HILFREICHE TIPPS
HDR- vs. SDR-Fernseher: Welche Unterschiede gibt es?
- Ein Überblick über HDR und wie es die Bildqualität eines TV-Geräts verbessert
- Erläuterung der wichtigsten Vorteile eines HDR-Fernsehers im Vergleich zu SDR-Fernsehern
- Verstehen, wie sich HDR von Dolby Vision, SDR oder OLED-TV-Funktionen unterscheidet oder diese ergänzt
- Antworten auf Fragen, die Sie vor dem Kauf eines HDR-Fernsehers möglicherweise haben
Was ist HDR-Technologie, wie funktioniert sie und ist sie wirklich besser als SDR, wenn es um die Bildschirmleistung Ihres TV-Geräts geht? Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren.
Wofür steht HDR?
Bevor wir HDR-Fernseher mit Standard-Displaytechnologie vergleichen können, schauen wir uns erst einmal an, was HDR eigentlich bedeutet.
Die Abkürzung HDR steht für High Dynamic Range und bezeichnet eine Technologie, die Bilddetails verbessert, indem sie den Farbumfang, den Kontrast und die Helligkeit des Fernsehers erweitert.1 Ein Fernseher kann auch als HDR-fähig bezeichnet werden, was bedeutet, dass er Inhalte mit hohem Dynamikumfang wiedergeben kann.
HDR-Fernseher vs. Nicht-HDR-Fernseher
Es gibt einen klaren Unterschied zwischen SDR- und HDR-fähigen Inhalten.
Der Hauptunterschied liegt in der Farbe. Von HDR-TVs erzeugte Bilder verwenden normalerweise 10 bis 16 Bit pro Farbkanal, während SDR-TVs in der Regel 8-Bit-Bilder erzeugen. Dadurch werden die Farbnuancen realistischer und lebendiger, egal wie gut Ihr Fernseher ist oder wie hell es im Zimmer ist.
Display-Technologien im Vergleich: Braucht man HDR wirklich?
Sagen wir es mal so: Wenn Sie nichts verpassen wollen, lohnt sich HDR. Dies gilt insbesondere für hochaktive Inhalte wie Filme und Sport, bei denen die Details letztendlich den entscheidenden Unterschied ausmachen können.
Unterscheidet sich HDR10 von HDR?
Der am weitesten verbreitete HDR-Standard ist als HDR10 bekannt. Diese Technologie erweitert den Farb- und Kontrastbereich, der auf einem Bildschirm angezeigt werden kann, durch dynamische Metadaten, die durch die separate Optimierung jeder Szene eine individuellere Farbgebung im gesamten Video ermöglichen.2
Wie werden Metadaten in HDR-Inhalten verwendet?
Metadaten sind Informationen über eine Datei, beispielsweise ein Bild oder ein Video, die vom Ersteller hinzugefügt werden, wenn die Datei für die Veröffentlichung vorbereitet wird. Diese Informationen werden in HDR-Inhalten verwendet, um die Bildausgabe zu optimieren, indem Farbtöne und visuelle Details so abgebildet werden, wie es der Ersteller beabsichtigt hat.
Statische Metadaten erstellen feste Farbeigenschaften für jedes Einzelbild in einem bestimmten Inhalt. Wenn der Inhalt dynamische Metadaten nutzt, können die Farbwiedergabe, der Kontrast und die Helligkeit an jede Szene angepasst werden, um ein individuelles Bild für jedes einzelne Bild zu erzeugen.
Was ist der Unterschied zwischen HDR und Dolby Vision?
Dolby Vision ist eine andere Display-Technologie und eine verbesserte Version von HDR, die von Dolby entwickelt wurde. Sie nutzt dynamische Metadaten aus den Inhalten, um die Bildqualität zu optimieren.1
HDR vs. SDR: Was ist wirklich besser?
Fazit: SDR unterstützt einen begrenzten Farb- und Helligkeitsbereich, was häufig zu gedämpften Details und einer erschwerten Sichtbarkeit in besonders hellen oder dunklen Umgebungen führt.
Im Gegensatz dazu ist HDR der klare Gewinner, weil mehr Farben über verschiedene Inhaltstypen und Bildschirmauflösungen hinweg zum Betrachter gebracht werden.1
Häufig gestellte Fragen
F: Inwiefern unterscheidet sich HDR von der Auflösung?
A: HDR ist eine Technik, die den Kontrast, die Helligkeit und die Farbtiefe von Bildern verbessert, sodass sie echter und realistischer aussehen. Die Auflösung hingegen bestimmt die Pixelanzahl und den Detailgrad eines Bildes.
F: Was ist der Unterschied zwischen 4K HDR, 4K UHD und 4K OLED?
Der große Unterschied besteht darin, dass 4K und UHD Auflösungen sind, während HDR eine Technologie zur Farbverbesserung ist. Ein 4K-Fernseher (auch UHD genannt) bietet dank seiner Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln ein super scharfes Bild. OLED-Fernseher sind dagegen bekannt für ihr perfektes Schwarz und dafür, dass sie keine Hintergrundbeleuchtung brauchen. Sie unterstützen eine Auflösung von 8K oder bis zu 7680 × 4320 Pixeln.
Deshalb verfügen viele LG-Fernseher aus beiden Produktreihen sowohl über 4K- als auch über HDR-Technologie, um die bestmögliche Bildqualität zu liefern.3
F: Warum sind die Bilder bei HDR manchmal zu dunkel?
A: Wenn SDR-Inhalte in HDR umgewandelt werden, verringern manche Fernseher die Helligkeit, um den HDR-Bereich anzupassen. Manche älteren Fernseher sind vielleicht nicht mit HDR-Inhalten kompatibel.
F: Wann sollte ich HDR ein- oder ausschalten?
A: Diese Funktion eignet sich ideal zum Anzeigen von Inhalten, die speziell dafür entwickelt wurden, wie beispielsweise bestimmte Fernsehsendungen, Filme und Spiele. Außerdem ist HDR super, um in hellen Räumen klarere Bilder zu erhalten.4
F: Wie aktiviert man HDR bei LG-Fernsehern?
A: Wenn Sie die HDR-Funktion auf Ihrem LG-TV aktivieren möchten, gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Geräte“ > „HDMI-Einstellungen“ > „HDMI Ultra Deep Color“. Dann schalten Sie diese Funktion einfach für den derzeit verwendeten HDMI-Anschluss ein.
F: Inwiefern fördern LG-Fernseher den Sehkomfort?
A: LG-Fernseher nutzen Technologien, die blaues Licht und Flimmern reduzieren. Außerdem verfügen sie über den Augen-Schonmodus, der die Farbtemperatur automatisch anpasst und blaues Licht reduziert, um die Augenbelastung noch weiter zu verringern.5
F: Ist die Raumgröße bei HDR-Fernsehern wichtig?
A: Es gibt Formeln, mit denen Sie unter Berücksichtigung der Abmessungen und der Auflösung Ihres Fernsehers den idealen Sehabstand ermitteln können.6
F: Welche sind die besten LG HDR-TVs im Jahr 2025?
A: OLED evo AI G5 4K Smart TV, der QNED86 AI 4K Smart TV und der UHD AI UA75 4K Smart TV unterstützen alle HDR, HDR10, Dolby Vision und den Ambient Filmmaker-Modus.
Life's Good!
