A evolução da tecnologia: conheça asmudanças tecnológicas com a LG

O Monitor LG UltraWide™️ Curvo aprimora a experiência do LG gram oferecendo uma ampla proporção de 21:9 e 30% mais espaço de tela, ideal para gerenciar vários projetos simultaneamente. Esse monitor também simplifica a conexão com vários dispositivos graças às suas duas portas HDMI 2.0, que permitem criar um ambiente de trabalho flexível e eficaz para fins profissionais e de entretenimento.

Imagens vibrantes são garantidas com precisão de cores sRGB 99% (típico) e HDR10, que enriquecem todos os tipos de conteúdo. O recurso OnScreen Control permite alterar as configurações do monitor e customizar as janelas em até 14 modos diferentes, com o Screen Split. A tecnologia AMD FreeSync™ produz imagens fluidas e rápidas, sem os cortes e falhas de repetição que ocorrem pela diferença entre os quadros gráficos (FPS) e a taxa de atualização do monitor (Hz). Para os gamers, recursos como Dynamic Action Sync e uma taxa de atualização de 100 Hz garantem uma jogabilidade fluida e envolvente. Combinado com suas vantagens ergonômicas, como um design quase sem bordas e a funcionalidade de inclinação, esse monitor atende às necessidades de uma ampla gama de usuários.







No dinâmico universo das tecnologias para casa, a LG se distingue por simplificar e aprimorar a vida cotidiana com aparelhos inovadores. Os dispositivos inteligentes da LG, perfeitos para cada cômodo da sua residência, levam conveniência, eficácia e conectividade diretamente à sua porta. A LG é líder em qualidade, desempenho e designs que priorizam suas necessidades, garantindo que sua casa permaneça na vanguarda com as últimas tecnologias. Que tal agilizar sua vida e elevar sua conectividade? Acesse o site da LG para ver como nossa tecnologia inteligente pode transformar sua casa.