LG Magic Remote MR25GB

MR25GB
Funcionalidades principais

  • Reconhecimento de voz inteligente
  • Controlo de roda e apontador intuitivos semelhantes aos de um rato
  • Controlo remoto baseado em Bluetooth
  • Botão de microfone para comandos de voz
Mais

Como efetuar o registo

Como registar o LG Magic Remote

Para utilizar o LG Magic Remote, primeiro emparelhe-o com a sua TV. 

1. Coloque as pilhas no Magic Remote e ligue a TV.

2. Aponte o LG Magic Remote para a sua TV e pressione o botão de Roda (OK) no controlo remoto.

 

- Se a TV não conseguir registar o LG Magic Remote, tente novamente depois de desligar e ligar novamente a TV.

Como anular o registo do LG Magic Remote

Mantenha pressionados os botões (Início) e (Voltar) simultaneamente durante cinco segundos no controlo remoto para desemparelhar o LG Magic Remote da sua TV.

 

- Mantenha pressionados os botões (Início) e (Definições) simultaneamente durante mais de 5 segundos para desligar e voltar a registar o LG Magic Remote ao mesmo tempo.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual do produto do seu modelo.

* As imagens e funcionalidades do produto podem conter expressões publicitárias e ser diferentes do produto real. O aspeto, as especificações, etc. do produto podem ser alterados sem aviso prévio para fins de melhoria do produto.

* Todas as imagens dos produtos são recortes fotográficos e podem ser diferentes do produto real. A cor do produto pode variar consoante a resolução do monitor, as definições de brilho e as especificações do computador.

* O desempenho do produto pode variar consoante o ambiente de utilização e a disponibilidade pode variar consoante a loja.

SUMÁRIO

Imprimir

DIMENSÕES

Todas as especificações

MODELOS COMPATÍVEIS

  • Modelos de TV Compatíveis

    2025 LG OLED evo AI TV, 2025 LG OLED AI TV, 2025 QNED evo AI TV, 2025 QNED AI TV, 2025 NanoCell AI TV, 2025 UHD AI TV

DIMENSÕES E PESOS

  • Peso líquido (g)

    98.8

GERAL

  • Modelo

    MR25GB.AEU

