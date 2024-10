O processador é como o cérebro da TV. Ele é responsável pela operação fluida do aparelho e por executar todas as suas funções essenciais. O processador garante as transições suaves e contínuas entre diferentes aplicativos, serviços, configurações da TV e muito mais. Uma Smart TV integrada à tecnologia de IA pode aprender com os padrões de visualização do usuário. A partir de suas interações com a TV, a inteligência artificial pode ajudar a criar uma experiência mais personalizada.

A Smart TV LG OLED evo AI C4 4K e a Smart TV LG OLED evo AI G4 4K são ótimos exemplos dessa avançada tecnologia em ação. Equipados com os novos processadores alpha 9 e alpha 11, esses modelos analisam o conteúdo exibido em tempo real e ajustam as configurações necessárias para oferecer imagem e som de qualidade superior. O resultado é uma experiência perfeitamente adaptada às suas preferências, permitindo que você se divirta com séries, filmes e jogos. Nas TVs LG OLED com tecnologia de IA, você desfruta de imagens impressionantes e recebe uma experiência inteligente e adaptativa que evolui à medida que você interage com a televisão.