REGULAMENTO DA CAMPANHA DE MONITORES

“ULTRAPERFORMANCE PARA DOMINARES O JOGO”

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efetuar uma campanha onde está prevista, consoante a aquisição, a oferta de um Headset Razer ou de um Headset Razer e de um Teclado Razer, aos consumidores que fizerem prova de compra de um dos monitores selecionados dentro dos prazos e de acordo com as regras definidas no presente regulamento.

Período de compra

A campanha é válida para a compra do modelo em campanha, efetuada entre as 00H00 do dia 31 de Março e as 23H59 do dia 27 de abril de 2025, sendo que a data limite para se efetuar o respetivo registo de participação será até às 23H59 do décimo dia após data de compra.

Modelos em campanha e Ofertas correspondentes

A campanha em causa só se aplicará na aquisição de um dos seguintes modelos com as seguintes ofertas :

Modelo EAN Oferta 27GS75Q-B.AEU 8806096087794 Headset Razer 27GS85Q-B.AEU 8806096087817 Headset Razer 27GS95QE-B.AEU 8806084749598 Headset+Teclado Razer 32GS75Q-B.AEU 8806096087787 Headset Razer 32GS85Q-B.AEU 8806096087800 Headset Razer 32GS95UE-B.AEU 8806084880550 Headset+Teclado Razer 32GS95UV-B.AEU 8806096269695 Headset+Teclado Razer 32UR500-B.AEU 8806084825995 Headset Razer 32UR500K-B.AEU 8806084825995 Headset Razer 34GP63AP-B.AEU 8806087975529 Headset Razer 34GS95QE-B.AEU 8806084809421 Headset+Teclado Razer 38WR85QC-W.AEU 8806084903235 Headset+Teclado Razer 39GS95QE-B.AEU 8806084809438 Headset+Teclado Razer 45GS95QE-B.AEU 8806084809384 Headset+Teclado Razer 27GX790A-B.AEU 8806096357484 Headset+Teclado Razer

Oferta

A oferta é limitada ao stock existente e, concoante a aquisição, consiste num Headset ou num Headset e um Teclado Razer conforme estipulado no ponto anterior:

1. Headset Razer Blackshark V2 X 2. Headset Razer Blackshark V2 X + Teclado Razer Ornata V3

A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.

Na eventualidade de, por motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.

Como Participar?

Para usufruir da oferta é obrigatório, que efetue o registo da aquisição de cada produto individualmente, no prazo máximo de 10 dias após a data da aquisição dos produtos alvo de campanha, através do preenchimento de todos os dados solicitados no formulário que se encontra disponível através do link disponibilizado em www.lg.com/pt, bem como efectuar o upload de uma cópia legível da fatura de aquisição de um dos modelos LG em cima referidos, com o máximo de 800Kb de tamanho e que se encontre num dos seguintes formatos: jpg, pdf, bmp.

Após análise dos dados fornecidos, no período máximo de 10 dias úteis após o registo da compra, o consumidor receberá um e-mail com o estado da sua participação, ou seja, se a mesma se encontra válida ou inválida. Se após o décimo quinto dia o participante não tiver recebido um e-mail com o estado da sua participação, poderá consultar o estado do mesmo online, através do endereço https://campanhaslg.com/ultraperformance/consulta preenchendo os dados solicitados, ou poderá contactar a LG através do Centro de Informação ao Consumidor LG pelo número 300 600 033 (custo de chamada local).

Se a participação for considerada como “Inválida”, o e-mail enviado informará quais os requisitos não cumpridos que levaram a tal decisão, por forma a que os mesmos sejam corrigidos e para que possam voltar a ser submetidos e apreciados. A retificação de dados poderá ser efetuada até às 23H59 do dia 7 de maio de 2025 (inclusive), ou até à rutura de stock de ofertas, sendo que após essa data a campanha será considerada como terminada, não sendo de todo possível, à posteriori, participar na campanha nem mesmo proceder a alterações ou receção de dados. Para retificar os seus dados o consumidor terá de efetuar novo registo completo, dentro dos prazos de campanha, preenchendo todos os dados do formulário e anexando uma cópia da sua fatura de compra.

Se a participação for considerada como “Válida”, o e-mail enviado informará que a oferta será enviada para a morada indicada no respetivo registo .

Não serão considerados dados enviados por outro tipo de meios que não sejam os acima referidos, sendo o preenchimento do formulário online o único método de participação.

O consumidor poderá consultar online o estado do seu registo acedendo ao endereço https://campanhaslg.com/ultraperformance/consulta preenchendo os dados solicitados.

Caso o consumidor não receba, por alguma razão, uma comunicação sobre o estado do seu registo ao fim de 15 dias úteis após o registo, deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local) para verificar qual o ponto de situação do seu registo.

A LG não se responsabiliza pela não receção das comunicações enviadas sendo da responsabilidade do consumidor certificar-se que a sua participação se encontra conforme as regras e dentro dos prazos de campanha.

