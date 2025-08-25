REGULAMENTO

Campanha Back To School IT

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efectuar uma campanha onde está previsto a oferta Headsets Razer Blackshark V2, na compra de um monitor em campanha em lg.com/pt.

Período de compra

A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 8 de setembro e as 23H59 do dia 5 de outubro de 2025.

Oferta

A Oferta é limitada ao stock existente e consiste em Headsets Razer Blackshark V2, na compra de um monitor em campanha.

A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.

Na eventualidade de, motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante mas de design ou cor diferente, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.

Modelos em campanha

A promoção em causa só se aplicará na aquisição de um dos seguintes modelos:

24MR400-B / 27MR400-B / 32MR50C-B / 32GS60QC-B / 27GS75Q-B / 27US500-W / 34WQ500-B

/ 32GS95UV-B / 45GX90SA-B / 39GX90SA-W / 34GX90SA-W / 27GS95QE-B

Como Participar?

Para receber a oferta é obrigatório que adquira um dos modelos identificados em campanha acima referidos.

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

Entrega da Oferta

A oferta será enviada no prazo máximo de 60 dias após final da campanha, para a morada registada no ato da compra.

Condições de Entrega da oferta

A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, na morada indicada no formulário de registo e no prazo máximo de 30 dias após termo da campanha.

Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo este os custos do mesmo.

Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.

Regras da participação

A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efectuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)