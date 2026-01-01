About Cookies on This Site

Máquina de Lavar Roupa LG 11kg cinzenta com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente

MEZ69272406 F4X7511TSB 24.5.22.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
MEZ69272406 F4X7511TSB 24.5.22.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Máquina de Lavar Roupa LG 11kg cinzenta com AI DD, Classe Energética A-30% e Dispensador Automático de Detergente

F4X7511TSB
front view
Funcionalidades principais

  • Eficiência Energética A-30%
  • Programa de redução de microplásticos
  • Lavagem Inteligente com AI Wash
  • Lavagem completa em apenas 39 minutos com TurboWash™ 360
Mais

Uma lavagem mais inteligente para uma vida melhor

Imagem do painel LCD

Design minimalista, limpeza superior

Um painel LCD minimalista proporciona-lhe um controlo fácil

Existem gráficos e ícones de poupança de energia na parte superior da máquina de lavar roupa.

Tratamento da roupa em A-30%

Poupe nos custos de energia enquanto desfruta impressionante poder de lavagem

Há roupa suja no interior do produto, e esta foi reduzida em 60%.

Menos resíduos de microplásticos

Os movimentos suaves reduzem a fricção durante as lavagens

São apresentados tecidos de seda, camisas e calças de ganga e são descritas as caraterísticas do AI Wash.

IA até ao núcleo, Lavagem fácil

AI Wash deteta o tecido para um tratamento ótimo

A máquina de lavar roupa é ampliada. O ecrã muda e aparece o lado do painel, apresentando três cores: branco, cinzento claro e cinzento escuro.

Simplesmente, brilhante

*As imagens servem apenas para fins ilustrativos e podem diferir do produto real.

Existem gráficos e ícones de poupança de energia junto à máquina de lavar roupa.

Existem gráficos e ícones de poupança de energia junto à máquina de lavar roupa.

Uma lavagem sustentável

Eficiência A-30%, tecnologia otimizada

Poupe nos custos dos serviços essenciais com máquinas de lavar que lavam, enxaguam e centrifugam para uma utilização ótima da água e da energia.

*Índice de eficiência energética 30% inferior ao limiar mínimo da classe de eficiência energética A, tal como definido no Regulamento (UE) n.º 2019/2014

*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.

Ciclo de cuidados com microplásticos

Reduz as emissões de microplásticos até 60%

Os movimentos de Oscilar e Tombar reduzem a fricção, diminuindo as emissões de microplásticos em 60%.

*Testado pela Intertek em julho de 2023. Ciclo Microplastic Care com 3 kg de carga (casaco de treino 100% poliéster) comparado com o ciclo Tecido misto (F4Y7EYPBW).

Comparação através da medição da quantidade de microplásticos filtrados através de um filtro de 20㎛.

*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.

TurboWash™360°

Uma lavagem potente em 39 minutos

Cada carga é limpa de forma cuidadosa e minuciosa por quatro

bicos de pulverização TurboWash™360° em apenas 39 minutos.

*Testado pela Intertek, com base na norma IEC 60456: edição 5.0. Ciclo TurboWash39 com 5 kg de carga IEC em comparação com o ciclo convencional de algodão com

TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.

AI Wash

Lavagem ótima melhorada por IA com a tecnologia AI DD™

O AI Wash otimiza os movimentos de lavagem com base no tipo de roupa. Além disso, pode ajudar a melhorar o tratamento dos tecidos e a poupar energia com tecidos macios.

*Testado pela Intertek em novembro de 2023. Em comparação com o ciclo Algodão, o ciclo AI Wash demonstrou uma melhoria no cuidado dos tecidos e uma redução no consumo de energia com uma carga mista de 3 kg de tecidos macios (camisas misturadas, blusas, t-shirts funcionais, saias de chiffon, calções de poliéster, etc.) (F4X7VYP15). Os resultados podem variar consoante o peso e os tipos de tecido da roupa e/ou outros fatores.

*A deteção AI é ativada quando a carga é inferior a 3 kg. A deteção de IA não é ativada quando a opção Steam é selecionada. O AI Wash só deve ser utilizado com tipos de tecido semelhantes [nem todos os tecidos são detetados] e com um detergente adequado.

Dispensador automático

Utilizar várias vezes com apenas um enchimento fácil

Dispensa automaticamente a quantidade certa de detergente e amaciador de roupa. Até recebe alertas no seu smartphone quando é altura de reabastecer, tornando a lavagem da roupa rápida, fácil e infalível.

