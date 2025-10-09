Skip to ContentSkip to Accessibility Help
REGULAMENTO

CAMPANHA OFERTA SUBSCRIÇÃO DAZN

 

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta de 3 ou 6 meses de subscrição DAZN, na compra de uma TV selecionada, adquirida em LG.com/pt.

 

Período de Compra

A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 15 de Outubro e as 23H59 do dia 9 Novembro de 2025.

 

Oferta

A Oferta consiste em 3 ou 6 meses de subscrição de DAZN

 

Modelos em Campanha

MODELOOFERTA - Subsrição DAZN
65QNED70A6A3 Meses
65QNED92A6A3 Meses
75QNED92A6A3 Meses
85QNED92A6A3 Meses
65QNED82A6B3 Meses
65QNED8EA6B3 Meses
75QNED8EA6B3 Meses
86QNED8EA6B3 Meses
65QNED86A6A3 Meses
75QNED86A6A3 Meses
86QNED86A6A3 Meses
100QNED86A63 Meses
65QNED93A6A3 Meses
75QNED93A6A3 Meses
85QNED93A6A3 Meses
65QNED84A6C3 Meses
75QNED84A6C3 Meses
65QNED85A6C3 Meses
75QNED85A6C3 Meses
75QNED80A6A3 Meses
65QNED80T6A3 Meses
OLED48C56LB3 Meses
OLED48G56LS3 Meses
OLED42C54LA3 Meses
OLED48C54LA3 Meses
OLED48B56LA3 Meses
OLED97G54LW6 Meses
OLED83G54LW6 Meses
OLED77G54LW6 Meses
OLED65G54LW6 Meses
OLED55G54LW6 Meses
OLED83C56LA6 Meses
OLED77C56LB6 Meses
OLED65C56LB6 Meses
OLED55C56LB6 Meses
OLED65G56LS6 Meses
OLED55G56LS6 Meses
OLED77C5ELB6 Meses
OLED65C5ELB6 Meses
OLED55C5ELB6 Meses
OLED83C5ELA6 Meses
OLED83C54LA6 Meses
OLED77C54LA6 Meses
OLED65C54LA6 Meses
OLED55C54LA6 Meses
OLED65C46LA6 Meses
OLED83B56LA6 Meses
OLED77B56LA6 Meses
OLED65B56LA6 Meses
OLED55B56LA6 Meses
OLED77B4ELA6 Meses
OLED55B46LA6 Meses

 

 

Como Participar?

Para receber a oferta é obrigatório que efetue a compra de um dos modelos de TV acima mencionados.

 

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

 

Entrega da Oferta

 

A oferta – o envio das subscrições, será enviada a partir do 14º dia após a compra ter sido entregue, para o email registado no ato da compra.

 

Condições de Entrega da oferta

 

Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.

 

Regras da Participação

 

A campanha está limitada a Portugal Continental e é exclusiva às compras efetuadas em LG.com/pt

 

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

 

Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado.

 

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

 

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)