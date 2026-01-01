We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Magic Remote MR25GB
Como efetuar o registo
Como registar o LG Magic Remote
Para utilizar o LG Magic Remote, primeiro emparelhe-o com a sua TV.
1. Coloque as pilhas no Magic Remote e ligue a TV.
2. Aponte o LG Magic Remote para a sua TV e pressione o botão de Roda (OK) no controlo remoto.
- Se a TV não conseguir registar o LG Magic Remote, tente novamente depois de desligar e ligar novamente a TV.
Como anular o registo do LG Magic Remote
Mantenha pressionados os botões (Início) e (Voltar) simultaneamente durante cinco segundos no controlo remoto para desemparelhar o LG Magic Remote da sua TV.
- Mantenha pressionados os botões (Início) e (Definições) simultaneamente durante mais de 5 segundos para desligar e voltar a registar o LG Magic Remote ao mesmo tempo.
Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.
SUMÁRIO
DIMENSÕES
Todas as especificações
MODELOS COMPATÍVEIS
Modelos de TV Compatíveis
2025 LG OLED evo AI TV, 2025 LG OLED AI TV, 2025 QNED evo AI TV, 2025 QNED AI TV, 2025 NanoCell AI TV, 2025 UHD AI TV
DIMENSÕES E PESOS
Peso líquido (g)
98.8
GERAL
Modelo
MR25GB.AEU
