REGULAMENTO

CAMPANHA TRADE-UP

 

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efetuar uma campanha onde está previsto a oferta de um desconto na compra de um equipamento selecionado, caso o cliente efetue a entrega do seu equipamento antigo.

 

 

Período de Compra

A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 03 de Setembro as 23H59 do dia 30 de Setembro de 2025.

 

Modelos em campanha e respetivo desconto

 

Modelo

Desconto

Máquinas Lavar Roupa

F4WR5011A6W

50 €

F4WR7010AGW

50 €

F4WR3510A0W

50 €

F4WR7010SGH

50 €

F4WR709SGS

50 €

F4WR7011AGW

50 €

F4WR7510AGW

50 €

F4WR3511A0W

50 €

F4WR7011SGH

50 €

F4WR5013A6W

75 €

F4WR7013AGW

75 €

F4WR9513A2W

75 €

F4DR9513P2W

100 €

F0P3CYV2E

100 €

F4WR7010SGS

100 €

F4WR7511AGW

100 €

F0P3CYV2W

100 €

Frigoríficos

GBF3102DPY

50 €

GBV3100CSW

75 €

GBV22NCCEP

75 €

GBV7270CMB

75 €

GTFN256SER

75 €

GBV22NCBPY

75 €

GLE51PZGSZ

75 €

GBV7280BMB

100 €

GLM71MBCSF

100 €

GTF744PZPED

100 €

GFE41PZGSZ

100 €

GLM71MCCSF

125 €

GBF567PZCMB

125 €

GFM61MCCSF

125 €

GTF916PZPED

125 €

GSLC40PYPE

125 €

GSLC41PYPE

125 €

GMB860PYDE

125 €

GSLC41EPPE

125 €

GBG5160CEV

125 €

GSJC41PYPE

125 €

GBB92MBB3P

125 €

GSLE81PYBD

125 €

GSLE91EVAC

125 €

GSLE91MBAC

125 €

GMV960MBDE

125 €

GML861PYPE

175 €

GMG860EPBE

175 €

GSXE91MBAD

175 €

GSXE91EVAD

175 €

GSXE90EVDD

175 €

GML960PYBE

175 €

GMG960EVEE

175 €

GBV3210DPY

175 €

GBV3100CPY

175 €

TV OLED & QNED

65QNED8EA6B

75 €

50QNED86A6C

75 €

65QNED86A6A

100 €

OLED42C54LA

100 €

75QNED8EA6B

125 €

OLED42C54LA

125 €

OLED55B56LA

125 €

86QNED8EA6B

150 €

OLED48C56LB

150 €

OLED55C5ELB

150 €

OLED48G56LS

150 €

75QNED80A6A

175 €

OLED65B56LA

175 €

OLED65C5ELB

175 €

OLED55G56LS

175 €

OLED55G54LW

175 €

86QNED86A6A

200 €

100QNED86A6

200 €

OLED77B56LA

200 €

OLED83B56LA

200 €

OLED65C56LB

200 €

OLED77C56LB

200 €

OLED83C56LA

200 €

OLED77C5ELB

200 €

OLED65G56LS

200 €

OLED65G54LW

200 €

OLED83C5ELA

200 €

OLED83G54LW

200 €

Encastre

WS7D7631WB

60 €

WSED7665B

60 €

CBIZ3035B

60 €

DB475TXS

80 €

DB365TXS

80 €

GTFN256SER

80 €

 

 

 

Como Participar?

Para usufruir da promoção é obrigatório que efetue a compra de pelo menos um dos produtos acima mencionados, selecione a opção Trade-Up e responda ao questionário apresentado. A LG aceita a retoma do equipamento em qualquer estado, desde que o produto seja da mesma categoria ao que está a comprar.

O desconto é aplicado automaticamente ao carrinho.

O desconto é acumulável com os 5% de desconto de boas-vindas, se for a primeira vez que se registar no site lg.com/pt.

Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).

 

 

 

 

 

 

Regras da Participação

 

Quando o novo equipamento for entregue, o antigo será recolhido e reciclado gratuitamente.

O equipamento a ser recolhido terá de estar previamente desinstalado.

 

A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em lg.com/pt

Caso o consumidor não devolva o equipamento, o desconto poderá ter de ser devolvido.

 

A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.

A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.

 

A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.

 

LG Electronics Portugal S.A.

Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)