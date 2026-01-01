About Cookies on This Site

Selo Deco

Campanha válida de 8 de Dezembro de 2025 a 18 de Janeiro de 2026 nas insignias aderentes.

Modelos em campanha

Categoria Polegada Serie Modelo Oferta TV
OLED 97 G5 OLED97G54LW 43LR60006LA
OLED 83 G5 OLED83G54LW 43LR60006LA
OLED 83 C5 OLED83C56LA 43LR60006LA
OLED 83 C5 OLED83C54LA 43LR60006LA
OLED 83 B5 OLED83B56LA 43LR60006LA
OLED 77 G5 OLED77G54LW 43LR60006LA
OLED 77 C5 OLED77C56LB 43LR60006LA
OLED 77 C5 OLED77C54LA 43LR60006LA
OLED 77 B5 OLED77B56LA 43LR60006LA
OLED 65 G6 OLED65G56LS 43LR60006LA
OLED 65 G5 OLED65G54LW 43LR60006LA
OLED 65 C5 OLED65C56LB 43LR60006LA
OLED 65 C5 OLED65C54LA 43LR60006LA
OLED 65 B5 OLED65B56LA 43LR60006LA
QNED 100 QNED86A 100QNED86A6 27TQ615S-PZ
QNED 86 QNED86A 86QNED86A6A 27TQ615S-PZ
QNED 86 QNED92A 85QNED92A6A 27TQ615S-PZ
QNED 85 QNED93A 85QNED93A6A 27TQ615S-PZ
QNED 75 QNED86A 75QNED86A6A 27TQ615S-PZ
QNED 75 QNED92A 75QNED92A6A 27TQ615S-PZ
QNED 75 QNED93A 75QNED93A6A 27TQ615S-PZ
QNED 65 QNED86A 65ONED86A6A 27TQ615S-PZ
QNED 65 QNED92A 65ONED92A6A 27TQ615S-PZ
QNED 65 QNED93A 65QNED93A6A 27TQ615S-PZ