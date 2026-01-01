LG Magic Remote MR25GB

Para utilizar o LG Magic Remote, primeiro emparelhe-o com a sua TV.

1. Coloque as pilhas no Magic Remote e ligue a TV.

2. Aponte o LG Magic Remote para a sua TV e pressione o botão de Roda (OK) no controlo remoto.

- Se a TV não conseguir registar o LG Magic Remote, tente novamente depois de desligar e ligar novamente a TV.