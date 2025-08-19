LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 de 65 polegadas + LG Soundbar Dolby Atmos

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Folha de produto

Funcionalidades principais

  • Qualidade de imagem 4K, imagem IA melhorada e som surround do processador alpha 11 AI Gen2
  • Os níveis de True Black em cada pixel criam um contraste, uma profundidade e um detalhe impressionantes
  • Fidelidade de cor de 100 % para cores exatas e realistas.
  • Imagens até 3 vezes mais brilhantes em comparação às OLED TV graças ao Brightness Booster Ultimate
  • Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
  • Imagens até 1,5 vezes mais brilhantes do que as dos OLED TV convencionais graças ao Brightness Booster Max
Mais
Produtos neste bundle: 2
SG10TY

LG Soundbar Dolby Atmos com 3.1 canais e 420W de potência
Imagens

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 11 AI Gen2 aparece atrás da TV. Brilha com luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 11 AI Gen2. Um logótipo dourado com estrelas que diz "OLED TV número um do mundo há 12 anos" aparece no canto.

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 11 AI Gen2 aparece atrás da TV. Brilha com luz que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 11 AI Gen2. Um logótipo dourado com estrelas que diz “OLED TV número um do mundo há 12 anos” aparece no canto.

Veja os detalhes de cada ponto iluminado e cada ponto escuro

*Omdia. 12 anos no 1.º lugar relativamente a unidades mais vendidas entre 2013-2024. Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

Qualidade de imagemwebOS 25LG Gallery+Qualidade de somDesignFilmes e jogos épicos

O nosso mais brilhante processador alpha 11 AI Gen2 para a melhor experiência de visualização

O processador alpha 11 AI Gen2 melhora a qualidade visual para 4K com cores e brilho impressionantes. Os motores de IA detetam objetos a nível dos píxeis para uma melhor imagem e melhor experiência de visualização possível.

O processador alpha 11 AI Gen2 está sobre um fundo escuro. Brilha com luz púrpura e azul a partir do seu interior, iluminando os circuitos de microchips à sua volta. As estatísticas de desempenho estão visíveis. Processamento neural de IA 6,7 vezes maior, NPU. Rapidez de operação 2,2 vezes maior, CPU. Gráficos 3,6 vezes melhores, GPU.

*Em comparação aos processador de IA alpha 7 de 8.ª geração da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação das especificações internas.

Visuais 3 vezes mais brilhantes com o Brightness Booster Ultimate

A nova estrutura de emissão de luz do processador alpha 11 AI de 2.ª geração e a arquitetura de controlo da iluminação proporcionam imagens até três vezes mais brilhantes.

Cena do lançamento de um vaivém espacial que se parte ao meio. Uma metade da cena é brilhante e vívida graças aos algoritmos de aumento de brilho da LG. A outra metade é escura, desbotada e cinzenta.

*O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.

*O brilho de pico é 3 vezes mais brilhante do que o LG OLED B5 numa janela de 10% segundo medições internas.

O título diz: “Experimente os Tons Escuros Perfeitos OLED, apenas com o LG OLED.”

Tons escuros perfeitos, mesmo em espaços luminosos ou escuros

Os Tons Escuros Perfeitos são verificados pela UL e proporciona níveis de True Black para melhorar a perceção do brilho e do contraste, quer esteja claro ou escuro à sua volta.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. Na TV, vê-se uma cordilheira sob um céu noturno escuro repleto de estrelas. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais monótona e cinzenta da paisagem, rotulada como “Imagem mate”. Do outro lado, está uma imagem mais agradável com uma maior gama dinâmica de tons pretos e brancos. Esta está rotulada como “Imagem com tons escuros perfeitos”. Também é visível um logótipo de certificação, “a tecnologia de tons escuros perfeitos oferece níveis de tons escuros menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux”. Ao seu lado, um balão de texto diz: “Verifique a marca de certificação Tons Escuros Perfeitos”.

*O ecrã LG OLED foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.

Cores Perfeitas

Certificação de 100% de volume de cor e 100% de fidelidade de cor. Desfrute de cores precisas e vibrantes num ecrã sem reflexos, mesmo sob a luz do sol ou em ambientes escuros.

Papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. As gotas de água estão suspensas no ar à sua volta. A imagem evidencia a Perfect Color, uma vez que cada tonalidade diferente no corpo do papagaio é vibrante e viva. O fundo escuro com salpicos de água detalhados também realça o facto de o ecrã não ter reflexos. São visíveis diferentes logótipos de certificação da UL e da Intertek. Estes referem-se à sua alegação de 100% de fidelidade de cor, 100% de volume de cor e ausência de reflexos. Também é visível o texto: “Verifique a marca de certificação Perfect Color”.

