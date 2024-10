Entender como lavar corretamente suas roupas e os diferentes tipos de tecido é crucial para garantir a longevidade e a boa aparência de suas roupas. O cuidado inteligente das roupas pode evitar danos, desbotamentos e encolhimentos, permitindo que suas peças mantenham um aspecto novo por mais tempo. Veja algumas informações sobre tipos de tecidos comuns e as exigências de cada um:

● Algodão: é um dos tipos de tecido mais comuns por causa da durabilidade e “respirabilidade” – capacidade de permitir a passagem de ar e umidade. Muito utilizado em roupas de uso diário, o algodão consegue resistir a altas temperaturas de lavagem. No entanto, para evitar encolhimento e manter as cores do tecido, é recomendável lavar roupas de algodão em água fria ou morna e secá-las em temperaturas baixas ou ao ar livre.

● Lã: é um tecido suave e de alta qualidade, muito usado em roupas de inverno. No entanto, a manutenção das roupas de lã pode ser um desafio. Quando não é tratada do modo correto, a lã encolhe facilmente e perde a forma. Para preservar suas peças de lã, é mais indicado lavá-las à mão. Se você usa máquina de lavar, selecione um ciclo suave e use água fria. Use ainda um sabão específico para lã e, quando secar, deixe as peças abertas em uma superfície plana para que não percam seu formato.

● Seda e tecidos delicados: a seda é um tecido muito delicado e requer um manuseio cuidadoso. Recomenda-se lavar à mão as peças de seda e outros tecidos delicados (linho, renda, chiffon etc.) em água fria e com um sabão suave. Se for preciso lavar esses tecidos na máquina, use o ciclo suave e coloque as peças em um saco para lavar roupas. Evite torcer roupas de seda. Remova o excesso de água com uma toalha e pendure as peças ou deixe-as abertas em uma superfície plana para secar.

● Tecidos sintéticos: tecidos como poliéster, nylon e spandex são muito duráveis e não amassam facilmente. Em geral, podem ser lavados na máquina com água morna e secos em baixa temperatura. No entanto, evite altas temperaturas de secagem ou passar no ferro, já que esses tecidos podem ser danificados pelo calor.