Maior produtividade com IA: por que os notebooks LG gram são a melhor opção?

● Uso facilitado de programas baseados em IA: nos notebooks LG gram Pro, rodar um programa de IA como o Adobe Firefly é uma tarefa simples. Esses programas usam a inteligência artificial para várias finalidades, como manipular imagens e reconhecer objetos. Com processadores Intel® Core™ Ultra, bem como placas de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050 em alguns modelos, o LG gram Pro acelera esses processos e oferece uma vantagem competitiva em produtividade. Seja para usar programas de design, ferramentas de edição de vídeo ou pacotes de software criativos, os recursos de IA avançados do LG gram Pro tornam você mais veloz e criativo.

● Windows Copilot para tarefas diárias: integrado ao sistema operacional Windows, o Windows Copilot revoluciona tarefas simples do dia a dia nos notebooks LG gram Pro. Seja para enviar e-mails ou editar fotos, esse assistente por IA simplifica processos com assistência baseada em instruções textuais e recursos de IA criativa. O Windows Copilot no LG gram Pro elimina o estresse das tarefas repetitivas que roubam seu dia, permitindo que você trabalhe com maior eficiência e efetividade com tempo para se concentrar no que realmente importa.

● Gerenciamento de conteúdo simplificado: com a categorização e busca de fotos capacitada por IA, o LG gram Pro facilita enormemente os processos de gestão de conteúdo. Localize e organize suas fotos sem dificuldades com a identificação de palavras-chave em diferentes dispositivos, simplificando as buscas de imagens e poupando um tempo valioso que você geralmente perde ordenando e acessando arquivos de mídia.

● Portabilidade e gerenciamento inteligente de energia1: concebido para oferecer produtividade, o LG gram Pro prioriza a portabilidade e o gerenciamento inteligente do consumo de energia. Seja na sua casa, no escritório ou em uma viagem, esses notebooks capacitados por IA garantem o uso prolongado a qualquer hora e em qualquer lugar – sem comprometer a performance.

O LG gram Pro lidera a revolução da IA, mesclando perfeitamente recursos de última geração em IA com desempenho inigualável. Com a execução simplificada de programas baseados em IA, o gerenciamento de conteúdo e a gestão inteligente de energia, esses notebooks redefinem o conceito de produtividade. Seja com o poderoso LG gram Pro 17" ou o versátil LG gram Pro 2 em 1, você sabe que está investindo em um companheiro que ajuda você a trabalhar com mais inteligência, onde estiver. Os notebooks LG gram Pro colocam o futuro da produtividade ao seu alcance, revolucionando a maneira como você trabalha e elevando sua experiência a novos patamares.