O cesto da roupa está aberto e o detergente está a ser despejado.

*Necessita de Wi-Fi e da aplicação ThinQ. Caraterísticas sujeitas a alterações.

*Os resultados podem ser diferentes, dependendo do ambiente.

Lavagem otimizada

Ciclos otimizados para os seus hábitos de lavagem

Desfrute de uma lavagem simplificada com menos passos. A sua máquina selecionará automaticamente os seus programas e opções mais utilizados para lavagens adaptadas às suas necessidades e hábitos.

*Após 10 lavagens, a seleção do ciclo predefinido é definida para o ciclo mais frequentemente utilizado.

*Se as mesmas opções de um determinado programa forem escolhidas 3 vezes consecutivas, serão também selecionadas automaticamente.

Steam™

Redução de alergénios por vapor

O LG Steam™ proporciona à roupa uma limpeza profunda, reduzindo os ácaros e aumentando o conforto.

A criança e a mãe estão deitadas na cama.

*O ciclo Allergy Care aprovado pela BAF (British Allergy Foundation) reduz os alergénios dos ácaros do pó da casa.

Smart Pairing™

Conectividade conveniente para facilitar a lavagem da roupa

Com o Smart Pairing™, a sua máquina de lavar e secar roupa

comunicam para dar às suas roupas um cuidado ótimo.

*Os dois aparelhos devem estar ligados a uma rede Wi-Fi estável e à aplicação LG ThinQ™ num dispositivo móvel compatível para utilizar o Smart Pairing™.

Scent+

Aromas frescos de lavagem que se prolongam como uma brisa suave

Desfrute de uma fragrância fresca de longa duração com uma opção que incorpora o amaciador profundamente no tecido.

Uma mulher está sentada em frente a uma máquina de lavar roupa, a cheirar o cheiro da roupa lavada.

*Testado em fevereiro de 2024 pela Intertek. Ciclo Algodão com opção Scent+ em comparação com o ciclo Algodão sem opção Scent+ (3,5 kg de carga IEC)

*Ao ativar da opção “Scent+” mantém o aroma restante pelo menos 100% mais do que ao desativar a opção, quando medido 6 horas após o programa de lavagem

*Os resultados efetivos podem variar consoante a roupa e o ambiente.

LG ThinQ™

Vida simplificada com controlo fácil

Controle a sua lavagem em qualquer altura e em qualquer lugar

A aplicação LG ThinQ™ permite-lhe ligar-se à sua máquina de lavar como nunca antes. Inicie a sua carga com um simples toque num botão.

Manutenção e monitorização fáceis

Quer se trate de manutenção diária ou de tarefas maiores, monitorize convenientemente a utilização de energia da sua máquina de lavar através da aplicação LG ThinQ™. 

Lavagem mãos-livres com assistente de voz

Diga ao seu altifalante inteligente ou assistente de IA o que precisa e deixe a máquina de lavar tratar do resto.

*O suporte para dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com Alexa e Google Assistant poderá variar consoante o país e a configuração específica da casa inteligente.

Existe uma máquina de lavar roupa no espaço.

Minimalismo para o seu estilo

Mostra a máquina de lavar roupa em pormenor.

Essenciais apenas para uma lavagem fácil

Mostra em pormenor o interior do tambor da máquina de lavar roupa.

Resistência aos riscos diários

Mostra o aspeto da máquina de lavar roupa.

Durabilidade higiénica

*Testado pela Intertek em julho de 2013. Efeito bactericida para P.aeruginosa do aço inoxidável em relação à quantidade inicial em 12 dias.

Perguntas frequentes

Q.

Qual é o tamanho normal de uma máquina de lavar roupa?

A.

Todas as máquinas de lavar roupa LG são fornecidas com uma altura e largura padrão. A profundidade das máquinas de lavar roupa LG pode variar consoante o tamanho/capacidade do tambor.

As dimensões padrão são: largura 600 mm x altura 850 mm x profundidade 565-675 mm.

Q.

Qual é a melhor capacidade em kg para uma máquina de lavar roupa?

A.

A LG recomenda uma máquina de lavar roupa com uma capacidade de tambor de 8-9 kg para um agregado familiar de tamanho médio. Considere um modelo maior de 11-13 kg para uma família numerosa ou se se tiver cargas de roupa particularmente grandes. Os modelos maiores também podem acomodar um edredão até ao tamanho king-size. Lembre-se que a tecnologia inovadora da LG significa que os nossos podem oferecer maior capacidade para o mesmo tamanho de máquina de lavar roupa.

