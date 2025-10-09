We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
REGULAMENTO
CAMPANHA OFERTA SUBSCRIÇÃO DAZN
A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta de 3 ou 6 meses de subscrição DAZN, na compra de uma TV selecionada, adquirida em LG.com/pt.
Período de Compra
A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 15 de Outubro e as 23H59 do dia 9 Novembro de 2025.
Oferta
A Oferta consiste em 3 ou 6 meses de subscrição de DAZN
Modelos em Campanha
|MODELO
|OFERTA - Subsrição DAZN
|65QNED70A6A
|3 Meses
|65QNED92A6A
|3 Meses
|75QNED92A6A
|3 Meses
|85QNED92A6A
|3 Meses
|65QNED82A6B
|3 Meses
|65QNED8EA6B
|3 Meses
|75QNED8EA6B
|3 Meses
|86QNED8EA6B
|3 Meses
|65QNED86A6A
|3 Meses
|75QNED86A6A
|3 Meses
|86QNED86A6A
|3 Meses
|100QNED86A6
|3 Meses
|65QNED93A6A
|3 Meses
|75QNED93A6A
|3 Meses
|85QNED93A6A
|3 Meses
|65QNED84A6C
|3 Meses
|75QNED84A6C
|3 Meses
|65QNED85A6C
|3 Meses
|75QNED85A6C
|3 Meses
|75QNED80A6A
|3 Meses
|65QNED80T6A
|3 Meses
|OLED48C56LB
|3 Meses
|OLED48G56LS
|3 Meses
|OLED42C54LA
|3 Meses
|OLED48C54LA
|3 Meses
|OLED48B56LA
|3 Meses
|OLED97G54LW
|6 Meses
|OLED83G54LW
|6 Meses
|OLED77G54LW
|6 Meses
|OLED65G54LW
|6 Meses
|OLED55G54LW
|6 Meses
|OLED83C56LA
|6 Meses
|OLED77C56LB
|6 Meses
|OLED65C56LB
|6 Meses
|OLED55C56LB
|6 Meses
|OLED65G56LS
|6 Meses
|OLED55G56LS
|6 Meses
|OLED77C5ELB
|6 Meses
|OLED65C5ELB
|6 Meses
|OLED55C5ELB
|6 Meses
|OLED83C5ELA
|6 Meses
|OLED83C54LA
|6 Meses
|OLED77C54LA
|6 Meses
|OLED65C54LA
|6 Meses
|OLED55C54LA
|6 Meses
|OLED65C46LA
|6 Meses
|OLED83B56LA
|6 Meses
|OLED77B56LA
|6 Meses
|OLED65B56LA
|6 Meses
|OLED55B56LA
|6 Meses
|OLED77B4ELA
|6 Meses
|OLED55B46LA
|6 Meses
Como Participar?
Para receber a oferta é obrigatório que efetue a compra de um dos modelos de TV acima mencionados.
Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).
Entrega da Oferta
A oferta – o envio das subscrições, será enviada a partir do 14º dia após a compra ter sido entregue, para o email registado no ato da compra.
Condições de Entrega da oferta
Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.
Regras da Participação
A campanha está limitada a Portugal Continental e é exclusiva às compras efetuadas em LG.com/pt
A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.
A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.
Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado.
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)