*“Sem reflexo” aplica-se às OLED M5 de 83/77/65 polegadas e às OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas.

*“100% de fidelidade de cor” e “100% de volume de cor para DCI-P3” aplicam-se às OLED TV de 2025.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*100% de volume de cor é definido como o desempenho do ecrã que é igual ou maior que o tamanho do volume de cor padrão DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% de fidelidade de cor medida de acordo com a norma CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*A reflexão do ecrã é definida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550 nm, testado de forma independente pela Intertek.

*O painel LG OLED é medido pela Intertek para ser inferior a 1% como um ecrã sem reflexos.

O AI Picture Pro dá vida a cada píxel

O AI Super Upscaling, o AI Perceived Object Enhancer e o OLED Dynamic Tone Mapping analisam cada píxel para melhorar a resolução, o brilho, a profundidade e a nitidez.

Linhas animam uma imagem muito monótona e quase cinzenta de um leopardo numa floresta, como se um supercomputador estivesse a analisar os elementos do fotograma. Um laser traça a silhueta do leopardo e, em seguida, melhora-a, tornando-a mais brilhante, mais nítida e mais colorida. O fundo também se transforma da esquerda para a direita, agora com melhor contraste, profundidade e cores.

*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.

A próxima geração da LG AI TV

Complete a AI Experience com o AI Magic Remote e o respetivo botão de IA dedicado

Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

Uma família de quatro pessoas está reunida à volta de um LG AI TV. Aparece um círculo à volta da pessoa que tem o comando, mostrando o seu nome. Isto mostra como o AI Voice ID reconhece a assinatura de voz de cada utilizador. A interface webOS mostra então como a AI muda automaticamente a conta e recomenda conteúdos personalizados.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID conhece a assinatura de voz única de cada utilizador e oferece recomendações personalizadas assim que começa a falar.

*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

AI Search

Pergunte o que quiser à sua TV. A AI incluída reconhece a voz e fornece recomendações personalizadas ao seu pedido. Pode também obter resultados e soluções adicionais com o Copilot da Microsoft.

*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.

*É necessária uma ligação à Internet.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

AI Chatbot

Interaja com o AI Chatbot com o AI Magic Remote e resolva tudo, desde as definições até à resolução de problemas. A AI compreende a intenção do utilizador e fornece soluções imediatas.

*É necessária uma ligação à Internet.

*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

AI Concierge

Basta premir brevemente o botão de AI no controlo remoto para abrir o AI Concierge, que fornece palavras-chave e recomendações personalizadas com base no seu histórico de pesquisa e de visualização.

*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Picture Wizard. São apresentadas séries de imagens com as seleções do utilizador realçadas. Aparece um ícone de carregamento e é apresentada uma imagem de paisagem a ser melhorada da esquerda para a direita.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Os algoritmos avançados aprendem as suas preferências ao analisarem 1,6 mil milhões de possibilidades de imagem. Com base nas seleções do utilizador, a televisão cria uma imagem personalizada.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Som Wizard. Série de ícones de clipes de som a ser selecionados. São mostrados um cantor de jazz e um músico de saxofone, ondas de som a representar o som personalizado animado na imagem.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Sound Wizard

Escolha o áudio de que gosta numa seleção de clipes de som. A partir de 40 milhões de parâmetros, a IA cria um perfil de som adaptado adequado às preferências do utilizador.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Basta dizer “Hi LG” para interagir com o seu televisor

A AI da sua TV está sempre pronta para os seus pedidos. Sem sequer premir um botão, basta dizer “Hi LG” e a AI começa a ouvir os seus pedidos.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Atualizaçao anual durante 5 anos com o webOS Re:New Program

Beneficie das últimas funcionalidades e software com atualização anual. Premiado com o CES Innovation Awardee em cibersegurança, ficará seguro com o webOS que mantém a privacidade e os dados seguros.

*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.

Experimente o que a LG AI TV pode fazer por si!

AI Voice ID

AI Search

Assistente de AI Chatbot e AI Picture/Sound

AI Concierge

Com uma subscrição do serviço LG Gallery+, descubra mais de 4000 conteúdos para criar um espaço ao seu gosto

*O conteúdo disponível pode variar consoante o país.

*O conteúdo fornecido está sujeito a alterações.

*4 000 peças de conteúdo só estão disponíveis em países onde o webOS Pay é suportado (Coreia, EUA, Reino Unido e países selecionados da UE).

