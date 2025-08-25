Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Máquina de Lavar Roupa LG 11kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente
Classificação energética : UE
Máquina de Lavar Roupa LG 11kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente

Classificação energética : UE
Máquina de Lavar Roupa LG 11kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente

F4X5511THB

F4X5511THB
Vista frontal da Máquina de Lavar Roupa LG 11kg branca F4X5511THB com classe energética A-30% , AI DD e dispensador automático
Vista Frontal com a porta aberta
Imagem que mostra a máquina de lavar roupa numa sala de estar, com uma eficiência energética A e consumo 30% inferior
Imagem que mostra redução de microplásticos até 60% numa imagem de fundo que representa ondas
Máquina de lavar roupa LG a detetar camisas, numa lavandaria
Imagem de dispersão de água nas camisas com 4 jatos de água
Imagem da dimensão e instalação da máquina de lavar roupa LG
Imagem do interior da máquina de lavar roupa LG
Vista detalhada da gaveta de detergente
Vista detalhada do tambor em aço inoxidável
Vista detalhada do botão e do painel
Perspetiva da direita da máquina de lavar roupa LG
Vista Lateral da máquina de lavar roupa LG
Perspetiva da esquerda da máquina de lavar roupa LG
Vista de trás da máquina de lavar roupa LG
Funcionalidades principais

  • Eficiência Energética A-30%
  • Programa de redução de microplásticos
  • Lavagem Inteligente com AI Wash
  • Lavagem completa em apenas 39 minutos com TurboWash™ 360
Vídeo a exibir detalhes da máquina de lavar roupa LG, tais como o interior do tambor e o painel de controlo.

Lavandaria inteligente e avançada

Imagem de classe energética A com consumo de energia reduzido em 30%.

Poupança Energética¹⁾

Pouper energia com poder de lavagem impressionante

Imagem que mostra a redução até 60% da libertação de microplásticos

Redução de Microplásticos

Movimentos suaves reduzem a fricção durante as lavagens.

Imagem de sensor a detetar o tipo de tecido, para uma lavagem precisa

Lavandaria inteligente

Ciclos que se adaptam ao peso e tipo de tecido

Imagem de um jato de água poderoso que proporciona uma lavagem intensa

Lavagem rápida

Lavagem rápida e poderosa em apenas 39 minutos ⁴⁾

Imagem que mostra uma máquina de lavar roupa numa sala de estar com uma classe energética A junto a ela, consumindo -30% de eletricidade.

Imagem que mostra uma máquina de lavar roupa numa sala de estar com uma classe energética A junto a ela, consumindo -30% de eletricidade.

Eficiência energética

Poupe energia com classe energética a-30%

O consumo é reduzido até 30%, graças a um avançado algoritmo que torna mais eficiente o aquecimento da água e o tempo de lavagem1).

Ciclo Redução de Microplásticos

Reduza a libertação de microplásticos até 60%

Os movimentos Balançar e Queda reduzem a fricção durante a lavagem, reduzindo a libertação de microplásticos até 60% 2).

Imagem que mostra a redução da libertação de microplásticos até 60%, num cenário que representa ondas.

AI Wash 1.0

Lavagem otimizada por Inteligência artificial para tecidos mais delicados, suportada pela tecnologia AI DD™

AI Wash 1.03) otimiza os movimentos de lavagem com base no tipo de roupa, permitindo um maior cuidado com a roupa e uma maior poupança energética, mesmo em tecidos mais delicados.

TurboWash™ 360

Lavagem completa em 39 minutos

O sistema 3D de injetores projeta simultâneamente água e detergente em quatro direções, minimizando os danos na roupa e garantindo uma lavagem completa em apenas 39 minutos4).

Steam™

Limpeza profunda com o poder do vapor

Use a sua roupa com confiança, sabendo que os alérgenos foram minimizados com a tecnologia de vapor LG Steam™ 5).

Dispoensador Automático

Efetue até 31 lavagens com uma única carga de detergente

O dispensador automático liberta a quantidade6) de detergente e amaciador necessários. Ambos os seus compartimentos podem ser utilizados para disponibilizar detergente para até 31 lavagens.

Imagem de detergente a ser colocado no dispoensador automático

O detergente pode ser colocado em ambos os dispensadores utilizando uma configuração específica

Passo 1) Selecione a definição no painel do controlo.

