Máquina de Lavar Roupa LG 11kg Branca com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente

Isenção de responsabilidade

1)Eficiência energética

-30% inferior no Índice de Eficiência Energética em comparação com o limite mínimo da classe de eficiência energética A, conforme definido pelo Regulamento (UE) 2019/2014.

2)Ciclo de cuidados com microplásticos

-Testado pela Intertek em julho de 2023. Ciclo de cuidados com microplásticos com 3 kg de carga (casaco de treino 100% poliéster) em comparação com o ciclo de tecidos mistos (F4Y7EYPBW). Comparação feita medindo a quantidade de microplásticos filtrados através de um filtro de 20㎛.

- Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.

3) AI Wash

-Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo do peso e dos tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.

-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser utilizada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.

4)TurboWash™ 360

-Testado pela Intertek em março de 2019, com base na norma IEC 60456: edição 5.0. Ciclo TurboWash39 com 5 kg de carga IEC em comparação com o ciclo convencional para algodão com TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Os resultados podem variar dependendo do ambiente.

- O tempo de lavagem pode prolongar-se e os resultados podem variar dependendo do tipo e peso da roupa e do ambiente.

5)Steam™

- O ciclo Allergy Care, aprovado pela BAF para a máquina de lavar roupa LG Steam de 24 polegadas, reduz os alérgenos dos ácaros do pó doméstico.

6)Dispensador automático

- Lave até 31 cargas ao encher ambos os compartimentos com detergente.

- A quantidade padrão de detergente é de 45 ml.

- Os resultados podem variar dependendo do ambiente.

7)Maior capacidade

-Sensor de vibração incluído apenas no modelo com profundidade de 615/565. (excluindo o tipo Slim)

-O número de amortecedores de fricção e equilíbrio de peso pode variar dependendo do modelo.

-Capacidade aumentada - 3 kg em 615 mm (profundidade), 2 kg em 565 mm/475 mm (profundidade)

8)IA no centro

- Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash mostrou uma melhoria no cuidado com os tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas mistas, blusas, camisetas funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (modelo representativo AI Wash: F4X7VYP15). Os resultados podem variar dependendo das roupas e do ambiente.

-A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção AI não é ativada quando a opção Vapor é selecionada. A Lavagem AI só deve ser usada com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e detergente adequado.

-A garantia de 10 anos é válida apenas para o motor Direct Drive. O período/política de garantia pode variar dependendo do país ou região.

-Nível de ruído: 71 dB (nível de potência sonora), com base no Regulamento UE 2019/2014 (F4X7EBPY6).

-Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a política de garantia de 10 anos.