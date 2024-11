Operação Natal é um longa do diretor Jake Kasdan com os astros Dwayne Johnson, o famoso The Rock, e Chris Evans, famoso por sua interpretação como Capitão América nos filmes da franquia Marvel. Depois de um sequestro chocante que abalou o Polo Norte, o Comandante da Força Tarefa, Callum Drift (Dwayne Johnson), deverá fazer uma parceria com o mais famoso caçador de recompensas do mundo, Jack O'Malley (Chris Evans), para salvar o Natal de diversas crianças e adultos ao redor do mundo. Isso porque a vítima do sequestro foi ninguém mais e ninguém menos que o Papai Noel e se essa dupla dinâmica não o trazer de volta a tempo, o Natal estará perdido.

Aproveite as nossas ofertas de Pré-Black Friday e tenha uma verdadeira experiência de cinema em casa com as TVs LG OLED evo e LG QNED.

Não fique de fora dessa!