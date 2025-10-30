Máquina de Lavar Roupa LG 9kg Branca com AI DD, Classe Energética A-60%

As máquinas de lavar roupa da LG utilizam inteligência artificial para otimizar os movimentos de lavagem para cada carga. Aprendizagem profunda baseada na inteligência recolhida de milhares de

eventos de lavagem de grandes volumes de dados permite à máquina de lavar detetar automaticamente as caraterísticas do tecido, como o peso e a suavidade.

O resultado? 10%* de melhor proteção dos tecidos, mantendo as suas roupas com o melhor aspeto durante mais tempo. As máquinas de lavar roupa inteligentes com WiFi da LG também podem ser acedidas

e controladas por reconhecimento de voz ou a partir da aplicação LG ThinQ™ no seu smartphone, que se liga à sua máquina de lavar inteligente onde quer que esteja. Ligue remotamente

o seu eletrodoméstico com o toque de um botão ou com o controlo do assistente de voz, receba uma notificação quando uma carga de roupa estiver concluída, realize o

Diagnóstico Inteligente de resolução de problemas e transfira ciclos predefinidos personalizados - tudo através da aplicação ThinQ™.

* Testado pela Intertek em janeiro de 2023.

Ciclo Al Wash com 3 kg de carga em comparação com o ciclo Algodão (F4Y7RYW0W). Os resultados podem ser diferentes, dependendo da roupa e do ambiente.

* A deteção de IA não é ativada quando a opção Steam está selecionada.