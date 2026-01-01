LG Magic Remote MR25GA

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Funcionalidades principais
- Botão de microfone para comandos de voz
- Controlo de roda e apontador intuitivos semelhantes aos de um rato
- Controlo remoto baseado em Bluetooth
AI Magic Remote
Assuma o controlo com um controlo remoto inteligente
Aceda e controle o assistente inteligente da sua TV com os comandos de voz do controlo remoto e o novo botão IA. A função de apontar e rolar ajuda a tornar as pesquisas de conteúdo rápidas e divertidas e as teclas de atalho práticas fornecem atalhos para as suas aplicações de streaming favoritas.
Botão IA
Responda às suas necessidades com IA integrada e controlo por voz
Guia simples
Obtenha a ajuda de que precisa com um simples clique
Home Hub
Controle os seus dispositivos inteligentes compatíveis a partir de um único local
Acesso rápido
Aceda rapidamente aos seus favoritos com teclas de atalho para Netflix, Prime Video, LG Channels e muito mais
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.
*É necessária uma ligação à Internet. Consoante o idioma, a clareza da voz e o conteúdo ou material de origem disponível, os comandos de voz podem nem sempre funcionar ou responder ao comando solicitado.
*Consulte o site do LG Home Hub para obter a lista de dispositivos compatíveis.: https://quicksetcloud.com/works-with-quickset/lg-tv-2025/
Mapa de botões (teclas)
* As imagens ou funções do botão (⑫) podem variar consoante o país. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído.
① Botão Ligar/Desligar
② Botão IA
- Pressione: Aceder a AI Concierge
- Manter pressionado: Aceder a AI Voice ID/AI Search/AI Chatbot
③ Botão Home Hub
- Pressione: Aceder ao Home Hub
- Manter pressionado: Fonte de entrada
④ Botão Início
⑤ Botão Voltar
⑥ Botão Acessibilidade
⑦ Botão Guia
⑧ Botão de tecla numérica
⑨ Botão de roda
⑩ Botão Definições
⑪ Botão Volume/Canal
⑫ Botão Acesso rápido*
O premiado AI Magic Remote
* As imagens ou funções do botão (⑫) podem variar consoante o país. Para obter instruções detalhadas, consulte o manual do utilizador incluído.
Como efetuar o registo
Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.
Como registar o Magic Remote Control
Para utilizar o Magic Remote, primeiro emparelhe-o com a sua TV.
1. Coloque as pilhas no Magic Remote e ligue a TV.
2. Aponte o Magic Remote para a sua TV e pressione a Roda (OK) no controlo remoto.
- Se a TV não conseguir registar o Magic Remote, tente novamente depois de desligar e ligar novamente a TV.
Como anular o registo do Magic Remote Control
Pressione os botões (Início) e (Voltar) simultaneamente durante cinco segundos para desemparelhar o Magic Remote da sua TV.
- Mantenha pressionados os botões (Início) e (Definições) simultaneamente durante mais de 5 segundos para desligar e voltar a registar o Magic Remote ao mesmo tempo.
* As imagens e funcionalidades do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. O aspeto, as especificações, etc. do produto podem ser alterados sem aviso prévio para fins de melhoria do produto.
* Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar consoante a resolução do monitor, as definições de brilho e as especificações do computador.
* O desempenho do produto pode variar consoante o ambiente de utilização e a disponibilidade pode variar consoante a loja.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Todas as especificações
MODELOS COMPATÍVEIS
Modelos de TV Compatíveis
2025 LG OLED evo AI TV, 2025 LG OLED AI TV, 2025 QNED evo AI TV, 2025 QNED AI TV, 2025 NanoCell AI TV, 2025 UHD AI TV
DIMENSÕES E PESOS
Peso líquido (g)
97g
GERAL
Modelo
MR25GA
