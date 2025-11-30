Metadaten sind Informationen über eine Datei, beispielsweise ein Bild oder ein Video, die vom Ersteller hinzugefügt werden, wenn die Datei für die Veröffentlichung vorbereitet wird. Diese Informationen werden in HDR-Inhalten verwendet, um die Bildausgabe zu optimieren, indem Farbtöne und visuelle Details so abgebildet werden, wie es der Ersteller beabsichtigt hat.

Statische Metadaten erstellen feste Farbeigenschaften für jedes Einzelbild in einem bestimmten Inhalt. Wenn der Inhalt dynamische Metadaten nutzt, können die Farbwiedergabe, der Kontrast und die Helligkeit an jede Szene angepasst werden, um ein individuelles Bild für jedes einzelne Bild zu erzeugen.