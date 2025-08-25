We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Máquina de Lavar Roupa LG 11kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente
F4X5511THB
()
Lavandaria inteligente e avançada
Poupança Energética¹⁾
Pouper energia com poder de lavagem impressionante
Redução de Microplásticos
Movimentos suaves reduzem a fricção durante as lavagens.
Lavandaria inteligente
Ciclos que se adaptam ao peso e tipo de tecido
Lavagem rápida
Lavagem rápida e poderosa em apenas 39 minutos ⁴⁾
Ciclo Redução de Microplásticos
Reduza a libertação de microplásticos até 60%
Os movimentos Balançar e Queda reduzem a fricção durante a lavagem, reduzindo a libertação de microplásticos até 60% 2).
Imagem que mostra a redução da libertação de microplásticos até 60%, num cenário que representa ondas.
AI Wash 1.0
Lavagem otimizada por Inteligência artificial para tecidos mais delicados, suportada pela tecnologia AI DD™
AI Wash 1.03) otimiza os movimentos de lavagem com base no tipo de roupa, permitindo um maior cuidado com a roupa e uma maior poupança energética, mesmo em tecidos mais delicados.
TurboWash™ 360
Lavagem completa em 39 minutos
O sistema 3D de injetores projeta simultâneamente água e detergente em quatro direções, minimizando os danos na roupa e garantindo uma lavagem completa em apenas 39 minutos4).
Steam™
Limpeza profunda com o poder do vapor
Use a sua roupa com confiança, sabendo que os alérgenos foram minimizados com a tecnologia de vapor LG Steam™ 5).
Dispoensador Automático
Efetue até 31 lavagens com uma única carga de detergente
O dispensador automático liberta a quantidade6) de detergente e amaciador necessários. Ambos os seus compartimentos podem ser utilizados para disponibilizar detergente para até 31 lavagens.
Imagem de detergente a ser colocado no dispoensador automático
O detergente pode ser colocado em ambos os dispensadores utilizando uma configuração específica
Maior capacidade
Mais roupa de uma só vez, mais tempo para si
A capacidade do tambor7) foi aumentada mantendo a dimensão da máquina de lavar, para que possa lavar mais roupa de uma só vez.
Veja o que o tambor maior pode fazer por si
Smart Pairing™
Trabalho em equipa para o tratamento de roupa
O Smart Pairing™ utiliza informação das máquina de lavar conectada para iniciar automaticamente um ciclo de secagem inteligente.
* A utilização desta funcionalidade requer
ThinQ™
Controlo fácil para uma vida melhor
Controle a sua lavagem em qualquer altura, em qualquer lugar
A app ThinQ™ permite conectar-se com a sua máquina de lavar e iniciar a sua lavagem, tudo com um simples toque num botão.
Monitorização e manutenção fáceis
Seja uma manutenção regular ou uma tarefa maior, pode monitorizar convenientemente o seu consumo energético através da app ThinQ™
Lavagem fácil com Assistente de Voz
Fale com a sua coluna inteligente ou assistente AI e diga o que necessita, e deixe que a sua máquina de lavar trate do resto.
* O suporte para dispositivos inteligentes compatíveis pode variar consoante país e a sua configuração individual de casa inteligente.
Aumente o volume. Sinta os detalhes
Som de rotação
Perguntas e Respostas Frequentes
Q.
Qual é o tamanho padrão das máquinas de lavar?
A.
Todas as máquinas de lavar roupa da LG têm altura e largura com dimensões padrão. A profundidade das máquinas de lavar roupa da LG podem variar consoante a dimensão do tambor / capacidade. As dimensões padrão são: largura 600 mm x altura 850 mm x profundidade 565-675 mm.
Q.
Qual a capacidade (kg) recomendada para uma máquina de lavar roupa?
A.
A LG recomenda uma máquina com uma capacidade de 8-9 kg para um agregado familiar médio. Para um agregado familiar grande deve considerar uma máquina de 11-13 kg, ou para quem pretende lavar uma grande quantidade de roupa frequentemente. Modelos de maior capacidade permitem a lavagem de edredãos de maior dimensão. Com a tecnologia inovadora da LG consegue ter máquinas com mais capacidade e com dimensões padrão.
Q.
Como é que posso escolher uma máquina de lavar com um consumo de energia mais eficiente?
