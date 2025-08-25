Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 83 polegadas + LG Soundbar S95QR
OLED83C5ELA EU.pdf
Classificação energética : UE
TV

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 83 polegadas + LG Soundbar S95QR

OLED83C5ELA EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG OLED evo AI C5 4K 2025 de 83 polegadas + LG Soundbar S95QR

OLED83C5ELA.BUNDLE
front
front

Funcionalidades principais

  • Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 9 AI Gen8
  • Os níveis de True Black em cada pixel criam um contraste, uma profundidade e um detalhe impressionantes
  • Fidelidade de cor de 100 % para cores exatas e realistas.
  • Imagens mais brilhantes graças à nova estrutura de emissão de luz do Brightness Booster
  • Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
Mais
Emblema do CES Innovation Awards com uma menção de 2025 Honoree.

CES Innovation Awards - 2025 Honoree (webOS Re:New Program)

Cibersegurança

Logótipo da AVForums Editor's Choice para o LG webOS 24 como Melhor sistema de Smart TV 2024/2025.

AVForums Editor’s Choice: Melhor sistema de Smart TV 24/25

“O webOS 24 continua a oferecer uma experiência inteligente, elegante, rápida, intuitiva, moderna e organizada.”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Esta brilha com luz a iluminar os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 9 AI Gen8. Um logótipo dourado com estrelas que diz “OLED TV número um do mundo há 12 anos” está no canto.

No ecrã de uma LG OLED evo AI TV está uma imagem abstrata com detalhes, cores e um contraste impressionantes. Uma versão ampliada do processador alpha 9 AI Gen8 está atrás da TV. Esta brilha com luz a iluminar os circuitos do microchip ao seu redor. O título diz LG OLED evo AI. O texto também está visível, alimentado pelo processador LG alpha 9 AI Gen8. Um logótipo dourado com estrelas que diz “OLED TV número um do mundo há 12 anos” está no canto.

Veja os detalhes de
cada ponto iluminado e cada ponto escuro

*Omdia. 12 anos no 1.º lugar relativamente a unidades mais vendidas entre 2013-2024. Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

Qualidade de imagemwebOS para AIQualidade de somDesignEntretenimento

Detalhes visuais de nível superior com o brilhante processador alpha 9 AI Gen8

O mecanismo de IA do nosso processador analisa e aprimora cada fotograma. Ao reconhecer rostos, oferece não só uma qualidade visual 4K, como também expressões faciais e profundidade melhoradas.

O processador alpha 9 AI Gen8 está sobre um fundo escuro. Este brilha com uma luz verde-petróleo a partir do interior que ilumina os circuitos do microchip ao seu redor. As estatísticas de desempenho estão visíveis. Processamento neural de IA 1,7 vezes maior, NPU. Rapidez de operação 1,7 vezes maior, CPU. Gráficos 2,1 vezes melhores, GPU.

*Em comparação com o processador alpha 7 AI Gen8 da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação de especificações internas.

Visuais mais brilhantes com o Brightness Booster

O processador alpha 9 AI Gen8 e o nosso novo algoritmo de aumento de luz proporcionam visuais mais brilhantes.

Cena do lançamento de um vaivém espacial que se parte ao meio. Uma metade da cena é brilhante e vívida graças aos algoritmos de aumento de brilho da LG. A outra metade é escura, desbotada e cinzenta.

*O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.

Tons escuros perfeitos, mesmo em espaços luminosos ou escuros

Os Tons Escuros Perfeitos são verificados pela UL e proporciona níveis de True Black para melhorar a perceção do brilho e do contraste, quer esteja claro ou escuro à sua volta.

Sala de estar com uma LG OLED TV montada na parede. Na TV, vê-se uma cordilheira sob um céu noturno escuro repleto de estrelas. Esta cena está dividida ao meio. Um lado mostra uma versão mais monótona e cinzenta da paisagem, rotulada como “Imagem sem tons escuros perfeitos”. Do outro lado, está uma imagem mais agradável com uma maior gama dinâmica de tons pretos e brancos. Esta está rotulada como “Imagem com tons escuros perfeitos”. Também é visível um logótipo de certificação, “a tecnologia de tons escuros perfeitos oferece níveis de tons escuros menores ou iguais a 0,24 nit até 500 lux”. Ao seu lado, um balão de texto diz: “Verifique a marca de certificação Tons Escuros Perfeitos”.

