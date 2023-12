Jeong-do Management / Meldestelle für Hinweisgeber

LG Electronics Inc. ("LGE"), together with its subsidiaries and affiliates (the "LGE Group", "we", "our" or "us") respect your privacy. This Privacy Policy applies to personal information that we collect and process through LGs "Jeong-do Management" Hotline Website (hereinafter "Site").

Insert title here ÜBERSICHT ÜBER DIE DATENSCHUTZRICHTLINIE In dieser Datenschutzrichtlinie beschreiben wir, welche Arten von personenbezogenen Daten wir über die Website sammeln, um Ihnen Dienstleistungen zur Untersuchung von Gesetzesverstößen (im Folgenden „Dienstleistungen“) anzubieten, wie wir diese Daten verwenden, wie lange wir sie aufbewahren und mit welchen Parteien wir sie teilen. Des Weiteren erklären wir, welche Rechte Sie im Bezug auf die Nutzung Ihrer Daten haben, einschließlich dem Recht, einigen Arten der Verarbeitung, die wir durchführen (sofern dies durch geltendes Recht vorgeschrieben ist), zu widersprechen. Außerdem geben wir unsere Kontaktdaten an, damit Sie uns bei Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie und unseren Datenschutzpraktiken kontaktieren können.

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich nicht auf Informationen, die offline gesammelt werden, oder auf Informationen, die von Dritten veröffentlicht oder bereitgestellt werden (es sei denn, etwas anderes wurde ausdrücklich von uns angegeben). 1. Erhobene Informationen Wenn wir in dieser Datenschutzrichtlinie von „personenbezogenen Daten“ sprechen, meinen wir Informationen, die sich auf eine identifizierbare Person beziehen.



Wenn Sie uns Verstöße gegen EU-Recht oder geltendes nationales Recht ("Meldung") über die Website und/oder über unsere Dienste melden, können wir personenbezogene Daten über die gemeldeten Personen, z. B. Objekte einer solchen Meldung („mutmaßliche Missetäter“) oder Zeugen, sowie über Dritte, die mit der Meldung in Verbindung stehen und darin enthalten sind, erfassen. Bei diesen Informationen handelt es sich z. B. um Name, E-Mail-Adresse, Position, Berufsbezeichnung, Beschreibung des Verhaltens, Bilder, Fotos, Videos, Audiodateien, einschließlich der Stimme des Sprechers, oder andere Informationen, auch im Bericht oder in hochgeladenen Dateien. Darüber hinaus können sensible personenbezogene Daten (z. B. Gesundheitsdaten) und Informationen über Straftaten oder mögliche Straftaten in die Verarbeitung einbezogen werden.



Wenn Sie die meldende Person sind, erheben wir in Verbindung mit unseren Diensten folgende Arten von personenbezogenen Daten über Sie, z. B. Name, E-Mail-Adresse, ID zur Überprüfung der Meldung, Telefonnummer (einschließlich Handynummer), Region, Land und Inhalt Ihrer Meldung. Wir können weitere Informationen erheben, die wir von anderen Personen erhalten haben, wenn der Verdacht besteht, dass eine vorsätzlich falsche Meldung gemacht wurde. Im Allgemeinen verarbeiten wir im Zusammenhang mit der Bearbeitung der Meldung keine sensiblen Daten (z. B. Gesundheitsdaten) und Informationen über Straftaten und strafrechtliche Verurteilungen, es sei denn, Sie haben sich dafür entschieden, solche Informationen über sich in der Meldung anzugeben.



Wir können Protokolldaten wie URL, Leistungszeit auf der Website, IP-Adresse und Cookies erheben. Weitere Informationen zur Nutzung von Cookies für unsere Dienste finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie unter.



Die oben aufgeführte Liste ist nicht erschöpfend, sondern enthält Beispiele für personenbezogene Daten, die über die Dienste auf den Websites erhoben werden können.