A.
Verifique a etiqueta energética da máquina e procure por pela classificação A (melhor) até G (pior).
Algumas máquinas de lavar roupa LG têm uma classificação triplo A, para energia, centrifugação e ruído. Máquinas de lavar LG com inteligência artificial garantem o benefício dos movimentos mais apropriados para cada lavagem, mantendo um consumo de energia baixo.
*Teste de laboratório efetuado na LG F6V7RWP1WE, baseado na EN 60456:2016/A11:2020. Os resultados podem variar de acordo com o ambiente de utilização.
** Testado pela entidade Intertek em Novembro de 2023. Comparado com o ciclo de algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado dos tecidos e no consumo energético com uma carga de 3kg de tecidos delicados (diversas camisas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliester, etc)(Modelo AI representativo: F4X7VYP15). Os resultados podem variar do tipo de tecidos e ambiente de utilização.
Q.
Como é que escolho o ciclo de lavagem adequado?
A.
Normalmente, deve consultar a etiqueta da roupa que pretende lavar e escolher o programa indicado para o tipo de tecido. A máquinas de lavar roupa LG com função AI DD vão detetar o peso e o tipo de tecido para determinar um padrão de lavagem ideal, que ajusta os movimentos do tambor automaticamente para esse ciclo. Se emparelhar a sua máquina lavar e máquina de secar da LG, podem funcionar de forma inteligente para assegurar que o ciclo de secagem é selecionado automaticamente.
Q.
Como é que o AI DD™ com Deep Learning pode influenciar a lavagem?
A.
As máquinas de lavar roupa LG com tecnologia AI DD™ analisam o peso e o tipo de tecido da sua roupa. O resultado? Movimentos de lavagem automaticamente otimizados das máquinas LG para uma maior proteção dos tecidos, mantendo a sua roupa preferida protegida durante mais tempo. Os motores DirectDrive™ usam uma tecnologia de 6 movimentos distintos de lavagem que melhoram a performance dos programas, e graças ao facto de ter menos peças movíveis, tonram a máquina mais duradoura e mais eficiente.
Q.
Para que serve uma máquina de lavar inteligente?
A.
As máquinas de lavar roupa da LG utilizam inteligência artificial para otimizar os movimentos de lavagem para cada carga. A aprendizagem profunda baseada na inteligência obtida a partir de milhares de eventos de lavagem de big data permite que a máquina de lavar roupa detecte automaticamente as características do tecido, tais como peso e suavidade. O resultado? 10%* mais proteção do tecido, mantendo as suas roupas com um ótimo aspeto. As máquinas de lavar inteligentes com WiFi da LG também podem ser acedidas e controladas por reconhecimento de voz ou a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone, que se liga à sua máquina de lavar inteligente onde quer que esteja. Ligue o seu aparelho remotamente com um toque num botão ou através do controlo por assistente de voz, receba uma notificação quando a roupa estiver pronta, execute o diagnóstico inteligente de problemas e transfira ciclos predefinidos personalizados — tudo através da aplicação ThinQ™.
*Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo do peso e dos tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.
*A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser utilizada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.
Q.
Em que consiste a função LG Quick Wash?
A.
A tecnologia rápida LG TurboWash 360 proporciona uma lavagem eficaz em apenas 39 minutos, ajustada às suas necessidades. O Multi Spray 3D projeta jatos de água em diversas direções enquanto a bomba inteligente Inverter Pump controla apotência dos jatos de água. Graças a esta combinação, obtemos um equilibrio entre poder de projeção, detergente e movimentos do tambor que ajudam apoupar tempo de lavagem sem comprometer a sua aficácia, ou os tecidos da roupa.
Q.
Para que serve a função Steam™ na sua máquina de lavar roupa?
A.
A tecnologia Steam™ própria da LG (presente nalguns modelos) reduz com eficácia os alérgenos dos tecidos. A função Anti-alergias é ativada no iníco da lavagem e começa por abrir os tecidos para disolver os alérgenos, incluindo pó, pólens e ácaros.
Q.
Como funciona a função de Auto Dosagem?
A.