*O ecrã LG OLED foi verificado pela UL para Tons Escuros Perfeitos medidos de acordo com a norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, com base num ambiente típico de iluminação interior (200 lux a 500 lux).

*O desempenho real pode variar consoante a iluminação do espaço e o ambiente de visualização.

Cores Perfeitas

Certificação de 100% de volume de cor e 100% de fidelidade de cor. Desfrute de cores precisas e vibrantes, mesmo com a luz do sol ou em ambientes escuros.

Papagaio colorido em ultra-alta definição sobre um fundo preto. As gotas de água estão suspensas no ar à sua volta. A imagem evidencia a Perfect Color, uma vez que cada tonalidade diferente no corpo do papagaio é vibrante e viva. São visíveis diferentes logótipos de certificação da UL e da Intertek. Estes referem-se a 100% de fidelidade de cor e 100% de volume de cor. Também é visível o texto: “Verifique a marca de certificação Perfect Color”.

*“100% de fidelidade de cor” e “100% de volume de cor para DCI-P3” aplicam-se às OLED TV de 2025.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL quanto a cores perfeitas medidas de acordo com os padrões de Reflexo de Anel de Luz IDMS 11.5.

*100% de volume de cor é definido como o desempenho do ecrã que é igual ou maior que o tamanho do volume de cor padrão DCI-P3, conforme verificado independentemente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek quanto a 100% de fidelidade de cor medida de acordo com a norma CIE DE2000 com 125 padrões de cores.

O AI Picture Pro dá vida a cada fotograma

O AI Super Upscaling e o OLED Dynamic Tone Mapping analisam os elementos de cada fotograma para melhorar a resolução, o brilho, a profundidade e a nitidez.

Linhas animam uma imagem muito monótona e quase cinzenta de um leopardo numa floresta, como se um supercomputador estivesse a analisar os elementos do fotograma. Um laser traça a silhueta do leopardo e, em seguida, melhora-a, tornando-a mais brilhante, mais nítida e mais colorida. O fundo também se transforma da esquerda para a direita, agora com melhor contraste, profundidade e cores.

*O AI Picture Pro não funcionará com nenhum conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*A qualidade de imagem do conteúdo redimensionado variará consoante a resolução da fonte.

A próxima geração da LG AI TV

O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente

Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

Uma família de quatro pessoas está reunida à volta de um LG AI TV. Aparece um círculo à volta da pessoa que tem o comando, mostrando o seu nome. Isto mostra como o AI Voice ID reconhece a assinatura de voz de cada utilizador. A interface webOS mostra então como a AI muda automaticamente a conta e recomenda conteúdos personalizados.

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID conhece a assinatura de voz única de cada utilizador e oferece recomendações personalizadas assim que começa a falar.

*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

Grande plano de um ecrã da LG OLED TV que mostra como funciona a AI Search. Abre-se uma pequena janela de conversação a mostrar como o utilizador perguntou quais os jogos de desporto disponíveis. A AI Search respondeu por chat, mostrando miniaturas de conteúdo disponível. Há também uma mensagem para perguntar ao Copilot da Microsoft.

AI Search

Pergunte o que quiser à sua TV. A AI incluída reconhece a voz e fornece recomendações personalizadas ao seu pedido. Pode também obter resultados e soluções adicionais com o Copilot da Microsoft.

*O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

*Os EUA e a Coreia utilizam o modelo LLM.

*É necessária uma ligação à Internet.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

Conteúdo de ficção científica em reprodução no ecrã de uma LG OLED TV. No ecrã vê-se a interface do AI Chatbot. O utilizador enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que o ecrã estava demasiado escuro. O chatbot ofereceu soluções para o pedido. Toda a cena está também dividida ao meio. Um lado é mais escuro, o outro é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu automaticamente o problema para o utilizador.

AI Chatbot

Interaja com o AI Chatbot com o AI Magic Remote e resolva tudo, desde as definições até à resolução de problemas. A AI compreende a intenção do utilizador e fornece soluções imediatas.

*É necessária uma ligação à Internet.

*AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

O LG AI Magic Remote em frente a um ecrã da LG TV. No ecrã é apresentada uma saudação personalizada da LG AI com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisa do utilizador e no histórico de visualizações. Junto ao telecomando encontra-se um ícone e uma etiqueta que indicam que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível premindo brevemente o botão de AI.