Passo 2) Encha os dois comparitmentos com detergente. Isto será suficiente para lavar 31 cargas de roupa.

Maior capacidade

Mais roupa de uma só vez, mais tempo para si

A capacidade do tambor7) foi aumentada mantendo a dimensão da máquina de lavar, para que possa lavar mais roupa de uma só vez.

Veja o que o tambor maior pode fazer por si

Smart Pairing™

Trabalho em equipa para o tratamento de roupa

O Smart Pairing™ utiliza informação das máquina de lavar conectada para iniciar automaticamente um ciclo de secagem inteligente.

* A utilização desta funcionalidade requer

ThinQ™

Controlo fácil para uma vida melhor

Controle a sua lavagem em qualquer altura, em qualquer lugar

A app  ThinQ™ permite conectar-se com a sua máquina de lavar e iniciar a sua lavagem, tudo com um simples toque num botão.

Monitorização e manutenção fáceis

Seja uma manutenção regular ou uma tarefa maior, pode monitorizar convenientemente o seu consumo energético através da app  ThinQ™

Lavagem fácil com Assistente de Voz

Fale com a sua coluna inteligente ou assistente AI e diga o que necessita, e deixe que a sua máquina de lavar trate do resto.

 

* O suporte para dispositivos inteligentes compatíveis pode variar consoante país e a sua configuração individual de casa inteligente.

Máquina de lavar horizontal colocada num espaço de lavandaria moderno

Design plano e minimalista

Porta em vidro temperado da máquina de lavar

Porta em vidro temperado

Imagem aproximada do tambor da máquina de lavar com a porta aberta

Batentes higiénicos e resistentes

Painel e botão de controlo da máquina de lavar

Painel com maior visibilidade

Aumente o volume. Sinta os detalhes

Som de rotação

Vídeo do início do ciclo de lavagem com sons suaves de rotação no fundo, enquanto uma pessoa está sentada a relaxar com o seu cão.

Máquina de lavar LG com emblema LG AI DD

Lavagem Inteligente com AI

A tecnologia AI Wash8) utiliza a tecnologia AI DD™, proporcionando uma lavagem otimizada baseada no tipo de roupa, e contribuindo na conservação dos tecidos e na redução do consumo energético para tecidos delicados.

O Motor Inverter Direct Drive que dá vida às nossas máquinas de lavar é seguro e silencioso. Além do mais, as nossas máquinas contam com uma eficiência energética impressionante, proporcionando performance duradoura, e contam com uma garantia de 10 anos no motor.

Vídeo do guia de instalação da máquina de lavar LG

Perguntas e Respostas Frequentes

Q.

Qual é o tamanho padrão das máquinas de lavar?

A.

Todas as máquinas de lavar roupa da LG têm altura e largura com dimensões padrão. A profundidade das máquinas de lavar roupa da LG podem variar consoante a dimensão do tambor / capacidade. As dimensões padrão são: largura 600 mm x altura 850 mm x profundidade 565-675 mm.

Q.

Qual a capacidade (kg) recomendada para uma máquina de lavar roupa?

A.

A LG recomenda uma máquina com uma capacidade de 8-9 kg para um agregado familiar médio. Para um agregado familiar grande deve considerar uma máquina de 11-13 kg, ou para quem pretende lavar uma grande quantidade de roupa frequentemente. Modelos de maior capacidade permitem a lavagem de edredãos de maior dimensão. Com a tecnologia inovadora da LG consegue ter máquinas com mais capacidade e com dimensões padrão.

Q.

Como é que posso escolher uma máquina de lavar com um consumo de energia mais eficiente?

A.

Verifique a etiqueta energética da máquina e procure por pela classificação A (melhor) até G (pior).

Algumas máquinas de lavar roupa LG têm uma classificação triplo A, para energia, centrifugação e ruído. Máquinas de lavar LG com inteligência artificial garantem o benefício dos movimentos mais apropriados para cada lavagem, mantendo um consumo de energia baixo.

*Teste de laboratório efetuado na LG F6V7RWP1WE, baseado na EN 60456:2016/A11:2020. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente de utilização.

