitor, teclado e rato - basta arrastar e largar ficheiros utilizando o Controlador Duplo.

*Os cabos incluídos na embalagem são USB-C, HDMI e DP.

As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização

1ms MBR

Clear Motion com 1ms MBR

O 1ms MBR reduz a desfocagem de movimento e o efeito fantasma, proporcionando uma jogabilidade mais suave e imagens mais nítidas em cenas de ritmo acelerado.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da utilização real.

*Para transferir a aplicação LG Switch mais recente, procure por 49U950A no menu de suporte de LG.com.

Construído para o conforto, concebido para a produtividade

Brilho adaptável

Ajusta automaticamente o brilho do ecrã com base na luz ambiente utilizando um sensor incorporado, o que pode ajudar a reduzir a tensão ocular e melhorar o conforto dos olhos.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

Cor viva com baixa luz azul

O Live Color Low Blue Light da LG com certificação de ecrã TÜV Rheinland ajuda a proteger os seus olhos contra a luz azul, combinando ajustes de hardware e software RGB, mantendo a qualidade das cores vivas.

*Certificação TÜV Rheinland (Low Blue Light - Solução de hardware) 1111255356

Suporte elegante com uma base fina

Sem desarrumação com suporte elegante

Um suporte elegante em forma de L foi concebido para proporcionar conforto ergonómico e eficiência de espaço, proporcionando uma experiência de utilização confortável e um espaço de trabalho sem confusão. Permite ajustes de altura, inclinação e rotação, e é compatível com a montagem na parede VESA 100×100.

ícone de base giratória e ajustável.
Base Giratória
Ícone de inclinação ajustável.
Inclinação
Ícone de altura ajustável.
Altura
Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    49

  • Ecrã - Resolução

    5120 x 1440

  • Ecrã - Tipo de Painel

    IPS

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Ecrã - Curvatura

    3800R

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    144

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • HDMI

    SIM

  • USB-C

    SIM

CONECTIVIDADE

  • KVM Incorporado

    SIM

  • Daisy Chain

    NÃO

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • Saída de Auriculares

    3-pole (apenas som)

  • USB-C

    SIM (1ea)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    1330 x 298 x 490 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    1215,1 x 365,7 x 114,2 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    1215,1 x 598,2 x 260,0 mm

  • Peso com embalagem (kg)

    22,0 kg

  • Peso sem base (kg)

    12,6 kg

  • Peso com base (kg)

    17,3 kg

ECRÃ

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    320 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    400 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    16,7 M

  • Gama de Cor (Mín.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    700:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    1000:1

  • Curvatura

    3800R

  • Tipo de Painel

    IPS

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    144

  • Resolução

    5120 x 1440

  • Tempo de Resposta

    5 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    124,46 cm

  • Dimensão (polegadas)

    49

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Brilho Automático

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • NVIDIA G-Sync™

    Compatível com G-SYNC

  • PBP

    SIM (2PBP)

  • PIP

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • Super Resolution+

    SIM

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraWide

  • Ano

    Y25

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (Energy Star)

    103 W

  • Tipo

    Potência integrada

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