AI Concierge

Basta premir brevemente o botão de AI no controlo remoto para abrir o AI Concierge, que fornece palavras-chave e recomendações personalizadas com base no seu histórico de pesquisa e de visualização.

*Os menus e aplicações suportados podem variar consoante o país.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

Screen of a user going through the AI Picture Wizard personalization process. Series of pictures are shown with user's selections being highlighted. A loading icon appears and a landscape image is shown being enhanced from left to right.

AI Picture Wizard

Os algoritmos avançados aprendem as suas preferências ao analisarem 1,6 mil milhões de possibilidades de imagem. Com base nas seleções do utilizador, a televisão cria uma imagem personalizada.

Ecrã de um utilizador no processo de personalização do AI Som Wizard. Série de ícones de clipes de som a ser selecionados. São mostrados um cantor de jazz e um músico de saxofone, ondas de som a representar o som personalizado animado na imagem.

AI Sound Wizard

Escolha o áudio de que gosta numa seleção de clipes de som. A partir de 40 milhões de parâmetros, a IA cria um perfil de som adaptado adequado às preferências do utilizador.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Uma pessoa na sua sala de estar. Balão de diálogo à sua volta que mostra como estão a interagir com a sua LG TV dizendo apenas “Olá LG”.

Basta dizer “Hi LG” para interagir com o seu televisor

A AI da sua TV está sempre pronta para os seus pedidos. Sem sequer premir um botão, basta dizer “Olá LG” e a AI começa a ouvir os seus pedidos.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

O nome e o logótipo do webOS Re:New Program com o emblema CES Innovation Awards 2025 Honoree.

Atualizações para 5 anos com o premiado webOS Re:New Program

Receba atualizações e usufrua das vantagens das últimas funcionalidades e software. Com o CES Innovation Award em cibersegurança, ficará seguro com o webOS que mantém a privacidade e os dados seguros.

*O programa webOS Re:New aplica-se às televisões OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para os modelos OLED de 2022 e UHD de 2023 e superiores.

Comando de TV em frente a um ecrã LG TV com Home Hub. São apresentadas todas as funcionalidades e controlos sobre outros dispositivos inteligentes.

Home Hub, plataforma tudo-em-um para a sua casa inteligente

Faça uma gestão perfeita de vários eletrodomésticos LG, assim como de dispositivos Google Home e muito mais. Descubra a máxima comodidade de controlar a casa através de um painel único e intuitivo. 

*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

*O uso da função de voz mãos-livres sem um controlo remoto só é possível com o processador alpha 9 AI e processador alpha 11 AI. Pode variar consoante os produtos e as regiões.

O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto

*Deve ser ativado através do menu de Modo Soundbar.

*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

Enriqueça o seu som com a LG TV e a LG Soundbar

*A soundbar pode ser adquirida em separado. 
*O controlo de modo da barra de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.  
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.
*O WOW Orchestra/WOW Interface aplica-se às LG OLED TV de 2025.

Encontre a melhor LG Soundbar para a sua TV

Design ultrafino

A estrutura elegante da sua TV redefine um visual moderno e torna a visualização mais imersiva.

*O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho. 

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Maximize a diversão, utilize vários ecrãs com o Multi View

Tire o máximo partido da sua TV com o Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida o seu ecrã em duas vistas para um entretenimento multiecrã sem interrupções.

**As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais. 

*Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.

*O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.

Ecrã inicial do LG Channels que mostra a variedade de conteúdos disponíveis numa LG TV.

Transmita uma variedade de conteúdos. Grátis.

O serviço de streaming exclusivo da LG, LG Channels, coloca uma ampla seleção de canais ao vivo e a pedido ao seu dispor de forma gratuita. 

*O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região. 

O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso à aplicação GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo - desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais que podem ser jogados com o telecomando.

Ecrã inicial do Gaming Portal. O cursor move-se e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, e a função adicional de poder selecionar jogos em função do tipo de controlador que tiver, quer seja um game pad ou o controlo remoto.

*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país.

*O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

A derradeira experiência de jogo

Experiencie uma jogabilidade compatível com G-Sync, com VRR de 144 Hz, tempo de resposta de pixel de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 9000. Sem latência nem desfocagem de movimento.