** Testado pela entidade Intertek em Novembro de 2023. Comparado com o ciclo de algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado dos tecidos e no consumo energético com uma carga de 3kg de tecidos delicados (diversas camisas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliester, etc)(Modelo AI representativo: F4X7VYP15). Os resultados podem variar do tipo de tecidos e ambiente de utilização.

Q.

Como é que escolho o ciclo de lavagem adequado?

A.

Normalmente, deve consultar a etiqueta da roupa que pretende lavar e escolher o programa indicado para o tipo de tecido. A máquinas de lavar roupa LG com função AI DD vão detetar o peso e o tipo de tecido para determinar um padrão de lavagem ideal, que ajusta os movimentos do tambor automaticamente para esse ciclo. Se emparelhar a sua máquina lavar e máquina de secar da LG, podem funcionar de forma inteligente para assegurar que o ciclo de secagem é selecionado automaticamente.

Q.

Como é que o AI DD™ com Deep Learning pode influenciar a lavagem?

A.

As máquinas de lavar roupa LG com tecnologia AI DD™ analisam o peso e o tipo de tecido da sua roupa. O resultado? Movimentos de lavagem automaticamente otimizados das máquinas LG para uma maior proteção dos tecidos, mantendo a sua roupa preferida protegida durante mais tempo. Os motores DirectDrive™ usam uma tecnologia de 6 movimentos distintos de lavagem que melhoram a performance dos programas, e graças ao facto de ter menos peças movíveis, tonram a máquina mais duradoura e mais eficiente.

Q.

Para que serve uma máquina de lavar inteligente?

A.

As máquinas de lavar roupa da LG utilizam inteligência artificial para otimizar os movimentos de lavagem para cada carga. A aprendizagem profunda baseada na inteligência obtida a partir de milhares de eventos de lavagem de big data permite que a máquina de lavar roupa detecte automaticamente as características do tecido, tais como peso e suavidade. O resultado? 10%* mais proteção do tecido, mantendo as suas roupas com um ótimo aspeto. As máquinas de lavar inteligentes com WiFi da LG também podem ser acedidas e controladas por reconhecimento de voz ou a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone, que se liga à sua máquina de lavar inteligente onde quer que esteja. Ligue o seu aparelho remotamente com um toque num botão ou através do controlo por assistente de voz, receba uma notificação quando a roupa estiver pronta, execute o diagnóstico inteligente de problemas e transfira ciclos predefinidos personalizados — tudo através da aplicação ThinQ™.

 

*Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo do peso e dos tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.

*A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser utilizada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.    

Q.

Em que consiste a função LG Quick Wash?

A.

A tecnologia rápida LG TurboWash 360 proporciona uma lavagem eficaz em apenas 39 minutos, ajustada às suas necessidades. O Multi Spray 3D projeta jatos de água em diversas direções enquanto a bomba inteligente Inverter Pump controla apotência dos jatos de água. Graças a esta combinação, obtemos um equilibrio entre poder de projeção, detergente e movimentos do tambor que ajudam  apoupar tempo de lavagem sem comprometer a sua aficácia, ou os tecidos da roupa.

Q.

Para que serve a função Steam™ na sua máquina de lavar roupa?

A.

A tecnologia Steam™ própria da LG (presente nalguns modelos) reduz com eficácia os alérgenos dos tecidos. A função Anti-alergias é ativada no iníco da lavagem e começa por abrir os tecidos para disolver os alérgenos, incluindo pó, pólens e ácaros.

Q.

Como funciona a função de Auto Dosagem?

A.

O sistema de doseamento automático LG permite pré-carregar o dispensador com detergente e deixar que a máquina faça a sua extração automaticamente. Esta tecnologia incorporada no eletrodoméstico deteta o peso da roupa e adiciona a quantidade exata de detergente de forma automática, evitando assim o sobre doseamento, poupando detergente e tempo, e prolongando o tempo de vida útil da sua roupa. O doseamento correto do detergente também ajuda na durabilidade e no bom funcionamento da máquina de lavar. Basta fechar a porta da máquina, e iniciar o programa!

Q.

Como é que registo o meu produto na app ThinQ?

A.

1. Garanta que o seu equipamento e o router de internet estão ligados.

2. Aproxime o seu equipamento do router de internet. Se a distância entre eles for grande, a força do sinal poderá ser fraca e o tempo de registo pode aumentar demasiado.

