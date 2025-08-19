LG OLED evo AI G5 4K Smart TV 2025 de 65 polegadas + LG Soundbar Dolby Atmos

*“Sem reflexo” aplica-se às OLED M5 de 83/77/65 polegadas e às OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas.

*“100% de fidelidade de cor” e “100% de volume de cor para DCI-P3” aplicam-se às OLED TV de 2025.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*100% de volume de cor é definido como o desempenho do ecrã que é igual ou maior que o tamanho do volume de cor padrão DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% de fidelidade de cor medida de acordo com a norma CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

*A reflexão do ecrã é definida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550 nm, testado de forma independente pela Intertek.

*O painel LG OLED é medido pela Intertek para ser inferior a 1% como um ecrã sem reflexos.