Q.

Como é que escolho uma máquina de lavar roupa energeticamente eficiente?

A.

Verifique a etiqueta energética da sua máquina de lavar roupa para obter uma classificação de A (melhor) a G (pior). Selecione as máquinas de lavar roupa LG com classificação Triplo A* para energia, centrifugação e níveis de ruído. A IA nas máquinas LG também lhe permite beneficiar dos movimentos de lavagem mais adequados para a sua carga de roupa, mantendo assim o gasto de energia reduzido ao mínimo.

*Teste de laboratório interno da LG baseado na norma EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE.

2) Os graus de energia, rotação e ruído estão em conformidade com a Diretiva UE 2019/2014.

3) O resultado pode depender do ambiente de utilização.

Q.

Como posso escolher o ciclo de lavagem adequado?

A.

De um modo geral, deve consultar a etiqueta de conservação da sua roupa e selecionar o ciclo de lavagem adequado na sua máquina. As máquinas de lavar roupa LG com a função AI DD pesam automaticamente a sua roupa e detetam a suavidade para determinar um padrão de lavagem ideal e ajustar os movimentos de lavagem durante a lavagem em conformidade. Se ligar a sua máquina de lavar e secar roupa LG, estas podem cooperar para garantir que o ciclo correto é selecionado sem que tenha de se preocupar em rodar o botão.

Q.

Como posso reduzir o ruído da minha máquina de lavar roupa?

A.

Um começo óbvio seria comprar uma máquina de lavar roupa LG, que possui classificações Triplo A* para os níveis de energia, centrifugação e ruído. LG DirectDrive™ inovador

A tecnologia do motor reduz o número de peças móveis no interior do seu aparelho, reduzindo o ruído gerado (além de prolongar a sua vida útil devido a um menor desgaste).

Ao instalar a sua máquina de lavar roupa, certifique-se de que esta se encontra numa superfície plana e verifique-a regularmente. Uma unidade desequilibrada pode mudar de sítio ou chocar, aumentando a emissão de ruído. A colocação de almofadas anti-vibração por baixo da máquina de lavar roupa também pode ajudar a reduzir o ruído.

*Teste de laboratório interno da LG baseado na norma EN 60456:2016/A11:2020 com F6V7RWP1WE.

2) Os graus de energia, rotação e ruído estão em conformidade com a Diretiva UE 2019/2014.

3)O resultado pode depender do ambiente de utilização.

Q.

Como é que a Deep-learning AI DD™ beneficia a minha lavagem?

A.

As máquinas Deep-learning AI DD™ da LG utilizam tecnologia inteligente para analisar individualmente o peso e o tipo de tecido da sua roupa. O resultado? A otimização automática do movimento de lavagem pela sua máquina resulta numa melhor proteção dos tecidos, mantendo as suas preciosas roupas com o melhor aspeto durante mais tempo. Os motores DirectDrive™ proporcionam uma tecnologia de 6 movimentos para uma lavagem eficaz com menos peças móveis, tornando o aparelho mais duradouro e mais eficiente em termos energéticos.

Q.

O que é a função LG Quick Wash?

A.

A rápida tecnologia TurboWash™ 360˚ da LG proporciona roupas completamente limpas em apenas 39 minutos, com uma lavagem que é adaptada às necessidades da sua roupa.

O 3D Multi Spray dispara jatos de água de todos os ângulos, enquanto a bomba inteligente com inversor controla a potência do jato de água - combinando para obter um equilíbrio ideal entre a potência do jato, o detergente e o movimento do ciclo que poupa o seu precioso tempo sem comprometer a qualidade da lavagem ou o cuidado dos tecidos.

É uma lavagem rápida que proporciona uma limpeza perfeita em tempo recorde.

Q.

O que pode fazer uma máquina de lavar roupa inteligente?

A.

As máquinas de lavar roupa da LG utilizam inteligência artificial para otimizar os movimentos de lavagem para cada carga. Aprendizagem profunda baseada na inteligência recolhida de milhares de eventos de lavagem de grandes volumes de dados permite à máquina de lavar detetar automaticamente as caraterísticas do tecido, como o peso e a suavidade.