3. Instale a aplicação ThinQ. Consulte a página referente ao seu país para obter mais instruções sobre como instalar a aplicação e registar o seu equipamento.

Isenção de responsabilidade

 

1)Eficiência energética

-30% inferior no Índice de Eficiência Energética em comparação com o limite mínimo da classe de eficiência energética A, conforme definido pelo Regulamento (UE) 2019/2014.

 

2)Ciclo de cuidados com microplásticos

-Testado pela Intertek em julho de 2023. Ciclo de cuidados com microplásticos com 3 kg de carga (casaco de treino 100% poliéster) em comparação com o ciclo de tecidos mistos (F4Y7EYPBW). Comparação feita medindo a quantidade de microplásticos filtrados através de um filtro de 20㎛.

- Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.

 

3) AI Wash

-Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo do peso e dos tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.

-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser utilizada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.

 

4)TurboWash™ 360

-Testado pela Intertek em março de 2019, com base na norma IEC 60456: edição 5.0. Ciclo TurboWash39 com 5 kg de carga IEC em comparação com o ciclo convencional para algodão com TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Os resultados podem variar dependendo do ambiente.

- O tempo de lavagem pode prolongar-se e os resultados podem variar dependendo do tipo e peso da roupa e do ambiente.

 

5)Steam™

- O ciclo Allergy Care, aprovado pela BAF para a máquina de lavar roupa LG Steam de 24 polegadas, reduz os alérgenos dos ácaros do pó doméstico.

 

6)Dispensador automático

- Lave até 31 cargas ao encher ambos os compartimentos com detergente.

- A quantidade padrão de detergente é de 45 ml.

- Os resultados podem variar dependendo do ambiente.

 

7)Maior capacidade

-Sensor de vibração incluído apenas no modelo com profundidade de 615/565. (excluindo o tipo Slim) 

-O número de amortecedores de fricção e equilíbrio de peso pode variar dependendo do modelo.

-Capacidade aumentada - 3 kg em 615 mm (profundidade), 2 kg em 565 mm/475 mm (profundidade)

 

8)IA no centro

- Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas mistas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.

-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser usada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado. 

-A garantia de 10 anos é válida apenas para o motor Direct Drive. O período/política de garantia pode variar dependendo do país ou região.

-Nível de ruído: 71 dB (nível de potência sonora), com base no Regulamento UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

-Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a política de garantia de 10 anos.    

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

F4X5511THB-dimension-d

Key Spec

  • Capacidade máxima de lavagem (kg)

    11,0

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    600x850x565

  • Velocidade máxima de centrifugação (rpm)

    1351

  • ezDispense™

    Sim

  • Steam™

    Sim

  • Anti-vincos

    Não

Todas as especificações

OPÇÕES ADICIONAIS

  • Adicionar mais roupa

    Não

  • Sinal sonoro On/Off

    Sim

  • Bloqueio para crianças

    Sim

  • ColdWash™

    Não

  • Final diferido

    Sim

  • Nível de detergente

    Sim

  • Iluminação do tambor

    Não

  • Limpar ezDispense

    Sim

  • Pré-lavagem

    Sim

  • Início remoto

    Sim

  • Enxaguamento

    Não

  • Enxaguamento+

    Sim

  • Enxaguamento + Centrifugação

    Não

  • Nível de amaciador

    Sim

  • Velocidades de centrifugação selecionáveis

    1400/1200/1000/800/400/0

  • Steam™

    Não

  • Temperaturas selecionáveis

    Fria/20/30/40/60/95 ℃

  • Limpeza da cuba

    Sim

  • TurboWash™

    Sim

  • Lavagem

    Não

  • Wi-Fi

    Sim

  • Anti-vincos

    Não

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096266427

CAPACIDADE

  • Capacidade máxima de lavagem (kg)

    11,0

CONTROLO E PAINEL

  • Tipo de painel

    Botão rotativo e display LED tátil

  • Início/fim diferido

    3-19 horas

  • Indicação de fecho de porta

    Sim

  • Indicador numérico

    18:88

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P, em mm)

    660x890x660

  • Profundidade do produto desde a parte posterior até à porta (P', em mm)

    620

  • Profundidade do produto com a porta aberta a 90˚ (P'', em mm)

    1100

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    600x850x565

  • Peso da embalagem (kg)

