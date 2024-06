São Paulo, 01 de junho de 2023 – A LG Eletronics promoveu um concerto da ópera "Chunhyang - Love, Love is My Love", apresentada pela Sol' Opera, no Teatro Nacional de Brasília (DF), na última terça-feira (30/05), com objetivo de mostrar os encantos da cidade sul-coreana de Busan e incentivou os convidados a apoiarem o local como sede da World Expo 2030. O evento contou com a participação de representantes da LG e de mais de 200 convidados, incluindo membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil.

A LG está promovendo uma força-tarefa desde o ano passado para promover a realização do evento em Busan. Para isso, a empresa está utilizando sua rede global de 140 subsidiárias para divulgar a candidatura da cidade, além de realizar ações promocionais como a exibição de vídeo com o lema "A LG apoia a candidatura de Busan para a World Expo 2030" em monitores e outdoors em locais famosos de países da América do Norte, América Latina, Europa e África, como a Times Square, em Nova York, e Piccadilly Circus, em Londres, entre muitos outros.

Em março deste ano, o CEO da LG Electronics, William Cho, que tem se envolvido pessoalmente na campanha, visitou o Brasil e outros países da América Latina como enviado especial do Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, para transmitir o significado e a intenção de sediar a Busan World Expo 2030. No Brasil, ele teve agenda na embaixada da Coreia com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros membros do Congresso Brasileiro para solicitar apoio à candidatura coreana.

A cidade-sede escolhida deve ser anunciada ainda este ano, logo após cada proposta recebida pelo Bureau International des Expositions (BIE) ser analisada e votada por seus 171 Estados-membros.

A World Expo 2030 é uma reunião global de diversas nações realizada para abordar os desafios imediatos de nosso tempo. O evento de 2030 promete reunir lideranças mundiais em torno do debate sobre grandes transformações em direção a um futuro melhor para a humanidade, sob o tema “Transforming Our World, Navigating Toward a Better Future” (Transformando nosso mundo, navegando em direção a um futuro melhor, em tradução livre).

Busan é a segunda cidade mais populosa da Coreia do Sul, equipada com infraestrutura para se tornar uma cidade inteligente, ecologicamente correta e com tecnologia digital. Tem se destacado como um centro de transporte e logística para o Leste Asiático, com o segundo maior porto de transbordo do mundo, oferecendo fácil acesso graças às suas ferrovias, estradas e aeroporto.

Busan também é conhecida como uma das cidades mais dinâmicas do mundo, e chama atenção por sua história de transformação, de cidade de refugiados da guerra coreana a vibrante centro de comércio e cultura; além de ser uma cidade rica em entretenimento e infraestrutura para o turismo global, com diversidade e mente aberta graças ao K-Pop, filmes e jogos.