*É necessária uma subscrição do serviço LG Gallery+ para aceder a todos os conteúdos e funcionalidades.

*É oferecida uma avaliação gratuita de 1 mês exclusivamente aos clientes com uma subscrição.

Decore o seu espaço ao seu gosto com diversos conteúdos à escolha

Navegue através de uma enorme biblioteca de conteúdos. Desde arte, jogos, cenários e muito mais, descubra uma variedade de visuais selecionados, tudo num só lugar.

Desfrute de obras de arte de renome mundial no seu espaço

Interior de uma casa sofisticada. Estão expostas muitas obras de arte diferentes. Na parede central encontra-se uma LG TV com obras de arte populares no ecrã. A TV parece um quadro de um museu.

Deixe-se envolver pela beleza da natureza

Interior de uma casa de campo. Uma enorme LG TV montada na parede está a apresentar no ecrã uma bela paisagem natural. A TV parece uma fotografia pendurada na parede.

Dê um toque de modernidade com obras de arte digitais e 3D

Interior de uma casa elegante e colorida. Está uma LG TV montada na parede. O ecrã apresenta uma obra de arte moderna e colorida. A ilustração na televisão confere personalidade ao design interior geral do espaço.

Criar uma atmosfera divertida através de conteúdos diversificados

Numa sala de jogos em casa, uma enorme LG TV está montada na parede. No seu ecrã, há imagens de Assassin's Creed Shadows.

Personalize o seu espaço de inúmeras formas

Personalize a sua galeria em casa com a sua escolha de música, imagens e muito mais. Escolha o que pretende reproduzir na sua TV de acordo com as suas preferências atuais.

Sincronize música e imagens com o que está a sentir

Combine música de fundo com imagens para definir o ambiente a seu gosto. Escolha entre a música predefinida ou ligue o seu dispositivo móvel através de Bluetooth para reproduzir as suas próprias faixas.

Apresentação de como uma LG TV pode ser configurada para reproduzir música ambiente para sincronizar com os efeitos visuais.
A partir do ecrã inicial de uma LG TV, é apresentado o processo de definição das suas preferências para obter conteúdos com curadoria automática. Desde a escolha entre diferentes tipos de conteúdos até à receção do perfil personalizado.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Veja conteúdos selecionados e adaptados aos seus gostos

A sua televisão fica a conhecer os seus gostos e preferências. Ao responder a uma série de perguntas, o seu televisor pode começar a servir-lhe obras de arte que correspondem ao que gosta.

*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Uma LG TV montada na parede com um telemóvel em primeiro plano. É apresentado o processo de configuração do Google Photos na LG TV.

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.

*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação. 

O quadro de informações é apresentado numa LG TV montada na parede. São apresentadas diferentes funcionalidades, desde atualizações meteorológicas, alertas desportivos, programador de TV, Home Hub e Google Calendar.

In einem Gaming-Raum zu Hause ist ein riesiger LG TV an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm befinden sich Kunstwerke aus Assassin's Creed Shadows.

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

*O acesso ao Google Calendar requer uma conta Google.

As definições inteligentes adaptam-se às mudanças no seu ambiente

Always Ready e Proteção de ecrã

Ao mesmo tempo que poupa energia, pode continuar a apreciar e apresentar as suas obras de arte selecionadas ou imagens selecionadas através do Gallery+ quando a televisão está desligada ou não é utilizada durante muito tempo, transformando-a numa tela digital.

AI Brightness Control

Os sensores incorporados no televisor detetam a luz e ajustam o brilho do ecrã em conformidade para garantir uma visualização otimizada em qualquer iluminação.

Sensor de movimento

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.

*A proteção de ecrã está disponível com uma subscrição.

*A proteção de ecrã é ativada por predefinição após 3 minutos sem reprodução de vídeo ou sem atividade do controlo remoto. Os utilizadores podem ajustar o tempo para 10, 20 ou 30 minutos. 

*O conteúdo de vídeo e a música de fundo não são suportados no modo de proteção de ecrã.

*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos M5 e G5. 

O AI Sound Pro otimiza o seu som para causar impacto

*Deve ser ativado através do menu do modo de som.

*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar

*A soundbar pode ser adquirida em separado. 

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.  

*O OLED G5 pode ser emparelhado com o SG10TY.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

*O WOW Orchestra/WOW Interface aplica-se às LG OLED TV de 2025.


Design One Wall

Quando monta o seu televisor na parede, as suas molduras estreitas e o seu design minimalista garantem que não existe qualquer espaço.

*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

*O OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas tem One Wall Design.

*O OLED G5 de 48 polegadas tem um design ultra fino. 