Duas imagens de carro num jogo de vídeo lado a lado. Uma apresenta uma grande desfocagem de movimento. A outra é nítida e focada, mostrando a elevada taxa de fotogramas da LG OLED TV. O logótipo Nvidia G-Sync e o logótipo de 144Hz e outras certificações relevantes estão visíveis.

*Os 144Hz só funcionam com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.

Melhor OLED TV para filmes

Veja os filmes ganharem vida no seu home cinema através do FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se ajusta à iluminação para uma qualidade de imagem ao nível dos padrões da realização.

Dolby Vision e Ambient FILMMAKER MODE

Viva o cinema como o realizador o idealizou com o Dolby Vision e o FILMMAKER MODE com a Compensação de Luz Ambiente que se adapta ao ambiente e mantém as imagens o mais próximo possível da forma original.

Dolby Atmos

Deixe o som surround realista envolvê-lo, fazendo-o sentir-se no centro de toda a ação.

*Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc. 

*Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

*Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

Um grande espaço branco com muitas OLED TV que mostra como a LG tem vindo a introduzir inovações revolucionárias há mais de uma década. O emblema do OLED TV número um do mundo durante 12 anos também é visível.

LG OLED

Veja a inovação interminável

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor.

Imprimir

Key Spec

Tipo de ecrã

OLED 4K

Taxa de atualização

120Hz Nativos (VRR 144Hz)

Gama de cor

OLED Color

Processador de imagem

Processador α9 Gen8 AI 4K

Tecnologia HDR

Dolby Vision / HDR10 / HLG

Compatível com NVIDIA G-Sync

Sim

Compatível com AMD Freesync

Sim

Saída de Áudio

40W

Sistema das Colunas

2.2 Canais

Dolby Atmos

Sim

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1842 x 1055 x 52,9

Peso da TV sem base (kg)

28,3

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

Escala de Cinzentos

Sim

Alto Contraste

Sim

Cores Invertidas

Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Cabo Alimentação

Sim (Acoplado)

Comando

Magic Remote MR25GB

ÁUDIO

Calibração Acústica IA

Sim

Som AI

α9 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)

Codecs de Áudio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (consulte o manual)

Saída de Áudio

40W

Bluetooth Surround

Sim (2 Way Playback)

Clear Voice Pro

Sim (Remasterização da Voz AI)

Dolby Atmos

Sim

LG Sound Sync

Sim

Saída de Áudio Simultânea

Sim

Partilha do Modo de Som

Sim

Direção das Colunas

Saída por baixo

Sistema das Colunas

2.2 Canais

WOW Orchestra

Sim

RADIODIFUSÃO

Recetor TV Analógico

Sim

TV Digital Terrestre

DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

Suporte Bluetooth

Sim (v 5.3)

Slot CI

1ea (exceto UK, Irlanda)

Entrada Ethernet

1

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Entradas HDMI

4 (suporte 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 entradas))

Entrada RF (Antena/Cabo)

2

Simplink (HDMI CEC)

Sim

SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

1

Entradas USB

3 (v 2.0)

Wi-Fi

Sim (Wi-Fi 6)

DIMENSÕES E PESO

Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

2050 x 1210 x 200

Peso da embalagem (kg)

44,6

Dimensões sem base (L*A*P mm)

1842 x 1055 x 52,9

Dimensões com base (L*A*P)

1842 x 1096/1144 x 297

Dimensões da base (L*P mm)

460 x 297

Peso da TV sem base (kg)

28,3

Peso da TV com base (kg)

33

Suporte VESA (L*A mm)

400 x 400

GAMING

ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

Sim

Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

Sim

Compatível com AMD Freesync

Sim

Otimizador de Jogo

Sim (Painel de Jogo)

Compatível com NVIDIA G-Sync

Sim

Modo HGiG

Sim

Tempo de Resposta

Menos de 0,1ms

VRR (Taxa de Atualização Variável)

Sim (até 144 Hz)

IMAGEM (ECRÃ)

Resolução

4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

Tipo de ecrã

OLED 4K

Taxa de atualização

120Hz Nativos (VRR 144Hz)

Gama de cor

OLED Color

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

Controlo de Brilho AI

Sim

Seleção de Modo AI

Sim (SHR/HDR)

