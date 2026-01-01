About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Magic Remote MR25GA

LG Magic Remote MR25GA

MR25GA
vista lateral de 15 graus
vista frontal
vista lateral
vista traseira
vista de life style
vista de life style
vista de life style
vista lateral de 15 graus
vista frontal
vista lateral
vista traseira
vista de life style
vista de life style
vista de life style

Funcionalidades principais

  • Botão de microfone para comandos de voz
  • Controlo de roda e apontador intuitivos semelhantes aos de um rato
  • Controlo remoto baseado em Bluetooth

AI Magic Remote

Assuma o controlo com um controlo remoto inteligente

Aceda e controle o assistente inteligente da sua TV com os comandos de voz do controlo remoto e o novo botão IA. A função de apontar e rolar ajuda a tornar as pesquisas de conteúdo rápidas e divertidas e as teclas de atalho práticas fornecem atalhos para as suas aplicações de streaming favoritas.

Image
  • Przycisk AI

    Botão IA

    Responda às suas necessidades com IA integrada e controlo por voz

  • Prosty przewodnik

    Guia simples

    Obtenha a ajuda de que precisa com um simples clique

  • Home Hub

    Home Hub

    Controle os seus dispositivos inteligentes compatíveis a partir de um único local

  • Szybki dostęp

    Acesso rápido

    Aceda rapidamente aos seus favoritos com teclas de atalho para Netflix, Prime Video, LG Channels e muito mais

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*É necessária uma ligação à Internet. Consoante o idioma, a clareza da voz e o conteúdo ou material de origem disponível, os comandos de voz podem nem sempre funcionar ou responder ao comando solicitado.

*Consulte o site do LG Home Hub para obter a lista de dispositivos compatíveis.: https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/lg-tv-2025/

Mapa de botões (teclas)

Consulte o manual do utilizador para obter informações detalhadas sobre os botões do controlo remoto.

* As imagens ou funções do botão (⑫) podem variar consoante o país. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído.

① Botão Ligar/Desligar

② Botão IA

- Pressione: Aceder a AI Concierge

- Manter pressionado: Aceder a AI Voice ID/AI Search/AI Chatbot

③ Botão Home Hub

- Pressione: Aceder ao Home Hub

- Manter pressionado: Fonte de entrada

④ Botão Início

⑤ Botão Voltar

⑥ Botão Acessibilidade

⑦ Botão Guia

⑧ Botão de tecla numérica

⑨ Botão de roda

⑩ Botão Definições

⑪ Botão Volume/Canal

⑫ Botão Acesso rápido*

O premiado AI Magic Remote

image

* As imagens ou funções do botão (⑫) podem variar consoante o país. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído.

Como efetuar o registo

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.

* As imagens e funcionalidades do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. O aspeto, as especificações, etc. do produto podem ser alterados sem aviso prévio para fins de melhoria do produto.

* Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar consoante a resolução do monitor, as definições de brilho e as especificações do computador.

* O desempenho do produto pode variar consoante o ambiente de utilização e a disponibilidade pode variar consoante a loja.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

Todas as especificações

MODELOS COMPATÍVEIS

  • Modelos de TV Compatíveis

    2025 LG OLED evo AI TV, 2025 LG OLED AI TV, 2025 QNED evo AI TV, 2025 QNED AI TV, 2025 NanoCell AI TV, 2025 UHD AI TV

DIMENSÕES E PESOS

  • Peso líquido (g)

    97g

GERAL

  • Modelo

    MR25GA

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.