*Dependendo do ambiente de instalação, pode haver um pequeno espaço entre o televisor e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter mais detalhes.


A derradeira experiência de jogo

Jogabilidade compatível com G-Sync, com VRR de 165Hz, tempo de resposta de pixel de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 10000. Os seus jogos sem atrasos ou desfocagem de movimento.

Duas imagens de carro num jogo de vídeo lado a lado. Uma apresenta uma grande desfocagem de movimento. A outra é nítida e focada, mostrando a elevada taxa de fotogramas da LG OLED TV. O logótipo Nvidia G-Sync e o logótipo de 165 Hz e outras certificações relevantes estão visíveis.

*O modelo OLED G5 apresenta NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium, GeForce NOW, Game Portal, VRR, ALLM, eARC e HGiG.

*O OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 165 Hz. E funciona até 144 Hz em entradas Dolby Vision.  

*97 polegadas suporta 120 Hz e 48 polegadas suporta 144 Hz. 

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*O OLED G5 de 48 polegadas só tem certificação ClearMR 9000.

*O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.

Melhor OLED TV para filmes

Veja os filmes ganharem vida no seu home cinema através do FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se ajusta à iluminação para uma qualidade de imagem ao nível dos padrões da realização.

Dolby Vision e Ambient FILMMAKER MODE

Viva o cinema como o realizador o idealizou com o Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da forma original.

Dolby Atmos

Deixe o som surround realista envolvê-lo, fazendo-o sentir-se no centro de toda a ação.

*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc. 

*Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

Marca de certificação para redução de carbono e medição de emissões de carbono pelo Carbon Trust e marca de certificação para eficiência de recursos pela Intertek.

Marca de certificação para redução de carbono e medição de emissões de carbono pelo Carbon Trust e marca de certificação para eficiência de recursos pela Intertek.

Fabricado a pensar no ambiente

Instituições globais de confiança reconheceram os esforços eco-conscientes da LG TV. Agora verificado pelo Carbon Trust para redução de carbono e medição de emissões de carbono, e certificado para eficiência de recursos pela Intertek.

*A certificação Intertek para Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos: OLED M5, G5, C5, B5, e QNED9M, QNED85, QNED82 e QNED80.

*A verificação Carbon Trust aplica-se ao OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas e ao OLED C5 de 83 polegadas para redução da pegada de carbono e ao OLED C5 de 77/65/55 polegadas para medição da pegada de carbono.

*Visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para saber mais.

Um grande espaço branco com muitas OLED TV que mostra como a LG tem vindo a introduzir inovações revolucionárias há mais de uma década. O emblema do OLED TV número um do mundo durante 12 anos também é visível.

LG OLED

Veja a inovação interminável

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*Os detalhes do produto apresentados na imagem podem ser diferentes.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor.

Imprimir

Key Spec

Compatível com AMD Freesync

Sim

Compatível com NVIDIA G-Sync

Sim

Tipo de ecrã

OLED 4K

Taxa de atualização

120Hz Nativos (VRR 165Hz)

Tecnologia HDR

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Processador de imagem

Processador α11 Gen2 AI 4K

Dolby Atmos

Sim

Sistema das Colunas

4.2 Canais

Saída de Áudio

60W

Gama de cor

OLED Color

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1441 x 826 x 24,3

Peso da TV sem base (kg)

22

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

Escala de Cinzentos

Sim

Alto Contraste

Sim

Cores Invertidas

Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Cabo Alimentação

Sim (Acoplado)

Comando

Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

ÁUDIO

Calibração Acústica IA

Sim

Som AI

Som α11 AI Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

Codecs de Áudio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulte o manual)

Saída de Áudio

60W

Bluetooth Surround

Sim (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização AI por Deteção de Objetos)

Dolby Atmos

Sim

LG Sound Sync

Sim

Saída de Áudio Simultânea

Sim

Partilha do Modo de Som

Sim

Direção das Colunas

Saída por baixo

Sistema das Colunas

4.2 Canais

Compatibilidade WiSA

Sim (Até 2.1 Canais)

WOW Orchestra

Sim

CÓDIGO DE BARRAS

EAN

8806096398418

RADIODIFUSÃO

Recetor TV Analógico

Sim

TV Digital Terrestre

DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

Suporte Bluetooth

Sim (v 5.3)

Slot CI

1ea (exceto UK, Irlanda)

Entrada Ethernet

1

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Entradas HDMI

4 portas (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT (4 portas)

Entrada RF (Antena/Cabo)