Wenn Sie sich nicht ausweisen möchten, können Sie Ihren Bericht anonym einreichen und uns keine personenbezogenen Informationen zur Verfügung stellen. In diesem Fall sollten Sie darauf achten, dass Sie in Ihrer Meldung nicht versehentlich Ihren Namen nennen oder Daten aufführen, die Ihre Identität preisgeben könnten. Und wenn Sie mit der Meldung Dateien hochladen, sollten Sie sich bewusst sein, dass diese Metadaten enthalten, die Ihre Identität preisgeben könnten. Wir empfehlen Ihnen daher sicherzustellen, dass alle kompromittierenden Metadaten aus einer Datei entfernt werden, bevor Sie diese hochladen. Ungeachtet des Vorstehenden weisen wir Sie jedoch darauf hin, dass wir auch im Falle einer anonymen Meldung personenbezogene Daten von Objekten der Meldung („mutmaßliche Täter“), Zeugen oder Dritten erheben können, die in Ihrer Meldung enthalten oder ihr beigefügt sind. 2. Nutzung der Informationen und Gründe für die Verarbeitung Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, die über die Dienste auf dieser Website erfasst werden, in erster Linie für folgende Zwecke und Gründe:



Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten für diese Zwecke auf der Grundlage, dass eine solche Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten notwendig ist: (i) für unsere berechtigten Interessen oder die eines Dritten (z. B. zur Erbringung von Diensten für Sie, wie die Bearbeitung und Untersuchung der eingereichten Meldung, die Kommunikation mit Ihnen als meldender Person, die Beantwortung Ihrer Anfragen, die effektive Verwaltung einer Meldung, die Verbesserung der Dienste) oder (ii) zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, oder (iii) wenn Sie uns Ihre Zustimmung erteilt haben. 3. Teilen und Offenlegen von Informationen Wir übertragen, veröffentlichen oder machen Ihre personenbezogenen Daten für Dritte verfügbar, wie nachstehend beschrieben :

- Die LG Group und ihre Mitarbeiter: Wir geben personenbezogene Daten an die Mitglieder der LG Group (z. B. unsere Muttergesellschaft, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen) und an unsere Mitarbeiter, einschließlich Auftragnehmer und Vertreter, sowie an andere Unternehmen unserer Gruppe weiter, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen und die in Abschnitt 2 oben genannten Zwecke zu erfüllen. Falls Ihre Meldung nur an die LG Electronics Inc. (-LGE) übermittelt wird, geben wir Ihre personenbezogenen Daten an die Muttergesellschaft von LGE weiter, jedoch nicht an die lokale Tochtergesellschaft von LGE in Ihrem Land.

- Dienstleister: Wir übermitteln oder geben Ihre Daten an sorgfältig ausgewählte Unternehmen und Einzelpersonen weiter, die Dienste für uns erbringen: z. B. Unternehmen, die uns bei der Entwicklung und dem Betrieb von Systemen für unsere Dienste helfen, Anbieter von IT-Diensten, Sicherheit und Website-Wartung. Diese Unternehmen sind nur berechtigt, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen und sie zu verwerten, soweit dies für die Erbringung ihrer Dienste erforderlich ist. Sie sind nicht berechtigt, diese Daten für andere Zwecke zu verwenden. Unsere Dienstleister befinden sich in der Republik Korea oder in anderen Ländern außerhalb Europas. 4. Zurückhaltung Ihre personenbezogenen Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die in dieser Richtlinie aufgeführten Zwecke erforderlich ist, und zwar entweder für legitime Geschäftsinteressen, wie gesetzlich vorgeschrieben, oder wie es für die Erbringung einer Dienstleistung für Sie erforderlich ist. Wenn die Meldung nicht in den Bereich unserer Untersuchung fällt, werden wir Sie darauf hinweisen, die Angelegenheit über die internen Kommunikationskanäle aufzugreifen. In diesem Fall werden personenbezogene Daten sofort im Anschluss gelöscht. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich weiterer Details zu geltenden Rückhaltefristen. 5. Ihre Rechte Soweit dies nach geltendem Recht möglich ist, können Sie von uns eine Kopie der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, außerdem können Sie uns auffordern, personenbezogene Daten zu löschen oder etwaige Ungenauigkeiten zu korrigieren, vorbehaltlich unserer Aufbewahrungsrichtlinien. Sie können uns auch auffordern, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken oder zu begrenzen, Ihr Einverständnis zurückzuziehen sowie Ihnen personenbezogene Daten, die Sie uns für einen Vertrag oder mit Ihrer Zustimmung zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, maschinenlesbaren Format zur Verfügung zu stellen, und uns auffordern, diese Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen weiterzugeben (Portierung).

Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten Umständen widersprechen, soweit das geltende Recht dies vorsieht (insbesondere, wenn wir die Daten nicht verarbeiten müssen, um sonstige gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen).

Diese Rechte können jedoch eingeschränkt sein, z. B. wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage personenbezogene Daten über eine andere Person offenlegen würde, wenn sie die Rechte eines Drittanbieters (einschließlich unserer Rechte) verletzen würde oder wenn Sie uns bitten, Informationen zu löschen, zu deren Aufbewahrung wir gesetzlich verpflichtet sind oder ein zwingendes berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung haben. Einschlägige Ausnahmen sind sowohl in der Datenschutz-Grundverordnung als auch in den nationalen Rechtsvorschriften enthalten. Wir werden Sie über relevante Ausnahmeregelungen informieren, auf die wir uns bei der Beantwortung Ihrer Anfrage berufen. Um einen Antrag hinsichtlich Ihrer Rechte oder eine Anfrage zu stellen, verwenden Sie bitte die Kontaktdaten im unten stehenden Abschnitt „Kontakt“. 6. Sicherheit Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst und verfügen über Schutzmaßnahmen, die dafür vorgesehen sind, die Daten, die wir über unsere Dienste erheben, zu schützen. Beachten Sie jedoch bitte, dass, obwohl wir angemessene Schritte einleiten, um Ihre Daten zu schützen, keine Website, Internetübertragung, kein Computersystem und keine drahtlose Verbindung vollständig sicher ist. 7. Internationale Übertragung von Informationen Ihre Nutzung unserer Dienste beinhaltet übereinstimmend mit dieser Datenschutzrichtlinie die Übertragung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten innerhalb und außerhalb des Landes, in dem sich Ihr Wohnsitz befindet. Insbesondere werden Ihre personenbezogenen Daten in die Republik Korea übermittelt. Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzgesetze und andere Gesetze des Landes, in das Ihre Informationen übertragen werden können, eventuell nicht so umfassend sind wie in Ihrem Heimatland.

Wenn Sie sich im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum, d. h. in der Europäischen Union und in Island, Liechtenstein, Norwegen), im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz aufhalten, werden wir Ihre personenbezogenen Daten in die Republik Korea und in andere Länder außerhalb des EWR, des Vereinigten Königreichs oder der Schweiz übermitteln. Das Recht der Europäischen Union bescheinigt der Republik Korea einen angemessenen Schutz personenbezogener Daten. Wir werden allerdings in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten geschützt bleiben. Zu diesen Maßnahmen gehört zum Beispiel die Verwendung von in der EU genehmigten Musterklauseln. In einigen Fällen verlassen wir uns auf Ihre ausdrückliche Zustimmung, sofern dies angemessen ist. Zur Anforderung weiterer Informationen oder zum Erhalt eines Exemplars der vertraglichen Vereinbarungen oder anderer vorliegender Sicherheitsvorkehrungen, nutzen Sie bitte die Kontaktdaten, die im Abschnitt „Kontakt“ unten aufgeführt sind. 8. Aktualisierungen unserer Datenschutzrichtlinie Wir werden diese Datenschutzrichtlinie aktualisieren, wenn wir die Art und Weise ändern, in der wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, oder wenn wir im Rahmen der Datenschutzgesetze dazu verpflichtet sind. Wir werden Sie in geeigneter Weise (z. B. durch Veröffentlichung eines Hinweises auf den Websites) auf wesentliche Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie aufmerksam machen. Diese Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 26. Mai 2022 aktualisiert. 9. Kontakt Wenn Sie Ihre Rechte ausüben möchten oder weitere Informationen über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: ethics@lge.com oder per Post an: [LG Twin tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republik Korea]. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter [dpo-eu@lge.com]. Unser Ansprechpartner im EWR ist [dpo-eu@lge.com], LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn.

Wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden, nicht zufrieden sind oder glauben, dass dies nicht im Einklang mit den Datenschutzgesetzen steht, haben Sie das Recht, sich bei der Datenschutzbehörde Ihres Wohnsitzes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes, an dem Sie glauben, dass ein Verstoß gegen die Datenschutzgesetze stattgefunden hat, zu beschweren.