REGULAMENTO
CAMPANHA TRADE-UP
A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efetuar uma campanha onde está previsto a oferta de um desconto na compra de um equipamento selecionado, caso o cliente efetue a entrega do seu equipamento antigo.
Período de Compra
A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 03 de Setembro as 23H59 do dia 30 de Setembro de 2025.
Modelos em campanha e respetivo desconto
Modelo
Desconto
Máquinas Lavar Roupa
F4WR5011A6W
50 €
F4WR7010AGW
50 €
F4WR3510A0W
50 €
F4WR7010SGH
50 €
F4WR709SGS
50 €
F4WR7011AGW
50 €
F4WR7510AGW
50 €
F4WR3511A0W
50 €
F4WR7011SGH
50 €
F4WR5013A6W
75 €
F4WR7013AGW
75 €
F4WR9513A2W
75 €
F4DR9513P2W
100 €
F0P3CYV2E
100 €
F4WR7010SGS
100 €
F4WR7511AGW
100 €
F0P3CYV2W
100 €
Frigoríficos
GBF3102DPY
50 €
GBV3100CSW
75 €
GBV22NCCEP
75 €
GBV7270CMB
75 €
GTFN256SER
75 €
GBV22NCBPY
75 €
GLE51PZGSZ
75 €
GBV7280BMB
100 €
GLM71MBCSF
100 €
GTF744PZPED
100 €
GFE41PZGSZ
100 €
GLM71MCCSF
125 €
GBF567PZCMB
125 €
GFM61MCCSF
125 €
GTF916PZPED
125 €
GSLC40PYPE
125 €
GSLC41PYPE
125 €
GMB860PYDE
125 €
GSLC41EPPE
125 €
GBG5160CEV
125 €
GSJC41PYPE
125 €
GBB92MBB3P
125 €
GSLE81PYBD
125 €
GSLE91EVAC
125 €
GSLE91MBAC
125 €
GMV960MBDE
125 €
GML861PYPE
175 €
GMG860EPBE
175 €
GSXE91MBAD
175 €
GSXE91EVAD
175 €
GSXE90EVDD
175 €
GML960PYBE
175 €
GMG960EVEE
175 €
GBV3210DPY
175 €
GBV3100CPY
175 €
TV OLED & QNED
65QNED8EA6B
75 €
50QNED86A6C
75 €
65QNED86A6A
100 €
OLED42C54LA
100 €
75QNED8EA6B
125 €
OLED55B56LA
125 €
86QNED8EA6B
150 €
OLED48C56LB
150 €
OLED55C5ELB
150 €
OLED48G56LS
150 €
75QNED80A6A
175 €
OLED65B56LA
175 €
OLED65C5ELB
175 €
OLED55G56LS
175 €
OLED55G54LW
175 €
86QNED86A6A
200 €
100QNED86A6
200 €
OLED77B56LA
200 €
OLED83B56LA
200 €
OLED65C56LB
200 €
OLED77C56LB
200 €
OLED83C56LA
200 €
OLED77C5ELB
200 €
OLED65G56LS
200 €
OLED65G54LW
200 €
OLED83C5ELA
200 €
OLED83G54LW
200 €
Encastre
WS7D7631WB
60 €
WSED7665B
60 €
CBIZ3035B
60 €
DB475TXS
80 €
DB365TXS
80 €
Como Participar?
Para usufruir da promoção é obrigatório que efetue a compra de pelo menos um dos produtos acima mencionados, selecione a opção Trade-Up e responda ao questionário apresentado. A LG aceita a retoma do equipamento em qualquer estado, desde que o produto seja da mesma categoria ao que está a comprar.
O desconto é aplicado automaticamente ao carrinho.
O desconto é acumulável com os 5% de desconto de boas-vindas, se for a primeira vez que se registar no site lg.com/pt.
Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).
Regras da Participação
Quando o novo equipamento for entregue, o antigo será recolhido e reciclado gratuitamente.
O equipamento a ser recolhido terá de estar previamente desinstalado.
A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em lg.com/pt
Caso o consumidor não devolva o equipamento, o desconto poderá ter de ser devolvido.
A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.
A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)