Para esclarecimentos sobre o estado da sua participação ou na eventualidade de, aquando do registo, ocorrer alguma dúvida no preenchimento do formulário, o participante deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local) .

Entrega da Oferta

A oferta será enviada no prazo máximo de 30 dias após final da campanha, para a morada registada no formulário de registo, pelo que deverá considerar as condições de entrega abaixo mencionadas e confirmar a morada para receção da oferta.

Condições de Entrega da oferta

Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente ou por questões técnicas, o mesmo terá de solicitar o seu reenvio até 45 dias após o término da campanha.

A LG não se responsabiliza por erros no registo da morada, por parte do consumidor, sendo a oferta considerada entregue após o seu envio.

Após o decurso de 3 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo participante consumidor, reserva-se à LG o direito de proceder à anulação da participação do consumidor na campanha em causa.

Regras da participação

A campanha está limitada ao território nacional (Portugal Continental e Ilhas).

Não são considerados válidos formulários incompletos, ilegíveis, duplicados ou com dados falsos.

Não são considerados válidos registos efetuados após 10 dias da data de compra.

Só serão aceites como prova de compra faturas completas que incluam a referência do modelo, dados completos do consumidor, dados completos da loja, sendo certo que não serão considerados válidos outros tipos de documentos (como por exemplo: encomendas, seguros, guias de transporte, etc.);

Só serão aceites registos efetuados em nome do cliente que consta na fatura (prova de compra), não sendo assim considerados válidos registos que apresentem nomes diferentes da fatura (prova de compra).

O registo de compra é unitário e diz respeito apenas a um produto adquirido, no caso de aquisição de vários produtos, abrangidos pela campanha, os mesmos terão de ser todos registados individualmente.

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A promoção destina-se exclusivamente ao consumidor final e está limitada às seguintes lojas com sede em território nacional: - Worten - Fnac - Rádio Popular - Auchan - Staples

- El Corte Inglés - Media Markt - PC Diga - Globaldata - Nanochip - Novo Atalho - Switch Technology - Lojas Euronics - Paulo S. Conde - Expert - VertentAplicada - Loja Online LG – lg.com/pt - Rede de retalho dos seguintes distribuidores (Databox, CPC, Also, Esprinet, José Tomás da Cunha, Lda.)

Não são abrangidas pela campanha: compras efetuadas em lojas internacionais (importação), equipamentos importados de forma direta ou indireta (não tendo sido comercializados pela LG Electronics Portugal, SA), compras em distribuidores profissionais (revenda) além dos supra indicados, compras noutros canais comerciais não autorizados. É da responsabilidade do participante certificar-se do envio de toda a informação necessária e que se encontre correta e legível. Esta informação apenas será considerada como válida ou inválida por parte da LG, que não fará qualquer outro tipo de contato ou pedido de informação/esclarecimento.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

A campanha destina-se exclusivamente ao consumidor final.

O participante deverá certificar-se de que a cópia da sua fatura está legível e que a mesma contém os seguintes dados: NOME DA LOJA | DATA DA COMPRA | DESCRIÇÃO DO MODELO ADQUIRIDO | NÚMERO DE DOCUMENTO | NOME DO CLIENTE| NÚMERO FISCAL DO CLIENTE

O participante deverá certificar-se de que ao preencher os seus dados no formulário estes estão corretos e completos, principalmente: NOME | EMAIL | MORADA | CONTACTO | NÚMERO DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO | MODELO ADQUIRIDO | LOJA

Em caso de devolução do equipamento adquirido à loja após registo na campanha, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efetuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.

Em caso de fraude, participações com provas de compra falsas ou outras não confirmadas, a LG atuará judicialmente, imputando ao cliente a responsabilidade de a ressarcir dos valores da oferta em causa bem como de todas as despesas envolvidas.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

Tratamento dos dados pessoais dos participantes

Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão tratados pela LG para processar a participação daqueles nesta campanha. Esse tratamento é necessário para que a LG possa verificar as participações e cumprir a oferta nos termos deste regulamento. A LG também poderá tratar os dados pessoais para efetuar futuras comunicações ao participante de ações de publicidade, comercialização e campanha de produtos e serviços da LG, desde que o participante dê o seu consentimento expresso para esse fim, tal como se solicita mais adiante.

É com base no consentimento do participante que a LG fará o tratamento de dados para as referidas comunicações e o participante pode retirar esse consentimento a todo o tempo, por correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com).

A LG Electronics Portugal S.A. é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais e poderá comunicá-los a entidades por si contratadas para realização desta campanha e das comunicações futuras acima referidas, entidades as quais deverão tratar dados pessoais mediante as suas instruções.

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de dois anos após o último contacto com o participante.

O participante tem o direito de solicitar à LG por escrito, por carta dirigida à LG ou correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com), o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou apagamento e a limitação do tratamento, nos termos da lei; e pode ainda, pela mesma forma, opor-se ao tratamento ou pedir a portabilidade dos seus dados pessoais, também nos termos da lei.

O participante também tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo portuguesa para a proteção de dados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)