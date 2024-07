LG Business Solutions apresenta diversas soluções de climatização na CASACOR

Ares-condicionados da LG harmonizam perfeitamente com o ambiente e a decoração dos

espaços. Foto: Divulgação LG.

São Paulo, 10 de julho de 2023 – Os ares-condicionados da LG Business Solutions estão presentes em diversos ambientes da CASACOR, maior e mais completo evento de arquitetura, design e paisagismo das Américas, que acontece até 6 de agosto no Conjunto Nacional, na capital paulista. A mostra deste ano tem como tema “Corpo & Morada”, propondo uma reflexão sobre o passado e as nossas raízes. A LG é parceira oficial de tecnologia pelo sexto ano consecutivo e trouxe diversas novidades e tendências tecnológicas para os espaços, tornando-os mais aconchegantes, com sua climatização eficiente e potente.

“Para a LG é uma honra estar presente em eventos como a CASACOR, uma oportunidade única de apresentar nossas soluções de climatizações personalizadas para diversos ambientes. Desta forma, podemos nos conectar com os mais diversos públicos mostrando na prática a versatilidade e tecnologia de nossos ares-condicionados”, conta diz Rodrigo Fiani, vice-presidente de vendas B2B da LG do Brasil.

As soluções em climatização estão presentes na Casa LG, ambiente de 320m2 assinado pelo escritório BC Arquitetos, de Bruno Carvalho e Camila Avelar; no The Bar & Caracol, projetado por Luciana Viganó e comandado por Millos Kaizer, criado em alusão ao visual de um famoso e antigo bar da capital paulista; nos espaços assinados pelos arquitetos Josemar da Costa Jr e Bruno Moraes; além do Bar Secreto, um espaço superexclusivo da CASACOR.

A CASACOR está recebendo o lançamento do Cassete 1 via de 24 mil BTUs, que oferece mais potência, refrigerando com um único aparelho espaços maiores, além de possibilitar a instalação de forma discreta no teto dos ambientes, harmonizando perfeitamente com os espaços e com a decoração. Outros destaquessão o aparelho Teto Inverter, que traz conectividade via conexão Wi-fi e a camada Black Fin nas unidades externas (condensadoras), que previne a corrosão, presente em toda a linha de ar-condionado leve da LG, oferecendo maior resistência contra maresia; o Multi Inverter (condensadora de 48 kBTU) e o Cassete 4 vias.

Todos os aparelhos têm a opção de módulo Wi-Fi que permite o controle do dispositivo via celular com a plataforma LG ThinQ, tecnologia criada em 2017 pela LG para oferecer aos usuários mais praticidade, produtividade e prazer, reunindo tecnologias residenciais intuitivas e conteúdo de estilo de vida especializados para melhorar a vida em casa de novas formas. Com o aplicativo controlando a casa, é possível definir uma rotina que automatiza vários eletrodomésticos e monitorá-los remotamente, em tempo real. O assistente doméstico é bem completo e conta com a tecnologia ThinQ Care que identifica possíveis problemas; além disso, é capaz de comprar suprimentos ou itens de reposição na loja ThinQ com facilidade.

Confira abaixo as soluções de ares-condicionados da LG Business Solutions presentes na CASACOR

Cassete 1 Via: disponível no sistema Multi Inverter, e no modelo 1x1, é a grande admiração dos entusiastas e profissionais da área de arquitetura e decoração, assim como os consumidores que procuram um ar-condicionado premium, sofisticado, com design diferenciado e ainda com a menor altura do mercado, de 13,2cm. Acesse o site para conhecer o aparelho.

Teto Inverter: aparelho revolucionário e perfeito para todos os ambientes, sejam eles restaurantes, escolas, lojas ou academias, agora com opção de conexão Wi-fi. Com design pensado para ser moderno e funcional, possui a menor altura do mercado e a camada de prevenção à corrosão Black Fin na unidade externa (condensadora), que proporciona maior resistência a umidade e maresia, principalmente em regiões litorâneas, resultando melhor desempenho e maior durabilidade. Além disso, pode resfriar até 5oC em até 10 minutos. Clique aqui para conhecer mais sobre o produto.

Round Cassete: o aparelho possui design elegante arredondado, que torna o espaço mais luxuoso, aconchegante e convidativo. Além de ser compacto, clean e elegante, o Round Cassete LG garante um melhor fluxo de ar, resfriando uma ampla área de maneira uniforme, devido ao seu formato redondo. Clique aqui para conhecer o ar-condicionado.

Cassete 4 Vias: disponível no sistema Multi Inverter e no modelo 1x1, traz grande encanto aos profissionais de arquitetura e design pois é um aparelho de fácil instalação e manutenção com design elegante e discreto que se adere ao ambiente, além de ter baixo ruído enquanto está em uso. Saiba mais sobre o produto no link.

Multi Inverter: a condensadora tri-slip possuí um design compacto, o que otimiza seu espaço de instalação e tem uma potência que pode chegar até 30.000 BTUs. Com o alcance de da sua potência traz uma climatização eficiente, garantindo a climatização de até cinco ambientes internos com apenas uma unidade externa. Além disso, todas as unidades internas conectados à condensadora podem ser controladas via celular através do aplicativo ThinQ. Conheça o aparelho no site da LG.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR, válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36a edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