Imagem AI Pro

Sim

Upscale AI

Super Upscaling α9 AI 4K

Tecnologia de Dimming

Pixel Dimming

Mapeamento de Tons Dinâmicos

Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos OLED Pro)

FILMMAKER MODE™

Sim

Tecnologia HDR

Dolby Vision / HDR10 / HLG

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

Motion

OLED Motion

Modos de Imagem

10 Modos

Processador de imagem

Processador α9 Gen8 AI 4K

QMS (Quick Media Switching)

Sim

ENERGIA

Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de Energia em Standby

Menos de 0,5W

SMART TV

Chatbot AI

Sim

Ecrã Always Ready

Sim

Web Browser

Sim

Google Cast

Sim

Google Home / Hub

Sim

Comandos de Voz

Sim

Home Hub

Sim

Reconhecimento Inteligente da Voz

Sim

LG Channels

Sim

Controlo por Magic Remote

Incorporado

Multi-view

Sim

Sistema Operativo

webOS 25

Controlo por Aplicação

Sim (LG ThinQ)

Câmara USB Compatível

Sim

Identificador de Voz

Sim

Compatível com Apple Airplay2

Sim

Compatível com Apple Home

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
Dismantling information(OLED83C5ELA)
extensão:pdf
EU Energy label 2019(OLED83C5ELA)
extensão:pdf
Product information sheet (OLED83C5ELA)
extensão:pdf
GPSR Safety Information(OLED83C5ELA)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
Imprimir

Key Spec

Número de Canais

9.1.5

Potência

810 W

Dolby Atmos

Sim

DTS:X

Sim

WOW Orchestra

Sim

Principal

1200 x 63 x 135 mm

Coluna Traseira

159 x 223 x 142 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS (CÓDIGO EAN)

Código de barras (Código EAN)

8806091662576

GERAL

Número de Canais

9.1.5

Número de Colunas

17 EA

Potência

810 W

HI-RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

SOUND EFFECT

Som IA Pro

Sim

Bass Blast / Bass Blast +

Sim

Cinema

Sim

Clear Voice Pro

Sim

Jogo

Sim

Música

Sim

Desporto

Sim

Padrão

Sim

ENERGIA

Consumo de Energia (Principal)

78 W

Consumo de Energia (Coluna Traseira)

33 W

Consumo de Energia (Subwoofer)

40 W

Consumo em Modo Off (Principal)

0,5 W ↓

Consumo em Modo Off (Coluna Traseira)

0,5 W ↓

Consumo em Modo Off (Subwoofer)

0,5 W ↓

PESO

Peso Bruto

25,3 kg

Principal

5,03 kg

Coluna Traseira (x2)

4,08 kg

Subwoofer

10,0 kg

CONECTIVIDADE

Versão Bluetooth

5

AirPlay 2

Sim

Codec Bluetooth - SBC/AAC

Sim

Chromecast

Sim

HDMI In

2

HDMI Out

1

Ótico

1

Spotify Connect

Sim

Tidal Connect

Sim

USB

1

Wireless Rear Ready

Sim

Wi-Fi

Sim

Compatível Alexa

Sim

Works with the Google Assistant

Sim

FORMATO ÁUDIO

AAC

Sim

AAC+

Sim

Dolby Atmos

Sim

Dolby Digital

Sim

DTS Digital Surround

Sim

DTS:X

Sim

MQA

Sim

SUPORTE HDMI

Audio Return Channel (ARC)

Sim

120Hz

Sim

Audio Return Channel (e-ARC)

Sim

CEC (Simplink)

Sim

Dolby Vision

Sim

HDR10

Sim

Pass-through

Sim

Pass-through (4K)

Sim

VRR / ALLM

Sim

CONVENIÊNCIA

AI Room Calibration Pro (App)

Sim

App Remota - iOS/Android OS

Sim

Modo de Controlo da Barra de Som

Sim

Modo de Partilha de Som da TV

Sim

WOW Orchestra

Sim

DIMENSÕES (LXAXP)

Principal

1200 x 63 x 135 mm

Coluna Traseira

159 x 223 x 142 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

ACESSÓRIO

Cabo HDMI

Sim

Controlo Remoto

Sim

Bracket Instalação na Parede

Sim

Certificado de Garantia

Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

extensão:pdf
GPSR Safety Information(S95QR)
extensão:pdf
WEB INFO(S95QR)
MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

O que dizem sobre nós