2

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

1

Entradas USB

3 (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

DIMENSÕES E PESO

Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

1600 x 970 x 172

Peso da embalagem (kg)

34,1

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1441 x 826 x 24,3

Dimensões com base (L*A*P)

1441 x 865/910 x 263

Dimensões da base (L*P mm)

485 x 263

Peso da TV sem base (kg)

22

Peso da TV com base (kg)

26,6

Suporte VESA (L*A mm)

300 x 300

GAMING

ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

Sim

Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

Sim

Compatível com AMD Freesync

Sim

Otimizador de Jogo

Sim (Painel de Jogo)

Compatível com NVIDIA G-Sync

Sim

Modo HGiG

Sim

Tempo de Resposta

Menos de 0,1ms

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (Até 165Hz)

IMAGEM (ECRÃ)

Resolução

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

Tipo de ecrã

OLED 4K

Taxa de atualização

120Hz Nativos (VRR 165Hz)

Gama de cor

OLED Color

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Controlo de Brilho AI

Sim

Seleção de Modo AI

Sim (SHR/HDR)

Imagem AI Pro

Sim

Upscale AI

Super Upscaling α11 AI 4K

Calibração Automática

Sim

Tecnologia de Dimming

Pixel Dimming

Mapeamento de Tons Dinâmicos

Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos OLED Pro)

FILMMAKER MODE™

Sim

Tecnologia HDR

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Motion

OLED Motion

Modos de Imagem

10 Modos

Processador de imagem

Processador α11 Gen2 AI 4K

QFT (Quick Frame Transport)

Sim

QMS (Quick Media Switching)

Sim

ENERGIA

Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de Energia em Standby

Menos de 0,5W

SMART TV

Chatbot AI

Sim

Ecrã Always Ready

Sim

Web Browser

Sim

Google Cast

Sim

Google Home / Hub

Sim

Comandos de Voz

Sim

Home Hub

Sim

Reconhecimento Inteligente da Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controlo por Magic Remote

Incorporado

Multi-view

Sim

Sistema Operativo

webOS 25

Controlo por Aplicação

Sim (LG ThinQ)

Câmara USB Compatível

Sim

Identificador de Voz

Sim

Compatível com Apple Airplay2

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(OLED65G54LW)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(OLED65G54LW)
extensão:pdf
Product information sheet (OLED65G54LW)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(OLED65G54LW)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Número de Canais

3.1

Potência

420 W

Dolby Atmos

Sim

DTS:X

Sim

WOW Orchestra

Sim

Principal

1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

Todas as especificações

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controlo Remoto

Sim

Bracket Instalação na Parede

Sim

Certificado de Garantia

Sim

FORMATO ÁUDIO

AAC

Sim

AAC+

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

DTS:X

Sim

CÓDIGO DE BARRAS (CÓDIGO EAN)

Código de barras (Código EAN)

8806091960146

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5.1

AirPlay 2

Sim

Codec Bluetooth - SBC/AAC

Sim

Chromecast

Sim

HDMI In

1

HDMI Out

1

Ótico

1

Spotify Connect

Sim

Tidal Connect

Sim

USB

1

Wireless Rear Ready

Sim

Wi-Fi

Sim

Compatível Alexa

Sim

Compatível Google Home

Sim

CONVENIÊNCIA

AI Room Calibration Pro (App)

Sim

App Remota - iOS/Android OS

Sim

Modo de Controlo da Barra de Som

Sim

Modo de Partilha de Som da TV

Sim

WOW Interface

Sim

WOW Orchestra

Sim

DIMENSÕES (LXAXP)

Principal

1446,0 x 150,0 x 32,5 mm

Subwoofer

180 x 394 x 290 mm

GERAL

Número de Canais

3.1

Número de Colunas

8 EA

Potência

420 W

SUPORTE HDMI

Audio Return Channel (ARC)

Sim

120Hz

Sim

Audio Return Channel (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Pass-through

Sim

Pass-through (4K)

Sim

VRR / ALLM

Sim

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

ENERGIA

Consumo de Energia (Principal)

45 W

Consumo de Energia (Subwoofer)

38 W

Consumo em Modo Off (Principal)

0.5 W ↓

Consumo em Modo Off (Subwoofer)

0.5 W ↓

SOUND EFFECT

Som IA Pro

Sim

Bass Blast / Bass Blast +

Sim

Cinema

Sim

Clear Voice Pro

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Desporto

Sim

Padrão

Sim

PESO

Peso Bruto

16,1 kg

Principal

3,9 kg

Subwoofer

5,8 kg

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
GPSR Safety Information(SG10TY)
extensão:pdf
WEB INFO(SG10TY)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