    72,0

  • Peso do produto (kg)

    68,0

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

  • Classe de eficiência energética (lavagem)

    A

CARACTERÍSTICAS

  • Adicionar mais roupa

    Sim

  • 6 Motion DD™

    Sim

  • AI DD™

    Sim

  • Reinício automático

    Sim

  • Sistema Centum™

    Não

  • Batentes do tambor

    Batentes slim em aço inoxidável

  • Iluminação do tambor

    Não

  • Tambor interno com relevo

    Sim

  • Sinal de fim de programa

    Sim

  • ezDispense™

    Sim

  • Sistema de deteção de espuma

    Sim

  • Motor Inverter DirectDrive™

    Sim

  • Pés de nivelamento

    Sim

  • Ajuste automático à carga

    Sim

  • Velocidade Máxima de Rotação Selecionável (RPM)

    1400

  • Tambor em aço inoxidável

    Sim

  • Steam™

    Sim

  • Steam+™

    Não

  • TurboWash360˚™

    Sim

  • Tipo

    Máquina de lavar roupa de carga frontal

  • Sensor de vibração

    Sim

  • Entrada de água quente/fria

    Apenas água fria

  • Nível da água

    Automático

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Cor da estrutura

    Branco Essência (Matte)

  • Tipo de porta

    Porta preta em vidro temperado, fumado

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

  • Compatível com LG TWINWash™

    Não

FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM)

  • Classe de eficiência energética

    A

  • Galardoada com o rótulo ecológico da UE (EU Ecolabel)

    Sim

  • Duração do modo ligado (min.)

    5

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,719

  • Eco 40-60 (meia carga)

    0,412

  • Eco 40-60 (quarto de carga)

    0,170

  • Consumo de energia por 100 ciclos (kWh)

    37

  • Velocidade máxima de centrifugação (rpm)

    1351

  • Nível de ruído na centifugação (dBA)

    71

  • Consumo de energia (W) em Off

    0,5

  • Consumo de energia (W) em On

    0,5

  • Classe de eficiência de centrifugação

    B

  • Desempenho de centrifugação, em teor de humidade (%)

    53,9

  • Programa padrão (apenas lavagem)

    Eco 40-60 40 ℃

  • Tempo (min.), carga total

    240

  • Tempo (min) - (meia carga)

    180

  • Tempo (min) - (quarto da carga)

    145

  • Capacidade de lavagem (kg)

    11,0

  • Consumo de água por ciclo (ℓ)

    50

PROGRAMAS

  • Roupa de Bebé (Vapor)

    Não

  • Lavagem Inteligente

    Sim

  • Anti-alergias

    Sim

  • Lavagem Automática

    Não

  • Roupa de Cama

    Não

  • Lavagem a frio

    Não

  • Roupa de cor

    Não

  • Algodão

    Sim

  • Algodão+

    Não

  • Roupa Escura

    Não

  • Tecidos Delicados

    Não

  • Download Programa

    Sim

  • Casaco Acolchoado

    Não

  • Edredão

    Não

  • Fibras

    Sim

  • Eco 40-60

    Sim

  • Cuidados Delicados

    Não

  • Peles Sensíveis

    Não

  • Intensivo 60

    Não

  • Mix

    Sim

  • Exterior

    Não

  • Rápido 14

    Sim

  • 30 Minutos

    Não

  • Lavagem Rápida

    Não

  • Lavar+Secar Rápido

    Não

  • Refrescar

    Não

  • Enxag.+Centrif.

    Não

  • Lavagem Silenciosa

    Não

  • Cuidado com a pele

    Não

  • Bainhas e Colarinhos

    Não

  • Centrifugação

    Não

  • Roupa Desportiva

    Não

  • Especial Manchas

    Não

  • Refrescar Vapor

    Não

  • Limpeza da Cuba

    Não

  • TurboWash 39

    Sim

  • TurboWash 49

    Não

  • TurboWash 59

    Não

  • Lavagem + Secagem

    Não

  • Lãs (Lavagem à Mão/Lã)

    Sim

RECURSOS INTELIGENTES

  • Download de programas

    Sim

  • Monitorização de energia

    Sim

  • Início remoto e monitorização do programa

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

  • Instruções para limpeza da cuba

    Sim

  • Smart Pairing

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