O sistema de doseamento automático LG permite pré-carregar o dispensador com detergente e deixar que a máquina faça a sua extração automaticamente. Esta tecnologia incorporada no eletrodoméstico deteta o peso da roupa e adiciona a quantidade exata de detergente de forma automática, evitando assim o sobre doseamento, poupando detergente e tempo, e prolongando o tempo de vida útil da sua roupa. O doseamento correto do detergente também ajuda na durabilidade e no bom funcionamento da máquina de lavar. Basta fechar a porta da máquina, e iniciar o programa!
Q.
Como é que registo o meu produto na app ThinQ?
A.
1. Garanta que o seu equipamento e o router de internet estão ligados.
2. Aproxime o seu equipamento do router de internet. Se a distância entre eles for grande, a força do sinal poderá ser fraca e o tempo de registo pode aumentar demasiado.
3. Instale a aplicação ThinQ. Consulte a página referente ao seu país para obter mais instruções sobre como instalar a aplicação e registar o seu equipamento.
Isenção de responsabilidade
1)Eficiência energética
-30% inferior no Índice de Eficiência Energética em comparação com o limite mínimo da classe de eficiência energética A, conforme definido pelo Regulamento (UE) 2019/2014.
2)Ciclo de cuidados com microplásticos
-Testado pela Intertek em julho de 2023. Ciclo de cuidados com microplásticos com 3 kg de carga (casaco de treino 100% poliéster) em comparação com o ciclo de tecidos mistos (F4Y7EYPBW). Comparação feita medindo a quantidade de microplásticos filtrados através de um filtro de 20㎛.
- Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.
3) AI Wash
-Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo do peso e dos tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.
-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser utilizada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.
4)TurboWash™ 360
-Testado pela Intertek em março de 2019, com base na norma IEC 60456: edição 5.0. Ciclo TurboWash39 com 5 kg de carga IEC em comparação com o ciclo convencional para algodão com TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Os resultados podem variar dependendo do ambiente.
- O tempo de lavagem pode prolongar-se e os resultados podem variar dependendo do tipo e peso da roupa e do ambiente.
5)Steam™
- O ciclo Allergy Care, aprovado pela BAF para a máquina de lavar roupa LG Steam de 24 polegadas, reduz os alérgenos dos ácaros do pó doméstico.
6)Dispensador automático
- Lave até 31 cargas ao encher ambos os compartimentos com detergente.
- A quantidade padrão de detergente é de 45 ml.
- Os resultados podem variar dependendo do ambiente.
7)Maior capacidade
-Sensor de vibração incluído apenas no modelo com profundidade de 615/565. (excluindo o tipo Slim)
-O número de amortecedores de fricção e equilíbrio de peso pode variar dependendo do modelo.
-Capacidade aumentada - 3 kg em 615 mm (profundidade), 2 kg em 565 mm/475 mm (profundidade)
8)IA no centro
- Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas mistas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.
-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser usada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.
-A garantia de 10 anos é válida apenas para o motor Direct Drive. O período/política de garantia pode variar dependendo do país ou região.
-Nível de ruído: 71 dB (nível de potência sonora), com base no Regulamento UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).
-Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a política de garantia de 10 anos.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Key Spec
Capacidade máxima de lavagem (kg)
11,0
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600x850x565
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
1351
ezDispense™
Sim
Steam™
Sim
Anti-vincos
Não
Todas as especificações
OPÇÕES ADICIONAIS
Adicionar mais roupa
Não
Sinal sonoro On/Off
Sim
Bloqueio para crianças
Sim
ColdWash™
Não
Final diferido
Sim
Nível de detergente
Sim
Iluminação do tambor
Não
Limpar ezDispense
Sim
Pré-lavagem
Sim
Início remoto
Sim
Enxaguamento
Não
Enxaguamento+
Sim
Enxaguamento + Centrifugação
Não
Nível de amaciador
Sim
Velocidades de centrifugação selecionáveis
1400/1200/1000/800/400/0
Steam™
Não
Temperaturas selecionáveis
Fria/20/30/40/60/95 ℃
Limpeza da cuba
Sim
TurboWash™
Sim
Lavagem
Não
Wi-Fi
Sim
Anti-vincos
Não
CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras
8806096266427
CAPACIDADE
Capacidade máxima de lavagem (kg)
11,0
CONTROLO E PAINEL
Tipo de painel
Botão rotativo e display LED tátil
Início/fim diferido
3-19 horas
Indicação de fecho de porta
Sim
Indicador numérico
18:88
DIMENSÕES E PESO
Dimensões da embalagem (L*A*P, em mm)
660x890x660
Profundidade do produto desde a parte posterior até à porta (P', em mm)
620
Profundidade do produto com a porta aberta a 90˚ (P'', em mm)
1100
Dimensões do produto (LxAxP, em mm)
600x850x565
Peso da embalagem (kg)
72,0
Peso do produto (kg)
68,0
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Classe de eficiência energética (lavagem)
A
CARACTERÍSTICAS
Adicionar mais roupa
Sim
6 Motion DD™
Sim
AI DD™
Sim
Reinício automático
Sim
Sistema Centum™
Não
Batentes do tambor
Batentes slim em aço inoxidável
Iluminação do tambor
Não
Tambor interno com relevo
Sim
Sinal de fim de programa
Sim
ezDispense™
Sim
Sistema de deteção de espuma
Sim
Motor Inverter DirectDrive™
Sim
Pés de nivelamento
Sim
Ajuste automático à carga
Sim
Velocidade Máxima de Rotação Selecionável (RPM)
1400
Tambor em aço inoxidável
Sim
Steam™
Sim
Steam+™
Não
TurboWash360˚™
Sim
Tipo
Máquina de lavar roupa de carga frontal
Sensor de vibração
Sim
Entrada de água quente/fria
Apenas água fria
Nível da água
Automático
MATERIAL E ACABAMENTO
Cor da estrutura
Branco Essência (Matte)
Tipo de porta
Porta preta em vidro temperado, fumado
OPÇÕES E ACESSÓRIOS
Compatível com LG TWINWash™
Não
FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM)
Classe de eficiência energética
A
Galardoada com o rótulo ecológico da UE (EU Ecolabel)
Sim
Duração do modo ligado (min.)
5
Eco 40-60 (carga completa)
0,719
Eco 40-60 (meia carga)
0,412
Eco 40-60 (quarto de carga)
0,170
Consumo de energia por 100 ciclos (kWh)
37
Velocidade máxima de centrifugação (rpm)
1351
Nível de ruído na centifugação (dBA)
71
Consumo de energia (W) em Off
0,5
Consumo de energia (W) em On
0,5
Classe de eficiência de centrifugação
B
Desempenho de centrifugação, em teor de humidade (%)
53,9
Programa padrão (apenas lavagem)
Eco 40-60 40 ℃
Tempo (min.), carga total
240
Tempo (min) - (meia carga)
180
Tempo (min) - (quarto da carga)
145
Capacidade de lavagem (kg)
11,0
Consumo de água por ciclo (ℓ)
50
PROGRAMAS
Roupa de Bebé (Vapor)
Não
Lavagem Inteligente
Sim
Anti-alergias
Sim
Lavagem Automática
Não
Roupa de Cama
Não
Lavagem a frio
Não
Roupa de cor
Não
Algodão
Sim
Algodão+
Não
Roupa Escura
Não
Tecidos Delicados
Não
Download Programa
Sim
Casaco Acolchoado
Não
Edredão
Não
Fibras
Sim
Eco 40-60
Sim
Cuidados Delicados
Não
Peles Sensíveis
Não
Intensivo 60
Não
Mix
Sim
Exterior
Não
Rápido 14
Sim
30 Minutos
Não
Lavagem Rápida
Não
Lavar+Secar Rápido
Não
Refrescar
Não
Enxag.+Centrif.
Não
Lavagem Silenciosa
Não
Cuidado com a pele
Não
Bainhas e Colarinhos
Não
Centrifugação
Não
Roupa Desportiva
Não
Especial Manchas
Não
Refrescar Vapor
Não
Limpeza da Cuba
Não
TurboWash 39
Sim
TurboWash 49
Não
TurboWash 59
Não
Lavagem + Secagem
Não
Lãs (Lavagem à Mão/Lã)
Sim
RECURSOS INTELIGENTES
Download de programas
Sim
Monitorização de energia
Sim
Início remoto e monitorização do programa
Sim
Smart Diagnosis™
Sim
ThinQ™ (Wi-Fi)
Sim
Instruções para limpeza da cuba
Sim
Smart Pairing
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Produto Recomendado