O resultado? 10%* de melhor proteção dos tecidos, mantendo as suas roupas com o melhor aspeto durante mais tempo. As máquinas de lavar roupa inteligentes com WiFi da LG também podem ser acedidas e controladas por reconhecimento de voz ou a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone, que se liga à sua máquina de lavar inteligente onde quer que esteja. Ligue remotamente o seu eletrodoméstico com o toque de um botão ou com o controlo do assistente de voz, receba uma notificação quando uma carga de roupa estiver concluída, realize o

Diagnóstico Inteligente de resolução de problemas e transfira ciclos predefinidos personalizados - tudo através da aplicação ThinQ™.

 

* Testado pela Intertek em janeiro de 2023.

Ciclo Al Wash com 3 kg de carga em comparação com o ciclo Algodão (F4Y7RYW0W). Os resultados podem ser diferentes, dependendo da roupa e do ambiente.

* A deteção de IA não é ativada quando a opção Steam está selecionada.

Q.

O que é a função de vapor na máquina de lavar roupa LG?

A.

A tecnologia proprietária Steam™ da LG (em modelos selecionados) combate eficazmente os alergénios. A função Allergy Care vaporiza a roupa no início do ciclo de lavagem para soltar as fibras e dissolver os alergénios, incluindo o pólen e o pó.

Q.

Como funciona a função de Auto-dosagem?

A.

O sistema de dosagem automática do dispensador LG Automatic permite-lhe pré-carregar o dispensador de detergente e deixar que a sua máquina de lavar faça o trabalho.

A tecnologia do aparelho deteta o peso da sua carga de roupa e adiciona automaticamente a quantidade exata de detergente de cada vez. Elimina o risco de sobredosagem, poupa-lhe tempo e prolonga a vida da sua roupa. A dosagem correta do detergente também ajuda a manter as máquinas de lavar roupa com carregamento frontal a funcionar no seu melhor. Basta fechar a porta e premir “Start”!

Q.

As máquinas de lavar roupa têm cores diferentes?

A.

A LG oferece um menu de opções de cores neutras e modernas para garantir que pode encontrar uma máquina de lavar roupa que combine com os eletrodomésticos existentes ou que proporcione um contraste elegante. Escolha entre a seguinte seleção de cores: Branco clássico, aço preto ou grafite.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

F4X7511TWB

Key Spec

  • CAPACIDADE - Capacidade máxima de lavagem (kg)

    11,0

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    600x890x565

  • FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM) - Velocidade máxima de centrifugação (rpm)

    1360

  • CARACTERÍSTICAS - ezDispense™

    Sim

  • CARACTERÍSTICAS - Steam™

    Sim

  • OPÇÕES ADICIONAIS - Anti-vincos

    Não

Todas as especificações

OPÇÕES ADICIONAIS

  • Adicionar mais roupa

    Sim

  • Sinal sonoro On/Off

    Sim

  • Bloqueio para crianças

    Sim

  • ColdWash™

    Não

  • Final diferido

    Sim

  • Nível de detergente

    Sim

  • Iluminação do tambor

    Não

  • Limpar ezDispense

    Sim

  • Pré-lavagem

    Sim

  • Início remoto

    Sim

  • Enxaguamento

    Enxaguamento+ e Pausa / Enxaguamento e Pausa / Enxaguamento++ / Enxaguamento+ / Por Defeito / Não

  • Enxaguamento+

    Não

  • Enxaguamento + Centrifugação

    Não

  • Nível de amaciador

    Sim

  • Velocidades de centrifugação selecionáveis

    1400/1200/1000/800/400/0

  • Steam™

    Sim

  • Temperaturas selecionáveis

    Fria/20/30/40/60/95 ℃

  • Limpeza da cuba

    Não

  • TurboWash™

    Sim

  • Lavagem

    Sim

  • Wi-Fi

    Sim

  • Anti-vincos

    Não

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de Barras

    8806096216446

CAPACIDADE

  • Capacidade máxima de lavagem (kg)

    11,0

CONTROLO E PAINEL

  • Tipo de painel

    Selector + botões totalmente de toque e Display LCD + LED

  • Início/fim diferido

    3-19 horas

  • Indicação de fecho de porta

    Sim

  • Indicador numérico

    LCD

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P, em mm)

    660x890x660

  • Profundidade do produto desde a parte posterior até à porta (P', em mm)

    620

  • Profundidade do produto com a porta aberta a 90˚ (P'', em mm)

    1100

  • Dimensões do produto (LxAxP, em mm)

    600x890x565

  • Peso da embalagem (kg)

    72,0

  • Peso do produto (kg)

    68,0

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

  • Classe de eficiência energética (lavagem)

    A

CARACTERÍSTICAS

  • Adicionar mais roupa

    Sim

  • 6 Motion DD™

    Sim

  • AI DD™

    Sim

  • Reinício automático

    Sim

  • Sistema Centum™

    Não

  • Batentes do tambor

    Batentes slim em aço inoxidável

  • Iluminação do tambor

    Não

  • Tambor interno com relevo

    Sim

  • Sinal de fim de programa

    Sim

  • ezDispense™

    Sim

  • Sistema de deteção de espuma

    Sim

  • Motor Inverter DirectDrive™

    Sim

  • Pés de nivelamento

    Sim

  • Ajuste automático à carga

    Sim

  • Velocidade Máxima de Rotação Selecionável (RPM)

    1400

  • Tambor em aço inoxidável

    Sim

  • Steam™

    Sim

  • Steam+™

    Não

  • TurboWash360˚™

    Sim

  • Tipo

    Máquina de lavar roupa de carga frontal

  • Sensor de vibração

    Sim

  • Entrada de água quente/fria

    Apenas água fria

  • Nível da água

    Automático

MATERIAL E ACABAMENTO

  • Cor da estrutura

    Free Silver

  • Tipo de porta

    Porta preta em vidro temperado, fumado

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

  • Compatível com LG TWINWash™

    Não

FICHA DE PRODUTO (CICLO DE LAVAGEM)

  • Classe de eficiência energética

    A

  • Galardoada com o rótulo ecológico da UE (EU Ecolabel)

    Sim

  • Duração do modo ligado (min.)

    5

  • Eco 40-60 (carga completa)

    0,712

  • Eco 40-60 (meia carga)

    0,414

  • Eco 40-60 (quarto de carga)

    0,171

  • Consumo de energia por 100 ciclos (kWh)

    37

  • Velocidade máxima de centrifugação (rpm)

    1360

  • Nível de ruído na centifugação (dBA)

    71

  • Consumo de energia (W) em Off

    0,5

  • Consumo de energia (W) em On

    0,5

  • Classe de eficiência de centrifugação

    B

  • Desempenho de centrifugação, em teor de humidade (%)

    53,9

  • Programa padrão (apenas lavagem)

    Eco 40-60

  • Tempo (min.), carga total

    240

  • Tempo (min) - (meia carga)

    180

  • Tempo (min) - (quarto da carga)

    145

  • Capacidade de lavagem (kg)

    11,0

  • Consumo de água por ciclo (ℓ)

    50

PROGRAMAS

  • Roupa de Bebé (Vapor)

    Sim

  • Lavagem Inteligente

    Sim

  • Anti-alergias

    Sim

  • Lavagem Automática

    Não

  • Roupa de Cama

    Não

  • Lavagem a frio

    Sim

  • Algodão

    Sim

  • Algodão+

    Não

  • Roupa Escura

    Não

  • Tecidos Delicados

    Sim

  • Casaco Acolchoado

    Não

  • Edredão

    Sim

  • Fibras

    Sim

  • Eco 40-60

    Sim

  • Intensivo 60

    Não

  • Remoção de Microplásticos

    Sim

  • Mix

    Sim

  • Exterior

    Não

  • Rápido 14

    Sim

  • 30 Minutos

    Não

  • Lavar+Secar Rápido

    Não

  • Refrescar

    Não

  • Enxag.+Centrif.

    Sim

  • Lavagem Silenciosa

    Sim

  • Bainhas e Colarinhos

    Não

  • Centrifugação

    Sim

  • Roupa Desportiva

    Sim

  • Limpeza da Cuba

    Sim

  • TurboWash 39

    Sim

  • TurboWash 49

    Não

  • TurboWash 59

    Não

  • Lavagem + Secagem

    Não

  • Lãs (Lavagem à Mão/Lã)

    Sim

RECURSOS INTELIGENTES

  • Download de programas

    Sim

  • Monitorização de energia

    Sim

  • Início remoto e monitorização do programa

    Sim

  • Smart Diagnosis™

    Sim

  • ThinQ™ (Wi-Fi)

    Sim

  • Instruções para limpeza da cuba

    Sim

  • Smart Pairing

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.
Para saber mais sobre como este produto lida com dados e os seus direitos como utilizador, visite ″Cobertura de Dados e Especificações″ em LG Privacy

